Il sito MQL5.com ricorda tutti i tuoi risultati! Quanti dei tuoi thread sono epici, quanto sono popolari i tuoi articoli e con che frequenza i tuoi programmi nella Code Base vengono scaricati: questa è solo una piccola parte di ciò che viene ricordato su MQL5.com.

Nel tuo profilo puoi vedere quanto hai fatto per la mqL5.community e quanto strettamente interagisci con gli altri membri della comunità. Tutti i tuoi risultati sul sito sono pubblici. Una tale pubblicità incoraggerà i nuovi arrivati a partecipare attivamente alla vita della comunità, mentre per gli utenti attivi che sono stati a lungo con noi, una buona reputazione sarà motivo di orgoglio.

Chi è chi nella MQL5.community? Utilizzando le "word clouds", disegneremo il quadro generale di tutti i risultati dei membri della MQL5.community.

1. Service Desk

Il modulo Service Desk è disponibile per tutti i membri della MQL5.community. Permette di comunicare direttamente con gli sviluppatori. Qui puoi inviare le tue segnalazioni di bug, porre domande su alcuni codici specifici, dare suggerimenti per il miglioramento funzionale, ecc.

La Fig.1 mostra le statistiche sulle richieste di Service Desk. Secondo l'algoritmo di costruzione della struttura "word clouds", la dimensione del carattere è proporzionale al numero di richieste contenenti suggerimenti o segnalazioni di bug. Più richieste un utente ha inviato, maggiore è la dimensione del carattere.





Fig.1. Richieste al Service Desk



2. Articoli

La sezione "Articoli" contiene gli articoli sulla risoluzione di alcuni problemi specifici utilizzando il linguaggio MQL5. Al momento, la sezione contiene molti articoli su varie questioni, a partire dalla creazione di indicatori personalizzati fino all'integrazione con un software di terze parti. Le statistiche attuali sugli autori della sezione "Articoli" sono riportate in Fig.2.



Se hai qualche idea, puoi scrivere il tuo articolo e unirti agli autori. Gli articoli saranno pubblicati sul sito mql5.com e tradotti in russo e gli autori riceveranno il loro compenso da MetaQuotes Software Corp.

Fig.2. Autori della sezione "Articolo"



3. Code Base: libreria di codici

La Code Base contiene i codici degli indicatori e dei sistemi di trading scritti in MQL5 e ora il loro numero supera già i 700! Tutti i programmi della Code Base possono essere scaricati direttamente dal terminale MetaTrader 5 con un solo clic del mouse.

La Fig.3 mostra le statistiche sugli autori della Code Base. Se si dispone di un indicatore o di un Expert Advisor che si vuole pubblicare, è possibile farlo nella Code Base.





Fig.3. Statistiche della sezione "Code Base" su mql5.com

4. Automated Trading Championship

L'Automated Trading Championship è già diventato una tradizione. Migliaia di trader hanno già lasciato i loro nomi nella storia della competizione. Il sesto Campionato si terrà nel 2012. I migliori robot di trading dimostreranno ancora una volta gli ultimi risultati nel trading automatizzato moderno. Chiunque può prendere parte alla battaglia per 80 000$. Per farlo, registrati sul sito del campionato e invia un codice Expert Advisor in MQL5. Criterio di valutazione: il più grande profitto ottenuto da un robot di trading entro tre mesi di competizione.



La Fig.4 mostra le statistiche sui partecipanti all’Automated Trading Championship 2010 e all’ Automated Trading Championship 2011, in cui i robot di trading scritti in linguaggio MQL5 hanno gareggiato l'uno contro l'altro. Gli obiettivi erano diversi: alcuni partecipanti volevano davvero vincere e implementavano alti livelli di rischio nei loro Expert Advisor, mentre qualcuno voleva controllare un robot di trading per la sua affidabilità nel mercato reale. La partecipazione al campionato è stata utilizzata come criterio di classifica. Coloro che hanno partecipato a entrambi i campionati sono contrassegnati dalla grande dimensione del carattere.



Se hai idee di trading, partecipa all’ Automated Trading Championship 2012 che si svolgerà dal 1 ottobre al 28 dicembre 2012.





Fig.4. Partecipanti all'Automated Trading Championship 2010-2011



5. Sviluppatori di servizi freelance nella sezione "Jobs"

Se non hai abbastanza tempo o esperienza per implementare la tua idea di trading, puoi affidare il tuo compito a professionisti. Per fare ciò, crea un ordine di lavoro nel servizio "Jobs" indicando il punto principale della tua attività. La procedura d'ordine è ben congegnata e ti aiuterà a ottenere il miglior risultato in un tempo ragionevole e a un prezzo ragionevole!

Il servizio "Jobs" contiene attualmente più di 1800 attività di sviluppo di programmi completati. Ogni sviluppatore ha il proprio portfolio di lavori e feedback che consentono di valutarlo. Informazioni più dettagliate sono disponibili nella scheda "Risultati" di ogni sviluppatore. La fig.5 visualizza le statistiche sugli sviluppatori in base al numero di ordini di lavoro completati.



Se hai esperienza nella programmazione MQL4 / MQL5 e sei pronto a risolvere vari problemi riguardanti lo sviluppo di Expert Advisor e indicatori, unisciti agli sviluppatori.









Fig.5. Statistiche sugli sviluppatori di servizi freelance nella sezione "Jobs" su mql5.com

6. Market: area prodotti pronti all'uso

Il servizio "Market" consente di acquistare e vendere i programmi per il terminale MetaTrader 5. Va notato che tutti i programmi sono protetti dall'uso non autorizzato. Solo un acquirente può usarli. Prima dell'acquisto è possibile scaricare una versione demo di un prodotto e testarla nello strategy tester del terminale MetaTrader 5. Le statistiche attuali sui venditori di servizi "Market" sono mostrate nella fig.6.



Se hai programmi che possono essere utili ai membri della MQL5.community, registrati come venditore e inseriscili nel servizio "Market".





Fig.6. Statistiche sui venditori di servizi "Market" su mql5.com





7. Forum

La maggior parte dei thread del forum MQL5.com sono dedicati alle questioni relative al terminale MetaTrader 5 e al linguaggio MQL5. Inoltre, vengono discussi i problemi relativi ai calcoli GPU, l'accelerazione dei calcoli con l'uso di MQL5 Cloud Network, il lavoro con la grafica nel terminale, l'ottimizzazione degli algoritmi e altri argomenti interessanti. Le Fig.7 e 8 visualizzano le statistiche sulla pubblicazione di nuovi argomenti e messaggi del forum.

Fig.7. Statistiche sugli argomenti avviati nel forum mql5.com



La discussione pubblica è molto utile, in quanto sia i principianti che i professionisti possono trarre vantaggio dalla condivisione della loro esperienza. Molte idee implementate nel terminale sono nate durante le discussioni del forum.



Alcuni membri si sono comportati in modo improprio nei confronti di altri partecipanti e sviluppatori, rifiutando di accettare argomenti diversi dal proprio e attenendosi alla loro posizione nonostante siano stati banditi per diverse volte. Al momento tutti i divieti sono stati rimossi, ma chiediamo a tutti di aderire al Regolamento del forum.

Fig.8. Statistiche sui post del forum mql5.com



Il potere della MQL5.community

Il potere della MQL5.community è prima di tutto in te. È grazie ai tuoi messaggi, articoli ed esempi che la comunità sta crescendo e andando avanti rapidamente. Crediamo che il principale tesoro della comunità siano i suoi membri, vale a dire te. E vogliamo ringraziare personalmente ciascuno di voi per il vostro inestimabile contributo allo sviluppo del trading automatizzato, in particolare all’interno dell'intera piattaforma di trading MetaTrader 5. Tutti i tuoi post e le tue azioni sulla MQL5.com aiutano gli altri membri della community.



La MQL5.com è all'inizio del suo sviluppo e tutto ciò che è stato fatto in un periodo così breve con il tuo aiuto prevede un buon futuro per il trading automatizzato. Ben fatto!