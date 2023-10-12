Анализ циклов с использованием алгоритма Гёрцеля

Класс CGoertzelCycle

Включаемый файл GoertzelCycle.mqh будет содержать класс CGoertzelCycle, используемый для проведения циклического анализа наборов данных с помощью алгоритма Гёрцеля. class CGoertzelCycle { private : CGoertzel*m_ga; double m_pivot; double m_slope; bool m_detrend; bool m_squaredamp; bool m_flatten; uint m_cycles; uint m_maxper,m_minper; double m_amplitude[]; double m_peaks[]; double m_cycle[]; double m_phase[]; uint m_peaks_index[]; double m_detrended[]; double m_flattened[]; double m_raw[]; void detrend( const double &in_data[], double &out_data[]); double wavepoint( bool use_cycle_strength, uint max_cycles); bool spectrum( const double &in_data[], int shift=- 1 ); uint cyclepeaks( bool use_cycle_strength); public : CGoertzelCycle( void ); CGoertzelCycle( bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period); ~CGoertzelCycle( void ); bool GetSpectrum( const double &in_data[], double &out_amplitude[]); bool GetSpectrum( bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period, const double &in_data[], double &out_amplitude[]); uint GetDominantCycles( bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_cycles[]); uint GetDominantCycles( bool use_cycle_strenght, bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period, const double &in_data[], double &out_cycles[]); void CalculateDominantCycles( uint prev, uint total, bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_signal[]); void CalculateWave( uint prev, uint total, uint max_cycles, bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_signal[]); }; Класс имеет два конструктора. Параметризованный конструктор позволяет инициализировать экземпляр с пользовательскими настройками. CGoertzelCycle::CGoertzelCycle( void ) { m_pivot=m_slope= 0.0 ; m_maxper=m_minper=m_cycles= 0 ; m_detrend=m_squaredamp=m_flatten= false ; m_ga= new CGoertzel(); } CGoertzelCycle::CGoertzelCycle( bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period) { m_pivot=m_slope= 0.0 ; m_cycles= 0 ; m_maxper=max_period; m_minper=min_period; m_detrend=detrend; m_squaredamp=squared_amp; m_flatten=apply_window; m_ga= new CGoertzel(); if (m_maxper) { ArrayResize (m_amplitude,m_maxper); ArrayResize (m_phase,m_maxper); ArrayResize (m_cycle,m_maxper); ArrayResize (m_peaks,m_maxper); ArrayResize (m_peaks_index,m_maxper); } } Входные параметры приведены ниже: detrend - логический входной параметр, указывающий на необходимость удаления тренда.

- логический входной параметр, указывающий на необходимость удаления тренда. apply_window - логический параметр, определяющий, следует ли применять оконную функцию.

- логический параметр, определяющий, следует ли применять оконную функцию. min_period - самый короткий период или самая высокая частота, которая будет разрешена алгоритмом Гёрцеля. Значение не может быть ниже 2.

- самый короткий период или самая высокая частота, которая будет разрешена алгоритмом Гёрцеля. Значение не может быть ниже 2. max_period - самый длинный период, который будет учитываться при анализе. Это значение представляет частоту с самым длинным периодом, оно не может быть меньше или равно min_period.

- самый длинный период, который будет учитываться при анализе. Это значение представляет частоту с самым длинным периодом, оно не может быть меньше или равно min_period. squard_amp - как должно быть представлено значение амплитуды. При false амплитуда будет рассчитываться как квадратный корень. Класс имеет шесть доступных методов, которые будут интересны пользователям. bool CGoertzelCycle::GetSpectrum( const double &in_data[], double &out_amplitude[]) { if (spectrum(in_data)) { ArrayCopy (out_amplitude,m_amplitude); return true ; } return false ; } GetSpectrum() требует два входных массива, первый из которых in_data — это необработанный ряд для анализа. Во втором массиве будут выводиться значения амплитуды. Параметры, используемые для преобразования, должны были быть указаны путем инициализации экземпляра с помощью параметризованного конструктора. bool CGoertzelCycle::GetSpectrum( bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period, const double &in_data[], double &out_amplitude[]) { m_pivot=m_slope= 0.0 ; m_cycles= 0 ; m_maxper=max_period; m_minper=min_period; m_detrend=detrend; m_squaredamp=squared_amp; m_flatten=apply_window; if (m_maxper) { ArrayResize (m_amplitude,m_maxper); ArrayResize (m_phase,m_maxper); ArrayResize (m_cycle,m_maxper); ArrayResize (m_peaks,m_maxper); ArrayResize (m_peaks_index,m_maxper); } if (spectrum(in_data)) { ArrayCopy (out_amplitude,m_amplitude); return true ; } return false ; } Другой перегруженный метод GetSpectrum() принимает дополнительные параметры, идентичные параметрам параметризованного конструктора. Оба возвращают true в случае успеха и false в случае неудачи. Любые данные об ошибках будут записаны в журнал терминала. uint CGoertzelCycle::GetDominantCycles( bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_cycles[]) { if (!spectrum(in_data)) { ArrayInitialize (out_cycles, 0.0 ); return ( 0 ); } cyclepeaks(use_cycle_strength); if (out_cycles.Size()!=m_cycles) ArrayResize (out_cycles,m_cycles); for ( uint i= 0 ; i<m_cycles; i++) out_cycles[i]=m_cycle[m_peaks_index[i]]; return m_cycles; } uint CGoertzelCycle::GetDominantCycles( bool use_cycle_strength, bool detrend, bool squared_amp, bool apply_window, uint min_period, uint max_period, const double &in_data[], double &out_cycles[]) { m_pivot=m_slope= 0.0 ; m_cycles= 0 ; m_maxper=max_period; m_minper=min_period; m_detrend=detrend; m_squaredamp=squared_amp; m_flatten=apply_window; if (m_maxper) { ArrayResize (m_amplitude,m_maxper); ArrayResize (m_phase,m_maxper); ArrayResize (m_cycle,m_maxper); ArrayResize (m_peaks,m_maxper); ArrayResize (m_peaks_index,m_maxper); } return (GetDominantCycles(use_cycle_strength,in_data,out_cycles)); } Метод GetDominantCycle() перегружен аналогично GetSpectrum(). Помимо двух массивов, необходимо указать логический параметр use_cycle_strength. Он указывает критерии определения доминирующего цикла. При false используются частоты с наибольшими амплитудами. В противном случае доминирующий цикл определяется путем расчета силы цикла, определяемой по формуле:

Доминирующие циклы выводятся в последний из входных массивов со значениями, расположенными в порядке убывания. void CGoertzelCycle::CalculateDominantCycles( uint prev, uint total, bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_signal[]) { uint limit = 0 ; bool indexOut= ArrayGetAsSeries (out_signal); bool indexIn= ArrayGetAsSeries (in_data); if (prev<= 0 ) { uint firstindex= 0 ; if (indexOut) { limit=total-(m_maxper* 3 ); firstindex=limit+ 1 ; } else { limit=m_maxper* 3 ; firstindex=limit- 1 ; } out_signal[firstindex]= 0 ; } else { limit=(indexOut)?total-prev:prev; } uint found_cycles= 0 ; if (indexOut) { for ( int ibar=( int )limit; ibar>= 0 ; ibar--) { spectrum(in_data,(indexIn)?ibar:total-ibar- 1 ); out_signal[ibar]=(cyclepeaks(use_cycle_strength))?m_cycle[m_peaks_index[ 0 ]]: 0.0 ; } } else { for ( int ibar=( int )limit; ibar<( int )total; ibar++) { spectrum(in_data,(indexIn)?total-ibar- 1 :ibar); out_signal[ibar]=(cyclepeaks(use_cycle_strength))?m_cycle[m_peaks_index[ 0 ]]: 0.0 ; } } } Методы с префиксом Calculate в идеале следует использовать в индикаторах. CalculateDominantCycles() выводит доминирующие циклы для соответствующего бара. В prev должно быть установлено количество ранее рассчитанных значений индикатора. Total должно быть количеством доступных баров на графике. in_data — это место, куда можно передать ценовые котировки, а out_signal должен быть одним из индикаторных буферов. void CGoertzelCycle::CalculateWave( uint prev, uint total, uint max_cycles, bool use_cycle_strength, const double &in_data[], double &out_signal[]) { uint limit = 0 ; bool indexOut= ArrayGetAsSeries (out_signal); bool indexIn= ArrayGetAsSeries (in_data); if (prev<= 0 ) { uint firstindex= 0 ; if (indexOut) { limit=total-(m_maxper* 3 ); firstindex=limit+ 1 ; } else { limit=m_maxper* 3 ; firstindex=limit- 1 ; } out_signal[firstindex]= 0 ; } else { limit=(indexOut)?total-prev:prev; } uint found_cycles= 0 ; if (indexOut) { for ( int ibar=( int )limit; ibar>= 0 ; ibar--) { spectrum(in_data,(indexIn)?ibar:total-ibar- 1 ); out_signal[ibar]=out_signal[ibar+ 1 ]+wavepoint(use_cycle_strength,max_cycles); } } else { for ( int ibar=( int )limit; ibar<( int )total; ibar++) { spectrum(in_data,(indexIn)?total-ibar- 1 :ibar); out_signal[ibar]=out_signal[ibar- 1 ]+wavepoint(use_cycle_strength,max_cycles); } } } CalculateWave() имеет большинство параметров, общих с CalculateDominantCycles(). Он выводит отфильтрованное значение, рассчитанное на основе доминирующих частотных составляющих, выявленных алгоритмом Гёрцеля. Максимальное количество частотных составляющих задается параметром max_cycles.

Построение графика

Чтобы продемонстрировать использование класса и возможные применения Гёрцеля при разработке стратегии, представим два индикатора. Первый – это реализация стратегии, представленной в работе Денниса Мейерса (на английском). Он называет эту стратегию адаптивной 10-цикловой системой ДПФ Гёрцеля (Adaptive 10 Cycle Goertzel DFT System). С деталями можно ознакомиться по ссылке. Если говорить коротко, стратегия использует алгоритм Гёрцеля для извлечения десяти основных доминирующих циклов из скользящего окна ценовых данных, а затем использует эти циклы для построения новой ценовой кривой. Это предположительно отражает поведение цены при отфильтрованном шуме. Ключевыми параметрами этой стратегии являются минимальный и максимальный периоды частот, подлежащих выборке, наряду с максимальным количеством частотных составляющих, которые будут использоваться для построения отфильтрованного сигнала. input bool Detrend= true ; input bool EndFlatten= true ; input bool SquaredAmp= true ; input bool UseCycleStrength= false ; input uint Maxper= 72 ; input uint Minper= 5 ; input uint MaxCycles= 10 ; input double pntup= 0.5 ; input double pntdn= 0.5 ; Индикатор использует два порога для запуска сигналов длинной и короткой позиции в зависимости от величины движения относительно недавнего пика или минимума. В коде входные переменные pntup и pntdn представляют собой проценты. #property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include<GoertzelCycle.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 5 #property indicator_label1 "Wave" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrBlack #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Peak" #property indicator_type2 DRAW_NONE #property indicator_label3 "Trough" #property indicator_type3 DRAW_NONE #property indicator_label4 "Long" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrBlue #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 2 #property indicator_label5 "Short" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrRed #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 2 input bool Detrend= true ; input bool EndFlatten= true ; input bool SquaredAmp= true ; input bool UseCycleStrength= false ; input uint Maxper= 72 ; input uint Minper= 5 ; input uint MaxCycles= 10 ; input double pntup= 0.5 ; input double pntdn= 0.5 ; double Wave[],Peak[],Trough[],Long[],Short[]; CGoertzelCycle *Gc; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Wave, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Peak, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,Trough, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,Long, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,Short, INDICATOR_DATA ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 5 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 4 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); Gc= new CGoertzelCycle(Detrend,SquaredAmp,EndFlatten,Minper,Maxper); if (Gc== NULL ) { Print ( "Invalid Goertzel object" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if ( CheckPointer (Gc)== POINTER_DYNAMIC ) delete Gc; } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { int lim= 0 ; if (prev_calculated<= 0 ) lim=( int )(Maxper* 3 )+ 2 ; else lim=prev_calculated; Gc.CalculateWave(prev_calculated,rates_total,MaxCycles,UseCycleStrength,price,Wave); for ( int i=lim;i<rates_total- 1 ;i++) { Peak[i]=Trough[i]= 0.0 ; if (Wave[i]>Wave[i+ 1 ] && Wave[i]>Wave[i- 1 ]) Peak[i]=Wave[i]; else if (Wave[i]<Wave[i+ 1 ] && Wave[i]<Wave[i- 1 ]) Trough[i]=Wave[i]; if (i< int (Maxper* 3 * 2 )) { continue ; } double lp,lt; lp=lt= 0 ; if (i== int (Maxper* 3 * 2 )) { lp=getlastPeakTrough(i,Peak); lt=getlastPeakTrough(i,Trough); if (Wave[i]>Wave[i- 1 ] && lt) { Long[i]=Wave[i]; Short[i]= 0.0 ; } else if (Wave[i]<Wave[i- 1 ] && lp) { Short[i]=Wave[i]; Long[i]= 0.0 ; } } else { Long[i]=(Long[i- 1 ]!= 0 )?Wave[i]:Long[i- 1 ]; Short[i]=(Short[i- 1 ]!= 0 )?Wave[i]:Short[i- 1 ]; if (Short[i- 1 ]!= 0 && Wave[i]>Wave[i- 1 ]) { lt=getlastPeakTrough(i,Trough); if (lt && (Wave[i]-lt)/lt > pntup/ 100 ) { Long[i]=Wave[i]; Short[i]= 0.0 ; } else { Short[i]=Wave[i]; Long[i]= 0.0 ; } } else if (Long[i- 1 ]!= 0 && Wave[i]<Wave[i- 1 ]) { lp=getlastPeakTrough(i,Peak); if (lp && (lp-Wave[i])/lp > pntdn/ 100 ) { Short[i]=Wave[i]; Long[i]= 0.0 ; } else { Long[i]=Wave[i]; Short[i]= 0.0 ; } } } } return (rates_total); } double getlastPeakTrough( int shift, double &buffer[]) { uint j; double value= 0.0 ; for (j=shift- 1 ;j>(Maxper* 3 )+ 2 ;j--) { if (buffer[j]== 0.0 ) continue ; else return (buffer[j]); } return (value); } Сигнал рассчитывается по формуле:







где: a - амплитуда, phi - фаза, f - частота, B - количество последних выбранных баров, представляющих данные, из которых извлекаются частотные компоненты, что эквивалентно размеру скользящего окна. Это значение равно трехкратному максимальному периоду рассматриваемого цикла. Код индикатора показан выше. Волновая точка – это значение кривой по соответствующему индексу.

Более подробная информация о торговых правилах приведена в работе Мейерса. Адаптивные индикаторы

Еще один способ применить метод Гёрцеля для разработки стратегии — сделать индикаторы адаптивными с его помощью. Статья "Теория адаптивных индикаторов и ее реализация в MQL5" подробно описывает этот метод с использованием методик Джона Элерса. Мы можем сделать то же самое, используя алгоритм Гёрцеля. Ниже представлена реализация адаптивной версии индикатора относительной силы (RSI).

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #include<GoertzelCycle.mqh> #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "RSi" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_level1 70 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 30 input bool Detrend= true ; input bool EndFlatten= true ; input bool SquaredAmp= true ; input bool UseCycleStrength= false ; input uint Maxper= 72 ; input uint Minper= 5 ; double RSiBuffer[]; double DomPeriodBuffer[]; CGoertzelCycle *Gc; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,RSiBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DomPeriodBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); Gc= new CGoertzelCycle(Detrend,SquaredAmp,EndFlatten,Minper,Maxper); if (Gc== NULL ) { Print ( "Invalid Goertzel object" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if ( CheckPointer (Gc)== POINTER_DYNAMIC ) delete Gc; } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { uint lim= 0 ; Gc.CalculateDominantCycles(prev_calculated,rates_total,UseCycleStrength,close,DomPeriodBuffer); if (prev_calculated<= 0 ) lim= int (Maxper* 3 )+ int (DomPeriodBuffer[(Maxper* 3 )- 1 ]) - 1 ; else lim=prev_calculated; double cu,cd; for ( int i = int (lim);i<rates_total;i++) { cd= 0.0 ; cu= 0.0 ; double p=DomPeriodBuffer[i]; int j= 0 ; for (j= 0 ;j< int (p);j++) { if (close[i-j]-close[i-j- 1 ]> 0 )cu=cu+(close[i-j]-close[i-j- 1 ]); if (close[i-j]-close[i-j- 1 ]< 0 )cd=cd+(close[i-j- 1 ]-close[i-j]); } if (cu+cd!= 0 ) RSiBuffer[i]= 100 *cu/(cu+cd); else RSiBuffer[i]= 0.0 ; } return (rates_total); }

Заключение

В статье были наглядно продемонстрированы возможности алгоритма Гёрцеля и полезные утилиты для его применения. Задача состоит в том, как эффективно применить этот метод к финансовым данным и извлечь значимые сигналы. Алгоритм явно находится в невыгодном положении по сравнению с MESA, поскольку он способен определять только одну частоту за раз. Его практическое применение также подчеркивает слабость обнаружения циклов на финансовых рынках, поскольку трудно измерить преобладающий цикл и точно определить, когда он закончится. Решение этих трудностей требует сочетания знаний предметной области, надежных методов предварительной обработки данных, стратегий управления рисками, а также постоянного мониторинга и адаптации к меняющейся динамике рынка.

Прикрепленный zip-файл содержит весь исходный код, описанный в статье.