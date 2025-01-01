문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinWriteString 

WriteString

파일에 string 유셩 변수 쓰기.

uint  WriteString(
   const string  value      // 값
  \)

매개변수

[in]  쓸 문자열.

값 반환

쓴 바이트 수.

WriteString

파일에 string 유셩 변수 쓰기.

uint  WriteString(
   const string  value,     // 값
   int           size       // 크기
  \)

매개변수

[in]  쓸 문자열.

Size

[in] 쓸 바이트 수.

값 반환

쓴 바이트 수.