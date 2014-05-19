MQL5.com 网站能够记住你的所有成就！你有多少帖子受热捧，您的文章有多受欢迎，您的程序在代码库中被下载了多少次 – 这仅仅是 MQL5.com 记住的一小部分。

在您的个人资料中，您可以看到您为 MQL5.community 做了多少贡献以及您与其他社区会员的互动有多紧密。您在网站上的所有成就都是公开的。此类公开将鼓励新来者积极参与社区生活，同时对于和我们一起生活了很久的积极用户，美誉也将是自豪的原因之一。

MQL5.community 中的名人？使用“词汇云”，我们将绘出所有 MQL5.community 会员成就的全局图。

1. 服务台

服务台模块可供所有 MQL5.community 会员使用。它用于与开发人员进行直接交流。在这里，您可以发送您的错误报告、就某些具体代码提问、对功能改进提出建议等。

图 1 显示了有关服务台请求的统计。依据“词汇云”结构的构建算法，字体大小与包含建议或错误报告的请求的数量成正比。用户发送的请求越多，字体就越大。

图 1. 服务台请求



2. 文章

“文章”部分包含有关使用 MQL5 语言解决某些具体问题的文章。目前，这部分包含关于各种问题的很多文章 - 从创建自定义指标到与第三方软件集成。图 2 显示了有关“文章”部分中作者的当前统计。

如果您有某些想法，您可以撰写您的文章并加入作者群中。文章将发表在 mql5.com 网站上并被翻译成俄语，作者也会获得 MetaQuotes Software Corp. 提供的稿费。

图 2. “文章”部分中的作者



3. 代码库

代码库包含用 MQL5 编写的指标和交易系统的代码，现在，它们的数量已经超过了 700 个！所有代码库程序都可以从 MetaTrader 5 客户端直接下载，只需要单击一次鼠标即可。

图 3 显示了有关代码库作者的统计。如果您有想要发布的指标或 EA 交易程序，您可以在代码库中进行。

图 3. mql5.com 中的“代码库”部分的统计

4. 自动交易锦标赛

自动交易锦标赛已经成为一项传统。成千上万的交易者已经在比赛的历史中留下了他们的姓名。第六届锦标赛将在 2012 年举行。最佳自动交易将再次证明现代自动交易中的最新成就。任何人都可以参加比赛以赢得 80 000 美元。为此，请在锦标赛网站上注册并提交以 MQL5 编写的 EA 交易程序代码。评估条件 - 在为其三个月的比赛中赢利最多的自动交易。

图 4 显示了有关 2010 年自动交易锦标赛和 2011 年自动交易锦标赛的参赛者的统计数据，在比赛中，以 MQL5 语言编写的自动交易相互竞争。目标有所不同 - 某些参赛者真的想要获胜，并在他们的 EA 交易程序中采用了高风险，而某些参赛者只是希望在实际市场中检查自动交易的可靠性。参赛情况被用作一个排名标准。同时参加了这两届锦标赛的人以大字体标记。

如果您有交易理念，请参加将于 2012 年 10 月 1 日到 12 月 28 日举行的 2012 年自动交易锦标赛。

图 4. 2010 年和 2011 年自动交易锦标赛的参赛者



5. 兼职服务开发人员的“工作”

如果您没有足够的时间或经验来实施您的交易理念，您可以将您的任务委托给专业人士。为此，在“工作”服务中创建一个工作订单，指出您的任务要点。经过周详考虑的订单处理流程将帮助您在合理的时间内以合理的价格获得最佳结果。

“工作”服务当前包含 1800 多个已完成的程序开发任务。每名开发人员都有其自己的作品组合和反馈，从而便于对其进行评估。可以在每名开发人员的“成就”选项卡中找到更加详细的信息。图 5 按已完成的作品订单的数量显示了有关开发人员的统计数据。

如果您在 MQL4/MQL5 编程方面拥有丰富的经验并且准备好解决涉及开发 EA 交易程序和指标的各种问题，请参加开发人员团队。





图 5. 关于 mql5.com 上兼职服务开发人员的“工作”统计

6. 现货产品领域

“市场”服务允许购买和销售针对 MetaTrader 5 客户端的程序。应该指出，所有程序都有防止非授权使用的机制。只有购买者才能使用它们。在购买之前，您可以下载产品的演示版，并于 MetaTrader 5 客户端的策略测试程序中测试。图 6 显示了有关“市场”服务卖家的当前统计。

如果您的程序对 MQL5.community 会员有用，请作为卖家注册，并将程序放在“市场”服务中。

图 6. 关于 mql5.com 上“应用市场”服务卖家的统计

7. 论坛

MQL5.com 论坛上的大多数帖子都与涉及 MetaTrader 5 客户端和 MQL5 语言的问题有关。也讨论涉及 GPU 计算、使用 MQL5 云网络加速计算、在客户端中处理图形、算法优化和其他有兴趣的主题。图 7 和图 8 显示了有关发布新论坛主题和消息的统计。

图 7. 有关 mql5.com 主题发起者的统计



公开讨论非常有用，新手和专业人士都可以从共享他们的经验中获益。在客户端中实施的很多想法都诞生于论坛讨论。

某些成员不正确地对待其他参与者和开发人员，拒绝接受他们自己以外的任何观点，并且坚持他们的立场，尽管被禁止了多次。此时此刻，所有禁令都被撤销，但是我们要求每个人都遵守论坛的规则。

图 8. 有关 mql5.com 论坛帖子的统计



MQL5.community 的力量

MQL5.community 的力量完全来自于你们。感谢你们的帖子、文章和例子，社区才能迅速地成长并向前发展。我们相信社区最主要的财富是其会员，具体而言就是你们。我们要感谢你们每一个人，整体而言，你们对自动交易的发展做出了宝贵贡献，具体而言则是推动了 MetaTrader 5 交易平台的发展。你们在 MQL5.com 中的所有帖子和行为都会帮助其他社区会员。

MQL5.com 处于其发展的初始阶段，在如此之短的时间内就能在你们的帮助下取得如此之大的进步预示了自动交易有着美好的未来。干得漂亮！