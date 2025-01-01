21 Registro incompleto de uma data na string datetime.

22 Número errado na string datetime para a data. Requerimentos: Ano 1970 <= X <= 3000 Mês 0 <X <= 12 Dia 0 <X <= 31/30/28 (29 )....

23 Número errado na string datetime para hora. Requerimentos: Hora 0 <= X <24 Minuto 0 <= X <60

24 Cor inválida no formato RGB: um dos componentes RGB é menor que 0 ou maior que 255

25 Caractere desconhecido das seqüências de escape. Conhecido:

\r \t \\ \" \' \X \x

26 Volume grande demais de variáveis locais (> 512Kb) da função, reduza o número

29 Enumeração já definida (duplicação) - membros serão adicionados à primeira definição

30 Sobreposição (overriding) de macro

31 A variável está declarada mas não é usada em nenhum lugar

32 Construtor deve ser do tipo void

33 Destrutor deve ser do tipo void

34 Constante não se encaixa na faixa de inteiros (X > _UI64_MAX || X < _I64_MIN) e será convertido para o tipo double

35 HEX longo demais - mais que 16 caracteres significativos (grupos de 4 bits de posições mais elevadas são cortados)

36 Sem grupos de 4 bits na string HEX "0x"

37 Sem função - nada a ser executado

38 Uma variável não inicializada sendo usada

41 Função não tem corpo, e não é chamada

43 Possível perda de dados na conversão Exemplo: int x = (double) z;

44 Perda de precisão (de dados) durante conversão de uma constante. Exemplo: int x = M_PI

45 Diferença entre os sinais de operandos em operações de comparação. Exemplo: (char) c1> (uchar) c2

46 Problemas com importação de função - declaração de #import é requerida ou o import de funções está fechado

47 Descrição grande demais - caracteres extras não serão incluídos no arquivo executável

48 O número de buffers de indicador declarados é menor que o requerido

49 Sem cor para plotar um série gráfica no indicador

50 Sem série gráfica para desenhar o indicador

51 Função Handler 'OnStart' não encontrado no script

52 Função handler 'OnStart' está definido com parâmetros errados

53 Função 'OnStart' pode ser definida somente em um script

54 Função 'OnInit' está definida com parâmetros errados

55 Função 'OnInit' não é usada em scripts

56 Função 'OnDeinit' está definida com parâmetros errados

57 Função 'OnDeinit' não é usada em scripts

59 Sobre-preenchimento detectado ao calcular uma constante inteira complexa

61 Este declaração torna impossível de referenciar a variável local declarada na linha especificada

62 Esta declaração torna impossível de referenciar a variável global declarada na linha especificada

63 Não pode ser usada para array alocado estaticamente

64 Esta declaração de variável oculta variável predefinida

65 O valor da expressão é sempre true/false

66 Usar um variável ou expressão de tipo bool em operações matemáticas não é seguro

67 O resultado da aplicação de operador menos unário para um tipo sem sinal ulong é indefinido

68 A versão especificada na propriedade #property version não é aceitável para a seção Market;o formato correto de #property version é "XXX.YYY"

69 Declaração controlada vazia encontrada

70 Tipo de retorno de função inválido ou parâmetros incorretos durante declaração da função de manipulação de evento

71 Uma implícita conversão de estruturas para um tipo é requerida

72 Esta declaração torna direto acesso ao membro de uma classe declarada na string especificada impossível. Acesso somente será possível com o operador de resolução de escopo ::

73 A constante binária é muito grande, os dígitos de alta ordem serão truncados

74 O parâmetro no método da classe herança tem um diferente modificador const, a função derivada tem sobrecarregado a função geradora

75 Negativo ou deslocamento com valor muito grande em deslocamento de operação bit a bit, resultado da execução é indefinido

77 função void retorna um valor

78 Nem todos os caminhos de controle retornam um valor

79 Expressões não são permitidas em uma escala global

80 Verifica a precedência do operador para um possível erro; usa parênteses para esclarecer a precedência

81 Foi definido duas OnCalCulate(). Será utilizado o modo OHLC

82 Struct sem membros, atribuído o tamanho de 1 byte

83 Valor de retorno da função deve ser verificado

84 Recursos do indicador é compilado para depuração. Isso retarda o desempenho. Por favor, recompile o indicador para aumentar o desempenho

85 Código de caracteres muito grande na linha, deve estar na faixa de 0 a 65535

86 Caractere não reconhecido na linha