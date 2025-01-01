DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryFilesCFileBinWriteString 

WriteString

Writes string type variable to file.

uint  WriteString(
   const string  value      // value
   )

Parameters

value

[in]  String to write.

Return Value

Number of bytes written.

WriteString

Writes string type variable to file.

uint  WriteString(
   const string  value,     // value
   int           size       // size
   )

Parameters

value

[in]  String to write.

size

[in] Number of bytes to write.

Return Value

Number of bytes written.