- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Delta
Define a comparação de tolerância.
|
void Delta(
Parâmetros
delta
[in] O novo valor da admissão de comparação.
Valor do Retorno
Nenhum
Observação
Admissão de comparação utilizado na pesquisa. Os valores são considerados iguais se a diferença for menor ou igual a tolerância. A tolerância padrão é 0.0.
Exemplo
|
//--- example for CArrayDouble::Delta(double)