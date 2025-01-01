カナダ銀行の金利発表には、金利決定と決定に影響を与える要因の簡単な説明が含まれています。 それは年に8回発行され、カナダドルの相場に影響を及ぼす重要な出来事の1つです。

金利決定はBoC理事会で採択されます。理事会は、金融政策審議委員会と銀行の4つの経済部門（カナダの経済状況、国際経済、金融安定性、金融市場の分析に責任を負う）によって提供される情報を使用して決定を下します。カナダ統計局のデータシリーズも使用されます。

決定プロセスは5段階で構成されています。まず、上記のすべての委員会および部門は、現在の状況と金融システムの見通しについての予測を提示します。主要な説明会は第2段階で行われ、得られた情報が議論されます。その後、理事会はBoC部門からの金融政策に関する最終勧告を受け取り、内部議論を開始します。その後、BoCが決定を下し、記者会見で発表し、金利報告書を発行します。

BoCは、インフレ状況に応じて、金利を引き上げる（インフレが高すぎる場合）、引き下げる（デフレの場合）、またはそのままにします（インフレが目標水準に留まる場合）。金利はインフレを規制するための主要な手段であり、カナダ銀行によって実施されます。

利息の変動はカナダドルの短期的な揮発性につながります。金利の上昇は、国内通貨にとってプラスと見なされます。