문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DViewMatrixSet 

ViewMatrixSet

3D 장면 뷰 매트릭스를 설정합니다.

void  ViewMatrixSet(
   const DXMatrix  &view_matrix      // 뷰 매트릭스
   );

매개변수

&view_matrix

[in]  3D 공간에서 카메라 위치와 방향을 설정하는 매트릭스를 봅니다.

값 반환

없음.