加拿大央行利率声明包含利率决策，以及对影响该决策的隐私的简要说明。这个决策每年发布八次，是影响加拿大元报价的一项重要事件。

利率决策由加拿大央行(BoC)管理委员会通过采用。管理委员会使用货币政策审查委员会和银行的四个经济部门提供的信息作出决定（这四个经济部门负责分析加拿大经济形势、国际经济、金融稳定性和金融市场）。委员会还使用加拿大统计局的数据系列。

作出决策的过程由五个阶段组成。首先，上述所有委员会和部门都对当前形势和国家的金融体系前景进行了预测。主要的简报在第二阶段进行，在这一阶段讨论所获得的信息。然后，管理委员会收到来自加拿大央行(BoC)关于货币政策的最终建议，之后开始内部讨论。在那之后，加拿大央行(BoC)做出决策，在新闻发布会上宣读并公布利率报告。

根据通货膨胀的情况，加拿大央行(BoC)可能提高利率（如果通货膨胀过高）、削减利率（通货紧缩的情况下），又或者保持不变（如果通货膨胀保持在目标水平）。利率是调节通货膨胀的主要工具，由加拿大央行(BoC)实施。

利率的变化会导致加拿大元的短期波动。利率上升被认为是国家货币的利好消息。