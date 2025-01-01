DocumentaçãoSeções
Avisos do Compilador

Os avisos do compilador são exibidos com propósitos informativos somente e não são mensagens de erro.

Código

Descrição

21

Registro incompleto de uma data na string datetime.

22

Número errado na string datetime para a data. Requerimentos:

  Ano 1970 <= X <= 3000

  Mês 0 <X <= 12

  Dia 0 <X <= 31/30/28 (29 )....

23

Número errado na string datetime para hora. Requerimentos:

  Hora    0 <= X <24

  Minuto 0 <= X <60

24

Cor inválida no formato RGB: um dos componentes RGB é menor que 0 ou maior que 255

25

Caractere desconhecido das seqüências de escape.

  Conhecido: \n \r \t \\ \" \' \X \x

26

Volume grande demais de variáveis locais (> 512Kb) da função, reduza o número

29

Enumeração já definida (duplicação) - membros serão adicionados à primeira definição

30

Sobreposição (overriding) de macro

31

A variável está declarada mas não é usada em nenhum lugar

32

Construtor deve ser do tipo void

33

Destrutor deve ser do tipo void

34

Constante não se encaixa na faixa de inteiros (X > _UI64_MAX || X < _I64_MIN) e será convertido para o tipo double

35

HEX longo demais - mais que 16 caracteres significativos (grupos de 4 bits de posições mais elevadas são cortados)

36

Sem grupos de 4 bits na string HEX "0x"

37

Sem função - nada a ser executado

38

Uma variável não inicializada sendo usada

41

Função não tem corpo, e não é chamada

43

Possível perda de dados na conversão Exemplo: int x = (double) z;

44

Perda de precisão (de dados) durante conversão de uma constante. Exemplo: int x = M_PI

45

Diferença entre os sinais de operandos em operações de comparação. Exemplo: (char) c1> (uchar) c2

46

Problemas com importação de função - declaração de #import é requerida ou o import de funções está fechado

47

Descrição grande demais - caracteres extras não serão incluídos no arquivo executável

48

O número de buffers de indicador declarados é menor que o requerido

49

Sem cor para plotar um série gráfica no indicador

50

Sem série gráfica para desenhar o indicador

51

Função Handler 'OnStart' não encontrado no script

52

Função handler 'OnStart' está definido com parâmetros errados

53

Função 'OnStart' pode ser definida somente em um script

54

Função 'OnInit' está definida com parâmetros errados

55

Função 'OnInit' não é usada em scripts

56

Função 'OnDeinit' está definida com parâmetros errados

57

Função 'OnDeinit' não é usada em scripts

58

Duas funções 'OnCalculate' estão definidas. OnCalculate() com um array de preçoserá usada

59

Sobre-preenchimento detectado ao calcular uma constante inteira complexa

60

Provavelmente, a variável não está inicializada.

61

Este declaração torna impossível de referenciar a variável local declarada na linha especificada

62

Esta declaração torna impossível de referenciar a variável global declarada na linha especificada

63

Não pode ser usada para array alocado estaticamente

64

Esta declaração de variável oculta variável predefinida

65

O valor da expressão é sempre true/false

66

Usar um variável ou expressão de tipo bool em operações matemáticas não é seguro

67

O resultado da aplicação de operador menos unário para um tipo sem sinal ulong é indefinido

68

A versão especificada na propriedade #property version não é aceitável para a seção Market;o formato correto de #property version é "XXX.YYY"

69

Declaração controlada vazia encontrada

70

Tipo de retorno de função inválido ou parâmetros incorretos durante declaração da função de manipulação de evento

71

Uma implícita conversão de estruturas para um tipo é requerida

72

Esta declaração torna direto acesso ao membro de uma classe declarada na string especificada impossível. Acesso somente será possível com o operador de resolução de escopo ::

73

A constante binária é muito grande, os dígitos de alta ordem serão truncados

74

O parâmetro no método da classe herança tem um diferente modificador const, a função derivada tem sobrecarregado a função geradora

75

Negativo ou deslocamento com valor muito grande em deslocamento de operação bit a bit, resultado da execução é indefinido

76

Função deve retornar um valor

77

função void retorna um valor

78

Nem todos os caminhos de controle retornam um valor

79

Expressões não são permitidas em uma escala global

80

Verifica a precedência do operador para um possível erro; usa parênteses para esclarecer a precedência

81

Foi definido duas OnCalCulate(). Será utilizado o modo OHLC

82

Struct sem membros, atribuído o tamanho de 1 byte

83

Valor de retorno da função deve ser verificado

84

Recursos do indicador é compilado para depuração. Isso retarda o desempenho. Por favor, recompile o indicador para aumentar o desempenho

85

Código de caracteres muito grande na linha, deve estar na faixa de 0 a 65535

86

Caractere não reconhecido na linha

87

Nenhuma propriedade da janela do indicador (definindo a exibição na janela principal ou na sub-janela) foi definida. Propriedade #property indicator_chart_window foi aplicada