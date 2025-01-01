DocumentaçãoSeções
Compara o array com outro array.

bool  CompareArray(
   const double&  src[]      // Source array
   ) const

Parâmetros

src[]

[in] Referência a um array de elementos fontes para comparação.

Valor do Retorno

Verdadeiro se arrays são iguais, falso - se não.

Exemplo

//--- example for CArrayDouble::CompareArray(const double &[])
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
double src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- compare with another array
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- delete array
   delete array;
  }
