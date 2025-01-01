文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFileBinWriteString 

WriteString

写入 字符串 类型变量至文件。

uint  WriteString(
   const string  value      // 值
   )

参数

value

[输入]  写入字符串。

返回值

写入的字节数。

WriteString

写入 字符串 类型变量至文件。

uint  WriteString(
   const string  value,     // 值
   int           size       // 大小
   )

参数

value

[输入]  写入字符串。

size

[输入] 写入的字节数量

返回值

写入的字节数。