캐나다 은행의 금리 명세서에는 결정에 영향을 미치는 요인의 간략한 설명과 함께 금리 결정 an interest rate decision이 포함되어 있습니다. 이 책은 1년에 8번 발행되며 캐나다 달러 시세에 영향을 미치는 주요 행사 중 하나입니다.

금리 결정은 BoC 이사회에 의해 채택됩니다. 이사회는 금융정책심의위원회와 은행의 4개 경제부서에서 제공하는 정보를 이용하여 결정을 내린다(그들은 캐나다의 경제상황, 국제경제, 금융안정, 금융시장 분석을 담당한다). 또한 의회는 캐나다 통계청의 데이터 시리즈를 사용합니다.

의사결정 과정은 5단계로 구성됩니다. 첫째, 위에 언급한 모든 위원회와 부서는 현재 상황과 국가의 금융 시스템 전망에 대한 전망을 제시합니다. 주요 브리핑은 얻은 정보가 논의되는 2단계에서 이루어집니다. 주요 브리핑은 얻은 정보가 논의되는 2단계에서 이루어집니다. 그 후, BoC는 결정을 내리고, 기자 회견에서 발표하고, 금리 보고서를 발행합니다.

물가 상승 조건에 따라 BoC는 금리를 올리거나(인플레이션이 너무 높으면), 인하하거나(인플레이션이 목표 수준을 유지하는 경우) 변경하지 않을 수 있습니다. 금리는 캐나다 은행이 시행하는 인플레이션을 규제하는 주요 수단입니다.

이자율 변동은 캐나다 달러의 단기 변동성으로 이어집니다. 금리 인상은 국가 통화에 긍정적인 것으로 보입니다.