MQL5.com web sitesi tüm başarılarınızı hatırlar! İleti dizilerinizden kaç tanesinin etkileyici olduğu, ilgili makalelerinizin ne kadar popüler olduğu ve Kod Tabanı'nda programlarınızın ne sıklıkla indirildiği... – Bu, MQL5.com'da hatırlananların yalnızca küçük bir kısmı.

Profilinizde MQL5.community için yaptığınız şeyleri ve diğer topluluk üyeleriyle ne kadar yakın etkileşim kurduğunuzu görebilirsiniz. Web sitesindeki tüm başarılarınız herkese açıktır. Bu tür bir tanıtım, yeni gelenleri topluluk yaşamına aktif olarak katılmaya teşvik ederken, uzun süredir bizimle olan aktif kullanıcılar için iyi bir itibar, gurur kaynağı olacaktır.

MQL5.community'de kim kimdir? "sözcük bulutlarını" kullanarak, tüm MQL5.community üyelerinin başarılarının genel görünümünü çizeceğiz.

1. Hizmet Masası

Hizmet Masası modülü, tüm MQL5.community üyelerine açıktır. Geliştiricilerle doğrudan iletişim kurulmasına olanak tanır. Burada hata raporlarınızı gönderebilir, belirli bir kod hakkında sorular sorabilir, işlevsel iyileştirme için önerilerde bulunabilirsiniz, vb.

Şekil 1'de, Hizmet Masası isteklerine ilişkin istatistikler gösterilmiştir. "Sözcük bulutları" yapı oluşturma algoritmasına göre, yazı tipi boyutu, öneri veya hata raporları içeren istek sayısı ile orantılıdır. Bir kullanıcı ne kadar çok istek gönderirse yazı tipi boyutu o kadar büyük olur.





Şek. 1. Hizmet Masası istekleri



2. Makaleler

"Makaleler" bölümü, MQL5 dilini kullanarak bazı belirli sorunların çözümüne ilişkin makaleleri içerir. Şu anda bölüm, özel göstergelerin oluşturulmasından üçüncü taraf bir yazılımla entegrasyona kadar çeşitli konularda birçok makale içermektedir. "Makaleler" bölümünün yazarlarına ilişkin mevcut istatistikler Şek. 2'de gösterilmiştir.



Bazı fikirleriniz varsa, makalenizi yazabilir ve yazarlara katılabilirsiniz. Makaleler mql5.com web sitesinde yayınlanacak ve Rusça'ya çevrilecek ve yazarlar ödemeyi MetaQuotes Software Corp.'dan alacaklardır.

Şek. 2. "Makale" bölümü yazarları



3. Kod Tabanı - Kod Kitaplığı

Kod Tabanı, MQL5'te yazılmış göstergelerin ve alım satım sistemlerinin kodlarını içermektedir ve şu anda sayıları 700'ü aşmaktadır! Tüm Kod Tabanı programları, tek bir fare tıklamasıyla doğrudan MetaTrader 5 terminalinden indirilebilir.

Şekil 3'te, Kod Tabanı yazarlarına ilişkin istatistikler gösterilmiştir. Yayınlamak istediğiniz bir göstergeniz veya Expert Advisor'ınız varsa bunu Kod Tabanı'nda yapabilirsiniz.





Şek. 3. mql5.com'daki "Kod Tabanı" bölümü istatistikleri

4. Otomatik Alım Satım Şampiyonası

Otomatik Alım Satım Şampiyonası zaten bir gelenek haline geldi. Binlerce yatırımcı, adlarını rekabet tarihine çoktan yazdırdı. Altıncı Şampiyona 2012 yılında yapılacak. En iyi alım satım robotları, modern otomatik alım satımdaki en son başarıları bir kez daha gösterecek. Herkes 80 000 USD karşılığında savaşa katılabilir. Bunu yapmak için Şampiyona web sitesine kaydolun ve MQL5'te bir Expert Advisor kodu gönderin. Değerlendirme kriteri - Bir alım satım robotunun üç yarışma ayı içinde elde ettiği en yüksek kardır.



Şek. 4'te MQL5 dilinde yazılan alım satım robotlarının birbiriyle yarıştığı Otomatik Alım Satım Şampiyonası 2010 ve Otomatik Alım Satım Şampiyonası 2011 katılımcılarına ilişkin istatistikler gösterilmiştir. Hedefler farklıydı; bazı katılımcılar gerçekten kazanmak ve Expert Advisor'larına yüksek risk düzeyleri uygulamak isterken, diğerleri bir alım satım robotunun gerçek piyasadaki güvenilirliğini kontrol etmek istedi. Sıralama kriteri olarak Şampiyonaya katılım kullanılmıştır. Her iki Şampiyonaya da katılanlar büyük yazı tipi boyutuyla işaretlenmiştir.



Alım satım fikirleriniz varsa, 1 Ekim - 28 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Otomatik Alım Satım Şampiyonası 2012'ye katılın.





Şek. 4. Otomatik Alım Satım Şampiyonası 2010-2011 katılımcıları



5. "İşler" Freelance Hizmet Geliştiricileri

Alım satım fikrinizi uygulamak için yeterli zamanınız veya deneyiminiz yoksa, işinizi profesyonellere emanet edebilirsiniz. Bunu yapmak için, "İşler" hizmetinde işinizin ana fikrini belirten bir iş talimatı oluşturun. İyi düşünülmüş bir sipariş prosedürü, uygun bir süre içinde ve makul bir fiyata en iyi sonucu almanıza yardımcı olacaktır.

"İşler" hizmeti şu anda 1800'den fazla tamamlanmış program geliştirme görevi içermektedir. Her geliştiricinin kendi çalışma portföyü ve kendisine ilişkin değerlendirmeleri içeren geri bildirimleri vardır. Daha ayrıntılı bilgi, her geliştiricinin "Başarılar" sekmesinde bulunabilir. Şek. 5'te, tamamlanan iş talimatlarının sayısına göre geliştiriciler hakkındaki istatistikler gösterilmiştir.



MQL4/MQL5 programlama konusunda deneyimliyseniz ve Expert Advisor'ların ve göstergelerin geliştirilmesiyle ilgili çeşitli sorunları çözmeye hazırsanız, geliştiricilere katılın.









Şek. 5. mql5.com'da "İşler" freelance hizmeti geliştiricilerine ilişkin istatistikler

6. Market - Kullanıma Hazır Ürünler Alanı

"Market" hizmeti, MetaTrader 5 terminali için programların satın alınmasına ve satılmasına olanak tanır. Tüm programların yetkisiz kullanıma karşı korunduğuna dikkat edilmelidir. Bunları yalnızca bir alıcı kullanabilir. Satın almadan önce bir ürünün demo sürümünü indirebilir ve ürünü MetaTrader 5 terminalinin strateji test cihazında test edebilirsiniz. "Market" hizmeti satıcılarına ilişkin mevcut istatistikler Şek. 6'da gösterilmiştir.



MQL5.community üyelerine faydalı olabilecek programlarınız varsa, satıcı olarak kaydolun ve bunları "Market" hizmetine sunun.





Şek. 6. Mql5.com'da "Market" hizmeti satıcılarına ilişkin istatistikler





7. Forum

MQL5.com forum başlıklarının çoğu MetaTrader 5 terminali ve MQL5 dili ile ilgili konulara ayrılmıştır. Ayrıca, GPU hesaplamaları, MQL5 Bulut Ağı kullanımı ile hesaplama hızlandırma, terminalde grafiklerle çalışma, algoritma optimizasyonu ile ilgili konular ve diğer ilginç konular tartışılır. Şek. 7 ve 8'de, yeni forum konuları ve mesajların gönderilmesiyle ilgili istatistikler gösterilmiştir.

Şek. 7. mql5.com forum konusu başlatıcılarına ilişkin istatistikler



Hem acemiler hem de profesyoneller deneyimlerini paylaşabilecekleri ve fayda görebilecekleri için, herkese açık tartışma çok faydalıdır. Terminalde uygulanan birçok fikir, forum tartışmaları sırasında ortaya çıktı.



Bazı üyeler, diğer katılımcılara ve geliştiricilere karşı uygunsuz davrandılar, kendilerine ait olanlar dışındaki herhangi bir argümanı kabul etmeyi reddettiler ve birkaç kez yasaklanmalarına rağmen bu tavırlarında ısrarcı oldular. Şu anda tüm yasaklar kaldırıldı, ancak herkesin forumun Kurallarına uymasını rica ediyoruz.

Şek. 8. mql5.com forumu gönderilerine ilişkin istatistikler



MQL5.community'nin Gücü

Her şeyden önce, MQL5.community'nin gücü sizsiniz. Gücümüzü topluluğun hızla büyümesini ve ilerlemesini sağlayan mesajlarınızdan, makalelerinizden ve örneklerinizden alıyoruz. Ana topluluğun hazinesinin üyeleri, yani sizler olduğuna inanıyoruz. Tümüyle otomatik alım satımın ve özellikle MetaTrader 5 alım satım platformunun geliştirilmesine paha biçilmez katkılarınızdan dolayı her birinize bizzat teşekkür etmek istiyoruz. MQL5.com'daki tüm gönderileriniz ve eylemleriniz diğer topluluk üyelerine yardımcı oluyor.



MQL5.com gelişiminin en başında ve sizin yardımınızla bu kadar kısa bir süre içinde yapılan her şey, otomatik alım satım için iyi bir gelecek öngörüyor. Tebrikler!