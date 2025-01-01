DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCArrayDoubleMinimum 

Minimum

Obtém o índice do elemento menor de array no intervalo específico.

int  Minimum(
   int  start,     // starting index
   int  count      // number of elements to proceed
   ) const

Parâmetros

start

[in]  Iniciando índice do array.

count

[in]  Número de elementos para proceder.

Valor de retorno

Índice do elemento menor de array no intervalo específico.