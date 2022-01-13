Le MQL5 Wizard : Comment apprendre à un EA à ouvrir des ordres en attente à n’importe quel prix

Introduction

Un Expert Advisor généré en utilisant MQL5 Wizard ne peut ouvrir les ordres en attente qu’à la distance fixe à partir du prix actuel. Cela signifie que si la situation du marché change (par exemple, un changement de volatilité du marché), l’Expert Advisor devra être exécuté à nouveau avec de nouveaux paramètres.

Cela ne conviendrait pas à de nombreux systèmes de trading. Dans la plupart des cas, le niveau de prix des ordres en attente est déterminé dynamiquement par un système de trading. Et la distance par rapport au prix actuel change constamment. Dans cet article, nous expliquerons comment modifier un Expert Advisor généré en utilisant le MQL5 Wizard afin qu’il puisse ouvrir des ordres en attente à des distances variables par rapport au prix actuel.





1. Mécanisme d’ouverture des ordres en attente dans l’Expert Advisor généré en utilisant le MQL5 Wizard

Un Expert Advisor généré aurait à peu près le même code dans son en-tête que celui fourni ci-dessous :

input string Expert_Title= "ExpertMySignalEnvelopes.mq5" ; ulong Expert_MagicNumber = 3915 ; bool Expert_EveryTick = false ; input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 85.0 ; input double Signal_TakeLevel = 195.0 ; input int Signal_Expiration = 0 ; input int Signal_Envelopes_PeriodMA = 13 ; input int Signal_Envelopes_Shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD Signal_Envelopes_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Signal_Envelopes_Applied = PRICE_CLOSE ; input double Signal_Envelopes_Deviation= 0.2 ; input double Signal_Envelopes_Weight = 1.0 ; input double Money_FixLot_Percent = 10.0 ; input double Money_FixLot_Lots = 0.1 ;

Veuillez noter le paramètre Signal_PriceLevel. Par défaut, l’Expert Advisor est généré avec Signal_PriceLevel=0. Ce paramètre définit la distance par rapport au prix actuel. S’il est égal à zéro, un ordre sera ouvert au prix actuel du marché. Pour ouvrir un ordre en attente, vous devez définir une valeur différente de zéro pour le paramètre Signal_PriceLevel, c’est-à-dire Signal_PriceLevel peut être à la fois négative et positive.

La valeur de Signal_PriceLevel est généralement un nombre assez important. La différence entre les valeurs négatives et positives est illustrée ci-dessous :

Signal_PriceLevel=-50 :





Fig. 1. Signal_PriceLevel=-50

Signal_PriceLevel=50 :





Fig. 2. Signal_PriceLevel=50

Ainsi, si Signal_PriceLevel=-50, un ordre en attente sera ouvert au prix qui est moins favorable que le prix actuel, alors que si Signal_PriceLevel=50, un ordre en attente sera ouvert au prix qui est meilleur que le prix actuel.

Cette version de l’Expert Advisor ouvre les ordres Sell Stop et Buy Stop.





2. Où stockons-nous les données sur la distance par rapport au prix d’ouverture d’un ordre en attente ?

Jetons d’abord un coup d’œil à la figure ci-dessous, puis passons aux commentaires :





Fig. 3. Stockage des données sur la distance par rapport au prix actuel

Interprétation de la figure ci-dessus.

Expert Advisor est l’Expert Advisor généré en utilisant le MQL5 Wizard.

L’objet ExtExpert de la classe CExpert est déclaré dans l’Expert Advisor au niveau mondial.

de la classe est déclaré dans l’Expert Advisor au niveau mondial. Ensuite, dans la fonction OnInit () de l’Expert Advisor, nous déclarons un pointeur vers l’objet signal de la classe CExpertSignal et l’objet signal est immédiatement créé à l’aide du nouvel opérateur.

() de l’Expert Advisor, nous déclarons un pointeur vers l’objet de la classe et l’objet est immédiatement créé à l’aide du opérateur. Tout en étant dans la fonction OnInit (), nous appelons la fonction InitSignal de l’objet ExtExpert et initialisons l’objet signal.

(), nous appelons la fonction InitSignal de l’objet et initialisons Tout en étant dans la fonction OnInit(), nous appelons la fonction PriceLevel de l’objet signal qui obtient le paramètre Signal_PriceLevel.

Ainsi, le paramètre Signal_PriceLevel où la distance par rapport au prix actuel est stockée et qui a été déclarée dans l’Expert Advisor est transmise à l’objet signal de la classe CExpertSignal.

La classe CExpertSignal stocke la valeur de la distance par rapport au prix actuel dans la variable m_price_level déclarée avec l’étendue de classe protégée :

class CExpertSignal : public CExpertBase { protected : double m_base_price; CArrayObj m_filters; double m_weight; int m_patterns_usage; int m_general; long m_ignore; long m_invert; int m_threshold_open; int m_threshold_close; double m_price_level; double m_stop_level; double m_take_level; int m_expiration;





3. Structure de l’Expert Advisor généré en utilisant le MQL5 Wizard

L’Expert Advisor se compose de plusieurs blocs avec des fonctionnalités différentes.





Fig. 4. Structure de l’Expert Advisor

Interprétation de la figure ci-dessus :

Expert Advisor est l’Expert Advisor généré en utilisant le MQL5 Wizard.



est l’Expert Advisor généré en utilisant le MQL5 Wizard. CExpert est la classe de base pour la mise en œuvre de stratégies de trading.



est la classe de base pour la mise en œuvre de stratégies de trading. CExpertSignal est la classe de base pour la création de générateurs de signal de trading.



est la classe de base pour la création de générateurs de signal de trading. filter0 ... filtern sont des générateurs de signal de trading, les descendants de la classe CExpertSignal. Il convient de noter que notre système de trading est basé sur le générateur de signal de trading de l’indicateur Enveloppes, mais les signaux au sein du générateur ont été modifiés. Nous parlerons de ces changements à l’article 7.





4. Blocs d’Expert Advisor conseillés pour la modification

Comme vous pouvez le voir dans la structure de l’Expert Advisor généré en utilisant le MQL5 Wizard, il existe des blocs de classe de base. Les classes de base font partie de la bibliothèque standard.

Les classes en soi sont des descendants d’autres classes de base et elles se composent à leur tour d’une ou plusieurs classes de base. Vous trouverez ci-dessous les premières lignes du code de deux classes - CExpert et CExpertSignal :

#include "ExpertBase.mqh" #include "ExpertTrade.mqh" #include "ExpertSignal.mqh" #include "ExpertMoney.mqh" #include "ExpertTrailing.mqh" . . . class CExpert : public CExpertBase

et

#include "ExpertBase.mqh" . . . class CExpertSignal : public CExpertBase

Je suis fortement opposé à toute modification des classes de base :

Lorsque MetaEditor est mis à jour, toutes les modifications que vous apportez aux classes de base sont remplacées et les classes de base sont restaurées à leur état initial. La succession serait plus approprié dans ce cas. Mais alors vous devrez modifier la bibliothèque standard ENTIÈRE.

Au lieu de cela, il serait préférable de modifier le bloc des modules Expert Advisor et générateur de signal de trading, d’autant plus que notre système de trading aura déjà un module modifié en cours d’utilisation - le générateur de signal de trading de l’indicateur Envelopes.

Donc, c’est réglé : nous allons apporter des modifications aux blocs de l’Expert Advisor et au bloc du générateur de signal de trading.





5. La logique d’implémentation

Le pointeur sera transmis de l’Expert Advisor au générateur de signal de trading.

À cette fin, nous devons en outre déclarer une variable avec l’étendue protégée et écrire une méthode qui stocke le pointeur de l’Expert Advisor dans la variable interne :





Fig. 5. La logique d’implémentation





6. Système de trading

La cadre temporel du graphique est D1. L’indicateur à utiliser est enveloppes avec une période de moyenne de 13 et une méthode de moyenne exponentielle. Les types d’ordres que l’Expert Advisor peut ouvrir sont Sell Stop et Buy Stop.

Si la barre précédente était haussière, nous définissons un ordre Sell Stop. Si la barre précédente était baissière, nous définissons un ordre Buy Stop. En d’autres termes, nous espérons un repli :

Fig. 6. Système de trading

Pour générer des signaux de trading comme requis par le système de trading, le module standard du générateur de signal de trading SignalEnvelopes.mqh a été modifié.

Notez qu’ici, vous pouvez utiliser n’importe quel générateur de signal de trading de la bibliothèque standard.





7. Modification du générateur de signal de trading. Obtenir le prix de barre

Alors, commençons. Je dois dire que je préfère enregistrer mes programmes dans MQL5 Storage.

La première chose que nous devrions faire pour commencer à modifier le générateur de signal de trading est de créer un fichier d’inclusion vide, de tout supprimer de celui-ci et de coller tout le contenu du générateur de signal de trading standard de l’indicateur Enveloppes.

Par défaut, le générateur de signal de trading doit être situé sous ...MQL5\Include\Expert\Signal. Ne pas surcharger le ...\Signal de la bibliothèque standard avec trop d’informations, créons un nouveau dossier sous le dossier ...\Expert et appelez-le \MySignals :





Fig. 7. Création du dossier MySignals

Ensuite, nous allons créer un fichier d’inclusion en utilisant le MQL5 Wizard.

Dans MetaEditor, sélectionnez 'New' dans le menu Fichier, puis sélectionnez 'Include file (*.mqh)'.





Fig. 8. Le MQL5 Wizard. Création d’un fichier d’inclusion

Le nom de notre classe de générateur de signal sera MySignalEnvelopes.

Et il sera situé sous : Include\Expert\MySignals\MySignalEnvelopes. Précisons-le :





Fig. 9. Le MQL5 Wizard. Emplacement du fichier include

Après avoir cliqué sur 'Terminer', le MQL5 Wizard génère un modèle vide.

Le fichier MySignalEnvelopes.mqh généré doit ensuite être ajouté au MQL5 Storage :





Fig. 10. Le MQL5 Storage. Ajout du fichier

Une fois le fichier ajouté, nous devons valider les modifications apportées au MQL Storage :





Fig. 11. Le MQL5 Storage. Validation des modifications

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, nous pouvons procéder à la modification de notre générateur de signal de trading.

Étant donné que le générateur est basé sur le fichier \Include\Expert\Signal\SignalEnvelopes.mqh, nous copions tout le contenu du fichier et le collons dans le fichier du générateur, en ne laissant que l’en-tête d’origine :

#property copyright "Copyright © 2013, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #include <Expert\ExpertSignal.mqh> class CSignalEnvelopes : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1; public : CSignalEnvelopes( void ); ~CSignalEnvelopes( void ); void PeriodMA( int value) { m_ma_period=value; } void Shift( int value) { m_ma_shift=value; } void Method( ENUM_MA_METHOD value) { m_ma_method=value; } void Applied( ENUM_APPLIED_PRICE value) { m_ma_applied=value; } void Deviation( double value) { m_deviation=value; } void LimitIn( double value) { m_limit_in=value; } void LimitOut( double value) { m_limit_out=value; } void Pattern_0( int value) { m_pattern_0=value; } void Pattern_1( int value) { m_pattern_1=value; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } }; CSignalEnvelopes::CSignalEnvelopes( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; } CSignalEnvelopes::~CSignalEnvelopes( void ) { } bool CSignalEnvelopes::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!indicators.Add( GetPointer (m_env))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); } int CSignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); } int CSignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Maintenant, nous allons travailler sur des modifications de certaines parties du code.

Pour éviter toute confusion, le code modifié sera mis en évidence :

Le code modifié est le code qui doit être copié et collé dans le générateur de signal de trading. J’espère qu’une telle mise en évidence vous aidera à mieux comprendre le code.

Puisque nous écrivons notre propre classe du générateur de signal de trading, son nom doit être différent du nom de la classe de base. Nous remplaçons donc CSignalEnvelopes par CMySignalEnvelopes dans l’ensemble du code :





Fig. 12. Renommer la classe

Pour vous assurer que la classe du générateur de signal de trading est affichée dans le MQL5 Wizard sous son nom, modifiez le nom de la classe dans le bloc de description

en

Changer la valeur de la période MA

à 13 (ce n’est que ma suggestion, vous pouvez définir n’importe quelle valeur que vous préférez)

En outre, nous modifions également le paramètre Deviation

en définissant une valeur supérieure

Selon notre logique d’implémentation,nous devons déclarer une variable interne qui stockera le pointeur vers le signal principal.

Comme il doit s’agir d’une variable interne (dans le cadre de la classe du générateur de signal de trading uniquement), elle sera ajoutée au bloc de code suivant :

protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; int m_pattern_0; CExpertSignal *m_signal;

Veuillez également noter que j’ai supprimé les variables inutiles du code.

La méthode de stockage du pointeur vers le signal principal sera déclarée dans un autre bloc de code - la 'méthode de réglage du pointeur sur le signal principal'. Ici, j’ai également supprimé certaines méthodes non pertinentes.

public : CMySignalEnvelopes( void ); ~CMySignalEnvelopes( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); virtual bool InitSignal(CExpertSignal *signal=NULL);

Spécifions maintenant certains paramètres modifiés dans le constructeur et supprimons les variables qui ne sont plus nécessaires :

CMySignalEnvelopes::CMySignalEnvelopes( void ) : m_ma_period( 13 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_deviation(1 .15 ), m_pattern_0(50)

À ce stade, nous pouvons procéder à la modification de la logique de génération de signal de trading en fonction de notre système de trading.

Le bloc de code responsable d’un signal d’achat :

int CMySignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

sera comme indiqué ci-dessous, en suivant les changements nécessaires :

int CMySignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double open=Open(idx); double close=Close(idx); double prlevel; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<open) { prlevel=GetPriceLevelStopp(open,Open( 0 )); m_signal.PriceLevel(prlevel); result=m_pattern_0; } return (result); }

Le bloc de code responsable d’un signal de vente :

int CMySignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

sera comme indiqué ci-dessous, en suivant les changements nécessaires :

int CMySignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double open=Open(idx); double close=Close(idx); double prlevel; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>open) { prlevel=GetPriceLevelStopp(Open( 0 ),open); m_signal.PriceLevel(prlevel); result=m_pattern_0; } return (result); }





8. Quelques commentaires sur le bloc de code de signal

Si la condition requise pour un certain signal est remplie, nous appelons la méthode GetPriceLevelStopp qui renvoie un nombre comme "20" ou "15" - la valeur de la distance par rapport au prix actuel.

Ceci est suivi par l’appel de la méthode PriceLevel de l’objet m_signal (qui définit la distance pour déterminer le prix du niveau d'ordre en attente). Il convient de rappeler que m_signal est l’objet de classe CExpertSignal qui stocke le pointeur vers le signal principal.

Le code de la méthode GetPriceLevelStopp est fourni ci-dessous :

double CMySignalEnvelopes::GetPriceLevelStopp( double price_0, double min) { double level; double temp; temp-=(price_0-min)/PriceLevelUnit(); level= NormalizeDouble (temp, 0 ); return (level); }

Nous devons déclarer cette méthode dans l’en-tête de classe :

protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } double GetPriceLevelStopp( double price, double min); };

Une autre méthode dont nous aurons besoin est la méthode de passage du pointeur au signal principal à la variable interne:

bool CMySignalEnvelopes::InitSignal(CExpertSignal *signal) { m_signal=signal; return ( true ); }

Après cela, nous devons créer un Expert Advisor dans le MQL5 Wizard et y inclure le module de signal 'MySignalEnvelopes'.

Nous devons également ajouter l’appel de méthode InitSignal au code de l’Expert Advisor généré en utilisant le MQL5 Wizard :

filter0.PeriodMA(Signal_Envelopes_PeriodMA); filter0.Shift(Signal_Envelopes_Shift); filter0.Method(Signal_Envelopes_Method); filter0.Applied(Signal_Envelopes_Applied); filter0.Deviation(Signal_Envelopes_Deviation); filter0.Weight(Signal_Envelopes_Weight); filter0.InitSignal(signal);

Pour une meilleure visualisation du fonctionnement de l’Expert Advisor, j’ai fourni une courte vidéo :

Le code de l’Expert Advisor généré en utilisant le MQL5 Wizard, ainsi que le code du module de signal, sont joints à l’article.

Vous trouverez ci-dessous les résultats des tests de l’Expert Advisor. Il a été testé pour EURUSD et USDJPY avec les paramètres suivants: période de test 2013.01.01 - 2013.09.01, période - D1, niveau Stop Loss = 85, niveau Take Profit = 195.





Fig. 13. Test pour EURUSD sur D1





Fig. 14. Test pour USDJPY sur D1





Conclusion

Nous venons de voir comment nous pouvons modifier le code du module de signal de trading pour la mise en œuvre de la fonctionnalité nous permettant de définir des ordres en attente à n’importe quelle distance du prix actuel : il peut s’agir du prix Close ou Open de la barre précédente ou de la valeur de la moyenne mobile. Il y a beaucoup d’options. Il est important que vous puissiez définir n’importe quel prix d’ouverture pour un ordre en attente.



L’article a montré comment nous pouvons accéder au pointeur vers le signal principal, et donc aux méthodes de classe CExpertSignal. Je crois que l’article s’avérera utile aux traders qui tradent avec des ordres en attente.



