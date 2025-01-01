文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFileBinOpen 

Open

打开指定二进制文件, 若成功则将其分配到类实例中。

int  Open(
   const string  file_name,     // 文件名称
   int           flags          // 标志
   )

参数

file_name

[输入]  要打开的文件名称。

flags

[输入]  文件打开标志 (此处强制设为 FILE_BIN 标志)。

返回值

已打开文件的句柄。