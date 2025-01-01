MQL5 ReferenceStandard LibraryFilesCFileBinWriteString
- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
WriteString
Writes string type variable to file.
uint WriteString(
Parameters
value
[in] String to write.
Return Value
Number of bytes written.
WriteString
Writes string type variable to file.
uint WriteString(
Parameters
value
[in] String to write.
size
[in] Number of bytes to write.
Return Value
Number of bytes written.