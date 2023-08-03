Zyklusanalyse mit dem Goertzel-Algorithmus



Einführung



Der Goertzel-Algorithmus ist eine digitale Signalverarbeitungstechnik, die für ihre Effizienz bei der Erkennung bestimmter Frequenzkomponenten bekannt ist. Dank seiner Präzision, Echtzeitfähigkeit und Recheneffizienz eignet es sich für die Analyse von Finanzzeitreihen. In diesem Artikel werden wir praktische Möglichkeiten untersuchen und aufzeigen, wie die Methode zur Analyse der vorherrschenden Zyklen für eine mögliche Strategieentwicklung eingesetzt werden kann. Wir werden einen Blick auf die Implementierung des Algorithmus in MQL5 werfen und ein Beispiel für die Verwendung des Codes zur Identifizierung von Zyklen in Preisnotierungen vorstellen.

Der Goertzel-Algorithmus



Der Goertzel-Algorithmus, der seinen Namen von Gerald Goertzel hat, wird verwendet, um einzelne Terme der Diskreten Fourier-Transformation (DFT) effizient zu berechnen. Der Goertzel-Algorithmus wird in erster Linie zur Identifizierung spezifischer Frequenzkomponenten innerhalb eines digitalen Signals eingesetzt, was ihn in Szenarien, in denen nur wenige Frequenzkomponenten wichtig sind, sehr wertvoll macht. Im Vergleich zur schnellen Fourier-Transformation (FFT) erfordert sie weniger Berechnungen bei der Erkennung einer begrenzten Anzahl von Frequenzkomponenten, was sie recheneffizient macht.

Sie wird durch die folgende Formel dargestellt:





Wobei:

- X ist die akkumulierte Größe bei der Frequenz k

- cos() ist die Kosinusfunktion

- π ist die mathematische Konstante pi (ungefähr 3,14159)

- k ist der Index des interessierenden Frequenzbereichs (von 0 bis N - 1, wobei N die Gesamtzahl der Stichproben ist)

- N ist die Länge des Eingangssignals

- X[k-1] und X[k-2] sind die zuvor berechneten Werte von X für die Frequenz bei k

- x[n] ist der n-te Abtastwert des Eingangssignals

Um die Real- und Imaginärkomponenten mit dem Goertzel-Algorithmus zu berechnen, müssen wir die Stichprobe der Eingangssignale durchlaufen und die folgenden Berechnungen durchführen:

Initialisieren Sie die Variablen: N : Anzahl der Samples im Eingangssignal.

k : Index des interessierenden Frequenzbereichs (0 <= k < N).

omega : Frequenz, die dem gewünschten Frequenzbereich entspricht (2 * pi * k / N).

coeff : In der Berechnung verwendeter Koeffizient (2 * cos(omega)).

s_prev : Vorheriger Wert der Variablen „state“.

s_prev2 : vorvorheriger Wert der Variablen „state“.

s : Aktueller Wert der Variablen „state“.

Iteration durch jedes Sample im Eingangssignal: Aktualisieren des aktuellen Werts der Variablen „state“ ( s ) anhand der Formel:



wobei x[n] die aktuelle Eingabeprobe ist.

Aktualisieren der vorherigen Werte der Variablen „state“:









Nach der Iteration durch alle Stichproben stellen die endgültigen Werte der Variablen „state“ (S, Sprev, Sprev2) die realen und imaginären Komponenten der DFT im gewünschten Frequenzbereich (k) dar.

Die reale Komponente ist gegeben durch:





Die imaginäre Komponente ist gegeben durch:

Die Frequenzen, die mit der DFT ermittelt werden können, reichen von 1/N bis (N/2)/N, wobei N die Anzahl der Datenpunkte in der Reihe oder in unserem Fall die Anzahl der analysierten Kursbalken darstellt. Bei der Analyse von Kursen kann es einschränkend sein, nur Frequenzbänder zu beobachten, die auf den 1/N-Abstand beschränkt sind. Aus diesem Grund hat J. Ehlers die Maximum-Entropie-Spektralanalyse (MESA) vorgeschlagen, um diese Einschränkung zu überwinden.

Der Goertzel-Algorithmus kann als Alternative zu Ehlers MESA verwendet werden, der laut einer von D. Meyers verfassten Forschungsarbeit unter bestimmten Bedingungen bessere Ergebnisse (in Bezug auf die spektrale Auflösung) erzielen kann. Eine dieser Bedingungen bezieht sich zufällig auf den Rauschanteil im Signal. Laut Meyers ist der Goertzel-Algorithmus in der Lage, die MESA-Technik zu übertreffen, insbesondere wenn es um verrauschte Signale geht, was ein häufiges Problem bei finanziellen Zeitreihen ist. Interessierte Leser können das Whitepaper im pdf-Format lesen.

Die Klasse CGoertzel