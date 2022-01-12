Le site MQL5.com se souvient de toutes vos réalisations ! Combien de vos fils de discussion sont épiques, quelle est la popularité de vos articles et combien de fois vos programmes dans les Code Base sont téléchargés - ce n'est qu'une petite partie de ce qui est retenu sur MQL5.com.

Dans votre profil, vous pouvez voir ce que vous avez fait pour la MQL5.community et comment vous interagissez avec les autres membres de la communauté. Toutes vos réalisations sur le site sont publiques. Une telle publicité encouragera les nouveaux arrivants à participer activement à la vie de la communauté, tandis que pour les utilisateurs actifs qui sont avec nous depuis longtemps, une bonne réputation sera un motif de fierté.

Qui est qui dans MQL5.community ? En utilisant les« clouds de mots » , nous pourrons dresser un tableau général des réalisations de tous les membres de la MQL5.community.

1. Service Desk

Le module Service Desk est disponible pour tous les membres de la MQL5.community. Il permet de communiquer directement avec les développeurs. Ici, vous pouvez envoyer vos rapports de bogues, poser des questions sur un code spécifique, faire des suggestions pour l'amélioration fonctionnelle, etc.

La figure 1 montre les statistiques sur les demandes du Service Desk. Selon l'algorithme de construction de la structure des « clouds de mots », la taille de la police est proportionnelle au nombre de demandes contenant des suggestions ou des rapports de bugs. Plus un utilisateur a envoyé de demandes, plus la taille de la police est grande.





Fig. 1. Demandes du Service Desk



2. Articles

La section « Articles » contient les articles sur la résolution de certains problèmes spécifiques en utilisant le langage MQL5. Pour l'instant, la section contient de nombreux articles sur différents sujets - depuis la création d'indicateurs personnalisés jusqu'à l'intégration avec un logiciel tiers. Les statistiques actuelles sur les auteurs de la section « Articles » sont présentées à la Fig. 2.



Si vous avez des idées, vous pouvez rédiger votre article et rejoindre les auteurs. Les articles seront publiés sur le site Web mql5.com et traduits en russe et les auteurs recevront leurs honoraires de MetaQuotes Software Corp.

Fig. 2. Auteurs de la section « Articles »



3. Base de code - Bibliothèque de code

Code Base contient les codes des indicateurs et des systèmes de trading écrits en MQL5 et maintenant leur nombre dépasse déjà les 700 ! Tous les programmes Code Base peuvent être téléchargés directement à partir du terminal MetaTrader 5 par un simple clic.

La figure 3 montre les statistiques sur les auteurs de Code Base. Si vous souhaitez publier un indicateur ou un Expert Advisor, vous pouvez le faire dans Code Base.





Fig. 3. Statistiques de la section « Code Base » sur mql5.com

4. Championnat de trading automatisé

Le championnat de trading automatisé est déjà devenu une tradition. Des milliers de traders ont déjà laissé leur nom dans l'histoire de la compétition. Le sixième championnat aura lieu en 2012. Les meilleurs robots de trading présenteront à nouveau les dernières réalisations du trading automatisé moderne. Tout le monde peut participer à la bataille pour 80 000 $. Pour ce faire, inscrivez-vous sur le site du Championnat et soumettez un code Expert Advisor en MQL5. Critère d'évaluation - le plus gros profit réalisé par un robot de trading au cours des trois mois de compétition.



La figure 4 montre des statistiques sur les participants de Automated Trading Championship 2010 and Championnat de trading automatisé 2011, lors desquels les robots de trading écrits en langage MQL5 se sont affrontés. Les objectifs étaient différents - certains participants voulaient vraiment gagner et ont mis en place des niveaux de risque élevés dans leurs Expert Advisors, tandis qu'un autre voulait vérifier la fiabilité d'un robot de trading sur le marché réel. La participation au Championnat a été utilisée comme critère de classement. Ceux qui ont participé aux deux championnats sont marqués par une grande taille de police.



Si vous avez des idées de trading, participez au Championnat de trading automatisé 2012 qui se déroulera du 1er octobre au 28 décembre 2012.





Fig. 4. Participants au championnat de trading automatisé 2010-2011



5. Développeurs de services freelance « Jobs »

Si vous n'avez pas assez de temps ou d'expérience pour mettre en œuvre votre idée de trading, vous pouvez confier votre tâche à des professionnels. Pour ce faire, créez un ordre de travail dans le service « Jobs » en indiquant le point principal de votre tâche. La procédure de commande bien pensée vous permettra d'obtenir le meilleur résultat dans un délai et à un prix raisonnable !

Le service « Jobs » contient actuellement plus de 1800 tâches de développement de programmes terminées. Chaque développeur dispose de son propre portefeuille de travaux et de retours d'expérience permettant de l'évaluer. Des informations plus détaillées peuvent être trouvées dans l'onglet « Réalisations » de chaque développeur. La figure 5 présente les statistiques sur les développeurs en fonction du nombre d’ordres achevés.



Si vous avez de l'expérience en programmation MQL4/MQL5 et que vous êtes prêt à résoudre divers problèmes concernant le développement des Expert Advisors et des indicateurs, rejoignez les développeurs.









Fig. 5. Statistiques sur les développeurs de services freelance « Jobs » sur mql5.com

6. Market - Espace des produits prêts à l'emploi

Le service « Market » permet d'acheter et de vendre les programmes pour le terminal MetaTrader 5. Il convient de noter que tous les programmes sont protégés contre une utilisation non autorisée. Seul un acheteur peut les utiliser. Avant d'acheter, vous pouvez télécharger une version de démonstration d'un produit et le tester dans le testeur de stratégiedu terminal MetaTrader 5. Les statistiques actuelles sur les vendeurs de services « Market » sont présentées à la Fig. 6.



Si vous avez des programmes qui peuvent être utiles aux membres de la MQL5.community, inscrivez-vous en tant que vendeur et placez-les dans le service « Market ».





Fig. 6. Statistiques sur les vendeurs de services « Market » sur mql5.com





7. Forum

La plupart des fils du forum de MQL5.com sont consacrés aux questions concernant le terminal MetaTrader 5 et le langage MQL5. En outre, les problèmes concernant les calculs GPU, l'accélération des calculs avec l'utilisation de MQL5 Cloud Network, le travail avec des graphiques dans le terminal, l'optimisation des algorithmes et d'autres sujets intéressants sont abordés. Les figures 7 et 8 présentent des statistiques sur la publication de nouveaux sujets et messages de forum.

Fig. 7. Statistiques sur le démarrage des sujets du forum de mql5.com



La discussion publique est très utile, car les novices et les professionnels peuvent bénéficier du partage de leur expérience. De nombreuses idées mises en œuvre dans le terminal sont nées lors des discussions du forum.



Certains membres se sont comportés de manière inappropriée envers les autres participants et les développeurs, refusant d'accepter tout autre argument que le leur et restant sur leur position malgré plusieurs bannissements. Pour le moment, toutes les interdictions ont été levées, mais nous demandons à chacun de respecter les règles du forum.

Fig. 8. Statistiques sur les messages du forum mql5.com



La puissance de MQL5.community

La puissance de MQL5.community est avant tout en vous. C'est grâce à vos messages, articles et exemples que la communauté se développe et avance rapidement. Nous pensons que le principal trésor de la communauté est constitué par ses membres, à savoir vous. Et nous tenons à remercier personnellement chacun d'entre vous pour votre contribution inestimable au développement du trading automatisé dans son ensemble et de la plateforme de trading MetaTrader 5 en particulier. Tous vos messages et actions sur MQL5.com aident les autres membres de la communauté.



MQL5.com est au tout début de son développement et tout ce qui a été fait en si peu de temps avec votre aide prédit un bel avenir pour le trading automatisé. Bien joué !