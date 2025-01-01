- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
Open
打开指定二进制文件, 若成功则将其分配到类实例中。
|
int Open(
参数
file_name
[输入] 要打开的文件名称。
flags
[输入] 文件打开标志 (此处强制设为 FILE_BIN 标志)。
返回值
已打开文件的句柄。