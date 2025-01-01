- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Delete
Remove o elemento a partir de uma posição dada no array.
|
bool Delete(
Parâmetros
pos
[in] posição remove o elemento no array.
Valor do Retorno
verdadeiro se com sucesso, falso - não pode remover o elemento.
Exemplo
|
//--- example for CArrayDouble::Delete(int)