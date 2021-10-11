MQL5.com은 여러분의 활동을 기록합니다! 어떤 글을 썼는지, 아티클의 조회수는 얼마인지, 코드 베이스의 프로그램 다운로드 수는 몇 회인지까지도 모두 알고 있죠.

여러분도 프로필을 클릭하면 여러분의 활동 정보를 알 수 있습니다. 활동에 대한 기록은 누구나 확인할 수 있죠. 새로운 회원들은 활동 기록을 쌓고 싶어할 거고 기존의 활동 기록은 자신을 알릴 수 있는 좋은 방법이죠.

MQL5.community 회원 활동 기록 '워드 클라우드'를 이용해 MQL5.community 회원들에 대해 알아볼게요.

1. 서비스 데스크

서비스 데스크는 MQL5.community 회원이라면 누구나 사용 가능합니다. 개발자들과 직접 소통할 수 있죠. 버그를 신고할 수도 있고, 특정 코드에 대해 질문을 하거나 기능 개선을 제안할 수도 있죠.

그림 1은 서비스 데스크를 통한 요청의 통계입니다. 워드 클라우드 알고리즘에 따라 관련 요청 건수에 글자 크기가 비례합니다. 관련 요청이 많을수록 글자가 크게 나타나죠.





그림 1. 서비스 데스크 요청



2. 아티클(관련 문서)

'아티클' 게시판에는 MQL5 언어 활용법에 대한 글이 올라옵니다. 커스텀 인디케이터 작성법부터 다른 소프트웨어에서 MQL5를 활용하는 법까지 다양한 글이 이미 게시되어 있습니다. 그림 2는 아티클 게시판의 작성자 통계입니다.



새로운 아이디어만 있으면 여러분도 아티클을 작성할 수 있습니다. mql5.com에 게시된 아티클은 러시아어로 번역되며 작성자는MetaQuotes 사로부터 수수료를 받게 됩니다.

그림 2. 아티클 작성자



3. 코드 베이스-코드 라이브러리

코드 베이스에는 인디케이터 코드와 MQL5로 작성된 매매 시스템이 올라와 있습니다. 이미 700개가 넘는 자료가 있죠. 모든 코드 베이스 프로그램은 클릭 한 번으로 MetaTrader 5 터미널에서 직접 다운로드할 수 있습니다.

그림 3은 코드 베이스 게시판의 작성자 통계입니다. 여러분의 엑스퍼트 어드바이저나 인디케이터를 공유하고 싶다면 코드 베이스를 이용하면 됩니다.





그림 3. mql5.com 코드 베이스 통계

4. 자동 거래 챔피언십

자동 거래 챔피언십은 이제 전통이나 다름 없죠. 이미 수천 명의 투자자들이 참가했습니다. 2012년에 제6회 챔피언십이 개최됩니다. 다양한 트레이딩 로봇들이 최신 기능을 자랑할 텐데요. 챔피언십에는 누구나 참여할 수 있으며 8만 달러의 상금이 걸려있습니다. 참여를 원하는 경우 챔피언십 사이트에서 등록을 한 후 MQL5 엑스퍼트 어드바이저를 제출하세요. 세 달의 챔피언십 기간 동안 가장 많은 수익을 올린 트레이딩 로봇이 승리하게 됩니다.



그림 4는 2010 자동 매매 챔피언십과 2011 자동 매매 챔피언십 참가자에 대한 통계입니다. 두 챔피언십 모두 MQL5가 사용되었죠. 각 참가자의 목표는 다양했습니다. 우승을 목표로 고위험 엑스퍼트 어드바이저를 구현한 참가자가 있었던 반면 실제 시장을 대상으로 트레이딩 로봇의 안정성을 확인하고자 한 참가자도 있었죠. 해당 통계는 챔피언십 참여 횟수를 기준으로 합니다. 두 번의 챔피언십에 모두 등록한 참가자 이름이 더 크게 나타나죠.



2012 자동 매매 챔피언십은 2012년 10월 1일부터 12월 28일까지 진행되니 좋은 아이디어가 있다면 참가해 보세요.





그림. 4. 2010-2011 자동 거래 챔피언십 참가자



5. 구인-프리랜서 개발자 구하기

트레이딩 로봇을 개발할 시간이 없거나 프로그래밍 능력이 부족하다면 전문가들에게 일을 맡겨 보세요. '구인' 게시판에 원하는 기능을 설명하는 글을 올리면 됩니다. 주문 절차를 얼마나 자세하게 작성하느냐에 따라 합리적인 시간과 비용으로 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

현재 1800여 개의 프로그램이 구인 서비스를 통해 개발되었습니다. 개발자의 포트폴리오가 제공되며 해당 개발자에 대한 피드백도 볼 수 있습니다. 보다 상세한 정보는 각 개발자의 '업적' 탭에서 확인 가능합니다. 그림 5는 개발 프로그램 개수를 기준으로 한 개발자 통계입니다.



MQL4/MQL5 프로그래밍에 자신 있고 엑스퍼트 어드바이저와 인디케이터를 만들고 싶다면 개발자가 되어 보세요.









그림 5. mql5.com 프리랜서 개발자 통계

6. 마켓-바로 사용 가능한 프로그램

'마켓' 서비스를 통해MetaTrader5 터미널용 프로그램을 사고 팔 수 있습니다. 모든 프로그램은 무단 사용으로부터 보호됩니다. 구매자만 사용할 수 있죠. 프로그램 구입에 앞서MetaTrader5 터미널의 전략 테스터에서 데모 버전을 사용해 볼 수 있습니다. 그림 6는 마켓 서비스 판매자들에 대한 통계입니다.



MQL5.community 회원들에게 도움이 될만한 프로그램이 있다면 판매자로 등록해 마켓에서 여러분이 만든 프로그램을 판매해 보세요.





그림 6. mql5.com 마켓 서비스 판매자 통계





7. 포럼

대부분의 MQL5.com 포럼 게시글은MetaTrader5 터미널과 MQL5 언어를 주제로 합니다. 그 밖에도 GPU 컴퓨팅, MQL5 클라우드 네트워크를 이용한 연산 가속화, 터미널 그래픽 작업, 알고리즘 최적화와 아주 흥미로운 주제에 대한 글들이 있죠. 그림 7과 8은 포럼 주제 및 메세지에 대한 통계입니다.

그림 7. mql5.com 포럼 주제 통계



전문가들과 초보자들이 함께 토론하는 포럼은 아주 유용합니다. 실제로 터미널에 구현된 몇몇 기능은 포럼에서 아이디어를 얻었죠.



불쾌한 발언을 하는 회원들이나 자신의 아이디어만이 옳다고 주장하는 개발자들은 포럼 이용이 금지됩니다.. 현재는 금지 조치가 모두 해제된 상태이나 포럼 이용 규칙을 반드시 읽고 지켜주세요.

그림 8. mql5.com 포럼 게시글 통계



MQL5.community의 힘

MQL5.community의 원동력은 바로 여러분입니다. 여러분의 메세지, 아티클 그리고 예제 덕분에 우리 커뮤니티는 빠르게 성장하고 있죠. 여러분은 우리 커뮤니티의 보석입니다. 한 분 한 분께 감사 인사를 드리고 싶네요. 트레이딩 로봇 개발과 특히MetaTrader5 플랫폼의 성장에 기여해 주셔서 고맙습니다. 여러분의 글이 MQL5.com 회원들에게 큰 도움이 됩니다.



MQL5.com이 생긴지는 얼마 되지 않았지만 여러분 덕분에 자동 매매의 미래가 밝아 보입니다. 고마워요!