Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCArrayDoubleDelta 

Delta

Define a comparação de tolerância.

void  Delta(
   double  delta      // Tolerance
   )

Parâmetros

delta

[in]  O novo valor da admissão de comparação.

Valor do Retorno

Nenhum

Observação

Admissão de comparação utilizado na pesquisa. Os valores são considerados iguais se a diferença for menor ou igual a tolerância. A tolerância padrão é 0.0.

Exemplo

//--- example for CArrayDouble::Delta(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- set compare variation
   array.Delta(0.001);
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }