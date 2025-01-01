La dichiarazione tariffaria della Banca del Canada contiene una decisione sui tassi di interesse insieme a una breve spiegazione dei fattori che influenzano la decisione. Viene pubblicata otto volte l'anno ed è uno degli eventi chiave che influenzano le quotazioni del dollaro canadese.

La decisione sui tassi di interesse è adottata dal Consiglio direttivo della BOC. Il Consiglio direttivo prende la decisione utilizzando le informazioni fornite dal Comitato di revisione della politica monetaria e dai quattro dipartimenti economici della Banca (sono responsabili dell'analisi della situazione economica del Canada, dell'economia internazionale, della stabilità finanziaria e dei mercati finanziari). Anche il Consiglio utilizza la serie di dati delle statistiche canadesi.

Il processo decisionale si compone di cinque fasi. In primo luogo, tutti i comitati e i dipartimenti sopra menzionati presentano proiezioni sulla situazione attuale e sulle prospettive del sistema finanziario del paese. Il briefing principale si verifica nella fase 2, dove vengono discusse le informazioni ottenute. Quindi, il Consiglio direttivo riceve le raccomandazioni finali sulla politica monetaria dai dipartimenti della BOC e avvia le discussioni interne. Dopodiché, la BOC prende una decisione, annuncia in una conferenza stampa e pubblica un rapporto sui tassi di interesse.

A seconda delle condizioni inflazionistiche, la BOC può aumentare il tasso di interesse (se l'inflazione è troppo alta), tagliarlo (in caso di deflazione) o lasciarlo invariato (se l'inflazione rimane al livello obiettivo). Il tasso di interesse è lo strumento principale per regolare l'inflazione e che viene implementato dalla Banca del Canada.

Le variazioni degli interessi portano a una volatilità a breve termine del dollaro canadese. Un aumento del tasso di interesse è considerato positivo per la valuta nazionale.