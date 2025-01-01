DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCArrayDoubleUpdate 

Update

Altera o elemento no array de posição específica.

bool  Update(
   int     pos,         // Position
   double  element      // Value
   )

Parâmetros

pos

[in] Posição do elemento no array para alterar

element

[in]  Novo Valor.

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso; falso - não pode alterar o elemento.

Exemplo

//--- example for CArrayDouble::Update(int,double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- update element
   if(!array.Update(0,100.0))
     {
      printf("Update error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }