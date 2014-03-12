O website MQL5.com se lembra de todas as suas conquistas! Quantos dos seus tópicos são épicos, quão popular são os seus artigos e quantas vezes seus programas na base do código são baixados - esta é apenas uma pequena parte do que é lembrado em MQL5.com.

Em seu perfil, você pode ver o quanto você tem feito para a MQL5.community e quão perto você interage com outros membros da comunidade. Todas as suas conquistas no site são públicas. Tal publicidade incentivará novatos a participarem ativamente na vida da comunidade, enquanto que aos usuários ativos, que têm estado por muito tempo com a gente, uma boa reputação será razão de orgulho.

Quem é quem na MQL5.community? Usando as "nuvens de palavras", vamos desenhar o quadro geral de todas as conquistas do membros da MQL5.community.

1. Service Desk

O módulo de Service Desk está disponível para todos os membros da MQL5.community. Ele permite se comunicar diretamente com os desenvolvedores. Aqui você pode enviar seus relatórios de bugs, fazer perguntas sobre algum código específico, fazer sugestões para a melhora funcional, etc.

A Fig. 1 mostra as estatísticas sobre os pedidos de Service Desk. De acordo com o algoritmo de construção da estrutura das "nuvens de palavras", o tamanho da fonte é proporcional ao número de pedidos, contendo sugestões ou relatórios de bugs. Quanto mais pedidos um usuário enviou, maior é o tamanho da fonte.





Fig. 1. Solicitações de Service Desk



2. Artigos

A seção de "artigos" contém os artigos sobre a resolução de algumas questões específicas, utilizando a linguagem MQL5. No momento, a seção contém uma série de artigos sobre diversos temas - a partir da criação de indicadores personalizados até integração com um software de terceiros. As estatísticas atuais sobre os autores da seção "artigos" são mostradas na Fig. 2.



Se você tem algumas ideias, você pode escrever o seu artigo e juntar-se aos autores. Os artigos serão publicados no website mql5.com e traduzidos em russo e os autores terão a sua taxa a partir da corporação de software da MetaQuotes.

Fig. 2. Autores da seção de "artigos"



3. Base do código - Biblioteca do código

A base do código contém os códigos de indicadores e sistemas de negociação escritos em MQL5 e agora o seu número já ultrapassa 700! Todos os programas de base do código podem ser baixados diretamente do terminal MetaTrader 5 por um único clique do mouse.

A Fig. 3 mostra as estatísticas sobre autores da base do código. Se você tem um indicador ou um Expert Advisor que você deseja publicar, você pode fazer isso na base do código.





Fig. 3. Estatísticas da seção da "base do código" no mql5.com

4. Campeonato de negociação automatizada

O campeonato de negociação automatizada já se tornou uma tradição. Milhares de comerciantes já deixaram seus nomes no histórico da competição. O sexto campeonato será realizado em 2012. Os melhores robôs comerciais voltarão a demonstrar as mais recentes conquistas na negociação automatizada moderna. Qualquer um pode tomar parte na batalha por $ 80.000. Para isso, cadastre-se no site no website do campeonato e apresente um código Expert Advisor em MQL5. Critério de avaliação - o maior lucro obtido por um robô de negociação dentro de três meses de competição.



A Fig. 4 mostra estatísticas sobre os participantes do campeonato de negociação automatizada 2010 e 2011 nos quais os robôs de negociação escritos em linguagem MQL5 competiram entre si. Os objetivos eram diferentes - alguns participantes realmente queriam ganhar e implementar os níveis de alto risco em seus Expert Advisors, enquanto alguns queriam verificar um robô de negociação pela sua confiabilidade no mercado real. A participação no campeonato foi utilizada como critério de classificação. Aqueles que participaram em ambos os campeonatos são marcados pelo tamanho da fonte grande.



Se você tem idéias de negociação, participe do campeonato de negociação automática de 2012 que será realizado a partir de 1 outubro a 28 de dezembro de 2012.





Fig. 4. Participantes do campeonato de negociação automatizada 2010-2011



5. Desenvolvedores de serviços de "trabalhos" freelance

Se você não tem tempo o suficiente ou experiência para implementar sua ideia de negociação, você pode confiar sua tarefa aos profissionais. Para fazer isso, crie uma ordem de trabalho no serviço "trabalho", indicando o ponto principal da sua tarefa. O processo da ordem bem pensado ajudará você a obter o melhor resultado dentro de tempo e preço razoáveis.

O serviço de "trabalhos" contém atualmente mais de 1.800 tarefas de desenvolvimento de programas completadas. Cada desenvolvedor tem seu/sua própria pasta de trabalho e feedbacks que permitem avaliar ele/ela. Informações mais detalhadas podem ser encontradas na aba "conquistas" de cada desenvolvedor. A fig. 5 exibe estatísticas sobre os desenvolvedores pelo número de ordens de trabalho concluídos.



Se você é experiente em programação MQL4/MQL5 e está pronto para resolver várias questões relativas ao desenvolvimento do Expert Advisors e indicadores, junte-se aos desenvolvedores.









Fig. 5. Estatísticas sobre desenvolvedores de serviços de "trabalhos" freelance no mql5.com

6. Mercado - área de produtos prontos para uso

O serviço de "mercado" permite comprar e vender programas para o terminal MetaTrader 5. Deve notar-se que todos os programas sejam protegidos contra o uso não autorizado. Apenas um comprador pode usá-los. Antes de comprar, você pode baixar uma versão demo de um produto e testá-lo no testador de estratégia do terminal de MetaTrader 5. As estatísticas atuais sobre os vendedores de serviços de "mercado" são mostradas na fig. 6.



Se você tiver programas que podem ser úteis aos membros da MQL5.community cadastre-se como um vendedor e coloque-os a serviço do "mercado".





Fig. 6. Estatísticas sobre vendedores de serviços de "mercado" no mql5.com





7. Fórum

A maioria dos tópicos do fórum do MQL5.com são dedicados às questões relativas ao terminal e à linguagem de MetaTrader 5. Além disso, as questões relacionadas aos cálculos GPU, cálculos de aceleração com o uso da rede em nuvem da MQL5, que trabalham com gráficos no terminal, algoritmos de otimização e outros tópicos interessantes são discutidos. A Fig. 7 e 8 exibem estatísticas sobre a publicação de novos tópicos de fóruns e mensagens.

Fig. 7. Estatísticas no tópicos do fórum de iniciantes de mql5.com



A discussão pública é muito útil, já que ambos os iniciantes e profissionais podem se beneficiar do compartilhamento de suas experiências. Muitas ideias implementadas no terminal nasceram durante as discussões do fórum.



Alguns membros se comportaram de forma inadequada em relação aos outros participantes e desenvolvedores que se recusam a aceitar qualquer outro do que seus próprios argumentos e aderem a sua posição apesar de terem sido proibidos diversas vezes. No momento todas as proibições foram removidas, mas pedimos a todos para aderirem às regrasdo fórum.

Fig. 8. Estatísticas das postagens do fórum no mql5.com



O poder da MQL5.community

O poder da MQL5.community está antes de tudo em você. é graças às suas mensagens, artigos e exemplos de que a comunidade está crescendo e avançando rapidamente. Acreditamos que o principal tesouro da comunidade são seus membros, ou seja, você. E queremos agradecer a cada um de vocês pessoalmente, pela sua inestimável contribuição para o desenvolvimento da negociação automatizada em toda a plataforma de negociação MetaTrader 5 em particular. Todas as suas postagens e ações no MQL5.com ajudam outros membros da comunidade.



O MQL5.com está no início de seu desenvolvimento, e, de tudo o que foi feito, em um período tão curto com a sua ajuda, prevê-se um bom futuro para a negociação automatizada. Bem feito!