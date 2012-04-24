Сайт MQL5.com хорошо помнит достижения каждого из вас! Сколько ваших тредов стали эпичными, насколько популярными оказались ваши статьи и как часто скачивались ваши программы из Code Base – это лишь небольшая часть того, что помнит о вас MQL5.com.

В своем Профиле вы видите, как много вы сделали для MQL5.community и насколько тесно вы взаимодействуете с другими участниками сообщества. Все ваши успехи на сайте также доступны всем пользователям. Для новичков такая публичность достижений - стимул для включения в работу сообщества, а для активных пользователей, которые уже давно с нами, – повод для гордости.

Кто есть кто в MQL5.community? При помощи метода "word clouds" мы построим общую картину достижений всех пользователей MQL5.community.

1. Сервисдеск

Модуль "Сервисдеск" доступен всем участникам MQL5.community, он позволяет общаться с разработчиками напрямую - здесь можно сообщить об обнаруженной ошибке, задать вопросы по работе конкретного кода, внести предложение по улучшению работы функционала и т.д.

На рис. 1 приведены статистические данные по обращениям в Сервисдеск. Согласно алгоритму построения структуры "word clouds", размер шрифта пропорционален количеству обращений с пожеланиями или сообщениями о найденной ошибке. Чем больше обращений у пользователя, тем более крупным шрифтом он отображен.





Рис. 1. Обращения в сервисдеск

2. Статьи

В разделе "Статьи" публикуются статьи, посвященные решению конкретных задач при помощи языка MQL5. На сегодняшний день опубликовано огромное количество статей по различным темам - от создания собственных индикаторов и торговых систем до интеграции со сторонними программными продуктами. Текущая статистика по авторам раздела "Статьи" приведена на рис. 2.



Если у вас есть идеи, вы можете написать свою статью и присоединиться к авторам. Статьи будут опубликованы на сайте mql5.com и переведены на английский язык, а авторам выплачено вознаграждение от MetaQuotes Software Corp.

Рис. 2. Авторы раздела "Cтатьи"



3. Code Base - библиотека кода



В Code Base публикуются коды индикаторов и торговых систем на языке MQL5, и сейчас их уже более 700! Все программы данного раздела можно загрузить прямо из терминала MetaTrader 5 одним кликом мышки.

На рис. 3 приведена статистика авторов по кодам, опубликованным в Code Base. Если у вас есть индикатор или советник, который вы хотите опубликовать, то можете смело делать это в Code Base.







Рис. 3. Статистика по разделу "Code Base" на mql5.com

4. Automated Trading Championship

Чемпионат по автотрейдингу стал доброй традицией - тысячи трейдеров уже вошли в историю Automated Trading Championship. В 2012 году пройдет шестой Чемпионат, в котором лучшие торговые роботы покажут границу достижений в современном автотрейдинге. Каждый желающий может принять участие в борьбе за призовые $80 000, - для этого нужно пройти регистрацию на сайте Чемпионата и представить код советника на языке MQL5. Критерий оценки - наибольшая прибыль, полученная роботом по результатам трех месяцев соревнования.



На рис.4 приведена статистика по участникам Чемпионатов Automated Trading Championship 2010 и Automated Trading Championship 2011, в которых соревновались роботы, написанные на языке MQL5. Цели были разные - кто-то очень хотел выиграть и закладывал в свой советник высокий предел риска, кто-то ставил целью проверить своих роботов на стабильность результатов в условиях реального рынка. В качестве критерия ранжирования принимался факт участия в Чемпионате - те, кто участвовал в обоих чемпионатах, выделены крупным шрифтом.



Если у вас есть торговые идеи - примите участие в Automated Trading Championship 2012, который будет проводиться с 1 октября по 28 декабря 2012 г.





Рис. 4. Участники Automated Trading Championship 2010-2011

5. Разработчики фриланс-сервиса "Работа"

Если требуется помощь в реализации торговой идеи, но не хватает времени или опыта, можно доверить эту задачу профессионалам. Для этого нужно создать заявку в сервисе "Работа", указав суть задачи. Хорошо продуманная процедура заказа позволит вам получить результат в приемлемые сроки и по разумной цене.

На текущий момент в сервисе "Работа" более 1800 выполненных задач на разработку программ. У каждого разработчика есть портфолио работ и отзывы, по которым можно его оценить. Более подробную информацию можно получить во вкладке "Достижения" каждого из разработчиков. На рис. 5 приведена статистика разработчиков по количеству выполненных работ.



Если у вас есть опыт программирования на MQL4/MQL5 и вы готовы решать различные задачи по разработке советников и индикаторов - присоединяйтесь к разработчикам.









Рис. 5. Статистика по разработчикам фриланс-сервиса "Работа" на mql5.com

6. Маркет - рынок готовых продуктов



В сервисе "Маркет" продаются программные продукты для терминала MetaTrader 5. Отличительной особенностью сервиса является то, что все предлагаемые программы защищены от несанкционированного использования - их может использовать только покупатель. Перед покупкой можно скачать демо-версию продукта и оценить ее работу в тестере стратегий терминала MetaTrader 5. Текущая статистика продавцов сервиса "Маркет" приведена на рис 6.



Если у вас есть программы, которые могут быть полезны пользователям MQL5.community - зарегистрируйтесь в качестве продавца и разместите их в сервисе "Маркет".







Рис. 6. Статистика по продавцам сервиса "Маркет" на mql5.com





7. Форум

Большинство тем форума MQL5.com посвящены вопросам, касающимся терминала MetaTrader 5 и языка MQL5. Кроме вопросов трейдинга обсуждаются вопросы вычислений на GPU, ускорения расчетов с применением MQL5 Cloud Network, работа с графикой в терминале, оптимизация алгоритмов и другие интересные темы. На рис. 7 и рис. 8 приведена статистика по созданию новых тем и сообщений на форуме.

Рис. 7. Авторы тем форума mql5.com

Публичное обсуждение является очень полезным - обмен опытом помогает как новичкам, так и специалистам. Многие идеи, реализованные в терминале, родились в процессе публичного обсуждения на форуме.



Бывали случаи, когда некоторые участники вели себя некорректно по отношению к другим пользователям и разработчикам, кто-то не принимал никакие доводы и продолжал отстаивать свою позицию, возвращаясь после очередного бана. На текущий момент баны сняты, однако просим всех придерживаться Правил форума.

Рис. 8. Статистика по сообщениям форума mql5.com

Сила MQL5.community



MQL5.community - это в первую очередь вы. Именно благодаря вашим сообщениям, статьям и примерам сообщество развивается и движется семимильными шагами вперед. Мы уверены, что главное достояние сообщества - это его участники, то есть вы. И хотим поблагодарить лично каждого из вас за неоценимый вклад в развитие автоматического трейдинга в целом и торговой платформы MetaTrader 5 в частности - практически каждый ваш пост, каждое ваше действие на MQL5.com помогает другим участникам сообщества.



MQL5.com только в самом начале своего пути, и то, что уже сделано за такой непродолжительный период с вашей помощью, обещает хорошее будущее для автоматическое трейдинга. Вы все молодцы!

