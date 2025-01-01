- Códigos de Retorno do Servidor de Negociação
- Avisos do Compilador
- Erros de Compilação
- Erros em Tempo de Execução
Avisos do Compilador
Os avisos do compilador são exibidos com propósitos informativos somente e não são mensagens de erro.
|
Código
|
Descrição
|
Registro incompleto de uma data na string datetime.
|
Número errado na string datetime para a data. Requerimentos:
Ano 1970 <= X <= 3000
Mês 0 <X <= 12
Dia 0 <X <= 31/30/28 (29 )....
|
Número errado na string datetime para hora. Requerimentos:
Hora 0 <= X <24
Minuto 0 <= X <60
|
Cor inválida no formato RGB: um dos componentes RGB é menor que 0 ou maior que 255
|
Caractere desconhecido das seqüências de escape.
Conhecido: \n \r \t \\ \" \' \X \x
|
Volume grande demais de variáveis locais (> 512Kb) da função, reduza o número
|
Enumeração já definida (duplicação) - membros serão adicionados à primeira definição
|
Sobreposição (overriding) de macro
|
A variável está declarada mas não é usada em nenhum lugar
|
Construtor deve ser do tipo void
|
Destrutor deve ser do tipo void
|
Constante não se encaixa na faixa de inteiros (X > _UI64_MAX || X < _I64_MIN) e será convertido para o tipo double
|
HEX longo demais - mais que 16 caracteres significativos (grupos de 4 bits de posições mais elevadas são cortados)
|
Sem grupos de 4 bits na string HEX "0x"
|
Sem função - nada a ser executado
|
Uma variável não inicializada sendo usada
|
Função não tem corpo, e não é chamada
|
Possível perda de dados na conversão Exemplo: int x = (double) z;
|
Perda de precisão (de dados) durante conversão de uma constante. Exemplo: int x = M_PI
|
Diferença entre os sinais de operandos em operações de comparação. Exemplo: (char) c1> (uchar) c2
|
Problemas com importação de função - declaração de #import é requerida ou o import de funções está fechado
|
Descrição grande demais - caracteres extras não serão incluídos no arquivo executável
|
O número de buffers de indicador declarados é menor que o requerido
|
Sem cor para plotar um série gráfica no indicador
|
Sem série gráfica para desenhar o indicador
|
Função Handler 'OnStart' não encontrado no script
|
Função handler 'OnStart' está definido com parâmetros errados
|
Função 'OnStart' pode ser definida somente em um script
|
Função 'OnInit' está definida com parâmetros errados
|
Função 'OnInit' não é usada em scripts
|
Função 'OnDeinit' está definida com parâmetros errados
|
Função 'OnDeinit' não é usada em scripts
|
Duas funções 'OnCalculate' estão definidas. OnCalculate() com um array de preçoserá usada
|
Sobre-preenchimento detectado ao calcular uma constante inteira complexa
|
Provavelmente, a variável não está inicializada.
|
Este declaração torna impossível de referenciar a variável local declarada na linha especificada
|
Esta declaração torna impossível de referenciar a variável global declarada na linha especificada
|
Não pode ser usada para array alocado estaticamente
|
Esta declaração de variável oculta variável predefinida
|
Usar um variável ou expressão de tipo bool em operações matemáticas não é seguro
|
O resultado da aplicação de operador menos unário para um tipo sem sinal ulong é indefinido
|
A versão especificada na propriedade #property version não é aceitável para a seção Market;o formato correto de #property version é "XXX.YYY"
|
Declaração controlada vazia encontrada
|
Tipo de retorno de função inválido ou parâmetros incorretos durante declaração da função de manipulação de evento
|
Uma implícita conversão de estruturas para um tipo é requerida
|
Esta declaração torna direto acesso ao membro de uma classe declarada na string especificada impossível. Acesso somente será possível com o operador de resolução de escopo ::
|
A constante binária é muito grande, os dígitos de alta ordem serão truncados
|
O parâmetro no método da classe herança tem um diferente modificador const, a função derivada tem sobrecarregado a função geradora
|
Negativo ou deslocamento com valor muito grande em deslocamento de operação bit a bit, resultado da execução é indefinido
|
Função deve retornar um valor
|
função void retorna um valor
|
Nem todos os caminhos de controle retornam um valor
|
Expressões não são permitidas em uma escala global
|
Verifica a precedência do operador para um possível erro; usa parênteses para esclarecer a precedência
|
Foi definido duas OnCalCulate(). Será utilizado o modo OHLC
|
Struct sem membros, atribuído o tamanho de 1 byte
|
Valor de retorno da função deve ser verificado
|
Recursos do indicador é compilado para depuração. Isso retarda o desempenho. Por favor, recompile o indicador para aumentar o desempenho
|
Código de caracteres muito grande na linha, deve estar na faixa de 0 a 65535
|
Caractere não reconhecido na linha
|
Nenhuma propriedade da janela do indicador (definindo a exibição na janela principal ou na sub-janela) foi definida. Propriedade #property indicator_chart_window foi aplicada