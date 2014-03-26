Assistente MQL5: Como ensinar um EA a abrir ordens pendentes a qualquer preço

Introdução

Um Expert Advisor gerado usando o assistente do MQL5 só pode abrir ordens pendentes na distância fixada do preço atual. Isto significa que, se a situação do mercado muda (por exemplo, uma alteração na volatilidade do mercado), o Expert Advisor terá que ser executado novamente com os novos parâmetros.

Isto não seria adequado para muitos sistemas de negociação. Na maioria dos casos, o nível do preço para ordens pendentes é determinado dinamicamente por um sistema de negociação. E a distância do preço atual está mudando constantemente. Neste artigo, discutiremos como modificar um Expert Advisor gerado usando o assistente do MQL5 de modo que ele possa abrir ordens pendentes em diferentes distâncias do preço atual.





1. O mecanismo de abertura de ordens pendentes no Expert Advisor gerado usando o Assistente do MQL5

Um Expert Advisor gerado teria aproximadamente o mesmo código em seu cabeçalho, conforme previsto abaixo:

input string Expert_Title= "ExpertMySignalEnvelopes.mq5" ; ulong Expert_MagicNumber = 3915 ; bool Expert_EveryTick = false ; input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 85.0 ; input double Signal_TakeLevel = 195.0 ; input int Signal_Expiration = 0 ; input int Signal_Envelopes_PeriodMA = 13 ; input int Signal_Envelopes_Shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD Signal_Envelopes_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Signal_Envelopes_Applied = PRICE_CLOSE ; input double Signal_Envelopes_Deviation= 0.2 ; input double Signal_Envelopes_Weight = 1.0 ; input double Money_FixLot_Percent = 10.0 ; input double Money_FixLot_Lots = 0.1 ;

Por favor, observe o parâmetro Signal_PriceLevel. Por padrão, o Expert Advisor é gerado com Signal_PriceLevel=0. Este parâmetro define a distância do preço atual. Se for igual a zero, uma ordem será aberta no preço atual do mercado. Para abrir uma ordem pendente, você deve definir um valor diferente de zero para o parâmetro Signal_PriceLevel, ou seja, o Signal_PriceLevel pode ser tanto negativo quanto positivo.

O valor do Signal_PriceLevel é geralmente um número bem grande. A diferença entre os valores negativos e positivos é mostrada abaixo:

Signal_PriceLevel=-50:





Fig. 1. Signal_PriceLevel=-50

Signal_PriceLevel=50:





Fig. 2. Signal_PriceLevel=50

Assim, se Signal_PriceLevel=-50, uma ordem pendente será aberta no preço que é menos favorável do que o preço atual, enquanto se Signal_PriceLevel=50, uma ordem pendente será aberta no preço que é melhor do que o preço atual.

Esta versão do Expert Advisor abre ordens de Sell Stop e Buy Stop (parada de compra e venda).





2. Onde armazenamos dados na distância do preço para abertura de uma ordem pendente?

Vamos primeiro dar uma olhada na figura abaixo e, em seguida, prosseguir com os comentários:





Fig. 3. Armazenamento de dados na distância do preço atual

Interpretação da figura acima.

Expert Advisor é o Expert Advisor gerado usando o Assistente do MQL5.

O objeto Expert Advisor da classe CExpert é declarado no Expert Advisor a nível global.

é declarado no Expert Advisor a nível global. Então, na função Onlnit() do Expert Advisor, declaramos um indicador para o objeto de sinal da classe CExpertSignal e o objeto de sinal é imediatamente criado usando o novo operador.

do Expert Advisor, declaramos um indicador para o objeto de da classe e o objeto de é imediatamente criado usando o operador. Enquanto estiver na função Onlnit() , chamamos a função InitSignal do objeto ExtExpert e inicializamos o objeto de sinal.

, chamamos a função InitSignal do objeto e inicializamos o Enquanto estiver na função Onlnit(), chamamos a função PriceLevel do objeto de sinal que recebe o parâmetro Signal_PriceLevel.

Assim, o parâmetro Signal_PriceLevel, onde a distância do preço atual é armazenada e no qual foi declarada no Expert Advisor, é passada ao objeto de sinal da classe CExpertSignal.

A classe CExpertSignal armazena o valor da distância do preço atual na variável m_price_level declarada com o escopo da classe protegida:

class CExpertSignal : public CExpertBase { protected : double m_base_price; CArrayObj m_filters; double m_weight; int m_patterns_usage; int m_general; long m_ignore; long m_invert; int m_threshold_open; int m_threshold_close; double m_price_level; double m_stop_level; double m_take_level; int m_expiration;





3. Estrutura do Expert Advisor gerado usando o assistente do MQL5

O Expert Advisor consiste em vários blocos com funcionalidades diferentes.





Fig. 4. Estrutura do Expert Advisor

Interpretação da figura acima:

Expert Advisor é o Expert Advisor gerado usando o assistente do MQL5.



é o Expert Advisor gerado usando o assistente do MQL5. CExpert é a classe base para a implementação de estratégias de negócio.



é a classe base para a implementação de estratégias de negócio. CExpertSignal é a classe base para a criação de geradores do sinal de negociação.



é a classe base para a criação de geradores do sinal de negociação. filter0 ... filtern são geradores de sinal de negociação, descendentes da classe CExpertSignal. Deve notar-se que o nosso sistema de negociação é baseado no gerador do sinal de negociação do indicador de envelopes, mas os sinais dentro do gerador foram modificados. Vamos falar sobre essas mudanças na seção 7.





4. Blocos convenientes do Expert Advisor para modificação

Como você pode ver a partir da estrutura do Expert Advisor gerado usando o Assistente do MQL5, há blocos de classe base. As classes base são parte da biblioteca padrão.

As classes em si são descendentes de outras classes base e elas, por sua vez, consistem de uma ou mais classes de base. Abaixo, você pode encontrar as primeiras linhas do código das duas classes - CExpert e CExpertSignal:

#include "ExpertBase.mqh" #include "ExpertTrade.mqh" #include "ExpertSignal.mqh" #include "ExpertMoney.mqh" #include "ExpertTrailing.mqh" . . . class CExpert : public CExpertBase

e

#include "ExpertBase.mqh" . . . class CExpertSignal : public CExpertBase

Eu sou fortemente contra quaisquer modificações das classes de base:

Quando o MetaEditor é atualizado, todas as alterações que você faz nas classes de base são substituídas e as mesmas são restauradas ao seu estado inicial. A herança seria mais apropriada neste caso. Mas, então, você terá que modificar a biblioteca padrão INTEIRA.

Em vez disso, seria melhor modificar o bloco do Expert Advisor e os módulos do gerador do sinal de negociação, especialmente porque o nosso sistema de negociação já terá um módulo modificado em uso - o gerador do sinal de negociação do indicador de envelopes.

Então, isso está resolvido: vamos fazer mudanças nos blocos do Expert Advisor e no bloco do gerador do sinal de negociação.





5. A lógica da implementação

O indicador será transmitido do Expert Advisor para o gerador do sinal de negociação.

Para este efeito, precisamos declarar adicionalmente uma variável com o escopo protegido e escrever um método que armazene o indicador do Expert Advisor na variável interna:





Fig. 5. A lógica da implementação





6. Sistema de negociação

O período de tempo gráfico é D1. O indicador a ser utilizado é o de Envelopes com o período médio de 13 e método de média exponencial. Os tipos de ordens que o Expert Advisor pode abrir são Sell Stop e Buy Stop (paradas de compra e venda).

Se a barra anterior era de alta, definimos uma ordem de Sell Stop (ordem de parada de venda). Se a barra anterior era de baixa, definimos uma ordem de Buy Stop (ordem de parada de compra). Em outras palavras, nós esperamos pela retirada:

Fig. 6. Sistema de negociação

Para gerar sinais de negociação, conforme exigido pelo sistema de negociação, o módulo padrão do gerador do sinal de negociação SignalEnvelopes.mqh foi modificado.

Observe que aqui você pode usar qualquer gerador de sinal de negociação a partir da biblioteca padrão.





7. Modificação do gerador do sinal de negociação. Obtendo o preço da barra

Então, vamos começar. Preciso dizer que prefiro salvar meus programas no armazenamento do MQL5.

A primeira coisa que devemos fazer a fim de começar a modificar o gerador do sinal de negociação é criar um arquivo incluso em branco, zerá-lo e passar todo o conteúdo do gerador do sinal de negociação padrão do indicador de Envelopes.

Por padrão, o gerador do sinal de negociação deve estar localizado em ...MQL5\Include\Expert\Signal. Para não sobrecarregar a pasta ...\Signal da biblioteca padrão com muita informação, vamos criar uma nova pasta dentro da pasta ...\Expert e chamá-la de \MySignals:





Fig. 7. Criando a pasta MySignals

Em seguida, criaremos um arquivo incluso utilizando o Assistente do MQL5.

No MetaEditor, selecione "Novo" no menu do arquivo e depois selecione "Incluir Arquivo (*.mqh)".





Fig. 8. Assistente do MQL5. Criando uma inclusão do arquivo mqh

O nome da nossa classe do gerador de sinal será MySignalEnvelopes.

E será localizado em: Include\Expert\MySignals\MySignalEnvelopes. Vamos especificá-lo:





Fig. 9. Assistente do MQL5. Configuração do local do arquivo incluso.

Após clicar em "Concluir", o Assistente do MQL5 gerará um modelo vazio.

O arquivo MySignalEnvelopes.mqh gerado deve então ser adicionado no armazenamento do MQL5:





Fig. 10. Armazenamento do MQL5. Adicionando o arquivo

Uma vez que o arquivo foi adicionado, precisamos confirmar as alterações para o armazenamento do MQL5:





Fig. 11. Armazenamento do MQL5. Execução das alterações

Depois de completar os passos acima, podemos prosseguir para a modificação do nosso gerador do sinal de negociação.

Uma vez que o gerador está baseado no arquivo \Include\Expert\Signal\SignalEnvelopes.mqh, copiamos todo o conteúdo do arquivo e o passamos ao arquivo gerador, deixando apenas o cabeçalho original:

#property copyright "Copyright © 2013, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #include <Expert\ExpertSignal.mqh> class CSignalEnvelopes : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1; public : CSignalEnvelopes( void ); ~CSignalEnvelopes( void ); void PeriodMA( int value) { m_ma_period=value; } void Shift( int value) { m_ma_shift=value; } void Method( ENUM_MA_METHOD value) { m_ma_method=value; } void Applied( ENUM_APPLIED_PRICE value) { m_ma_applied=value; } void Deviation( double value) { m_deviation=value; } void LimitIn( double value) { m_limit_in=value; } void LimitOut( double value) { m_limit_out=value; } void Pattern_0( int value) { m_pattern_0=value; } void Pattern_1( int value) { m_pattern_1=value; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } }; CSignalEnvelopes::CSignalEnvelopes( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; } CSignalEnvelopes::~CSignalEnvelopes( void ) { } bool CSignalEnvelopes::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!indicators.Add( GetPointer (m_env))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); } int CSignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); } int CSignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Agora, trabalharemos nas modificações de algumas partes do código.

Para evitar confusão, o código modificado será destacado:

O código modificado é o código que precisa ser copiado e passado ao gerador do sinal de negociação. Espero que tal destaque ajude você a entender melhor o código.

Uma vez que estamos escrevendo nossa própria classe de gerador de sinal de negociação, o seu nome deve ser diferente do nome da classe base. Substituímos, portanto, CSignalEnvelopes por CMySignalEnvelopes ao longo de todo o código:





Fig. 12. Renomeando a classe

Para garantir que a classe do gerador do sinal de negociação seja exibida no assistente do MQL5 sob seu nome, altere o nome da classe na parte de descrição

para

Mude o valor do período MA

para 13 (esta é apenas a minha sugestão, você pode definir qualquer valor que preferir)

Além disso, também modificamos o parâmetro de desvio

definindo um valor maior

De acordo com a nossa lógica de implementação, precisamos declarar uma variável interna que armazenará o indicador para o sinal principal.

Uma vez que esta deve ser uma variável interna (dentro do escopo da classe do gerador do sinal de negociação somente), ela será adicionada à seguinte parte do código:

protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; int m_pattern_0; CExpertSignal *m_signal;

Por favor, observe também que eu apaguei as variáveis​ desnecessárias do código.

O método para armazenar o indicador para o sinal principal será declarado em outra parte do código - o "método de definição do indicador para o sinal principal". Aqui, também excluí alguns métodos irrelevantes.

public : CMySignalEnvelopes( void ); ~CMySignalEnvelopes( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); virtual bool InitSignal(CExpertSignal *signal=NULL);

Vamos agora especificar alguns parâmetros modificados no construtor e eliminar as variáveis que não são mais necessárias:

CMySignalEnvelopes::CMySignalEnvelopes( void ) : m_ma_period( 13 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_deviation(1 .15 ), m_pattern_0(50)

Neste ponto, podemos prosseguir modificando a lógica de geração do sinal de negociação de acordo com o nosso sistema de negociação.

A parte do código responsável por um sinal de compra:

int CMySignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

será como mostrado abaixo, seguindo as mudanças necessárias:

int CMySignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double open=Open(idx); double close=Close(idx); double prlevel; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<open) { prlevel=GetPriceLevelStopp(open,Open( 0 )); m_signal.PriceLevel(prlevel); result=m_pattern_0; } return (result); }

A parte do código responsável por um sinal de venda:

int CMySignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

será como mostrado abaixo, seguindo as mudanças necessárias:

int CMySignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double open=Open(idx); double close=Close(idx); double prlevel; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>open) { prlevel=GetPriceLevelStopp(Open( 0 ),open); m_signal.PriceLevel(prlevel); result=m_pattern_0; } return (result); }





8. Alguns comentários sobre a parte do código do sinal

Se a condição necessária para um determinado sinal é alcançada, chamamos o método GetPriceLevelStopp que retorna um número como "20" ou "15" - o valor da distância do preço atual.

Isto é seguido pela chamada do método PriceLevel do objeto m_signal (que define a distância para a determinação do preço do nível da ordem pendente). Deve ser lembrado que m_signal é o objeto da classe CExpertSignal que armazena o indicador para o sinal principal.

O código do método GetPriceLevelStopp é fornecido abaixo:

double CMySignalEnvelopes::GetPriceLevelStopp( double price_0, double min) { double level; double temp; temp-=(price_0-min)/PriceLevelUnit(); level= NormalizeDouble (temp, 0 ); return (level); }

Precisamos declarar este método no cabeçalho da classe:

protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } double GetPriceLevelStopp( double price, double min); };

Outro método que precisaremos é o método de passagem do indicador para o sinal principal à variável interna:

bool CMySignalEnvelopes::InitSignal(CExpertSignal *signal) { m_signal=signal; return ( true ); }

Depois disso, devemos criar um Expert Advisor no Assistente do MQL5 e incluir nele o módulo de sinal 'MySignalEnvelopes'.

Nós também precisamos adicionar a chamada do método InitSignal ao código do Expert Advisor gerado usando o Assistente do MQL5:

filter0.PeriodMA(Signal_Envelopes_PeriodMA); filter0.Shift(Signal_Envelopes_Shift); filter0.Method(Signal_Envelopes_Method); filter0.Applied(Signal_Envelopes_Applied); filter0.Deviation(Signal_Envelopes_Deviation); filter0.Weight(Signal_Envelopes_Weight); filter0.InitSignal(signal);

Para melhor visualização da operação do Expert Advisor, eu forneci um breve vídeo:

O código do Expert Advisor gerado usando o Assistente do MQL5, bem como o código do módulo do sinal, estão anexos ao artigo.

Abaixo você pode ver os resultados dos testes do Expert Advisor. Ele foi testado para EURUSD e USDJPY com os seguintes parâmetros: período de teste 2013.01.01 - 2013.09.01, período de tempo - D1, nível de Stop Loss = 85, nível de Take Profit = 195.





Fig. 13. Teste para EURUSD em D1





Fig. 14. Teste para USDJPY em D1





Conclusão

Acabamos de ver como podemos modificar o código do módulo do sinal de negociação para a implementação da funcionalidade que permite que configuremos ordens pendentes a qualquer distância do preço atual: podendo ser o preço de abertura ou fechamento da barra anterior ou do valor da média móvel. Há uma enorme quantidade de opções. O importante é que você possa definir qualquer preço de abertura para uma ordem pendente.



O artigo demonstrou como podemos acessar o indicador para o sinal principal e, por conseguinte, os métodos da classe CExpertSignal. Acredito que esse artigo será útil para negociadores que negociam com ordens pendentes.