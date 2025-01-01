- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
Open
지정된 binary 파일을 열고 성공하면 클래스 인스턴스에 할당합니다.
|
int Open(
매개변수
file_name
[in] 열 파일의 파일 이름.
flags
[in] 파일 열기 플래그 (FILE_BIN 플래그는 강제로 설정됨).
값 반환
열린 파일의 핸들.