Der MQL5-Assistent: Wie man einem EA beibringt, einen bedingten Auftrag (Pending Order) eines beliebigen Preises zu platzieren
Einleitung
Ein Expert Advisor der mithilfe des MQL5-Assistenten erstellt wurde, kann lediglich bedingte Aufträge öffnen, die einen gewissen Abstand zum aktuellen Kurs aufweisen. Das bedeutet, dass der EA neue Parameter zur Berechnung benötigt, sobald sich die Marktsituation infolge von Marktschwankungen ändert.
Dies ist für die meisten Handelssysteme mehr als nur unpraktisch. In den meisten Fällen wird das Kursniveau von bedingten Aufträgen dynamisch durch ein Handelssystem bestimmt. Hierdurch ist der Abstand zum aktuellen Kursniveau ständigen Änderungen unterworfen. In diesem Artikel werden wir uns damit beschäftigen, wie es gelingt, einen Expert Advisor unter Zuhilfenahme des MQL5-Assistenten so zu modifizieren, dass er bedingte Aufträge unabhängig des aktuellen Kurses öffnen kann.
1. Der Mechanismus, um bedingte Aufträge mit einem durch den MQL5-Assistenten erstellten EA zu öffnen
Ein generierter EA dürfte ungefähr den unten befindlichen Code in seinem jeweiligen Header aufweisen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Inputs | //+------------------------------------------------------------------+ //--- inputs for expert input string Expert_Title="ExpertMySignalEnvelopes.mq5"; // Document name ulong Expert_MagicNumber =3915; // bool Expert_EveryTick =false; // //--- inputs for main signal input int Signal_ThresholdOpen =10; // Signal threshold value to open [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10; // Signal threshold value to close [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // Price level to execute a deal input double Signal_StopLevel =85.0; // Stop Loss level (in points) input double Signal_TakeLevel =195.0; // Take Profit level (in points) input int Signal_Expiration =0; // Expiration of pending orders (in bars) input int Signal_Envelopes_PeriodMA =13; // Envelopes(13,0,MODE_SMA,...) Period of averaging input int Signal_Envelopes_Shift =0; // Envelopes(13,0,MODE_SMA,...) Time shift input ENUM_MA_METHOD Signal_Envelopes_Method =MODE_SMA; // Envelopes(13,0,MODE_SMA,...) Method of averaging input ENUM_APPLIED_PRICE Signal_Envelopes_Applied =PRICE_CLOSE; // Envelopes(13,0,MODE_SMA,...) Prices series input double Signal_Envelopes_Deviation=0.2; // Envelopes(13,0,MODE_SMA,...) Deviation input double Signal_Envelopes_Weight =1.0; // Envelopes(13,0,MODE_SMA,...) Weight [0...1.0] //--- inputs for money input double Money_FixLot_Percent =10.0; // Percent input double Money_FixLot_Lots =0.1; // Fixed volume //+------------------------------------------------------------------+
Beachten Sie an dieser Stelle auf jeden Fall den Parameter Signal_PriceLevel. Als Standardeinstellung ist dieser Parameter des EA wie folgt eingestellt: Signal_PriceLevel=0. Er kennzeichnet die Abstand zum aktuellen Kurs. Falls er 0 beträgt, so wird ein Auftrag zum gegenwärtigen Börsenkurs geöffnet werden. Um einen bedingten Auftrag zu öffnen, sollten Sie den Parameter Signal_PriceLevel mit einem Wert versehen, der ungleich 0 ist (Der Wert für Signal_PriceLevel kann im Übrigen positiv als auch negativ sein.)
Im Normalfall ist der Wert von Signal_PriceLevel eine verhältnismäßig große Zahl. Der Unterschied zwischen einem negativen und positiven Wert wird unten dargestellt.
Signal_PriceLevel=-50:
Abb. 1 Signal_PriceLevel=-50
Signal_PriceLevel=50:
Abb. 2 Signal_PriceLevel=50
Falls also gilt, Signal_PriceLevel=-50, so wir ein bedingter Auftrag zu einem weniger vielversprechenden Kurs geöffnet werden, wohingegen Signal_PriceLevel=50 zur Öffnung von Aufträgen während eines Kurses führt, der profitabler als der aktuelle ist.
Diese Version des EAs öffnet Sell Stop- wie auch Buy Stop-Aufträge.
2. Wo speichern wir unsere Daten über den Abstand zum Kurs, um einen bedingten Auftrag zu öffnen?
Werfen wir zunächst einen Blick auf unten befindliche Abbildung und wenden wir uns danach den Kommentaren zu:
Abb. 3 Speicherung der Daten über den Abstand zum aktuellen Kurs.
Interpretation der obigen Abbildung:
Unter Expert Advisor verstehen wir einen EA, der mittels des MQL5-Assistenten generiert wurde.
- Das Objekt ExtExpert der Klasse CExpert wird im EA global deklariert.
- Danach deklarieren wir in der Funktion OnInit() des Expert Advisors einen Pointer für das Signal-Objekt der Klasse CExpertSignal und kreieren das Signal-Objekt mithilfe des neuen Operators.
- Wenn wir uns schon einmal in der OnInit()-Funktion befinden, können wir auch gleich noch die Funktion InitSignal des Objekts ExtExpert aufrufen und das Signal-Objekt initialisieren.
- Wenn wir uns schon einmal in der OnInit()-Funktion befinden, können wir auch gleich noch die PriceLevel-Funktion des Signal-Objekts aufrufen, um den ParameterSignal_PriceLevel zu erhalten.
Auf diese Weise wird der Signal_PriceLevel-Parameter, in dem der Abstand zum aktuellen Preis gespeichert wird und der im Expert Advisor deklariert wurde, an das Signal-Objekt der Klasse CExpertSignal weitergegeben.
Die Klasse CExpertSignal speichert den Wert des Abstands zum aktuellen Preis in der Variable m_price_level, die mittels eines geschützten Klassenbereichs deklariert wurde:
class CExpertSignal : public CExpertBase { protected: //--- variables double m_base_price; // base price for detection of level of entering (and/or exit?) //--- variables for working with additional filters CArrayObj m_filters; // array of additional filters (maximum number of fileter is 64) //--- Adjusted parameters double m_weight; // "weight" of a signal in a combined filter int m_patterns_usage; // bit mask of using of the market models of signals int m_general; // index of the "main" signal (-1 - no) long m_ignore; // bit mask of "ignoring" the additional filter long m_invert; // bit mask of "inverting" the additional filter int m_threshold_open; // threshold value for opening int m_threshold_close;// threshold level for closing double m_price_level; // level of placing a pending orders relatively to the base price double m_stop_level; // level of placing of the "stop loss" order relatively to the open price double m_take_level; // level of placing of the "take profit" order relatively to the open price int m_expiration; // time of expiration of a pending order in bars
3. Struktur eines vom MQL5-Assistenten erstellen EAs
Der Expert Advisor besitzt verschiedene Blocks, die unterschiedliche Funktionsweisen aufweisen.
Abb. 4 Struktur des Expert Advisors
Interpretation der obigen Abbildung:
- Unter Expert Advisor verstehen wir einen EA, der durch den MQL5-Assistenten generiert worden ist,
- CExpert stellt die Basisklasse zur Durchführung von Handelsstrategien dar.
- CExpertSignal ist wiederum die Basisklasse zum Kreieren von Handelssignalgeneratoren.
- filter0... filtern kennzeichnet Handelssignalgeneratoren, also Abkömmlinge der Klasse CExpertSignal. Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass unser Handelssystem zwar auf dem Handelssignalgenerator des Envelopes-Indikators basiert, wir allerdings Signale verwenden, die mit dem Generator leicht modifiziert wurden. Wir werden auf diese Modifizierungen in Abschnitt 7 ein wenig genauer eingehen.
4. EA-Blöcke, die sich für eine Modifikation eignen
Wie Sie der Struktur des Expert Advisors (der vom MQL5-Assistenten erstellt worden ist) entnehmen können, gibt es sogenannte Basisklassenblöcke. Basisklassen sind Teil der Standard-Library.
Die Klassen sind an sich Erweiterungen anderer Basisklassen, die wiederum aus einer oder mehrerer Basisklassen bestehen. Unten finden wir die ersten spärlichen Zeilen Code zweier Klassen - CExpert und CExpertSignal:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert.mqh | //| Copyright 2009-2013, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #include "ExpertBase.mqh" #include "ExpertTrade.mqh" #include "ExpertSignal.mqh" #include "ExpertMoney.mqh" #include "ExpertTrailing.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ . . . class CExpert : public CExpertBase
und
//+------------------------------------------------------------------+ //| ExpertSignal.mqh | //| Copyright 2009-2013, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #include "ExpertBase.mqh" . . . class CExpertSignal : public CExpertBase
Ich plädiere an dieser Stelle ausdrücklich gegen eine Modifizierung der Basisklassen:
- Wenn MetaEditor aktualisiert wird, werden alle Änderungen, die Sie an den Basisklassen vornehmen, überschrieben und die Basisklassen werden in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.
- In diesem Fall wäre eine Vererbung wohl angemessener. Allerdings müssten Sie dann die GESAMTE Standard-Library modifizieren.
Stattdessen wäre es wahrscheinlich das Beste, einfach den Block des Expert Advisors und der Handelssignalgeneratormodule zu modifizieren. Vor allem da unser Handelssystem bereits ein modifiziertes Modul benutzen wird: den Handelsignalgenerator des Envelopes-Indikators.
Damit ist es also entschieden: Wir werden einige Modifizierungen an den Blöcken des EAs als auch an dem des Handelssignalgenerators vornehmen.
5. Die Durchführungslogik
Der Pointer wird vom EA an den Handelssignalgenerator weitergereicht.
Zu diesem Zwecke müssen wir eine zusätzliche Variable mithilfe des geschützten Bereichs deklarieren und dann eine Methode zu Papier bringen, die diesen Pointer in der internen Variable speichert.
Abb. 5 Die Durchführungslogik
6. Handelssystem
Der Zeitrahmen des Charts ist D1. Der zu benutzende Indikator ist Envelopes mit einer durchschnittlichen Periode von 13 sowie Exponentieller Mittelwertbildung. Die Typen von Aufträgen, die der Expert Advisor öffnen kann, sind Sell Stop und Buy Stop.
Falls der letzte Balken ein Bulle war, stellen wir einen Sell Stop-Auftrag ein. Falls der letzte Balken ein Bär war, stellen wir einen Buy Stop-Auftrag ein. Wir hoffen mit anderen Worten auf einen Pullback:
Abb. 6 Handelssystem
Um vom Handelssystem akzeptierte Handelssignale zu kreieren, wurde das Standardmodul des Handelssignalgenerators SignalEnvelopes.mqh entsprechend modifiziert.
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Sie im vorliegenden Fall jeden Handelssignalgenerator der Standard-Library verwenden können.
7. Modifizierung eines Handelssignalgenerators - Den Balkenpreis erhalten
Lassen Sie uns beginnen. Ich möchte dazu sagen, dass ich es vorziehe, meine Programme im MQL5-Speicher zu sichern.
Das Erste, was wir tun müssen, um unseren Handelssignalgenerator zu modifizieren, ist das Anlegen einer leeren Include-Datei, indem wir diese vollständig löschen. Anschließend kopieren wir den gesamten Inhalt von Standardisierter Handelssignalgenerator des Envelopes-Indikators dort hinein.
Standardmäßig befindet sich der Handelssignalgenerator unter MQL5\Include\Expert\Signal. Um den Ordner ...\Signal der Standard-Library nicht mit zu vielen Informationen zu überladen, legen wir einen neuen Ordner im Ordner ...\Expert an und nennen diesen \MySignals:
Abb. 7 Den neuen Ordner MySignals anlegen
Als Nächstes erzeugen wir mit Hilfe des MQL5-Assistenten eine Include-Datei.
Dazu gehen wir im MetaEditor im Dateimenü auf „Neu" und klicken dann „Include-Datei (*.mqh)" wählen.
Abb. 8 Der MQL5-Assistent. Eine Include-Datei anlegen
Der Name der Klasse unseres Signalgenerators soll MySignalEnvelopes sein.
Und sie soll unter folgendem Pfad erreichbar sein: Include\Expert\MySignals\MySignalEnvelopes. Legen wir sie fest:
Abb. 9 Der MQL5-Assistent. Ort der Include-Datei
Nach einem Klick auf „Abschließen" erzeugt der MQL5-Assistent eine leere Vorlage, also ein Templates.
Dann muss die generierte MySignalEnvelopes.mqh-Datei dem MQL5-Datenspeicher hinzugefügt werden.
Abb. 10 Der MQL5-Speicher. Hinzufügen der Datei
Sobald die Datei hinzugefügt worden ist, müssen wir die Änderungen im MQL5-Datenspeicher durchführen:
Abb. 11 Der MQL5-Speicher. Änderungen durchführen
Nachdem die obigen Schritte durchgeführt wurden, können wir damit weitermachen, unser Handelssignal zu modifizieren.
Da der Generator auf der Datei \Include\Expert\Signal\SignalEnvelopes.mqh basiert, kopieren wir den den gesamten Inhalt der Datei in die Generatordatei, so dass nur noch der ursprüngliche Header übrig bleibt.
//+------------------------------------------------------------------+ //| MySignalEnvelopes.mqh | //| Copyright © 2013, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2013, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #include <Expert\ExpertSignal.mqh> // wizard description start //+------------------------------------------------------------------+ //| Description of the class | //| Title=Signals of indicator 'Envelopes' | //| Type=SignalAdvanced | //| Name=Envelopes | //| ShortName=Envelopes | //| Class=CSignalEnvelopes | //| Page=signal_envelopes | //| Parameter=PeriodMA,int,45,Period of averaging | //| Parameter=Shift,int,0,Time shift | //| Parameter=Method,ENUM_MA_METHOD,MODE_SMA,Method of averaging | //| Parameter=Applied,ENUM_APPLIED_PRICE,PRICE_CLOSE,Prices series | //| Parameter=Deviation,double,0.15,Deviation | //+------------------------------------------------------------------+ // wizard description end //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CSignalEnvelopes. | //| Purpose: Class of generator of trade signals based on | //| the 'Envelopes' indicator. | //| Is derived from the CExpertSignal class. | //+------------------------------------------------------------------+ class CSignalEnvelopes : public CExpertSignal { protected: CiEnvelopes m_env; // object-indicator //--- adjusted parameters int m_ma_period; // the "period of averaging" parameter of the indicator int m_ma_shift; // the "time shift" parameter of the indicator ENUM_MA_METHOD m_ma_method; // the "method of averaging" parameter of the indicator ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; // the "object of averaging" parameter of the indicator double m_deviation; // the "deviation" parameter of the indicator double m_limit_in; // threshold sensitivity of the 'rollback zone' double m_limit_out; // threshold sensitivity of the 'break through zone' //--- "weights" of market models (0-100) int m_pattern_0; // model 0 "price is near the necessary border of the envelope" int m_pattern_1; // model 1 "price crossed a border of the envelope" public: CSignalEnvelopes(void); ~CSignalEnvelopes(void); //--- methods of setting adjustable parameters void PeriodMA(int value) { m_ma_period=value; } void Shift(int value) { m_ma_shift=value; } void Method(ENUM_MA_METHOD value) { m_ma_method=value; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value) { m_ma_applied=value; } void Deviation(double value) { m_deviation=value; } void LimitIn(double value) { m_limit_in=value; } void LimitOut(double value) { m_limit_out=value; } //--- methods of adjusting "weights" of market models void Pattern_0(int value) { m_pattern_0=value; } void Pattern_1(int value) { m_pattern_1=value; } //--- method of verification of settings virtual bool ValidationSettings(void); //--- method of creating the indicator and timeseries virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); //--- methods of checking if the market models are formed virtual int LongCondition(void); virtual int ShortCondition(void); protected: //--- method of initialization of the indicator bool InitMA(CIndicators *indicators); //--- methods of getting data double Upper(int ind) { return(m_env.Upper(ind)); } double Lower(int ind) { return(m_env.Lower(ind)); } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CSignalEnvelopes::CSignalEnvelopes(void) : m_ma_period(45), m_ma_shift(0), m_ma_method(MODE_SMA), m_ma_applied(PRICE_CLOSE), m_deviation(0.15), m_limit_in(0.2), m_limit_out(0.2), m_pattern_0(90), m_pattern_1(70) { //--- initialization of protected data m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Destructor | //+------------------------------------------------------------------+ CSignalEnvelopes::~CSignalEnvelopes(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Validation settings protected data. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalEnvelopes::ValidationSettings(void) { //--- validation settings of additional filters if(!CExpertSignal::ValidationSettings()) return(false); //--- initial data checks if(m_ma_period<=0) { printf(__FUNCTION__+": period MA must be greater than 0"); return(false); } //--- ok return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create indicators. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalEnvelopes::InitIndicators(CIndicators *indicators) { //--- check pointer if(indicators==NULL) return(false); //--- initialization of indicators and timeseries of additional filters if(!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return(false); //--- create and initialize MA indicator if(!InitMA(indicators)) return(false); //--- ok return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Initialize MA indicators. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalEnvelopes::InitMA(CIndicators *indicators) { //--- check pointer if(indicators==NULL) return(false); //--- add object to collection if(!indicators.Add(GetPointer(m_env))) { printf(__FUNCTION__+": error adding object"); return(false); } //--- initialize object if(!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf(__FUNCTION__+": error initializing object"); return(false); } //--- ok return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Voting" that price will grow. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::LongCondition(void) { int result=0; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; //--- if the model 0 is used and price is in the rollback zone, then there is a condition for buying if(IS_PATTERN_USAGE(0) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; //--- if the model 1 is used and price is above the rollback zone, then there is a condition for buying if(IS_PATTERN_USAGE(1) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; //--- return the result return(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Voting" that price will fall. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::ShortCondition(void) { int result =0; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; //--- if the model 0 is used and price is in the rollback zone, then there is a condition for selling if(IS_PATTERN_USAGE(0) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; //--- if the model 1 is used and price is above the rollback zone, then there is a condition for selling if(IS_PATTERN_USAGE(1) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; //--- return the result return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
Nun werden wir einige ausgewählte Teile des Codes modifizieren.
Um Verwirrungen zu vermeiden, wird der modifizierte Code entsprechend hervorgehoben:
//+------------------------------------------------------------------+
//| MySignal.mqh |
//| Copyright © 2013, Vladimir Karputov |
//| http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
Dieser Code muss kopiert und in den Handelssignalgenerator eingefügt werden. Ich hoffe, dass diese Hervorhebungen Ihnen dabei helfen, den Code besser zu verstehen.
Da wir unsere eigene Handelssignalgeneratorklasse schreiben, sollte der Name sich von dem der Basisklasse unterscheiden. Wir ersetzen daher überall im Code CSignalEnvelopes durch CMySignalEnvelopes:
Abb. 12 Umbenennung der Klasse
Um sicherzustellen, dass die Handelssignalgeneratorklasse im MQL5-Assistenten unter ihrem Namen angezeigt wird, ändern Sie bitte den Klassennamen im Beschreibungsblock
//| Title=Signals of indicator 'Envelopes' |
zu
//| Title=Signals of indicator 'MySignalEnvelopes' |
Ändern Sie den MA-Periodenwert
//| Parameter=PeriodMA,int,45,Period of averaging |
auf 13 (dies ist nur ein Vorschlag meinerseits, Sie können hier jeden Wert einstellen, der Ihnen beliebt)
//| Parameter=PeriodMA,int,13,Period of averaging |
Zusätzlich modifizieren wir außerdem den Abweichungsparameter,
//| Parameter=Deviation,double,0.15,Deviation |
indem wir einen größeren Wert einstellen.
//| Parameter=Deviation,double,1.15,Deviation |
Entsprechend unserer Durchführungslogik, müssen wir eine interne Variable deklarieren, die den Pointer im Hauptsignal speichern soll.
Da es sich hierbei zwangsläufig um eine interne Variable handeln muss (nur im Bereich der Handelssignalgeneratorklasse), wird sie zum folgenden Codeblock hinzugefügt:
protected: CiEnvelopes m_env; // object-indicator //--- adjusted parameters int m_ma_period; // the "period of averaging" parameter of the indicator int m_ma_shift; // the "time shift" parameter of the indicator ENUM_MA_METHOD m_ma_method; // the "method of averaging" parameter of the indicator ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; // the "object of averaging" parameter of the indicator double m_deviation; // the "deviation" parameter of the indicator //--- "weights" of market models (0-100) int m_pattern_0; // model 0 CExpertSignal *m_signal; // storing the pointer to the main signal
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich alle überflüssigen Variablen aus dem Code vollständig entfernt habe.
Die Methode, um den Pointer im Hauptsignal zu speichern, wird in einem anderen Codeblock gespeichert - die „Methode, um den Pointer im Hauptsignal abzulegen“. Auch hier habe ich einige unnötige Methoden entfernt.
public: CMySignalEnvelopes(void); ~CMySignalEnvelopes(void); //--- methods of setting adjustable parameters void PeriodMA(int value) { m_ma_period=value; } void Shift(int value) { m_ma_shift=value; } void Method(ENUM_MA_METHOD value) { m_ma_method=value; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value) { m_ma_applied=value; } void Deviation(double value) { m_deviation=value; } //--- methods of adjusting "weights" of market models void Pattern_0(int value) { m_pattern_0=value; } //--- method of verification of settings virtual bool ValidationSettings(void); //--- method of creating the indicator and timeseries virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); //--- methods of checking if the market models are formed virtual int LongCondition(void); virtual int ShortCondition(void); //--- method of setting the pointer to the main signal virtual bool InitSignal(CExpertSignal *signal=NULL);
Lassen Sie uns nun einige modifizierte Parameter im Konstruktor spezifizieren und alle Variablen löschen, die nicht mehr länger verwendet werden:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CMySignalEnvelopes::CMySignalEnvelopes(void) : m_ma_period(13), m_ma_shift(0), m_ma_method(MODE_SMA), m_ma_applied(PRICE_CLOSE), m_deviation(1.15), m_pattern_0(50)
An dieser Stelle können wir damit fortfahren, die Generierungslogik des Handelssignals entsprechend unseres Handelssystems zu modifizieren.
Der für ein Kaufen-Signal zuständige Codeblock:
int CMySignalEnvelopes::LongCondition(void) { int result=0; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; //--- if the model 0 is used and price is in the rollback zone, then there is a condition for buying if(IS_PATTERN_USAGE(0) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; //--- if the model 1 is used and price is above the rollback zone, then there is a condition for buying if(IS_PATTERN_USAGE(1) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; //--- return the result return(result); }
sieht nach den notwendigen Änderungen wie folgt aus:
int CMySignalEnvelopes::LongCondition(void) //---buy
{
int result=0;
int idx =StartIndex();
double open=Open(idx);
double close=Close(idx);
double prlevel;
if(IS_PATTERN_USAGE(0) && close<open)
{
prlevel=GetPriceLevelStopp(open,Open(0));
m_signal.PriceLevel(prlevel);
result=m_pattern_0;
}
//--- return the result
return(result);
}
Der für ein Verkaufen-Signal zuständige Codeblock:
int CMySignalEnvelopes::ShortCondition(void) { int result =0; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; //--- if the model 0 is used and price is in the rollback zone, then there is a condition for selling if(IS_PATTERN_USAGE(0) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; //--- if the model 1 is used and price is above the rollback zone, then there is a condition for selling if(IS_PATTERN_USAGE(1) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; //--- return the result return(result); }
sieht nach den notwendigen Änderungen wie folgt aus:
int CMySignalEnvelopes::ShortCondition(void) //---sell
{
int result =0;
int idx =StartIndex();
double open=Open(idx);
double close=Close(idx);
double prlevel;
if(IS_PATTERN_USAGE(0) && close>open)
{
prlevel=GetPriceLevelStopp(Open(0),open);
m_signal.PriceLevel(prlevel);
result=m_pattern_0;
}
//--- return the result
return(result);
}
8. Eine Bemerkungen den Signalcodeblock betreffend
Falls die benötigte Bedingung für ein bestimmtes Signal erfüllt wird, rufen wir die Methode GetPriceLevelStopp auf, die uns eine Nummer wie „20“ oder „15“ ausgibt, also den Wert des Abstands zum aktuellen Kurs.
Hieran anknüpfend wird die Methode PriceLevel des Objekts m_signal aufgerufen (die den Abstand zum Ermitteln des Kursniveaus des bedingten Auftrags einstellt). M_signal ist, noch einmal gesagt, dasjenige Objekt der Klasse CExpertSignal, dass den Pointer im Hauptsignal speichert.
Unten findet sich der Code für die GetPriceLevelStopp-Methode:
double CMySignalEnvelopes::GetPriceLevelStopp(double price_0,double min)
{
double level;
double temp;
temp-=(price_0-min)/PriceLevelUnit();
level=NormalizeDouble(temp,0);
return(level);
}
Als Nächstes müssen wir diese Methode im Klassen-Header deklarieren.
protected: //--- method of initialization of the indicator bool InitMA(CIndicators *indicators); //--- methods of getting data double Upper(int ind) { return(m_env.Upper(ind)); } double Lower(int ind) { return(m_env.Lower(ind)); } double GetPriceLevelStopp(double price,double min); };
Eine weitere Methode, derer wir uns wohl oder übel bedienen werden müssen, ist die Methode des Weiterreichens des Pointers zum Hauptsignal bzw. zur internen Variable:
bool CMySignalEnvelopes::InitSignal(CExpertSignal *signal)
{
m_signal=signal;
return(true);
}
Im Anschluss daran sollten wir einen Expert Advisor unter Zuhilfenahme des MQL5-Assistenten kreieren und diesem das Signalmodul „MySignalEnvelopes“ überantworten.
Wir müssen außerdem den Aufruf der Methode InitSignal zum Code des mittels des MQL5-Assistenten generierten EAs hinzufügen:
//--- Set filter parameters filter0.PeriodMA(Signal_Envelopes_PeriodMA); filter0.Shift(Signal_Envelopes_Shift); filter0.Method(Signal_Envelopes_Method); filter0.Applied(Signal_Envelopes_Applied); filter0.Deviation(Signal_Envelopes_Deviation); filter0.Weight(Signal_Envelopes_Weight); filter0.InitSignal(signal); //...
Um die Operationen des EAs ein wenig anschaulicher zu machen, habe ich mir die Freiheit genommen, ein kleines Video zusammenzustellen:
Der Code des (durch den MQL5-Assistenten erstellten) EAs als auch der des Signalmoduls sind beide an diesen Artikel angehangen.
Unten sehen Sie die Testresultate des Expert Advisors. Der Test wurde für folgende Spezifikationen durchgeführt: EURUSD und USDJPY, 01.01.2013 - 01.09.2013, D1, Stop-Loss-Level = 85, Take-Profit-Level = 195.
Abb. 13 Test für EURUSD, D1
Abb. 14 Test für USDJPY, D1
Fazit
Wir haben soeben gelernt, wie wir den Code des Handelssignalmoduls so modifizieren, dass die Funktion eingesetzt werden kann, einen bedingten Auftrag unabhängig des aktuellen Kurses in Auftrag zu geben, wobei es sich um den Eröffnungs- oder Schlusskurs des vorherigen Balkens als auch um den gleitenden Durchschnittswert handeln kann. Die Optionen sind grenzenlos. Entscheidend ist, dass Sie einen Eröffnungskurs für einen bedingten Auftrag einstellen können.
Vorliegender Artikel hat Ihnen demonstriert, wie Sie den Pointer an das Hauptsignal anbinden und Ihnen somit also einen Einblick hinsichtlich der CExpertSignal-Klassenmethoden gegeben. Ich glaube und hoffe, dass dieser Artikel allen Tradern hilft, die sich mit bedingten Aufträgen beschäftigen bzw. all jenen, die noch planen, dies zu tun.
Hallo @Vladimir Karputov -- das war ein sehr lehrreicher Artikel, danke dafür!
Ich persönlich finde dieses OOP-Framework in MQL5 recht interessant für den Aufbau von Bots durch die Zusammenstellung von Objekten, die Experten, Signale, Filter, Indikatoren, Risikomanager usw. darstellen -- meiner Meinung nach ein sehr eleganter Ansatz, da er die Wiederverwendung von Code und die Erweiterbarkeit begünstigt, ohne anscheinend viel Leistung zu opfern... allerdings scheint die Lernkurve aufgrund seiner Komplexität ziemlich steil zu sein.
Da ich ausschließlich auf MQL5 umsteige und gute Erfahrungen mit OOP-Konzepten/Sprachen habe, bin ich jedenfalls sehr daran interessiert, es für meinen eigenen Gebrauch beim Prototyping neuer Handelsideen und der Entwicklung von Handelssystemen zu adaptieren. Ich habe den Code der Bibliothek studiert und mit ihm gespielt und wollte wissen, welche Vorgehensweise Sie für die folgenden Fälle empfehlen:
FRAGE: Wie würden Sie einen Trendfilter für die im Experten empfangenen Signale integrieren?
Die Bibliothek enthält die Eigenschaft CExpertBase::m_trend_type, aber leider wird sie in den mit der Plattform gelieferten Beispielen nirgends wirklich verwendet. Ich bin zwischen zwei Gestaltungsmöglichkeiten hin- und hergerissen... Hinzufügen eines Trend-Filterungsobjekt direkt in meiner Unterklasse von CExpert (siehe Codeschnipsel unten), was mehr Kontrolle über Handelsentscheidungen auf der Ebene des Experten bieten könnte. Eine andere Möglichkeit, das Problem zu lösen, könnte darin bestehen, mit den Filtern meines Hauptsignalobjekts zu fummeln und irgendwie den Trend zu berechnen und eine Entscheidung innerhalb meiner Unterklasse von CSignalExpert zu treffen, z. B. innerhalb von CSignalWithTrendFilter::Direction(). Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die Vor- und Nachteile der einen Methode gegenüber der anderen sind, und welche mir mehr Flexibilität für die Anforderungen meiner zukünftigen Projekte bietet, d.h. mehr Code-Wiederverwendung ohne Komplikationen und weniger Anpassungen meiner Basisklassen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe und Empfehlungen.
Ich habe vor langer Zeit zu meiner Trading Engine gewechselt Ein Versuch, einen EA-Konstruktor zu entwickeln - er ist flexibler.
OK, ich verstehe - ich lese den Artikel und werde mir den beigefügten Code ansehen... auf jeden Fall würde ich mich über Ihren Kommentar/Meinung zu der obigen Frage freuen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Herzlichen Dank!
OK, ich verstehe - ich lese den Artikel und werde mir den beigefügten Code ansehen... auf jeden Fall würde ich mich über Ihren Kommentar/Meinung zu der obigen Frage freuen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Herzlichen Dank!
CExpertSignal ist die Vergangenheit. Keine Kommentare.
CExpertSignal ist die Vergangenheit. Keine Kommentare.
:-)