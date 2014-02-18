Teoria dos indicadores adaptativosavançados e sua implementação em MQL5
Introdução
Este artigo é baseado em dois livros excelentes de John F. Ehlers: "Rocket Science for Traders" e "Сybernetic Analysis for Stock and Futures". A abordagem incomum de análise de mercado com o uso de métodos digitais de processamento de sinais e a adoção de números complexos para o reconhecimento de ciclo de mercado fizeram com que eu me aprofundasse neste assunto e subsequentemente implementasse, em MQL5, três indicadores adaptativos apresentados por J. F. Ehlers.
Este artigo descreverá a teoria básica dos indicadores adaptativos e a sua implementação em MQL5. Os indicadores adaptativos serão comparados aos seus pares não adaptativos.
Números complexos e fasores para medição de ciclos de mercado
A noção da teoria dos números complexos pode ser confusa para os leitores que não possuem conhecimentos de engenharia. Assim, recomendo pesquisar sobre a teoria na Wikipédia e assistir a um tutorial sobre operações com números complexos antes da leitura deste artigo.
Fasor
Fasor ou vetor de fase é um vetor que mostra a amplitude e a fase de um ciclo. De acordo com a fórmula de Euler uma onda senoidal pode ser representada como a soma de dois componentes de número complexo. Por favor, observe o fasor rotativo representando um ciclo de onda senoidal abaixo.
Ao ver esta animação pela primeira vez, você pode ficar intrigado sobre a forma correta de ler a relação entre o fasor e o ciclo. Para compreender isso, você precisa focar a sua mente para reconhecer um ciclo não como uma forma de onda comum visível na parte esquerda na animação, mas como o fasor rotativo à direita.
A princípio, isto pode ser difícil de imaginar, mas eu encontrei uma forma de pensar nisto: a rotação completa de um fasor é 360 graus ou radiano, o mesmo ocorre para um ciclo completo. O ângulo atual de um fasor indica em qual parte do ciclo (fase) estamos. O eixo Y representa a amplitude de um ciclo em uma determinada fase.
O fasor pode ser dividido em dois componentes: Componente em fase (cosseno) e componente em quadratura (seno). A explicação detalhada para a derivação desses componentes está disponíveis no Capítulo 6 "Transformadas de Hilbert" do livro "Rocket Science for Traders". Se você estiver interessado, por favor, leia este capítulo com atenção.
No momento, você apenas precisa se concentrar no fato de que, para o cálculo de indicadores adaptativos, nós precisamos converter sinal analítico (forma de onda) em um sinal complexo composto de dois componentes. Como podemos fazer isso? Por acaso eu mencionei a transformada de Hilbert? Sim, de fato. A transformada de Hilbert é capaz de fazer isso.
Medição de período de ciclo
Para tornar a transformada de Hilbert prática para os negociadores, John Ehlers, em seu livro, reduziu a série de transformadas de Hilbert para quatro elementos.
A equação para o componente quadratura é:
e a equação para o componente em fase é o preço atrasado por três barras:
Após o cálculo dos componentes em fase e em quadratura, é possível obter o cálculo de fase diferencial a partir do ângulo de fase medido para a barra atual e o ângulo de fase medido na barra anterior. A fase para a barra atual é e a fase da barra anterior é . Utilizar identidade trigonométrica:
Nós obtemos uma equação para a fase diferencial denominada fase delta.
Ehlers adiciona restrições à variável fase delta: o resultado não pode ser negativo e a fase delta está limitada a <0,1, 1,1> radianos (que significa um ciclo entre 6 e 63 barras). Parece que a fase delta medida em dados reais apresenta muitos ruídos, portanto precisa ser suavizada.
O melhor método para aprimorar dados irregulares é um filtro mediano. Assim, um filtro mediano de cinco amostras de fase delta forma a variável delta mediano. O delta mediano dividido por é usado para calcular o ciclo dominante, o ciclo de mercado que estamos procurando.
Durante os testes de desenvolvimento, percebeu-se que há uma distorção de 0,5 na medição que precisa ser removida e o termo de compensação para remover a distorção foi adicionado. Finalmente, o ciclo dominante é suavizado duas vezes por EMA com valores alfa iguais a 0,33 e 0,15, respectivamente. Eu realmente recomendo a leitura do livro para a visualização da robustez do algoritmo aplicado à onda senoidal cujo período de ciclo aumentou gradualmente de 6 para 40.
Agora que você já obteve os conhecimentos teóricos, estamos prontos para implementar o indicador de período de ciclo no MQL5.
Indicador de período de ciclo
O indicador é composto por duas linhas: linha de ciclo que exibe o período de ciclo e uma linha de gatilho, que é basicamente uma linha de ciclo atrasada por uma barra. Se você seguir a descrição da seção "Medição de período de ciclo" e o código fonte na função OnCalculate(), você será capaz de correlacionar facilmente as linhas que são responsáveis pela medição de período de ciclo.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CyclePeriod.mq5 | //| Copyright 2011, Investeo.pl | //| http://Investeo.pl | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "CyclePeriod indicator - described by John F. Ehlers" #property description "in \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\"" #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "Cycle" #property indicator_label2 "Trigger Line" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0) double Smooth[]; double Cycle[]; double Trigger[]; //double Price[]; double Q1[]; // Quadrature component double I1[]; // InPhase component double DeltaPhase[]; double InstPeriod[]; double CyclePeriod[]; input double InpAlpha=0.07; // alpha //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping ArraySetAsSeries(Cycle,true); ArraySetAsSeries(CyclePeriod,true); ArraySetAsSeries(Trigger,true); ArraySetAsSeries(Smooth,true); //ArraySetAsSeries(Price,true); SetIndexBuffer(0,CyclePeriod,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,Trigger,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- long tickCnt[1]; int i; int ticks=CopyTickVolume(Symbol(), 0, 0, 1, tickCnt); if(ticks!=1) return(rates_total); double DC, MedianDelta; Comment(tickCnt[0]); if(prev_calculated==0 || tickCnt[0]==1) { //--- last counted bar will be recounted int nLimit=rates_total-prev_calculated-1; // start index for calculations ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); ArrayResize(Smooth,Bars(_Symbol,_Period)); ArrayResize(Cycle,Bars(_Symbol,_Period)); //ArrayResize(Price,Bars(_Symbol,_Period)); ArrayResize(CyclePeriod,Bars(_Symbol,_Period)); ArrayResize(InstPeriod,Bars(_Symbol,_Period)); ArrayResize(Q1,Bars(_Symbol,_Period)); ArrayResize(I1,Bars(_Symbol,_Period)); ArrayResize(DeltaPhase,Bars(_Symbol,_Period)); if (nLimit>rates_total-7) // adjust for last bars nLimit=rates_total-7; for(i=nLimit;i>=0 && !IsStopped();i--) { Smooth[i] = (Price(i)+2*Price(i+1)+2*Price(i+2)+Price(i+3))/6.0; if (i<rates_total-7) { Cycle[i] = (1.0-0.5*InpAlpha) * (1.0-0.5*InpAlpha) * (Smooth[i]-2.0*Smooth[i+1]+Smooth[i+2]) +2.0*(1.0-InpAlpha)*Cycle[i+1]-(1.0-InpAlpha)*(1.0-InpAlpha)*Cycle[i+2]; } else { Cycle[i]=(Price(i)-2.0*Price(i+1)+Price(i+2))/4.0; } Q1[i] = (0.0962*Cycle[i]+0.5769*Cycle[i+2]-0.5769*Cycle[i+4]-0.0962*Cycle[i+6])*(0.5+0.08*InstPeriod[i+1]); I1[i] = Cycle[i+3]; if (Q1[i]!=0.0 && Q1[i+1]!=0.0) DeltaPhase[i] = (I1[i]/Q1[i]-I1[i+1]/Q1[i+1])/(1.0+I1[i]*I1[i+1]/(Q1[i]*Q1[i+1])); if (DeltaPhase[i] < 0.1) DeltaPhase[i] = 0.1; if (DeltaPhase[i] > 0.9) DeltaPhase[i] = 0.9; MedianDelta = Median(DeltaPhase, i, 5); if (MedianDelta == 0.0) DC = 15.0; else DC = (6.28318/MedianDelta) + 0.5; InstPeriod[i] = 0.33 * DC + 0.67 * InstPeriod[i+1]; CyclePeriod[i] = 0.15 * InstPeriod[i] + 0.85 * CyclePeriod[i+1]; Trigger[i] = CyclePeriod[i+1]; } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ double Median(double& arr[], int idx, int m_len) { double MedianArr[]; int copied; double result = 0.0; ArraySetAsSeries(MedianArr, true); ArrayResize(MedianArr, m_len); copied = ArrayCopy(MedianArr, arr, 0, idx, m_len); if (copied == m_len) { ArraySort(MedianArr); if (m_len %2 == 0) result = (MedianArr[m_len/2] + MedianArr[(m_len/2)+1])/2.0; else result = MedianArr[m_len / 2]; } else Print(__FILE__+__FUNCTION__+"median error - wrong number of elements copied."); return result; }
Podemos testar isso anexando a qualquer gráfico - funcionará para qualquer segurança e para qualquer período de tempo.
Por favor, veja a captura de tela abaixo.
Com este indicador em nosso ambiente de trabalho, somos capazes de implementar um novo tipo de indicadores adaptativos - indicadores que se adaptam a um período de ciclo atual do mercado.
Indicador de ciclo virtual
O indicador de ciclo virtual é um filtro passa-altas retirado do livro "Сybernetic analysis for stocks and futures". Este filtro deixa apenas o componente de modo de ciclo da série temporal.
Adicionalmente, componentes de ciclo de duas e três barras são extraídos do resultado através da suavização com um filtro passa-baixas de resposta de impulso finita.
O código em MQL5 para este e outros indicadores do artigo foram adaptados da linguagem EFL (Tradestation) descrita no livro.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CyberCycle.mq5 | //| Copyright 2011, Investeo.pl | //| http://Investeo.pl | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "CyberCycle indicator - described by John F. Ehlers" #property description "in \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\"" #property description "This indicator is available for free download." #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "Cycle" #property indicator_label2 "Trigger Line" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0) double Smooth[]; double Cycle[]; double Trigger[]; input double InpAlpha=0.07; // alpha //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping ArraySetAsSeries(Cycle,true); ArraySetAsSeries(Trigger,true); ArraySetAsSeries(Smooth,true); SetIndexBuffer(0,Cycle,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,Trigger,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- long tickCnt[1]; int i; int ticks=CopyTickVolume(Symbol(), 0, 0, 1, tickCnt); if(ticks!=1) return(rates_total); Comment(tickCnt[0]); if(prev_calculated==0 || tickCnt[0]==1) { //--- last counted bar will be recounted int nLimit=rates_total-prev_calculated-1; // start index for calculations ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); ArrayResize(Smooth,Bars(_Symbol,_Period)); ArrayResize(Cycle,Bars(_Symbol,_Period)); if(nLimit>rates_total-4) // adjust for last bars nLimit=rates_total-4; for(i=nLimit;i>=0 && !IsStopped();i--) { Smooth[i]=(Price(i)+2*Price(i+1)+2*Price(i+2)+Price(i+3))/6.0; if(i<rates_total-5) { Cycle[i]=(1.0-0.5*InpAlpha) *(1.0-0.5*InpAlpha) *(Smooth[i]-2.0*Smooth[i+1]+Smooth[i+2]) +2.0*(1.0-InpAlpha)*Cycle[i+1]-(1.0-InpAlpha)*(1.0-InpAlpha)*Cycle[i+2]; } else { Cycle[i]=(Price(i)-2.0*Price(i+1)+Price(i+2))/4.0; } //Print(__FILE__+__FUNCTION__+" received values: ",rCnt); Trigger[i]=Cycle[i+1]; } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Uma captura de imagem do indicador é exibida abaixo.
Como você pode perceber, todos os indicadores deste artigo têm um aspecto similar, mas eles implementam algoritmos muito diferentes.
O método de negociação original para este indicador é direto: comprar quando a linha do ciclo atravessa acima da linha de gatilho. Vender quando a linha do ciclo atravessa abaixo da linha de gatilho. Você poderá querer implementar a sua própria estratégia e um módulo de sinais de negociação utilizando este indicador. Encorajamos você a fazer isso.
Indicador adaptativo de ciclo virtual
A essência deste artigo é apresentar como podemos tornar os indicadores adaptativos, ou seja, como calculá-los com entradas dinâmicas de período de ciclo em vez de uma configuração estática. Para fazer isso, tempos que conectar o indicador CyclePeriod para ler o período atual e, após, utilizar esta leitura na função OnCalculate().
Primeiramente, precisamos obter o handle do indicador:
hCyclePeriod=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",InpAlpha); if(hCyclePeriod==INVALID_HANDLE) { Print("CyclePeriod indicator not available!"); return(-1); }
E então ler ele dentro da função OnCalculate():
int copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,i,1,CyclePeriod); if(copied<=0) { Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator."); return -1; } alpha1 = 2.0/(CyclePeriod[0]+1.0);
O alfa móvel exponencial está relacionado ao comprimento de uma média móvel simples pela equação , no indicador adaptativo de ciclo virtual, Ehlers usou o período de ciclo dominante como comprimento no cálculo do coeficiente alfa1.
O código fonte completo está disponível abaixo:
//+------------------------------------------------------------------+ //| AdaptiveCyberCycle.mq5 | //| Copyright 2011, Investeo.pl | //| http://Investeo.pl | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "Adaptive CyberCycle indicator - described by John F. Ehlers" #property description "in \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\"" #property description "This indicator is available for free download." #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "Cycle" #property indicator_label2 "Trigger Line" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0) double Smooth[]; double Cycle[]; double Trigger[]; int hCyclePeriod; input double InpAlpha=0.07; // alpha for Cycle Period //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping ArraySetAsSeries(Cycle,true); ArraySetAsSeries(Trigger,true); ArraySetAsSeries(Smooth,true); SetIndexBuffer(0,Cycle,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,Trigger,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); hCyclePeriod=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",InpAlpha); if(hCyclePeriod==INVALID_HANDLE) { Print("CyclePeriod indicator not available!"); return(-1); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- long tickCnt[1]; int i; int ticks=CopyTickVolume(Symbol(), 0, 0, 1, tickCnt); if(ticks!=1) return(rates_total); double CyclePeriod[1],alpha1; Comment(tickCnt[0]); if(prev_calculated==0 || tickCnt[0]==1) { //--- last counted bar will be recounted int nLimit=rates_total-prev_calculated-1; // start index for calculations ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); ArrayResize(Smooth,Bars(_Symbol,_Period)); ArrayResize(Cycle,Bars(_Symbol,_Period)); if(nLimit>rates_total-4) // adjust for last bars nLimit=rates_total-4; for(i=nLimit;i>=0 && !IsStopped();i--) { Smooth[i]=(Price(i)+2*Price(i+1)+2*Price(i+2)+Price(i+3))/6.0; int copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,i,1,CyclePeriod); if(copied<=0) { Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator."); return -1; } alpha1 = 2.0/(CyclePeriod[0]+1.0); //Print(alpha1); //Print(CyclePeriod[0]); if(i>=0) { Cycle[i]=(1.0-0.5*alpha1) *(1.0-0.5*alpha1) *(Smooth[i]-2.0*Smooth[i+1]+Smooth[i+2]) +2.0*(1.0-alpha1)*Cycle[i+1]-(1.0-alpha1)*(1.0-alpha1)*Cycle[i+2]; //Print("Smooth["+IntegerToString(i)+"]="+DoubleToString(Smooth[i])+" Cycle["+IntegerToString(i)+"]="+DoubleToString(Cycle[i])); } else { Cycle[i]=(Price(i)-2.0*Price(i+1)+Price(i+2))/4.0; } //Print(__FILE__+__FUNCTION__+" received values: ",rCnt); Trigger[i]=Cycle[i+1]; } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Por favor, veja o indicador na captura de tela anexa.
Nosso primeiro indicador adaptativo está pronto. De acordo com o livro, ele deverá ser mais sensível que a versão não adaptativa.
Os sinais de compra e venda devem ocorrer frequentemente em uma barra anterior em relação à versão não adaptativa.
Podemos proceder com mais dois exemplos de indicadores. Isso deverá ser suficiente para que você entenda o esquema de criação de indicadores adaptativos.
Indicador de centro de gravidade
Quando falamos do centro de gravidade de qualquer objeto físico, estamos nos referindo ao seu ponto de balanço. A ideia de introduzir este conceito nas negociações surgiu da observação de como os atrasos de vários filtros estavam relacionados aos seus coeficientes.
Para a SMA - Média Móvel Simples, todos os coeficientes são iguais, o centro de gravidade está no meio.
Para a WMA - Média Móvel Ponderada, os últimos preços são mais importantes que os mais antigos. Para ser específico, o coeficiente da WMA descreve o contorno de um triângulo. O centro de gravidade do triângulo está em um terço do comprimento da sua base. A equação mais genérica derivada do cálculo do centro de gravidade de um determinado intervalo de observação é a seguinte:
A posição do ponto de balanço é o somatório do produto da posição dentro do intervalo vezes o preço nesta posição (+1 na equação foi introduzido porque nós contamos de 0 a N e não de 1 a N) dividido pelo somatório dos preços dentro do intervalo.
A principal característica do CG é que ele diminui e aumenta junto com as oscilações de preço e é basicamente um oscilador de atraso nulo.
Por favor, encontre o código fonte abaixo:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CenterOfGravity.mq5 | //| Copyright 2011, Investeo.pl | //| http://Investeo.pl | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "CG indicator - described by John F. Ehlers" #property description "in \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\"" #property description "This indicator is available for free download." #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "Cycle" #property indicator_label2 "Trigger Line" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0) double Smooth[]; double Cycle[]; double Trigger[]; input double InpAlpha=0.07; // alpha input int InpCGLength=10; //CG window size //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping ArraySetAsSeries(Cycle,true); ArraySetAsSeries(Trigger,true); ArraySetAsSeries(Smooth,true); SetIndexBuffer(0,Cycle,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,Trigger,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- long tickCnt[1]; int i; double Num, Denom; // Numerator and Denominator for CG int ticks=CopyTickVolume(Symbol(), 0, 0, 1, tickCnt); if(ticks!=1) return(rates_total); Comment(tickCnt[0]); if(prev_calculated==0 || tickCnt[0]==1) { //--- last counted bar will be recounted int nLimit=rates_total-prev_calculated-1; // start index for calculations ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); ArrayResize(Smooth,Bars(_Symbol,_Period)); ArrayResize(Cycle,Bars(_Symbol,_Period)); if(nLimit>rates_total-InpCGLength) // adjust for last bars nLimit=rates_total-InpCGLength; for(i=nLimit;i>=0 && !IsStopped();i--) { Num = 0.0; Denom = 0.0; for (int count=0; count<InpCGLength; count++) { Num += (1.0+count)*Price(i+count); Denom += Price(i+count); } if (Denom != 0.0) Cycle[i] = -Num/Denom+(InpCGLength+1.0)/2.0; else Cycle[i] = 0.0; //Print(__FILE__+__FUNCTION__+" received values: ",rCnt); Trigger[i]=Cycle[i+1]; } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Captura de tela abaixo. Por favor, note o pequeno atraso.
Indicador adaptativo de centro de gravidade
O oscilador de CG encontra o centro de gravidade em um intervalo de tempo de comprimento fixo. O oscilador adaptativo de CG utiliza a metade do período de ciclo dominante medido como o comprimento de intervalo dinâmico. Para obter a metade do período de ciclo dominante medido, utilizou-se o seguinte código.
copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,i,1,CyclePeriod); if(copied<=0) { Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator."); return -1; } CG_len = floor(CyclePeriod[0]/2.0);
Por favor, encontre o código fonte completo do indicador abaixo e compare ele a sua versão não adaptativa bem como ao indicador adaptativo de ciclo virtual para observar as semelhanças.
//+------------------------------------------------------------------+ //| AdaptiveCenterOfGravity.mq5 | //| Copyright 2011, Investeo.pl | //| http://Investeo.pl | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "Adaptive CG indicator - described by John F. Ehlers" #property description "in \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\"" #property description "This indicator is available for free download." #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "Cycle" #property indicator_label2 "Trigger Line" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0) double Smooth[]; double Cycle[]; double Trigger[]; int hCyclePeriod; input double InpAlpha=0.07; // alpha //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping ArraySetAsSeries(Cycle,true); ArraySetAsSeries(Trigger,true); ArraySetAsSeries(Smooth,true); SetIndexBuffer(0,Cycle,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,Trigger,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); hCyclePeriod=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",InpAlpha); if(hCyclePeriod==INVALID_HANDLE) { Print("CyclePeriod indicator not available!"); return(-1); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- long tickCnt[1]; int i, copied; double Num,Denom; // Numerator and Denominator for CG double CG_len; int ticks=CopyTickVolume(Symbol(), 0, 0, 1, tickCnt); if(ticks!=1) return(rates_total); double CyclePeriod[1]; Comment(tickCnt[0]); if(prev_calculated==0 || tickCnt[0]==1) { //--- last counted bar will be recounted int nLimit=rates_total-prev_calculated-1; // start index for calculations ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); ArrayResize(Smooth,Bars(_Symbol,_Period)); ArrayResize(Cycle,Bars(_Symbol,_Period)); copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,0,1,CyclePeriod); if(copied<=0) { Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator."); return -1; } if(nLimit>rates_total-int(CyclePeriod[0])-2) // adjust for last bars nLimit=rates_total-int(CyclePeriod[0])-2; for(i=nLimit;i>=0 && !IsStopped();i--) { copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,i,1,CyclePeriod); if(copied<=0) { Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator."); return -1; } CG_len = floor(CyclePeriod[0]/2.0); //Print("CG_len="+DoubleToString(CG_len)); Num=0.0; Denom=0.0; for(int count=0; count<int(CG_len); count++) { Num+=(1.0+count)*Price(i+count); Denom+=Price(i+count); } if(Denom!=0.0) Cycle[i]=-Num/Denom+(CG_len+1.0)/2.0; else Cycle[i]=0.0; //Print(__FILE__+__FUNCTION__+" received values: ",rCnt); Trigger[i]=Cycle[i+1]; } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Por favor, observe a captura de tela do indicador adaptativo de centro de gravidade apresentada abaixo.
Indicador RVI
RVI significa índice Relativo de Vigor. A teoria básica por trás deste índice é a tendência de preços: o preço de fechamento mais alto que o preço de abertura em mercados em alta e preço de fechamento mais baixo que o preço de abertura em mercado em baixa.
O vigor do movimento é medido pela diferença do preço de fechamento e preço de abertura em relação à variação de negociação diária.
Este é um indicador bem conhecido por muitos usuários do MetaTrader e agora está integrado à instalação do MetaTrader 5.
De qualquer forma, aqui está o código-fonte para referência:
//+------------------------------------------------------------------+ //| RVI.mq5 | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property description "Relative Vigor Index" //--- indicator settings #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "RVI" #property indicator_label2 "Signal" //--- input parameters input int InpRVIPeriod=10; // Period //--- indicator buffers double ExtRVIBuffer[]; double ExtSignalBuffer[]; //--- #define TRIANGLE_PERIOD 3 #define AVERAGE_PERIOD (TRIANGLE_PERIOD*2) //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,ExtRVIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,ExtSignalBuffer,INDICATOR_DATA); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,3); //--- sets first bar from what index will be drawn PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,(InpRVIPeriod-1)+TRIANGLE_PERIOD); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,(InpRVIPeriod-1)+AVERAGE_PERIOD); //--- name for DataWindow and indicator subwindow label IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"RVI("+string(InpRVIPeriod)+")"); PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"RVI("+string(InpRVIPeriod)+")"); PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Signal("+string(InpRVIPeriod)+")"); //--- initialization done } //+------------------------------------------------------------------+ //| Relative Vigor Index | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[]) { int i,j,nLimit; double dValueUp,dValueDown,dNum,dDeNum; //--- check for bars count if(rates_total<=InpRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+2) return(0); // exit with zero result //--- check for possible errors if(prev_calculated<0) return(0); // exit with zero result //--- last counted bar will be recounted nLimit=InpRVIPeriod+2; if(prev_calculated>InpRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+2) nLimit=prev_calculated-1; //--- set empty value for uncalculated bars if(prev_calculated==0) { for(i=0;i<InpRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD;i++) ExtRVIBuffer[i]=0.0; for(i=0;i<InpRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD;i++) ExtSignalBuffer[i]=0.0; } //--- RVI counted in the 1-st buffer for(i=nLimit;i<rates_total && !IsStopped();i++) { dNum=0.0; dDeNum=0.0; for(j=i;j>i-InpRVIPeriod;j--) { dValueUp=Close[j]-Open[j]+2*(Close[j-1]-Open[j-1])+2*(Close[j-2]-Open[j-2])+Close[j-3]-Open[j-3]; dValueDown=High[j]-Low[j]+2*(High[j-1]-Low[j-1])+2*(High[j-2]-Low[j-2])+High[j-3]-Low[j-3]; dNum+=dValueUp; dDeNum+=dValueDown; } if(dDeNum!=0.0) ExtRVIBuffer[i]=dNum/dDeNum; else ExtRVIBuffer[i]=dNum; } //--- signal line counted in the 2-nd buffer nLimit=InpRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+2; if(prev_calculated>InpRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+2) nLimit=prev_calculated-1; for(i=nLimit;i<rates_total && !IsStopped();i++) ExtSignalBuffer[i]=(ExtRVIBuffer[i]+2*ExtRVIBuffer[i-1]+2*ExtRVIBuffer[i-2]+ExtRVIBuffer[i-3])/AVERAGE_PERIOD; //--- OnCalculate done. Return new prev_calculated. return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Uma captura de tela do indicador RVI padrão com período padrão 10 é apresentada abaixo.
Indicador RVI adaptativo
Conforme feito com os dois indicadores adaptativos anteriores, precisamos extrair a medida de ciclo dominante do indicador de período de ciclo e aplicá-la ao período RVI. A variável "comprimento" é calculada como uma média móvel ponderada de quatro barras do período:
copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,0,4,CyclePeriod); if(copied<=0) { Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator."); return -1; } AdaptiveRVIPeriod = int(floor((4*CyclePeriod[0]+3*CyclePeriod[1]+2*CyclePeriod[2]+CyclePeriod[3])/20.0));
Por favor, encontre o código fonte completo do indicador RVI adaptativo abaixo.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Adaptive RVI.mq5 | //| Based on RVI by MetaQuotes Software Corp. | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property copyright "2011, Adaptive version Investeo.pl" #property link "https://www.mql5.com" #property description "Adaptive Relative Vigor Index" //--- indicator settings #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "AdaptiveRVI" #property indicator_label2 "Signal" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/2.0) //--- input parameters input int InpRVIPeriod=10; // Initial RVI Period //--- indicator buffers double ExtRVIBuffer[]; double ExtSignalBuffer[]; //--- int hCyclePeriod; input double InpAlpha=0.07; // alpha for Cycle Period int AdaptiveRVIPeriod; #define TRIANGLE_PERIOD 3 #define AVERAGE_PERIOD (TRIANGLE_PERIOD*2) //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,ExtRVIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,ExtSignalBuffer,INDICATOR_DATA); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,3); hCyclePeriod=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",InpAlpha); if(hCyclePeriod==INVALID_HANDLE) { Print("CyclePeriod indicator not available!"); return(-1); } //--- sets first bar from what index will be drawn PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,(InpRVIPeriod-1)+TRIANGLE_PERIOD); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,(InpRVIPeriod-1)+AVERAGE_PERIOD); //--- name for DataWindow and indicator subwindow label IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"AdaptiveRVI"); PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"AdaptiveRVI"); PlotIndexSetString(1,PLOT_LABEL,"Signal"); //--- initialization done return 0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Relative Vigor Index | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[]) { int i,j,nLimit; double dValueUp,dValueDown,dNum,dDeNum; double CyclePeriod[4]; int copied; copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,0,4,CyclePeriod); if(copied<=0) { Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator."); return -1; } AdaptiveRVIPeriod = int(floor((4*CyclePeriod[0]+3*CyclePeriod[1]+2*CyclePeriod[2]+CyclePeriod[3])/20.0)); //--- check for bars count if(rates_total<=AdaptiveRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+2) return(0); // exit with zero result //--- check for possible errors if(prev_calculated<0) return(0); // exit with zero result //--- last counted bar will be recounted nLimit=AdaptiveRVIPeriod+2; if(prev_calculated>AdaptiveRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+2) nLimit=prev_calculated-1; //--- set empty value for uncalculated bars if(prev_calculated==0) { for(i=0;i<AdaptiveRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD;i++) ExtRVIBuffer[i]=0.0; for(i=0;i<AdaptiveRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD;i++) ExtSignalBuffer[i]=0.0; } //--- RVI counted in the 1-st buffer for(i=nLimit;i<rates_total && !IsStopped();i++) { copied=CopyBuffer(hCyclePeriod,0,rates_total-i-1,4,CyclePeriod); if(copied<=0) { Print("FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator."); return -1; } AdaptiveRVIPeriod = int(floor((4*CyclePeriod[0]+3*CyclePeriod[1]+2*CyclePeriod[2]+CyclePeriod[3])/20.0)); dNum=0.0; dDeNum=0.0; for(j=i;j>MathMax(i-AdaptiveRVIPeriod, 3);j--) { //Print("rates_total="+IntegerToString(rates_total)+" nLimit="+IntegerToString(nLimit)+ // " AdaptiveRVIPeriod="+IntegerToString(AdaptiveRVIPeriod)+" j="+IntegerToString(j)); dValueUp=Close[j]-Open[j]+2*(Close[j-1]-Open[j-1])+2*(Close[j-2]-Open[j-2])+Close[j-3]-Open[j-3]; dValueDown=High[j]-Low[j]+2*(High[j-1]-Low[j-1])+2*(High[j-2]-Low[j-2])+High[j-3]-Low[j-3]; dNum+=dValueUp; dDeNum+=dValueDown; } if(dDeNum!=0.0) ExtRVIBuffer[i]=dNum/dDeNum; else ExtRVIBuffer[i]=dNum; } //--- signal line counted in the 2-nd buffer nLimit=AdaptiveRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+2; if(prev_calculated>AdaptiveRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+2) nLimit=prev_calculated-1; for(i=nLimit;i<rates_total && !IsStopped();i++) ExtSignalBuffer[i]=(ExtRVIBuffer[i]+2*ExtRVIBuffer[i-1]+2*ExtRVIBuffer[i-2]+ExtRVIBuffer[i-3])/AVERAGE_PERIOD; //--- OnCalculate done. Return new prev_calculated. return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Uma captura de tela do indicador RVI adaptativo com comprimento de intervalo dinâmico.
Conclusão
Este artigo apresentou o comportamento de três indicadores adaptativos técnicos e sua implementação em MQL5.
O mecanismo de implementação dos indicadores adaptativos deve ter se tornado claro após a leitura do artigo. Todos os indicadores descritos estão disponíveis nos anexos.
O autor encoraja a experimentação e a construção de outros indicadores adaptativos a partir dos indicadores disponíveis.
Alguém sabe como alterar o índice do período de intervalo de 6 para 63, como diz o artigo?
Desde já, obrigado.
Descobri a maneira de alterar o período variável para outro diferente, alterando o custo de 6,28318 e talvez o número de composição 0,5 nesta equação"DC =(6,28318/MedianDelta)+0,5;" no código do período do ciclo, se alguém tiver a mesma dúvida.
Percebi que talvez haja um erro no artigo ou não está muito claro por quea descriçãodo DeltaPhase está restrita entre <0,1, 1,1> e no código está entre <0,1, 0,9>.
Quero dizer que essas são apenas minhas dúvidas e meus pensamentos, mas é um ótimo artigo.
Muito obrigado.
Artigo publicado Teoria e implementação do indicador adaptativo avançado em MQL5:
Autor: investeo
Bom trabalho, investeo,
Você poderia me dar uma dica sobre como chegar matematicamente às fórmulas de InPhase e Quadrature a partir da Transformada de Hilbert?
Estou trabalhando nisso, mas estou resistindo.
Muito obrigado
Posso usar esses indicadores MQL5 em MQL4?
Não! Você terá que converter e adaptar o código para que ele funcione em MQL4.