Le relevé du taux de la Banque du Canada comprend une décision sur le taux d’intérêt, ainsi qu’une brève explication des facteurs affectant la décision. Il est publié huit fois par année et est l’un des événements clés affectant les cours du dollar canadien.

La décision sur les taux d’intérêt est adoptée par le Conseil des gouverneurs de la BdC. Le Conseil des gouverneurs prend cette décision à l’aide de l’information fournie par le Comité de revue de la politique monétaire et les quatre départements économiques de la Banque (ils sont chargés d’analyser la conjoncture économique du Canada, l’économie internationale, la stabilité financière et les marchés financiers). Le Conseil utilise également des séries de données de Statistics Canada.

Le processus décisionnel se compose de cinq étapes. Tout d’abord, tous les comités et départements susmentionnés présentent des projections sur la situation actuelle et les perspectives du système financier du pays. Le réunion d’information principale a lieu à l’étape 2, où l’information obtenue est discutée. Ensuite, le Conseil des gouverneurs reçoit les recommandations finales sur la politique monétaire des départements de la BdC, puis entame des discussions internes. Après cela, la BdC prend une décision, annonce lors d’une conférence de presse et publie un rapport sur les taux d’intérêt.

Selon les conditions inflationnistes, la BdC peut soit relever le taux d’intérêt (si l’inflation est trop élevée), le réduire (en cas de déflation) ou le laisser inchangé (si l’inflation reste au niveau cible). Le taux d’intérêt est le principal instrument de régulation de l’inflation mis en œuvre par la Banque du Canada.

Les variations de l’intérêt entraînent une volatilité à court terme du dollar canadien. Une hausse du taux d’intérêt est considérée comme positive pour la monnaie nationale.