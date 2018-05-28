MetaTrader 5での複数銘柄残高グラフ

内容

はじめに

前の記事のうちの1つでは、複数銘柄残高グラフの視覚化を検討しました。それ以来、多くのMQLライブラリが登場し、サードパーティのプログラムを使用せずにこのような視覚化をMetaTrader 5プラットフォームに完全に実装することができるようになりました。

本稿では、最後のテストの結果として、複数銘柄の残高グラフと預金損失率グラフを備えたグラフィカルインターフェイスを持つサンプルアプリケーションを示します。EAテストの完了後、取引履歴がファイルに書き込まれ、その後、これらのデータは読み取られてグラフに表示されることができます。

さらに、本稿ではEAのバージョンが示されています。このバージョンでは、取引中および視覚化モードでのテスト中に、複数銘柄の残高グラフがグラフィカルインターフェイス上で表示されて更新されます。

グラフィカルインターフェイスの開発

METATRADER 5における取引戦略最適化の可視化稿では、EasyAndFastライブラリをインクルードして使用する方法やMQLアプリケーション用のグラフィカルインターフェイスを開発する方法を詳しく調べました。したがって、ここでは適切なグラフィカルインターフェイスから始めます。

グラフィカルインターフェイスで使用する要素を列挙しましょう。

コントロール用フォーム

グラフを最後のテストの結果で更新するためのボタン

複数銘柄の残高グラフ

預金損失率グラフ

追加の要約情報を表示するためのステータスバー

以下のコードは、これらの要素を作成するためのメソッドの宣言を示しています。メソッドは別のインクルードファイルで実装されています。

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window1; CStatusBar m_status_bar; CGraph m_graph1; CGraph m_graph2; CButton m_update_graph; public : bool CreateGUI( void ); private : bool CreateWindow( const string text); bool CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph2( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateUpdateGraph( const int x_gap, const int y_gap, const string text); }; #include "CreateGUI.mqh"

この場合、グラフィカルインターフェイスを作成する主要メソッドは次のようになります。

bool CProgram::CreateGUI( void ) { if (!CreateWindow( "Expert panel" )) return ( false ); if (!CreateStatusBar( 1 , 23 )) return ( false ); if (!CreateGraph1( 1 , 50 )) return ( false ); if (!CreateGraph2( 1 , 159 )) return ( false ); if (!CreateUpdateGraph( 7 , 25 , "Update data" )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); }

その結果、EAをコンパイルしてターミナルにグラフをダウンロードすると、現在の結果は次のようになります。

図1 EAグラフィカルインターフェイス

ここで、テスト後のファイルへのデータの書き込みについて考えましょう。

テスト用複数銘柄EA

テストには、標準パッケージに入っているMACD SampleEAを使って複数銘柄にします。このバージョンで使用されている複数銘柄構造は不正確です。パラメータが同じでも、テストが実行される銘柄（テスターの設定で選択された銘柄）によって結果が異なります。したがって、このEAは、本トピックの枠組みの中で得られた結果のテストと実証のみを目的としています。

複数銘柄EAを作成するための新しい可能性は、次のMetaTrader 5アップデートで紹介されます。そして、このタイプのEAのための最終的かつ普遍的バージョンの開発について考えることが可能になります。高速かつ正確な複数銘柄構造が緊急に必要な場合は、フォーラムで提案されているオプションをお試しください。

外部パラメータに対してテストが実行される銘柄を指定するためにもう1つ文字列パラメータを追加しましょう。

sinput string Symbols = "EURUSD,USDJPY,GBPUSD,EURCHF" ; input double InpLots = 0.1 ; input int InpTakeProfit = 167 ; input int InpTrailingStop = 97 ; input int InpMACDOpenLevel = 16 ; input int InpMACDCloseLevel = 19 ; input int InpMATrendPeriod = 14 ;

銘柄はコンマで区切られています。プログラムクラス（ CProgram）は、このパラメータを読み込むメソッドと、市場で銘柄を確認して気配値表示に表示するメソッドを実装します。また、MQL5 クックブック：パラメータ数無制限での複数通貨対応 EXPERT 作成のように、事前に準備されたリストを使用して取引記号を指定することもできます。さらに、複数のリストを選択して選択することもできます。このような例は、記事MQL5 クックブック：オーバーフィットの影響低減とクオート不足への対処稿で提供されています。グラフィカルインターフェイスを使用して銘柄やそのリストを選択する方法をさらに増やすことができます。可能なオプションは後の記事のいずれかで示します。

共通リストの文字をテストする前に、それらを配列に保存する必要があります。そして子の配列（source_array[]）をCProgram::CheckTradeSymbols()メソッドに渡します。ここで、最初のループでは、外部パラメータで指定された銘柄を渡します。2番目のループでは、この銘柄がブローカーサーバのリストにあるかどうかを確認します。ある場合は気配値表示に追加し、確認済み銘柄の配列にも追加します。

銘柄が1つも検出されなかった場合は、EAが使用している現在の銘柄のみを使用します。

class CProgram : public CWndEvents { private : void CheckTradeSymbols( string &source_array[], string &checked_array[]); }; void CProgram::CheckTradeSymbols( string &source_array[] , string &checked_array[]) { int symbols_total =:: SymbolsTotal ( false ); int size_source_array =:: ArraySize ( source_array ); for ( int i= 0 ; i<size_source_array; i++) { for ( int s= 0 ; s<symbols_total; s++) { string symbol_name=:: SymbolName (s, false ); if (symbol_name== source_array[i] ) { :: SymbolSelect (symbol_name, true ); int size_array=:: ArraySize (checked_array); :: ArrayResize (checked_array,size_array+ 1 ); checked_array[size_array]=symbol_name; break ; } } } if (:: ArraySize (checked_array)< 1 ) { :: ArrayResize (checked_array, 1 ); checked_array[ 0 ]= _Symbol ; } }

外部文字列を読み取るためにはCProgram::CheckSymbols()メソッドが使用されます。ここでは文字列は','を区切りとして配列に分割されます。結果の文字列の両側の隙間は切り取られます。その後、配列は上記で考察されたCProgram::CheckTradeSymbols()メソッドに検証のために送られます。

class CProgram : public CWndEvents { private : int CheckSymbols( const string symbols_enum); }; int CProgram::CheckSymbols( const string symbols_enum) { if (symbols_enum!= "" ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > input deal symbols: " ,symbols_enum); string symbols[]; ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); :: StringSplit (symbols_enum,u_sep,symbols); int elements_total=:: ArraySize (symbols); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { :: StringTrimLeft (symbols[e]); :: StringTrimRight (symbols[e]); } :: ArrayFree (m_symbols); CheckTradeSymbols(symbols,m_symbols); return (:: ArraySize (m_symbols)); }

取引戦略クラスを持つファイルがアプリケーションクラスのファイルに接続されます。CStrategy型の動的配列が作成されます。

#include "Strategy.mqh" class CProgram : public CWndEvents { private : CStrategy m_strategy[]; };

ここでは、プログラムの初期化中に外部パラメータから銘柄の配列とその番号を取得します。次に、戦略配列のサイズを銘柄数に設定し、すべての戦略インスタンスを初期化し、それぞれに銘柄名を渡します。

class CProgram : public CWndEvents { private : int m_symbols_total; }; bool CProgram::OnInitEvent( void ) { m_symbols_total=CheckSymbols(Symbols); :: ArrayResize (m_strategy,m_symbols_total); for ( int i= 0 ; i<m_symbols_total; i++) { if (!m_strategy[i].OnInitEvent(m_symbols[i])) return ( false ); } return ( true ); }

次に、ファイルへのデータの書き込みについて考えましょう。

ファイルへのデータの書き込み

最後のテストデータをターミナルの一般データフォルダに保存します。したがって、ファイルはMetaTrader 5プラットフォームからアクセスできます。コンストラクタでフォルダ名とファイル名を指定します。

class CProgram : public CWndEvents { private : string m_last_test_report_path; }; CProgram::CProgram( void ) : m_symbols_total( 0 ) { m_last_test_report_path=:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "\\LastTest.csv" ; }

ファイルへの書き入れに使われるCProgram::CreateSymbolBalanceReport()メソッドについて考えてみましょう。このメソッドで作業するには（後でみる後一つに加えて）銘柄残高の配列が必要になります。

struct CReportBalance { double m_data[]; }; class CProgram : public CWndEvents { private : CReportBalance m_symbol_balance[]; private : void CreateSymbolBalanceReport( void ); }; void CProgram::CreateSymbolBalanceReport( void ) { ... }

メソッドの初めには、ファイルを開いてターミナルの共有フォルダ（ FILE_COMMON ）で作業します。

... int file_handle=:: FileOpen (m_last_test_report_path, FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle== INVALID_HANDLE ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Error creating file: " ,:: GetLastError ()); return ; } ...

いくつかのレポートパラメータを形成するためには補助変数が必要です。取引の全履歴を以下のリストに記載されているデータとともにファイルに書きます。

取引時刻

銘柄

種類

方向

数量

価格

スワップ

結果（損利）

損失率

残高（この列には合計残高が表示され、それに続くものにはテストで使用された銘柄の残高が含まれています。）

ここで、データヘッダで一列目を形成します。

... double max_drawdown = 0.0 ; double balance = 0.0 ; string delimeter = "," ; string string_to_write = "" ; string headers= "TIME,SYMBOL,DEAL TYPE,ENTRY TYPE,VOLUME,PRICE,SWAP($),PROFIT($),DRAWDOWN(%),BALANCE" ; ...

複数銘柄が関与する場合はヘッダ行に名前を補足する必要があります。その後、ヘッダ（1番目の行） はファイルに書き入れられます。

... int symbols_total=:: ArraySize (m_symbols); if (symbols_total> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<symbols_total; s++) :: StringAdd (headers,delimeter+m_symbols[s]); } :: FileWrite (file_handle,headers); ...

次に、取引の全履歴とその数、配列サイズの設定を受け取ります。

... :: HistorySelect ( 0 , LONG_MAX ); int deals_total=:: HistoryDealsTotal (); :: ArrayResize (m_symbol_balance,symbols_total); for ( int s= 0 ; s<symbols_total; s++) :: ArrayResize (m_symbol_balance[s].m_data,deals_total); ...

メインループでは、履歴全体を渡し、ファイルに書き込むための文字列を作成します。利益を計算するときは、スワップと手数料も考慮します。複数の銘柄がある場合は、2番目のループでそれらを処理し、銘柄ごとに残高を作成します。

... for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { if (!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue ; int digits=( int ):: SymbolInfoInteger (m_deal_info. Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); balance+=m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); :: StringConcatenate (string_to_write, :: TimeToString (m_deal_info. Time (), TIME_DATE | TIME_MINUTES ),delimeter, m_deal_info. Symbol (),delimeter, m_deal_info.TypeDescription(),delimeter, m_deal_info.EntryDescription(),delimeter, :: DoubleToString (m_deal_info. Volume (), 2 ),delimeter, :: DoubleToString (m_deal_info.Price(),digits),delimeter, :: DoubleToString (m_deal_info.Swap(), 2 ),delimeter, :: DoubleToString (m_deal_info.Profit(), 2 ),delimeter, MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown) ,delimeter, :: DoubleToString (balance, 2 )); if (symbols_total> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<symbols_total; s++) { if (m_deal_info. Symbol ()==m_symbols[s] && m_deal_info.Profit()!= 0 ) m_symbol_balance[s].m_data[i]=m_symbol_balance[s].m_data[i- 1 ]+m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); else { if (m_deal_info.DealType()== DEAL_TYPE_BALANCE ) m_symbol_balance[s].m_data[i]=balance; else m_symbol_balance[s].m_data[i]=m_symbol_balance[s].m_data[i- 1 ]; } :: StringAdd (string_to_write,delimeter+:: DoubleToString (m_symbol_balance[s].m_data[i], 2 )); } } :: FileWrite (file_handle,string_to_write); string_to_write= "" ; } :: FileClose (file_handle); ...

データは文字列ごとにファイルに書き込まれます。ファイルはメソッドの最後に閉じられます。

文字列を作成するときはCProgram::MaxDrawdownToString() メソッドを使用して、合計残高を計算するためのファイルに書き込みます（下のコードを参照）。最初の呼び出しでは、損失率はゼロに等しくなります。現在の残高は局地的最大/最小として保存されます。次のメソッド呼び出しの際、損失率が以前の値で計算され、残高が保存された値を超えると局地的最大値が更新されます。それ以外の場合は、局地的最小値が更新され、ゼロ値（空文字列）が返されます。

class CProgram : public CWndEvents { private : string MaxDrawdownToString( const int deal_number, const double balance, double &max_drawdown); }; string CProgram::MaxDrawdownToString( const int deal_number, const double balance, double &max_drawdown) { string str= "" ; static double max= 0.0 ; static double min= 0.0 ; if (deal_number== 0 ) { max_drawdown= 0.0 ; max=balance; min=balance; } else { if (balance>max) { max_drawdown= 100 -((min/max)* 100 ); max=balance; min=balance; } else { max_drawdown= 0.0 ; min= fmin (min,balance); } } str=(max_drawdown== 0 )? "" : :: DoubleToString (max_drawdown, 2 ); return (str); }

このファイル構造はExcelで開くことができます（下記スクリーンショット参照）。





図2 Excelでのレポートファイル構造

その結果、テストレポートを準備するためのCProgram::CreateSymbolBalanceReport() メソッドがテストの最後で呼び出されます。

double CProgram::OnTesterEvent( void ) { if (:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) && !:: MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) && !:: MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ) && !:: MQLInfoInteger ( MQL_FRAME_MODE )) { CreateSymbolBalanceReport(); } return ( 0.0 ); }

ここで、レポートデータの読み込みについて考えましょう。

ファイルからのデータの抽出

上記がすべて実装されると、各EAのストラテジーテスターでの確認はレポートをファイルに書き込むことで終了します。次に、レポートからデータを読み取るために使用されるメソッドについて考えてみましょう。まず、ファイルを読み込み、作業を便利にするためにその内容を配列に挿入する必要があります。これを実現するために CProgram::ReadFileToArray() メソッドを使用します。ここでは、EAテスト終了時の取引履歴が書かれたファイルを開きます。ループの最後の文字列までファイルを読み込み、ソースデータで配列を埋めます。

class CProgram : public CWndEvents { private : string m_source_data[]; private : bool ReadFileToArray( const int file_handle); }; bool CProgram::ReadFileToArray( const int file_handle) { int file_handle=:: FileOpen (m_last_test_report_path, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); :: ArrayFree (m_source_data); while (!:: FileIsEnding (file_handle)) { int size=:: ArraySize (m_source_data); :: ArrayResize (m_source_data,size+ 1 ,RESERVE); m_source_data[size]=:: FileReadString (file_handle); } :: FileClose (file_handle); return ( true ); }

BALANCE列のインデックスを定義するには補助的なCProgram::GetBalanceIndex()メソッドが必要です。',' 区切り文字を使った文字列分割の要素の動的配列とヘッダ文字列を引数としてを渡すことができます。この文字列では、列名の検索が実行されます。

class CProgram : public CWndEvents { private : bool GetBalanceIndex( const string headers); }; bool CProgram::GetBalanceIndex( const string headers) { string str_elements[]; ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); :: StringSplit (headers,u_sep,str_elements); int elements_total=:: ArraySize (str_elements); for ( int e=elements_total- 1 ; e>= 0 ; e--) { string str=str_elements[e]; :: StringToUpper (str); if (str== "BALANCE" ) { m_balance_index=e; break ; } } if (m_balance_index== WRONG_VALUE ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > In the report file, there is no heading \'BALANCE\' !" ); return ( false ); } return ( true ); }

取引番号は両方のグラフでX軸で表示されます。日付範囲は余分な情報として残高グラフのフッタに表示されます。CProgram::GetDateRange()メソッドは、取引履歴の開始日と終了日を定義するために実装されています。2つの文字列変数は参照よって取引履歴の開始日と終了日に渡されます。

class CProgram : public CWndEvents { private : void GetDateRange( string &from_date, string &to_date); }; void CProgram::GetDateRange( string &from_date, string &to_date) { int strings_total=:: ArraySize (m_source_data); if (strings_total< 3 ) return ; string str_elements[]; ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); :: StringSplit (m_source_data[ 1 ],u_sep,str_elements); from_date=str_elements[ 0 ]; :: StringSplit (m_source_data[strings_total- 1 ],u_sep,str_elements); to_date=str_elements[ 0 ]; }

残高および損失率のデータを取得するにはCProgram::GetReportDataToArray()及びCProgram::AddDrawDown()メソッドが使用されます。後者は前者で呼び出され、そのコードは非常に短いです（下記のコードを参照）。ここには取引インデックスと損失率の値が渡されます。インデックスと値は適切な配列に挿入され、その値はグラフに表示されます。値はm_dd_y[]に保存され、この値を表示するインデックスはm_dd_x[]に保存されます。したがって、値のないインデックスに基づくグラフは何も表示しません（空の値）。

class CProgram : public CWndEvents { private : double m_dd_x[]; double m_dd_y[]; private : void AddDrawDown( const int index, const double drawdown); }; void CProgram::AddDrawDown( const int index, const double drawdown) { int size=:: ArraySize (m_dd_y); :: ArrayResize (m_dd_y,size+ 1 ,RESERVE); :: ArrayResize (m_dd_x,size+ 1 ,RESERVE); m_dd_y[size] =drawdown; m_dd_x[size] =( double )index; }

残高グラフの配列サイズと系列の数は、最初にCProgram::GetReportDataToArray()メソッドで定義されます。その後に ヘッダ配列を初期化します。その後、区切りによる文字列要素は反復して文字列ごとに取り出され、データが損失率及び残高配列に配置されます。

class CProgram : public CWndEvents { private : int GetReportDataToArray( string &headers[]); }; int CProgram::GetReportDataToArray( string &headers[]) { string str_elements[]; ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); :: StringSplit (m_source_data[ 0 ],u_sep,str_elements); int strings_total =:: ArraySize (m_source_data); int elements_total =:: ArraySize (str_elements); :: ArrayFree (m_dd_y); :: ArrayFree (m_dd_x); int curves_total=elements_total-m_balance_index; curves_total=(curves_total< 3 )? 1 : curves_total; :: ArrayResize (headers,curves_total); :: ArrayResize (m_symbol_balance,curves_total); for ( int i= 0 ; i<curves_total; i++) :: ArrayResize (m_symbol_balance[i].m_data,strings_total,RESERVE); if (curves_total> 2 ) { for ( int i= 0 ,e=m_balance_index; e<elements_total; e++,i++) headers[i]=str_elements[e]; } else headers[ 0 ]=str_elements[m_balance_index]; for ( int i= 1 ; i<strings_total; i++) { :: StringSplit (m_source_data[i],u_sep,str_elements); if (str_elements[m_balance_index- 1 ]!= "" ) AddDrawDown(i, double (str_elements[m_balance_index- 1 ])); if (curves_total> 2 ) for ( int b= 0 ,e=m_balance_index; e<elements_total; e++,b++) m_symbol_balance[b].m_data[i]= double (str_elements[e]); else m_symbol_balance[ 0 ].m_data[i]= double (str_elements[m_balance_index]); } for ( int i= 0 ; i<curves_total; i++) m_symbol_balance[i].m_data[ 0 ]=(strings_total< 2 )? 0 : m_symbol_balance[i].m_data[ 1 ]; return (curves_total); }

次に、取得したデータをグラフに表示する方法を考察します。

グラフでのデータ表示

前のセクションで考察した補助的メソッドは残高グラフを更新するCProgram::UpdateBalanceGraph()メソッドの初めで呼び出されます。最後のテストに参加している銘柄の数が変わる可能性があるので、現在のシリーズがグラフから削除されます。次に、CProgram::GetReportDataToArray()メソッドで定義されている現在の銘柄数で反復して新しい残高データ系列を追加し、最小値と最大値をY軸で定義します。

ここでは、クラスフィールドにシリーズのサイズとX軸によるスケール間隔も記憶します。これらの値は、損失率グラフの書式設定にも必要です。5％に等しいグラフの極点のインデントがY軸に対して計算されます。結果として、これらの値はすべて残高グラフに適用され、グラフは最近の変更を表示するために更新されます。

class CProgram : public CWndEvents { private : double m_data_total; double m_default_step; private : void UpdateBalanceGraph( void ); }; void CProgram::UpdateBalanceGraph( void ) { string from_date= NULL ,to_date= NULL ; GetDateRange(from_date,to_date); if (!GetBalanceIndex(m_source_data[ 0 ])) return ; string headers[]; int curves_total=GetReportDataToArray(headers); CColorGenerator m_generator; CGraphic *graph=m_graph1.GetGraphicPointer(); int total=graph.CurvesTotal(); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) graph.CurveRemoveByIndex(i); double y_max= 0.0 ,y_min=m_symbol_balance[ 0 ].m_data[ 0 ]; for ( int i= 0 ; i<curves_total; i++) { y_max=:: fmax (y_max,m_symbol_balance[i].m_data[:: ArrayMaximum (m_symbol_balance[i].m_data)]); y_min=:: fmin (y_min,m_symbol_balance[i].m_data[:: ArrayMinimum (m_symbol_balance[i].m_data)]); CCurve *curve=graph.CurveAdd(m_symbol_balance[i].m_data,m_generator.Next(),CURVE_LINES,headers[i]); } m_data_total =:: ArraySize (m_symbol_balance[ 0 ].m_data)- 1 ; m_default_step =(m_data_total< 10 )? 1 : :: MathFloor (m_data_total/ 5.0 ); double range =:: fabs (y_max-y_min); double offset =range* 0.05 ; graph.CurveGetByIndex( 0 ).Color(:: ColorToARGB ( clrCornflowerBlue )); CAxis *x_axis=graph.XAxis(); x_axis.AutoScale( false ); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_data_total); x_axis.MaxGrace( 0 ); x_axis.MinGrace( 0 ); x_axis.DefaultStep(m_default_step); x_axis.Name(from_date+ " - " +to_date); CAxis *y_axis=graph.YAxis(); y_axis.AutoScale( false ); y_axis.Min(y_min-offset); y_axis.Max(y_max+offset); y_axis.MaxGrace( 0 ); y_axis.MinGrace( 0 ); y_axis.DefaultStep(range/ 10.0 ); graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); }

損失率グラフを更新するにはCProgram::UpdateDrawdownGraph()メソッドが使用されます。データは CProgram::UpdateBalanceGraph()メソッドで既に計算されているため、グラフに適用して更新するだけです。

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateDrawdownGraph( void ); }; void CProgram::UpdateDrawdownGraph( void ) { CGraphic *graph=m_graph2.GetGraphicPointer(); CCurve *curve=graph.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Update(m_dd_x,m_dd_y); curve.PointsFill( false ); curve.PointsSize( 6 ); curve.PointsType(POINT_CIRCLE); CAxis *x_axis=graph.XAxis(); x_axis.AutoScale( false ); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_data_total); x_axis.MaxGrace( 0 ); x_axis.MinGrace( 0 ); x_axis.DefaultStep(m_default_step); graph.CalculateMaxMinValues(); graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); }

CProgram::UpdateBalanceGraph()及びCProgram::UpdateDrawdownGraph()メソッドはCProgram::UpdateGraphs()メソッドで呼び出されます。その前にCProgram::ReadFileToArray()メソッドが初めに呼び出されます。これは、EAの最後のテスト結果を持つファイルからデータを受信します。

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateGraphs( void ); }; void CProgram::UpdateGraphs( void ) { if (!ReadFileToArray()) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Could not open the test results file!" ); return ; } UpdateBalanceGraph(); UpdateDrawdownGraph(); }

結果の表示

最後のテストの結果をインターフェイスグラフに表示するには、1つのボタンをクリックします。該当するイベントは CProgram::OnEvent()メソッドで処理されます。

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_update_graph.Id()) { UpdateGraphs(); return ; } return ; } }

ボタンをクリックする前にEAが既にテストされている場合は、次が表示されます。

図3 EAの最後のテスト結果

したがって、EAがグラフにアップロードされている場合は、パラメータ最適化後に複数のテスト結果を表示しながら、複数銘柄の残高グラフに変更がすぐに表示されます。

取引及びテスト中の複数銘柄残高グラフ

さて、複数銘柄の残高グラフが取引中に表示され、更新される第2のEAバージョンを考えてみましょう。

グラフィカルインターフェイスは、上記のバージョンとほぼ同じです。唯一の違いは、更新ボタンがドロップダウンカレンダーに置き換えられ、取引結果がグラフに表示される日付を指定できることです。

OnTrade()メソッドにイベントが到着したら、履歴の変更を確認します。CProgram::IsLastDealTicket()メソッドは、新しい取引が履歴に確実に追加されるようにするために使用されます。このメソッドでは、最後の呼び出し後にメモリに保存された時刻から履歴を取得します。次に、最終取引チケットとメモリに保存されたチケットを確認します。チケットが異なる場合は、次の確認のために保存されたチケットと最終取引時刻を更新 し、履歴が変更されたことを知らせる 'true'プロパティを取得します。

class CProgram : public CWndEvents { private : datetime m_last_deal_time; ulong m_last_deal_ticket; private : bool IsLastDealTicket( void ); }; CProgram::CProgram( void ) : m_last_deal_time( NULL ), m_last_deal_ticket( WRONG_VALUE ) { } bool CProgram::IsLastDealTicket( void ) { if (!:: HistorySelect (m_last_deal_time, LONG_MAX )) return ( false ); int total_deals=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i=total_deals- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong deal_ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); if (deal_ticket==m_last_deal_ticket) return ( false ); else { datetime deal_time=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); m_last_deal_time =deal_time; m_last_deal_ticket =deal_ticket; return ( true ); } } return ( false ); }

取引履歴を見て配列にデータを書き込む前に、履歴にある銘柄と配列のサイズを設定する数を定義する必要があります。これにはCProgram::GetHistorySymbols()メソッドを使用します。それを呼び出す前に、履歴を希望範囲で選択します。次に、履歴にある銘柄を文字列に追加します。銘柄が繰り返されないようにするには、指定された部分文字列を確認します。その後、履歴で検出された銘柄を配列に追加 して、銘柄数を取得します。

class CProgram : public CWndEvents { private : string m_symbols_name[]; private : int GetHistorySymbols( void ); }; int CProgram::GetHistorySymbols( void ) { string check_symbols= "" ; int deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { if (!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue ; if (m_deal_info. Symbol ()== "" ) continue ; if (:: StringFind (check_symbols,m_deal_info. Symbol (), 0 )==- 1 ) :: StringAdd (check_symbols,(check_symbols== "" )?m_deal_info. Symbol () : "," +m_deal_info. Symbol ()); } ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total=:: StringSplit (check_symbols,u_sep,m_symbols_name); return (symbols_total); }

複数銘柄残高を取得するには CProgram::GetHistorySymbolsBalance() メソッドを呼び出します。 class CProgram : public CWndEvents { private : void GetHistorySymbolsBalance( void ); }; void CProgram::GetHistorySymbolsBalance( void ) { ... } ここでは、当初の口座残高を取得する必要があります。最初の取引の履歴を取得します。初期残高として使用されます。取引結果が表示されるカレンダーの日付を指定することは可能だとみなされます。したがって、履歴を再度選択します。その後CProgram::GetHistorySymbols()メソッドを使用して、選択した履歴での銘柄とその番号を取得します。その後、配列のサイズを設定します。履歴結果の範囲を表示するための開始日と終了日を定義します。 ... :: HistorySelect ( 0 , LONG_MAX ); double balance=(m_deal_info.SelectByIndex( 0 ))?m_deal_info.Profit() : 0 ; :: HistorySelect (m_from_trade.SelectedDate(), LONG_MAX ); int symbols_total=GetHistorySymbols(); :: ArrayFree (m_dd_x); :: ArrayFree (m_dd_y); :: ArrayResize (m_symbols_balance,(symbols_total> 1 )?symbols_total+ 1 : 1 ); int deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( int s= 0 ; s<=symbols_total; s++) { if (symbols_total< 2 && s> 0 ) break ; :: ArrayResize (m_symbols_balance[s].m_data,deals_total); :: ArrayInitialize (m_symbols_balance[s].m_data, 0 ); } int balances_total=:: ArraySize (m_symbols_balance); m_begin_date =(m_deal_info.SelectByIndex( 0 ))?m_deal_info. Time () : m_from_trade.SelectedDate(); m_end_date =(m_deal_info.SelectByIndex(deals_total- 1 ))?m_deal_info. Time () : :: TimeCurrent (); ...

銘柄と損失率残高は次のループで計算されます。得られたデータは配列に配置されます。前のセクションで説明したメソッドは、ここで損失率を計算するためにも使用されます。

... double max_drawdown= 0.0 ; for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { if (!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue ; if (i== 0 && m_deal_info.DealType()== DEAL_TYPE_BALANCE ) balance= 0 ; if (m_deal_info. Time ()>=m_from_trade.SelectedDate()) { balance+=m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); m_symbols_balance[ 0 ].m_data[i]=balance; if (MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown)!= "" ) AddDrawDown(i,max_drawdown); } if (symbols_total< 2 ) continue ; if (m_deal_info. Time ()<m_from_trade.SelectedDate()) continue ; for ( int s= 1 ; s<balances_total; s++) { int prev_i=i- 1 ; if (prev_i< 0 || m_deal_info.DealType()== DEAL_TYPE_BALANCE ) { m_symbols_balance[s].m_data[i]=balance; continue ; } if (m_deal_info. Symbol ()==m_symbols_name[s- 1 ] && m_deal_info.Profit()!= 0 ) { m_symbols_balance[s].m_data[i]=m_symbols_balance[s].m_data[prev_i]+m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); } else m_symbols_balance[s].m_data[i]=m_symbols_balance[s].m_data[prev_i]; } } ...

データはグラフに追加されCProgram::UpdateBalanceGraph()及びCProgram::UpdateDrawdownGraph()メソッドを使用して更新されます。コードは、前のセクションで考察した最初のEAバージョンのコードとほぼ同じです。したがって、すぐに呼び出します。

まず、これらのメソッドはグラフィカルインターフェイスを作成するときに呼び出されるので、取引結果はすぐに表示されます。その後、 OnTrade()メソッドで取引イベントを受け取るとグラフが更新されます。

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateBalanceGraph( const bool update= false ); void UpdateDrawdownGraph( void ); }; void CProgram::OnTradeEvent( void ) { UpdateBalanceGraph(); UpdateDrawdownGraph(); }

さらに、グラフィカルインターフェイスでは、残高グラフを作成する日付を指定できます。最終取引チケットを確認せずにグラフを強制的に更新するにはCProgram::UpdateBalanceGraph()メソッドにtrueを渡します。

カレンダーの日付を変更するイベント（ON_CHANGE_DATE）は、次のように処理されます。

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_DATE) { if (lparam==m_from_trade.Id()) { UpdateBalanceGraph( true ); UpdateDrawdownGraph(); m_from_trade.ChangeComboBoxCalendarState(); } return ; } }

以下では、テスターの視覚化モードでこれがどのように動作するかを見ることができます。

図4 視覚化モードでのテスター結果の表示

シグナルサービスからのレポートの視覚化

ユーザにとって便利な補足として、シグナルサービスでレポートから取引結果を視覚化できるEAを作成します。

必要なシグナルのページに移動して取引履歴を選択します。





図5 シグナル取引履歴

取引履歴のCSVファイルをダウンロードするためのリンクは、リストの下にあります。





図6 取引履歴のCSVファイルへのエクスポート

これらの、現在のEAを実装するファイルは\MQL5\Filesに配置する必要があります。EAに外部パラメータを1つ追加します。レポートファイルの名前がグラフ上に表示されます。

input string PathToFile= "" ; ...





図7 レポートファイルを指定するための外部パラメータ

このEAバージョンのグラフィカルインターフェイスには2つのグラフしか含まれていません。EAはターミナルチャートで起動されると、設定で指定されたファイルを開こうとします。そのようなファイルが見つからない場合、プログラムは操作ログにメッセージを表示します。ここでのメソッドのセットは、上記のバージョンとほぼ同じです。若干の違いは存在しますが、主な原則は同じです。アプローチが大幅に変更されたメソッドだけを考えてみましょう。

ファイルが読み込まれ、そのファイルからの文字列がソースデータの配列に配置されたとします。今度は、このデータを表内で行われるように、2次元配列に分散する必要があります。これは、便利なように取引開始時刻が一番古いものから新しいものまでにデータを並び替えるために必要です。これには別の配列の配列が必要です。

struct CReportTable { string m_rows[]; }; class CProgram : public CWndEvents { private : CReportTable m_columns[]; uint m_rows_total; uint m_columns_total; }; CProgram::CProgram( void ) : m_rows_total( 0 ), m_columns_total( 0 ) { ... }

配列の配列をソートするには、以下のメソッドが必要です。

class CProgram : public CWndEvents { private : void QuickSort( uint beg, uint end, uint column); bool CheckSortCondition( uint column_index, uint row_index, const string check_value, const bool direction); void Swap( uint r1, uint r2); };

これらのメソッドはすべて 前の記事の1つで徹底的に議論されました。

すべての基本的な操作はCProgram::GetData()メソッドで行われます。もっと詳しく説明しましょう。

class CProgram : public CWndEvents { private : int GetData( void ); }; int CProgram::GetData( void ) { ... }

まず、文字列と文字列要素の数を ';'区切り文字で定義しましょう。次に、レポートに表示される銘柄名とその番号を別の配列に取得します。その後、配列を準備し、それらにレポートデータを入力します。

... string str_elements[]; ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( ";" , 0 ); :: StringSplit (m_source_data[ 0 ],u_sep,str_elements); int strings_total =:: ArraySize (m_source_data); int elements_total =:: ArraySize (str_elements); if ((m_symbols_total=GetHistorySymbols())== WRONG_VALUE ) return ; :: ArrayFree (m_dd_y); :: ArrayFree (m_dd_x); :: ArrayResize (m_columns,elements_total); for ( int i= 0 ; i<elements_total; i++) :: ArrayResize (m_columns[i].m_rows,strings_total- 1 ); for ( int r= 0 ; r<strings_total- 1 ; r++) { :: StringSplit (m_source_data[r+ 1 ],u_sep,str_elements); for ( int c= 0 ; c<elements_total; c++) m_columns[c].m_rows[r]=str_elements[c]; } ...

データソートの準備がすべて整いました。ここでは、銘柄バランス配列のサイズを設定する必要があります。

... m_rows_total =strings_total- 1 ; m_columns_total =elements_total; QuickSort( 0 ,m_rows_total- 1 , 0 ); :: ArrayResize (m_symbol_balance,m_symbols_total); for ( int i= 0 ; i<m_symbols_total; i++) :: ArrayResize (m_symbol_balance[i].m_data,m_rows_total); ...

次に、総残高と損失率の配列を記入します。預金の補充に関連するすべての取引は抜かされます。

... double balance = 0.0 ; double max_drawdown = 0.0 ; for ( uint i= 0 ; i<m_rows_total; i++) { if (i== 0 ) { balance+=( double )m_columns[elements_total- 1 ].m_rows[i]; m_symbol_balance[ 0 ].m_data[i]=balance; } else { if (m_columns[ 1 ].m_rows[i]== "Balance" ) m_symbol_balance[ 0 ].m_data[i]=m_symbol_balance[ 0 ].m_data[i- 1 ]; else { balance+=( double )m_columns[elements_total- 1 ].m_rows[i]+( double )m_columns[elements_total- 2 ].m_rows[i]+( double )m_columns[elements_total- 3 ].m_rows[i]; m_symbol_balance[ 0 ].m_data[i]=balance; } } if (MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown)!= "" ) AddDrawDown(i,max_drawdown); } ...

そして、各銘柄の残高配列を記入します。

... for ( int s= 1 ; s<m_symbols_total; s++) { balance=m_symbol_balance[ 0 ].m_data[ 0 ]; m_symbol_balance[s].m_data[ 0 ]=balance; for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { if (m_symbols_name[s]!=m_columns[m_symbol_index].m_rows[r]) { if (r> 0 ) m_symbol_balance[s].m_data[r]=m_symbol_balance[s].m_data[r- 1 ]; continue ; } if (( double )m_columns[elements_total- 1 ].m_rows[r]!= 0 ) { balance+=( double )m_columns[elements_total- 1 ].m_rows[r]+( double )m_columns[elements_total- 2 ].m_rows[r]+( double )m_columns[elements_total- 3 ].m_rows[r]; m_symbol_balance[s].m_data[r]=balance; } else m_symbol_balance[s].m_data[r]=m_symbol_balance[s].m_data[r- 1 ]; } } ...

その後、データはグラフィカルインターフェイスでグラフに表示されます。さまざまなシグナルプロバイダーの例を以下に示します。

図8 結果の表示（例1）

図9 結果の表示（例2）

図10 結果の表示（例3）

図11 結果の表示（例4）

終わりに

本稿では、複数銘柄残高グラフを表示するためのMQLアプリケーションの最新版を示しています。これまでは、この結果を得るにはサードパーティのプログラムを使用する必要がありましたが、MetaTrader 5を離れることなく、すべてをMQLだけで実装できるようになりました。

以下では、本稿で提供されているテストとコードの詳細な調査のためのファイルをダウンロードできます。各プログラムバージョンには、次のファイル構造があります。