문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinOpen 

Open

지정된 binary 파일을 열고 성공하면 클래스 인스턴스에 할당합니다.

int  Open(
   const string  file_name,     // 파일 이름
   int           flags          // 플래그
  \)

매개변수

file_name

[in]  열 파일의 파일 이름.

flags

[in]  파일 열기 플래그 (FILE_BIN 플래그는 강제로 설정됨).

값 반환

열린 파일의 핸들.