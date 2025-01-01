Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasCódigos de Erros e Avisos
- Códigos de Retorno do Servidor de Negociação
- Avisos do Compilador
- Erros de Compilação
- Erros em Tempo de Execução
Códigos de Erros e Avisos
Esta seção contém as seguintes descrições:
- Códigos de retorno do servidor de negociação — analisando resultados da solicitação de negociação enviada pela função OrderSend();
- Avisos do compilador — códigos de mensagens de aviso que aparecem na compilação (não erros);
- Erros de compilação — códigos de mensagens de erro em uma tentativa sem sucesso de compilar;
- Erros em tempo de execução — códigos de erro na execução de programas-mql5, que podem ser obtidos usando a função GetLastErtror().