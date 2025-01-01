문서화섹션
ReadObject

파일에서 CObject 클래스 상속자 인스턴스의 데이터 읽기.

bool  ReadObject(
   CObject*  object      // 포인터
  \)

매개변수

개체

[in]  읽을 CObject 클래스 상속자 인스턴스에 대한 포인터.

값 반환

성공하면 true, 데이터를 읽지 못하면 false.