O MQL5 Market está fazendo um ano de idade

Já passou um ano desde o lançamento das vendas no Mercado MQL5. Foi um ano de trabalho duro, que transformou o novo serviço na maior loja de robôs de negociação e de indicadores técnicos para a plataforma MetaTrader 5. Antes de continuar, decidimos resumir os resultados intermediários da operação do novo serviço.





A história do Mercado MQL5 começou em julho de 2011 quando o serviço começou a funcionar no modo beta. A partir daquele momento, os desenvolvedores puderam registrar-se como vendedores e disponibilizar os seus produtos no serviço. Em 3 de fevereiro de 2012, o serviço foi integrado com o sistema de pagamento do MQL5.community, o que permitiu que os negociadores façam o download de produtos gratuitos, testem as versões de demonstração e comprem aplicativos de negociação comercial. As vendas foram lançadas e a popularização do Mercado MQL5 começou.

Resultados gerais

Desde então, mais de 170 desenvolvedores de aplicativos MQL5 de todo o mundo já ofereceram mais de 460 programas de negociação para venda. Esses programas incluem robôs de negociação, indicadores, diversos scripts, painéis, utilitários e analisadores. Expert Advisors formam o grupo mais numeroso, com 46% do número total de aplicativos publicados. Os indicadores personalizados estão em segundo lugar (33%). Cada programa contém uma descrição, resultados de teste com imagens de captura de tela e informações sobre o autor. Você pode experimentar qualquer aplicativo no terminal de negociação MetaTrader 5.





Os preços dos produtos comerciais variam de 10 USD a 30.000 USD. Esse é o preço estabelecido pelo desenvolvedor com o nome de usuário "lordlev" para o Expert Advisor TimeMachine. Um terço de todos os produtos estão dentro do limite de preço de 10-20 USD por aplicativo. Os produtos que custam 100 USD ou mais compreendem 27%. O serviço também disponibiliza produtos gratuitos (16%). Eles podem ser utilizados sem quaisquer taxas adicionais.

Vendas

Uma ampla gama de produtos, recursos de prestação de serviços e compras seguras no Mercado MQL5 atraem cada vez mais negociadores. Durante o primeiro ano da operação do Mercado MQL5, os usuários fizeram o download de mais de 23.000 versões de demonstração de produtos comerciais e o mesmo número de aplicativos gratuitos para os seus terminais MetaTrader 5. Nos últimos seis meses, o número de downloads através do serviço teve um crescimento de 25% a cada mês. Mais de 80% do faturamento anual do serviço foi registrado durante o mesmo período.





Mais de 380 programas comerciais foram vendidos desde o lançamento do Mercado MQL5. O primeiro Expert Advisor vendido foi o GoodTrade, ao preço de 90 USD. O Expert Advisor para negociar em EURUSD chamado Freak foi o produto mais caro vendido através do serviço. Na época da compra, o seu preço era 1.279 USD. Após a atualização, em janeiro, o preço subiu para 1.625 USD. Também devemos mencionar o Expert Advisor mais caro e que, também, é o mais debatido em nosso Fórum. Ele se chama "TimeMachine" e custa 30.000 USD. Ele também é muito popular, mesmo quando comparado a aplicativos mais acessíveis. O número de downloads de sua versão de demonstração sobe a cada dia. Entretanto, ninguém comprou ele até agora. Acompanharemos o destino desse produto.

Após analisar as categorias de aplicativos de negociação vendidos através do Mercado MQL5, descobrimos que os indicadores personalizados são os produtos mais populares em termos quantitativos (45% do total de produtos vendidos), seguidos pelos robôs de negociação (37%) e painéis (9%). A maior parte do faturamento do serviço é gerada pelos Expert Advisors (77% das vendas totais) devido ao seu preço médio alto e demanda constante de robôs de negociação que custam 500 USD ou mais.





Em relação ao preço médio de compra no Mercado MQL5 (linha preta pontilhada no gráfico), ele está crescendo de forma constante. Enquanto que em fevereiro de 2012 o preço médio de compra era 25 USD, ele subiu para 80 USD em janeiro de 2013. A razão para isso é o número crescente de produtos de altos preços publicados no serviço e a demanda crescente deles entre os negociadores. Os robôs de negociação são os aplicativos mais caros quando comparados por categorias. O preço médio deles já atingiu 160 USD por Expert Advisor. Os robôs são seguidos pelos painéis, que tem o preço médio de 50 USD por produto.





Indicadores técnicos estão em terceiro lugar na lista dos 3 aplicativos mais populares. O preço médio de compra deles nunca excedeu 30 USD. Isso é muito incomum, visto que indicadores de alta qualidade para negociação automática ou semi-automática estão sempre em demanda.

Então, se você é um desenvolvedor ativo, os seus clientes já estão esperando por você no Mercado MQL5.











