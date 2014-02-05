¡La página MQL5.com recuerda perfectamente los logros de cada uno de ustedes! Cuántas de sus operaciones han resultado épicas, cuán populares han resultado sus artículos y con cuánta frecuencia se han descargado sus programas del Code Base, es sólo una pequeña parte de lo que recuerda sobre usted MQL5.com.

En su Perfil puede ver cuánto ha hecho por MQL5.community y cuán estrechamente interactúa con otros participantes de la comunidad. Todos sus éxitos en la página están igualmente al alcance de todos los usuarios. Para los novatos, la publicidad de los logros es un estímulo para involucrarse en el trabajo de la comunidad, y para los usuarios más activos, que ya llevan más tiempo con nosotros, es un motivo de orgullo.

¿Quién es quién en MQL5.community? Con ayuda del método "word clouds" hemos construido una imagen general de los logros de todos los usuarios de MQL5.community.

1. Mesa de ayuda

El módulo "Mesa de ayuda" está disponible para los participantes de MQL5.community, y permite entrar en contacto con los desarrolladores directamente; aquí se puede informar sobre algún error que se haya detectado, hacer preguntas sobre el funcionamiento de algún código en concreto, incluir una aplicación de mejora del funcionamiento de la funcional, etc.

En el dib. 1 se muestran los datos estadísticos de recurrencia a la Mesa de ayuda. De acuerdo con el algoritmo de cosntrucción de la estructura "word clouds", el tamaño de la fuente es proporcional a la cantidad de veces que se haya recurrido con alguna petición o a la cantidad de mensajes sobre algún error detectado. Cuantas más veces se hayan dirigido los usuarios, más grande será la fuente con que se representa.





Dib. 1. Recurrir a la Mesa de ayuda

2. Artículos

En el apartado "Artículos" se publican los artículos dedicados a la solución de tareas con ayuda del lenguaje MQL5. A día de hoy, se ha publicado una enorme cantidad de artículos sobre temas diferentes, desde la creación de indicadores propios y sistemas comerciales hasta la integración con productos de programación no propios. La estadística actual de autores del apartado "Artículos" se muestra en el dib. 2.



Si tiene alguna idea, puede escribir su propio artículo y unirse a los demás autores. Los artículos serán publicados en la página mql5.com y traducidos al inglés, los autores recibirán una gratificación por parte de MetaQuotes Software Corp.

Dib. 2. Autores del apartado "Artículos"



3. Code Base - la biblioteca de código



En Code Base se publican códigos de indicadores y sistemas comerciales en el lenguaje MQL5. ¡Ahora ya son más de 700! Todos los programas del presente apartado se pueden cargar directamente desde el terminal MetaTrader 5 con un sólo click del ratón.

En el dib. 3 se muestra la estadística de los autores de los códigos publicados en el Code Base. Si usted tiene un indicador o asesor que quiera publicar, entonces puede hacerlo sin reparos en el Code Base.







Dib. 3. Estadística del apartado "CodeBase" en mql5.com

4. Automated Trading Championship

El campeonato de autotrading se ha convertido en una tradición muy positiva, miles de traders ya han entrado en la historia del Automated Trading Championship. En 2012 se celebrará el sexto Campeonato, en el que los mejores robots comerciales demostrarán el límite de los posibles logros en el trading moderno. Cualquiera que lo desee puede participar en la lucha por los $80 000 en premios, para ello hay pasar un proceso de registro en la página del Campeonato y presentar el código del asesor en el lenguaje MQL5. Como criterio de la calificación se establece la cantidad de beneficios obtenida por el robot, según los resultados durante los tres meses de competición.



En el dib.4 se muestra la estadística de los participantes del Campeonato Automated Trading Championship 2010 y Automated Trading Championship 2011, en los cuales compitieron robots escritos en el lenguaje MQL5. Los objetivos eran diversos, unos querían ganar y configuraron su asesor con un alto umbral de riesgo, otros querían comprobar si sus robots mostraban resultados estables en condiciones reales de mercado. En calidad de ranking se tomó la participación en el Campeonato, aquellos que participaban en ambos campeonatos destacan en una fuente de tamaño mayor.



Si tiene ideas de tipo comercial, participe en el Automated Trading Championship 2012, que tendrá lugar del 1 octubre al 28 de diciembre de 2012.





Dib. 4. Participantes del Automated Trading Championship 2010-2011

5. Desarrolladores del servicio financiero "Trabajo"

Si necesita ayuda a la hora de plasmar una idea comercial, pero no tiene tiempo o experiencia suficiente, puede confiarle esta tarea a profesionales. Para ello debe elaborar una solicitud en el servicio "Trabajo", indicando lo esencial de la tarea. Un procedimiento de encargo bien pensado le permitirá obtener resultados en un plazo asumible y a un precio razonable.

En este momento, el servicio "Trabajo" ya se han realizado más de 1800 tareas relacionadas con el desarrollo de programas. Cada desarrollador tiene un portafolios de trabajos y referencias por el que se puede valorar su trabajo. Puede obtener información más detallada en la pestaña "Logros" de cada uno de los desarrolladores. En el dib. 5 se muestran las estadísticas de los desarrolladores, según la cantidad de trabajos realizados.



Si tiene experiencia de programación en MQL4/MQL5 y está listo para resolver diferentes tareas de desarrollo de asesores e indicadores, entonces únase a nuestro grupo de desarrolladores.









Dib. 5. Estadísticas de los desarrolladores del servicio financiero "Trabajo" en mql5.com

6. Mercado - el mercado de productos listos para usar



En el servicio "Mercado" se venden los productos de tipo programa para el terminal MetaTrader 5. El rasgo distintivo del servicio es que todos los programas propuestos están protegidos del uso no autorizado, sólo pueden ser usados por el comprador. Antes de efectuar la compra, puede descargar una versión de prueba y valorar su funcionamiento en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5. La estadística actual de los vendedores del servicio "Mercado" se muestra en el dib. 6.



Si tiene usted programas que pudiesen resultar de utilidad a los usuarios de MQL5.community, regístrese en calidad de vendedor y suba sus programas al servicio "Mercado".







Dib. 6. Estadística de vendedores del servicio "Mercado" en mql5.com





7. Foro

La mayoría de los temas del foro MQL5.com está dedicada a cuestiones relativas al terminal MetaTrader 5 y al lenguaje MQL5. Además de cuestiones relacionadas con el trading, se discuten cuestiones de computación en GPU, de aceleración de cálculos con el uso de MQL5 Cloud Network, de trabajo con el gráfico en el terminal, de optimización de algoritmos y otros temas interesantes. En el dib. 7 y el dib. 8 se muestra la estadística sobre creación de nuevos temas y mensajes en el foro.

Dib. 7. Autores de temas del foro mql5.com

El debate público de diferentes cuestiones es muy útil, constituye un intercambio de experiencia que ayuda tanto a los novatos como a los especialistas. Muchas de las ideas plasmadas en el terminal nacieron en el proceso del debate público en el foro.



Ha habido casos cuando algunos participantes se han comportado de manera poco adecuada con respecto a otros usuarios y desarrolladores, no han atendido a ningún argumento y han continuado insistiendo en su postura, después de volver tras haber sido baneados una y otra vez. En este momento se han quitado todos los baneos, pero rogamos a todos respetar las Normas del foro.

Dib. 8. Estadística de mensajes del foro mql5.com

La fuerza de MQL5.community



La MQL5.community eres, en primer lugar, tú. Precisamente gracias a vuestros mensajes, artículos y ejemplos, la comunidad se desarrolla y mueve a pasos agigantados. Estamos seguros de que el principal patrimonio de la comunidad son sus participantes, es decir, vosotros. Y queremos daros las gracias personalmente a cada uno de vosotros, por vuestra contribución al desarrollo del trading automático en general y a la plataforma comercial MetaTrader 5 en particular. Prácticamente cada uno de vuestros posts, cada acción vuestra en MQL5.com, ayuda a otros participantes de la comunidad.



MQL5.com se encuentra sólo al principio de su camino, pero lo que ya ha recorrido con vuestra ayuda, en este periodo tan breve, promete un buen futuro para el trading automático. ¡Sois todos geniales!

