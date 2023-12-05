Análise de ciclos usando o algoritmo de Goertzel



Introdução



O algoritmo de Goertzel é uma técnica de processamento digital de sinais conhecida por sua eficiência na detecção de componentes de frequência específicos. Sua precisão, capacidade em tempo real e eficiência computacional o tornam adequado para a análise de séries temporais financeiras. Neste artigo, examinaremos e demonstraremos maneiras práticas de como o método pode ser usado para analisar ciclos dominantes para possível desenvolvimento de estratégias. Vamos dar uma olhada na implementação do algoritmo em MQL5 e apresentar um exemplo de como usar o código para identificar ciclos em cotações de preços.

O algoritmo de Goertzel



O algoritmo de Goertzel, que recebe seu nome de Gerald Goertzel, é utilizado para calcular termos individuais da Transformada Discreta de Fourier (DFT) de maneira eficiente. Essa técnica foi introduzida inicialmente em 1958 e desde então tem sido aplicada em diversas áreas, incluindo engenharia, matemática e física. A principal aplicação do algoritmo de Goertzel é identificar componentes de frequência específicos dentro de um sinal digital, tornando-o altamente valioso em cenários onde apenas alguns componentes de frequência são importantes. Comparado à Transformada Rápida de Fourier (FFT), ele requer menos cálculos ao detectar um número limitado de componentes de frequência, tornando-o eficiente computacionalmente.

É representado pela fórmula:





Onde:



X é a magnitude acumulada na frequência k

cos() é a função cosseno

π é a constante matemática pi (aproximadamente 3.14159)

k é o índice do bin de frequência de interesse (variando de 0 a N - 1, onde N é o número total de amostras)

N é o comprimento do sinal de entrada

X[k-1] e X[k-2] são os valores calculados anteriormente de X para a frequência k

x[n] é a amostra n-ésima do sinal de entrada

Para calcular os componentes real e imaginário usando o algoritmo de Goertzel, precisamos iterar pelas amostras do sinal de entrada e realizar os cálculos a seguir:

Vamos inicializar as variáveis: N - o número de amostras no sinal de entrada.

k - o índice da faixa de frequência de interesse (0 <= k < N).

omega - a frequência correspondente à faixa de frequência desejada (2 * pi * k / N).

coeff - o coeficiente usado no cálculo (2 * cos(omega)).

s_prev - o valor anterior da variável state.

s_prev2 - o valor antes do valor anterior da variável state.

s - o valor atual da variável state.

Vamos percorrer cada amostra no sinal de entrada: Atualizar o valor atual da variável "state" (s) usando a fórmula:



onde x[n] é a amostra de entrada atual.

Atualizar os valores anteriores da variável "state":









Após iterar por todas as amostras, os valores finais das variáveis "state" (S, Sprev, Sprev2) representam os componentes real e imaginário da DFT no bin de frequência desejado (k).

O componente real é dado por:





O componente imaginário é dado por:

As frequências que podem ser detectadas pela DFT variam de 1/N a (N/2)/N, onde N representa o número de pontos de dados na série ou, no nosso caso, o número de barras de preços em análise. Ao analisar cotações de preços, pode ser limitante apenas observar bandas de frequência restritas ao espaçamento de 1/N. Esta é a razão pela qual pessoas como J. Ehlers propuseram a técnica de Análise Espectral de Entropia Máxima (Maximum Entropy Spectral Analysis, MESA) para superar essa limitação.

O algoritmo de Goertzel pode ser usado como uma alternativa ao MESA de Ehler, o que, de acordo com um artigo de pesquisa escrito por D. Meyers, é capaz de obter melhores resultados (em termos de resolução espectral) em certas condições. Uma dessas condições está relacionada à quantidade de ruído contido no sinal. Segundo Meyers, o algoritmo de Goertzel é capaz de superar a técnica MESA, especialmente ao lidar com sinais ruidosos, o que é um problema comum com séries temporais financeiras. Leitores interessados podem ler o artigo técnico disponível em formato PDF.

A classe CGoertzel

A classe CGoertzel é uma implementação simples do algoritmo de Goertzel que permite amostrar uma variedade de frequências em um conjunto de dados. class CGoertzel { private : uint m_minPeriod; uint m_maxPeriod; public : CGoertzel( void ) { m_minPeriod=m_maxPeriod= 0 ; } ~CGoertzel( void ) { } uint GetMinPeriodLength( void ) { return m_minPeriod;} uint GetMaxPerodLength( void ) { return m_maxPeriod;} bool SetMinMaxPeriodLength( const uint min_wavePeriod, const uint max_wavePeriod); bool Dft( const double &in_data[],complex & out []); bool Dft( const double &in_data[], double &out_real[], double &out_imaginary[]); bool Dft( const uint min_wavePeriod, const uint max_wavePeriod, const double &in_data[],complex & out []); bool Dft( const uint min_wavePeriod, const uint max_wavePeriod, const double &in_data[], double &out_real[], double &out_imaginary[]); }; Como o algoritmo de Goertzel amostra apenas um número limitado de frequências de cada vez, precisamos definir a faixa de frequência de nosso interesse. Na classe, a faixa de frequência é definida em termos do período mínimo e máximo das frequências. Existem duas maneiras de definir esses valores: usando o SetMinMaxPeriodLength(), os períodos mínimo e máximo podem ser especificados. bool CGoertzel::SetMinMaxPeriodLength( const uint min_wavePeriod, const uint max_wavePeriod) { if (min_wavePeriod< 2 || min_wavePeriod>=max_wavePeriod) { Print ( "Critical error min_wavePeriod cannot be less than max_wavePeriod or less than 2" ); return false ; } m_minPeriod=min_wavePeriod; m_maxPeriod=max_wavePeriod; return true ; } Além disso, a faixa de frequência pode ser definida ao chamar uma das duas sobrecargas do método Dft. bool CGoertzel::Dft( const uint min_wavePeriod, const uint max_wavePeriod, const double &in_data[],complex & out []) { if (!SetMinMaxPeriodLength(min_wavePeriod,max_wavePeriod)) return ( false ); return Dft(in_data, out ); } bool CGoertzel::Dft( const uint min_wavePeriod, const uint max_wavePeriod, const double &in_data[], double &out_real[], double &out_imaginary[]) { if (!SetMinMaxPeriodLength(min_wavePeriod,max_wavePeriod)) return ( false ); return Dft(in_data,out_real,out_imaginary); } Dependendo da versão do método Dft usada, os componentes real e imaginário da DFT são gerados em arrays separados ou em um único array de tipo complexo. bool CGoertzel::Dft( const double &in_data[], complex &out[]) { uint minsize=( 3 *m_maxPeriod); uint fullsize=in_data.Size(); if (fullsize<minsize) { Print ( "Sample size too small in relation to the largest period cycle parameter" ); return false ; } if (m_minPeriod>=m_maxPeriod || m_minPeriod< 2 ) { Print ( "Critical error: Invalid input parameters :- max_period should be larger than min_period and min_period cannot be less than 2" ); return false ; } if (out.Size()!=m_maxPeriod) ArrayResize (out,m_maxPeriod); double v0,v1,v2,freq,coeff,real,imag; for ( uint i= 0 ; i<m_maxPeriod; i++) { if (i<m_minPeriod) { out[i].imag=out[i].real= 0.0 ; continue ; } v0=v1=v2= 0.0 ; freq= MathPow (i,- 1 ); coeff= 2.0 * MathCos ( 2.0 * M_PI *freq); for ( uint k=minsize- 1 ; k> 0 ; k--) { v0=coeff*v1-v2+in_data[k]; v2=v1; v1=v0; } real=v1-v2* 0.5 *coeff; imag=v2* MathSin ( 2 * M_PI *freq); out[i].real=real; out[i].imag=imag; } return true ; } bool CGoertzel::Dft( const double &in_data[], double &out_real[], double &out_imaginary[]) { uint minsize=( 3 *m_maxPeriod); uint fullsize=in_data.Size(); if (fullsize<minsize) { Print ( "Sample size too small in relation to the largest period cycle parameter" ); return false ; } if (m_minPeriod>=m_maxPeriod || m_minPeriod< 2 ) { Print ( "Critical error: Invalid input parameters :- max_period should be larger than min_period and min_period cannot be less than 2" ); return false ; } if (out_real.Size()!=m_maxPeriod) ArrayResize (out_real,m_maxPeriod); if (out_imaginary.Size()!=m_maxPeriod) ArrayResize (out_imaginary,m_maxPeriod); double v0,v1,v2,freq,coeff,real,imag; for ( uint i= 0 ; i<m_maxPeriod; i++) { if (i<m_minPeriod) { out_real[i]=out_imaginary[i]= 0.0 ; continue ; } v0=v1=v2= 0.0 ; freq= MathPow (i,- 1 ); coeff= 2.0 * MathCos ( 2.0 * M_PI *freq); for ( uint k=minsize- 1 ; k> 0 ; k--) { v0=coeff*v1-v2+in_data[k]; v2=v1; v1=v0; } real=v1-v2* 0.5 *coeff; imag=v2* MathSin ( 2 * M_PI *freq); out_real[i]=real; out_imaginary[i]=imag; } return true ; } Pré-processamento Os dados nem sempre podem ser simplesmente inseridos no algoritmo de Goertzel e transformados no domínio de frequência. Dependendo da natureza da amostra de dados, algumas etapas de pré-processamento podem ser necessárias. O algoritmo de Goertzel é um subconjunto da DFT e, portanto, as transformações necessárias antes de realizar uma Transformada Rápida de Fourier também se aplicam aqui. Isso é especialmente verdadeiro para dados que não são periódicos. Tais séries precisam ser tratadas com uma função de janela apropriada, que ajustará adequadamente as extremidades da série, minimizando a possibilidade de vazamento espectral. A maioria das aplicações do algoritmo de Goertzel na literatura geralmente emprega um algoritmo de achatamento no ponto final. A implementação dessa técnica é dada pela fórmula:





onde "a" é o primeiro valor de preço na série a ser analisada, "b" é o último, "flat(i)" é a série que será passada para o algoritmo de Goertzel. Antes de realizar o processamento de janela dos dados, é aconselhável remover quaisquer tendências óbvias e valores atípicos. Os dados brutos devem ser desprovidos de tendência, mas apenas quando necessário. A remoção de tendência não justificada pode introduzir distorções que serão refletidas na representação da amostra no domínio da frequência. A remoção de tendência é um tópico amplo, com diversos métodos disponíveis. Cada um deles possui vantagens e desvantagens próprias. É importante que os profissionais se empenhem em uma investigação cuidadosa para determinar o método mais apropriado a ser utilizado. Neste artigo, utilizaremos um método simples de mínimos quadrados, adequado para remover a tendência das cotações de preços. Abaixo está um trecho. void CGoertzelCycle::detrend( const double &in_data[], double &out_data[]) { uint i ; double xmean, ymean, x, y, xy, xx ; xmean=ymean=x=y=xx=xy= 0.0 ; xmean= 0.5 * double (in_data.Size()- 1 ); if (out_data.Size()!=in_data.Size()) ArrayResize (out_data,in_data.Size()); for (i= 0 ; i<out_data.Size(); i++) { x = double (i) - xmean ; y = in_data[i] - ymean ; xx += x * x ; xy += x * y ; } m_slope=xy/xx; m_pivot=xmean; for (i= 0 ; i<out_data.Size(); i++) out_data[i]=in_data[i]-( double (i)-xmean)*m_slope; } Classe CGoertzelCycle O arquivo de inclusão GoertzelCycle.mqh conterá a classe CGoertzelCycle usada para realizar análise de ciclos em conjuntos de dados com o algoritmo de Goertzel. class CGoertzelCycle { private : CGoertzel*m_ga; double m_pivot; double m_slope; bool m_detrend; bool m_squaredamp; bool m_flatten; uint m_cycles; uint m_maxper,m_minper; double m_amplitude[]; double m_peaks[]; double m_cycle[]; double m_phase[]; uint m_peaks_index[]; double m_detrended[]; double m_flattened[]; double m_raw[]; void detrend( const double &in_data[], double &out_data[]); double wavepoint( bool use_cycle_strength, uint max_cycles); bool spectrum( const double &in_data[], int shift=- 1 ); uint cyclepeaks( bool use_cycle_strength); public : CGoertzelCycle( void ); CGoertzelCycle( bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period); ~CGoertzelCycle( void ); bool GetSpectrum( const double &in_data[], double &out_amplitude[]); bool GetSpectrum( bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period, const double &in_data[], double &out_amplitude[]); uint GetDominantCycles( bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_cycles[]); uint GetDominantCycles( bool use_cycle_strenght, bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period, const double &in_data[], double &out_cycles[]); void CalculateDominantCycles( uint prev, uint total, bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_signal[]); void CalculateWave( uint prev, uint total, uint max_cycles, bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_signal[]); }; Ela possui dois construtores. O construtor parametrizado permite a inicialização de uma instância com configurações personalizadas. CGoertzelCycle::CGoertzelCycle( void ) { m_pivot=m_slope= 0.0 ; m_maxper=m_minper=m_cycles= 0 ; m_detrend=m_squaredamp=m_flatten= false ; m_ga= new CGoertzel(); } CGoertzelCycle::CGoertzelCycle( bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period) { m_pivot=m_slope= 0.0 ; m_cycles= 0 ; m_maxper=max_period; m_minper=min_period; m_detrend=detrend; m_squaredamp=squared_amp; m_flatten=apply_window; m_ga= new CGoertzel(); if (m_maxper) { ArrayResize (m_amplitude,m_maxper); ArrayResize (m_phase,m_maxper); ArrayResize (m_cycle,m_maxper); ArrayResize (m_peaks,m_maxper); ArrayResize (m_peaks_index,m_maxper); } } Os parâmetros de entrada são fornecidos abaixo: detrend - parâmetro de entrada lógico que indica a necessidade de remoção de tendência.

- parâmetro de entrada lógico que indica a necessidade de remoção de tendência. apply_window - parâmetro lógico que determina se deve ser aplicada uma função de janela.

- parâmetro lógico que determina se deve ser aplicada uma função de janela. min_period - período mais curto ou a frequência mais alta permitida pelo algoritmo de Goertzel. O valor não pode ser menor que 2.

- período mais curto ou a frequência mais alta permitida pelo algoritmo de Goertzel. O valor não pode ser menor que 2. max_period - período mais longo a ser considerado na análise. Este valor representa a frequência com o período mais longo e não pode ser menor ou igual ao min_period.

- período mais longo a ser considerado na análise. Este valor representa a frequência com o período mais longo e não pode ser menor ou igual ao min_period. squard_amp - como o valor da amplitude deve ser representado. Caso seja false, a amplitude será calculada como a raiz quadrada. A classe possui 6 métodos acessíveis que devem ser do interesse dos usuários. bool CGoertzelCycle::GetSpectrum( const double &in_data[], double &out_amplitude[]) { if (spectrum(in_data)) { ArrayCopy (out_amplitude,m_amplitude); return true ; } return false ; } GetSpectrum() requer 2 arrays de entrada, sendo o primeiro deles in_data a série bruta a ser analisada. O segundo array é onde os valores de amplitude serão gerados. Os parâmetros usados para a transformação devem ter sido especificados ao inicializar uma instância usando o construtor parametrizado. bool CGoertzelCycle::GetSpectrum( bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period, const double &in_data[], double &out_amplitude[]) { m_pivot=m_slope= 0.0 ; m_cycles= 0 ; m_maxper=max_period; m_minper=min_period; m_detrend=detrend; m_squaredamp=squared_amp; m_flatten=apply_window; if (m_maxper) { ArrayResize (m_amplitude,m_maxper); ArrayResize (m_phase,m_maxper); ArrayResize (m_cycle,m_maxper); ArrayResize (m_peaks,m_maxper); ArrayResize (m_peaks_index,m_maxper); } if (spectrum(in_data)) { ArrayCopy (out_amplitude,m_amplitude); return true ; } return false ; } O outro método sobrecarregado GetSpectrum() leva parâmetros adicionais idênticos aos do construtor parametrizado. Ambos retornam true em caso de sucesso e false em caso de falha. Quaisquer dados de erro serão registrados no diário do terminal. uint CGoertzelCycle::GetDominantCycles( bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_cycles[]) { if (!spectrum(in_data)) { ArrayInitialize (out_cycles, 0.0 ); return ( 0 ); } cyclepeaks(use_cycle_strength); if (out_cycles.Size()!=m_cycles) ArrayResize (out_cycles,m_cycles); for ( uint i= 0 ; i<m_cycles; i++) out_cycles[i]=m_cycle[m_peaks_index[i]]; return m_cycles; } uint CGoertzelCycle::GetDominantCycles( bool use_cycle_strength, bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period, const double &in_data[], double &out_cycles[]) { m_pivot=m_slope= 0.0 ; m_cycles= 0 ; m_maxper=max_period; m_minper=min_period; m_detrend=detrend; m_squaredamp=squared_amp; m_flatten=apply_window; if (m_maxper) { ArrayResize (m_amplitude,m_maxper); ArrayResize (m_phase,m_maxper); ArrayResize (m_cycle,m_maxper); ArrayResize (m_peaks,m_maxper); ArrayResize (m_peaks_index,m_maxper); } return (GetDominantCycles(use_cycle_strength,in_data,out_cycles)); } O método GetDominantCycle() é sobrecarregado de maneira semelhante ao GetSpectrum(). Além dos 2 arrays, um parâmetro booleano use_cycle_strength precisa ser especificado. Isso indica os critérios para determinar o ciclo dominante. Definir como false significa que as frequências com as maiores amplitudes são usadas, enquanto a alternativa determina o ciclo dominante calculando a força do ciclo dada pela fórmula:

Os ciclos dominantes são gerados no último dos arrays de entrada, com valores dispostos em ordem decrescente. void CGoertzelCycle::CalculateDominantCycles( uint prev, uint total, bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_signal[]) { uint limit = 0 ; bool indexOut= ArrayGetAsSeries (out_signal); bool indexIn= ArrayGetAsSeries (in_data); if (prev<= 0 ) { uint firstindex= 0 ; if (indexOut) { limit=total-(m_maxper* 3 ); firstindex=limit+ 1 ; } else { limit=m_maxper* 3 ; firstindex=limit- 1 ; } out_signal[firstindex]= 0 ; } else { limit=(indexOut)?total-prev:prev; } uint found_cycles= 0 ; if (indexOut) { for ( int ibar=( int )limit; ibar>= 0 ; ibar--) { spectrum(in_data,(indexIn)?ibar:total-ibar- 1 ); out_signal[ibar]=(cyclepeaks(use_cycle_strength))?m_cycle[m_peaks_index[ 0 ]]: 0.0 ; } } else { for ( int ibar=( int )limit; ibar<( int )total; ibar++) { spectrum(in_data,(indexIn)?total-ibar- 1 :ibar); out_signal[ibar]=(cyclepeaks(use_cycle_strength))?m_cycle[m_peaks_index[ 0 ]]: 0.0 ; } } } Os métodos prefixados com Calculate devem idealmente ser usados em indicadores. CalculateDominantCycles() gera ciclos dominantes para uma barra correspondente. prev deve ser definido como o número de valores de indicador previamente calculados. Total deve ser o número de barras disponíveis no gráfico. in_data é onde você passaria as cotações de preço e out_signal deve ser um dos buffers do indicador. void CGoertzelCycle::CalculateWave( uint prev, uint total, uint max_cycles, bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_signal[]) { uint limit = 0 ; bool indexOut= ArrayGetAsSeries (out_signal); bool indexIn= ArrayGetAsSeries (in_data); if (prev<= 0 ) { uint firstindex= 0 ; if (indexOut) { limit=total-(m_maxper* 3 ); firstindex=limit+ 1 ; } else { limit=m_maxper* 3 ; firstindex=limit- 1 ; } out_signal[firstindex]= 0 ; } else { limit=(indexOut)?total-prev:prev; } uint found_cycles= 0 ; if (indexOut) { for ( int ibar=( int )limit; ibar>= 0 ; ibar--) { spectrum(in_data,(indexIn)?ibar:total-ibar- 1 ); out_signal[ibar]=out_signal[ibar+ 1 ]+wavepoint(use_cycle_strength,max_cycles); } } else { for ( int ibar=( int )limit; ibar<( int )total; ibar++) { spectrum(in_data,(indexIn)?total-ibar- 1 :ibar); out_signal[ibar]=out_signal[ibar- 1 ]+wavepoint(use_cycle_strength,max_cycles); } } } O método CalculateWave() tem a maioria de seus parâmetros em comum com o CalculateDominantCycles(). Ele gera um valor filtrado calculado a partir dos componentes de frequência dominante revelados pelo algoritmo de Goertzel. O número máximo de componentes de frequência é definido pelo parâmetro max_cycles. Construção da forma de onda Para demonstrar tanto o uso da classe quanto as possíveis aplicações do Goertzel no desenvolvimento de estratégias, apresentaremos dois indicadores. Ele chama essa estratégia de Sistema Adaptativo de 10 Ciclos Goertzel DFT. Detalhes exatos sobre a estratégia estão disponíveis no documento. Em resumo, a estratégia utiliza o Goertzel para extrair os dez principais ciclos dominantes de uma janela móvel de dados de preço e, em seguida, usa esses ciclos para construir uma nova curva de preço. Supostamente, essa curva representa o comportamento do preço com o ruído filtrado. Parâmetros-chave dessa estratégia são os períodos mínimos e máximos das frequências a serem amostradas, juntamente com o número máximo de componentes de frequência a serem usados para construir o sinal filtrado. input bool Detrend= true ; input bool EndFlatten= true ; input bool SquaredAmp= true ; input bool UseCycleStrength= false ; input uint Maxper= 72 ; input uint Minper= 5 ; input uint MaxCycles= 10 ; input double pntup= 0.5 ; input double pntdn= 0.5 ; O indicador utiliza dois limiares para acionar sinais longos e curtos, dependendo da magnitude de um movimento em relação a um pico ou vale recente. No código, as variáveis de entrada pntup e pntdn representam porcentagens. #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include<GoertzelCycle.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 5 #property indicator_label1 "Wave" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrBlack #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Peak" #property indicator_type2 DRAW_NONE #property indicator_label3 "Trough" #property indicator_type3 DRAW_NONE #property indicator_label4 "Long" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrBlue #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 2 #property indicator_label5 "Short" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrRed #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 2 input bool Detrend= true ; input bool EndFlatten= true ; input bool SquaredAmp= true ; input bool UseCycleStrength= false ; input uint Maxper= 72 ; input uint Minper= 5 ; input uint MaxCycles= 10 ; input double pntup= 0.5 ; input double pntdn= 0.5 ; double Wave[],Peak[],Trough[],Long[],Short[]; CGoertzelCycle *Gc; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Wave, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Peak, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,Trough, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,Long, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,Short, INDICATOR_DATA ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 5 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 4 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); Gc= new CGoertzelCycle(Detrend,SquaredAmp,EndFlatten,Minper,Maxper); if (Gc== NULL ) { Print ( "Invalid Goertzel object" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if ( CheckPointer (Gc)== POINTER_DYNAMIC ) delete Gc; } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { int lim= 0 ; if (prev_calculated<= 0 ) lim=( int )(Maxper* 3 )+ 2 ; else lim=prev_calculated; Gc.CalculateWave(prev_calculated,rates_total,MaxCycles,UseCycleStrength,price,Wave); for ( int i=lim;i<rates_total- 1 ;i++) { Peak[i]=Trough[i]= 0.0 ; if (Wave[i]>Wave[i+ 1 ] && Wave[i]>Wave[i- 1 ]) Peak[i]=Wave[i]; else if (Wave[i]<Wave[i+ 1 ] && Wave[i]<Wave[i- 1 ]) Trough[i]=Wave[i]; if (i< int (Maxper* 3 * 2 )) { continue ; } double lp,lt; lp=lt= 0 ; if (i== int (Maxper* 3 * 2 )) { lp=getlastPeakTrough(i,Peak); lt=getlastPeakTrough(i,Trough); if (Wave[i]>Wave[i- 1 ] && lt) { Long[i]=Wave[i]; Short[i]= 0.0 ; } else if (Wave[i]<Wave[i- 1 ] && lp) { Short[i]=Wave[i]; Long[i]= 0.0 ; } } else { Long[i]=(Long[i- 1 ]!= 0 )?Wave[i]:Long[i- 1 ]; Short[i]=(Short[i- 1 ]!= 0 )?Wave[i]:Short[i- 1 ]; if (Short[i- 1 ]!= 0 && Wave[i]>Wave[i- 1 ]) { lt=getlastPeakTrough(i,Trough); if (lt && (Wave[i]-lt)/lt > pntup/ 100 ) { Long[i]=Wave[i]; Short[i]= 0.0 ; } else { Short[i]=Wave[i]; Long[i]= 0.0 ; } } else if (Long[i- 1 ]!= 0 && Wave[i]<Wave[i- 1 ]) { lp=getlastPeakTrough(i,Peak); if (lp && (lp-Wave[i])/lp > pntdn/ 100 ) { Short[i]=Wave[i]; Long[i]= 0.0 ; } else { Long[i]=Wave[i]; Short[i]= 0.0 ; } } } } return (rates_total); } double getlastPeakTrough( int shift, double &buffer[]) { uint j; double value= 0.0 ; for (j=shift- 1 ;j>(Maxper* 3 )+ 2 ;j--) { if (buffer[j]== 0.0 ) continue ; else return (buffer[j]); } return (value); } O sinal é calculado usando a fórmula:





onde: a é a amplitude, phi é a fase, f é a frequência, B é o número de barras passadas amostradas, representando os dados de onde os componentes de frequência são extraídos, equivalente ao tamanho da janela móvel. Esse valor é igual a três vezes o ciclo de período máximo considerado. O código do indicador é mostrado acima. Wave point é o valor da curva no índice correspondente.

Mais detalhes sobre as regras de negociação estão disponíveis no artigo técnico, se houver interesse. Indicadores adaptativos Outra maneira de aplicar o Goertzel no desenvolvimento de estratégias é usá-lo para tornar indicadores adaptativos. O artigo Teoria Avançada Adaptativa e Implementação em MQL5 detalha esse método usando as técnicas famosas de J. Ehlers. Podemos fazer o mesmo usando o Goertzel. Abaixo está uma implementação de uma versão adaptativa do indicador de força relativa. #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #include<GoertzelCycle.mqh> #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "RSi" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_level1 70 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 30 input bool Detrend= true ; input bool EndFlatten= true ; input bool SquaredAmp= true ; input bool UseCycleStrength= false ; input uint Maxper= 72 ; input uint Minper= 5 ; double RSiBuffer[]; double DomPeriodBuffer[]; CGoertzelCycle *Gc; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,RSiBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DomPeriodBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); Gc= new CGoertzelCycle(Detrend,SquaredAmp,EndFlatten,Minper,Maxper); if (Gc== NULL ) { Print ( "Invalid Goertzel object" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if ( CheckPointer (Gc)== POINTER_DYNAMIC ) delete Gc; } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { uint lim= 0 ; Gc.CalculateDominantCycles(prev_calculated,rates_total,UseCycleStrength,close,DomPeriodBuffer); if (prev_calculated<= 0 ) lim= int (Maxper* 3 )+ int (DomPeriodBuffer[(Maxper* 3 )- 1 ]) - 1 ; else lim=prev_calculated; double cu,cd; for ( int i = int (lim);i<rates_total;i++) { cd= 0.0 ; cu= 0.0 ; double p=DomPeriodBuffer[i]; int j= 0 ; for (j= 0 ;j< int (p);j++) { if (close[i-j]-close[i-j- 1 ]> 0 )cu=cu+(close[i-j]-close[i-j- 1 ]); if (close[i-j]-close[i-j- 1 ]< 0 )cd=cd+(close[i-j- 1 ]-close[i-j]); } if (cu+cd!= 0 ) RSiBuffer[i]= 100 *cu/(cu+cd); else RSiBuffer[i]= 0.0 ; } return (rates_total); } Considerações finais As capacidades do algoritmo de Goertzel foram claramente demonstradas, juntamente com utilitários de código úteis para sua aplicação. O desafio está em como aplicar efetivamente essa técnica a dados financeiros e extrair sinais significativos. O GA claramente está em desvantagem em relação à técnica MESA, pois só é capaz de resolver uma frequência de cada vez. Sua aplicação prática também destaca a fraqueza na detecção de ciclos nos mercados financeiros, pois é difícil medir um ciclo predominante e determinar com precisão quando ele terminará. Enfrentar essas dificuldades requer uma combinação de conhecimento do domínio, técnicas robustas de pré-processamento de dados, estratégias de gerenciamento de risco e monitoramento contínuo e adaptação às mudanças nas dinâmicas do mercado. O arquivo zip anexado contém todo o código-fonte descrito no artigo. Nome do arquivo Descrição Mql5/include/Goertzel.mqh Arquivo de inclusão para a classe CGoertzel, que implementa o algoritmo de Goertzel. Mql5/include/ GoertzelCycle.mqh Arquivo de inclusão para a classe CGoertzelCycle, usada para análise de ciclos com o algoritmo de Goertzel. Mql5/indicators/ NCycleGoertzelDft.mq5 Indicador que implementa parcialmente a estratégia de D. Meyers, utilizando o algoritmo de Goertzel. Mql5/indicators/ AdaptiveGARSI.mq5 Implementação de uma versão adaptativa do indicador RSI com análise retrospectiva dinâmica, calculada pelo algoritmo de Goertzel.



