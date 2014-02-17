Distribuições de probabilidade estatística em MQL5

Toda a teoria da probabilidade repousa sobre a filosofia do indesejável.

(Leonid Sukhorukov)

Introdução

Pela natureza da atividade, um comerciante muitas vezes tem que lidar com categorias como probabilidade e aleatoriedade. O oposto da aleatoriedade é a ideia de regularidade é notável que em virtude filosófica geral as leis de aleatoriedade cresce nas regras da regularidade. Não discutiremos o contrário a esse ponto. Basicamente, a correlação de aleatoriedade-regularidade é a relação chave, desde que seja levada no contexto do mercado, afetando diretamente a quantidade de lucro recebida por um comerciante.



Nesse artigo, eu irei estabelecer instrumentos teóricos subjacentes que no futuro irão nos ajudar a encontrar algumas regularidades no mercado.

Distribuições, Essência, Tipos

Então, a fim de descrever algumas variáveis aleatórias nós precisaremos de uma estatística unidimensional probabilidade de distribuição. Será descrito um exemplo de variáveis aleatórias por uma determinada regra, a aplicação i.e. de qualquer regra de distribuição irá requerer um conjunto de variáveis aleatórias.

Porque analisar [teoricamente] distribuições? Se torna fácil de identificar os padrões de mudança de freqüência dependendo dos valores atribuídos as variáveis. Além disso, pode-se obter alguns parâmetros estatísticos da distribuição requerida.

Quanto aos tipos de distribuições de probabilidade, é usual na literatura profissional dividir a família da distribuição em contínua e discreta dependendo do tipo de variável aleatória usada. Porém, há outras classificações,por exemplo, por critérios tais como a simetria da distribuição da curva f(x) no que diz respeito à linha x=x0, parâmetro de localização,números de formas, intervalo da variável aleatória, entre outros.

Há algumas maneiras de definir a lei da distribuição. Nós devemos citar as mais populares entre elas:











2. Teoria de Probabilidade de Distribuições

Agora, vamos tentar criar classes que descrevam distribuições estatísticas no contexto da MQL5. Além disto, eu gostaria de acrescentar que a literatura profissional fornece muitos exemplos de códigos escritos em C++ o qual pode ser aplicado com êxito para a codificação MQL5. Então, eu não reinventei a roda e em alguns casos utilizei as boas práticas do código C++.



O maior desafio que eu enfrentei foi a falta de suporte de heranças múltiplas em MQL5. Por isso que eu não consegui usar a hierarquia de classes complexas. O livro intitulado Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing [2] se tornou para mim a fonte de código C++ mais ideal, e foi desta que eu peguei a maioria das funções. Mais freqüente do que não, tiveram que aperfeiçoa-lo de acordo com as necessidades do MQL5.

2.1.1 Distribuição Normal

Tradicionalmente, começamos com a distribuição normal.

A distribuição normal, também conhecida como distribuição Gaussiana é a probabilidade de distribuição dada pela função de densidade de probabilidade:

onde o parâmetro μ — é a média (expectativa) de uma variável aleatória e indica a coordenada máxima da curva da densidade de distribuição, e σ² é a variação.







Figura 1 Densidade da distribuição normal Nor(0,1)



Essa notação tem o seguinte formato: X ~ Nor(μ, σ2), onde:

X é uma variável aleatória selecionada a partir da distribuição normal Nor;

μ é o parâmetro médio (-∞ ≤ μ ≤ +∞);



σ é o parâmetro de variação (0<σ).



O intervalo válido da variável aleatória X: -∞ ≤ X ≤ +∞.

As fórmulas usadas nesse artigo podem variar de outras fornecidas em outras fontes. Tal diferença as vezes não é crucial matematicamente. Em alguns casos está condicionada à diferenças na parametrização.



A distribuição normal tem um importante papel em estatísticas uma vez que reflete a regularidade recorrente como o resultado da interação entre um grande número de causas aleatórias, sendo que nenhum tem um poder predominante. E embora a distribuição normal seja um caso raro no mercado financeiro, é importante para compara-la com distribuições empírica para determinar a extensão e natureza de sua anormalidade.

Vamos definir a classe CNormaldist para a distribuição normal como segue:

class CNormaldist : CErf { public : double mu, sig; void CNormaldist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Normal Distribution!" ); } double pdf( double x) { return ( 0.398942280401432678 /sig)* exp (- 0.5 * pow ((x-mu)/sig, 2 )); } double cdf( double x) { return 0.5 *erfc(- 0.707106781186547524 *(x-mu)/sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Normal Distribution!" ); return - 1.41421356237309505 *sig*inverfc( 2 .*p)+mu; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Como pode-se notar a classe base CNormaldist deriva daСErf que por sua vez define a classe função de erro . Essa será necessária para o cálculo de algumas métodos da classeCNormaldist A classe СErf e a função auxiliar erfccse parece mais ou menos assim:

class CErf { public : int ncof; double cof[ 28 ]; void CErf() { int Ncof= 28 ; double Cof[ 28 ]= { - 1.3026537197817094 , 6.4196979235649026 e- 1 , 1.9476473204185836 e- 2 ,- 9.561514786808631 e- 3 ,- 9.46595344482036 e- 4 , 3.66839497852761 e- 4 , 4.2523324806907 e- 5 ,- 2.0278578112534 e- 5 , - 1.624290004647 e- 6 , 1.303655835580 e- 6 , 1.5626441722 e- 8 ,- 8.5238095915 e- 8 , 6.529054439 e- 9 , 5.059343495 e- 9 ,- 9.91364156 e- 10 ,- 2.27365122 e- 10 , 9.6467911 e- 11 , 2.394038 e- 12 ,- 6.886027 e- 12 , 8.94487 e- 13 , 3.13092 e- 13 , - 1.12708 e- 13 , 3.81 e- 16 , 7.106 e- 15 ,- 1.523 e- 15 ,- 9.4 e- 17 , 1.21 e- 16 ,- 2.8 e- 17 }; setCErf(Ncof,Cof); }; void setCErf( int Ncof, double &Cof[]) { ncof=Ncof; ArrayCopy (cof,Cof); }; void ~CErf(){}; double erf( double x) { if (x>= 0.0 ) return 1.0 -erfccheb(x); else return erfccheb(-x)- 1.0 ; } double erfc( double x) { if (x>= 0.0 ) return erfccheb(x); else return 2.0 -erfccheb(-x); } double erfccheb( double z) { int j; double t,ty,tmp,d= 0.0 ,dd= 0.0 ; if (z< 0 .) Alert ( "erfccheb requires nonnegative argument!" ); t= 2.0 /( 2.0 +z); ty= 4.0 *t- 2.0 ; for (j=ncof- 1 ;j> 0 ;j--) { tmp=d; d=ty*d-dd+cof[j]; dd=tmp; } return t* exp (-z*z+ 0.5 *(cof[ 0 ]+ty*d)-dd); } double inverfc( double p) { double x,err,t,pp; if (p >= 2.0 ) return - 100.0 ; if (p <= 0.0 ) return 100.0 ; pp=(p< 1.0 )? p : 2.0 -p; t = sqrt (- 2 .* log (pp/ 2.0 )); x = - 0.70711 *(( 2.30753 +t* 0.27061 )/( 1.0 +t*( 0.99229 +t* 0.04481 )) - t); for ( int j= 0 ;j< 2 ;j++) { err=erfc(x)-pp; x+=err/( M_2_SQRTPI * exp (- pow (x, 2 ))-x*err); } return (p< 1.0 ? x : -x); } double inverf( double p) { return inverfc( 1.0 -p);} }; double erfcc( const double x) { double t,z= fabs (x),ans; t= 2 ./( 2.0 +z); ans=t* exp (-z*z- 1.26551223 +t*( 1.00002368 +t*( 0.37409196 +t*( 0.09678418 + t*(- 0.18628806 +t*( 0.27886807 +t*(- 1.13520398 +t*( 1.48851587 + t*(- 0.82215223 +t* 0.17087277 ))))))))); return (x>= 0.0 ? ans : 2.0 -ans); }





2.1.2 Distribuição Log-Normal

Agora vamos dar uma olhada na distribuição log-normal.

Na teoria de probabilidade a distribuição Log-normal é uma família de dois parâmetros de distribuição absolutamente contínua. Se uma variável é distribuída por Log-normal, o seu logaritmo tem uma distribuição normal.

onde μ é o parâmetro de localização (0<μ ), e σ é o parâmetro de escala (0<σ).





Figura 2 Densidade da distribuição do Log-normal Logn(0,1)

Essa notação tem o seguinte formato: X ~ Logn(μ, σ2), onde:

X é uma variável aleatória selecionada a partir do Logn da distribuição log-normal;

μ é o parâmetro de localização (0<μ );



σ é o parâmetro de escala (0<σ).



O intervalo válido da variável aleatória X: 0 ≤ X ≤ +∞.

Vamos criar a classe CLognormaldist descrevendo a distribuição log-normal. Irá aparecer como segue:

class CLognormaldist : CErf { public : double mu, sig; void CLognormaldist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Lognormal Distribution!" ); } double pdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Lognormal Distribution!" ); if (x== 0 .) return 0 .; return ( 0.398942280401432678 /(sig*x))* exp (- 0.5 * pow (( log (x)-mu)/sig, 2 )); } double cdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Lognormal Distribution!" ); if (x== 0 .) return 0 .; return 0.5 *erfc(- 0.707106781186547524 *( log (x)-mu)/sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Lognormal Distribution!" ); return exp (- 1.41421356237309505 *sig*inverfc( 2 .*p)+mu); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Como pode-se ver, a distribuição log-normal não é muito diferente da distribuição normal. A diferença é que o parâmetro x é substituído pelo parâmetro log(x).





2.1.3 Distribuição de Cauchy

Distribuição de Cauchy na teoria de probabilidade (em física também conhecida como distribuição de Lorentz ou distribuição de Breit-Wigner) é uma classe de distribuição absolutamente contínua. Uma variável aleatória distribuída de Cauchy é um exemplo comum de variável que não tem expectativa e variação. A densidade tem a seguinte forma:



a qual μ é o parâmetro de localização (-∞ ≤ μ ≤ +∞ ), e σ o parâmetro de escala (0<σ).

A notação da distribuição de Cauchy tem o seguinte formato: X ~ Cau(μ, σ), onde:

X é uma variável aleatória selecionada a partir do Cau da Distribuição de Cauchy;

μ é o parâmetro de localização (-∞ ≤ μ ≤ +∞ );



σ é o parâmetro de escala (0<σ).



O intervalo válido da variável aleatória X: -∞ ≤ X ≤ +∞.





Figura 3 Densidadede distribuição de Cauchy Cau(0,1)

Criado com a ajuda da classeCCauchydist no formato MQL5se parece como a seguir:

class CCauchydist { public : double mu, sig; void CCauchydist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Cauchy Distribution!" ); } double pdf( double x) { return 0.318309886183790671 /(sig*( 1 .+ pow ((x-mu)/sig, 2 ))); } double cdf( double x) { return 0.5 + 0.318309886183790671 *atan2(x-mu,sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Cauchy Distribution!" ); return mu+sig* tan ( M_PI *(p- 0.5 )); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Deveria ser anotado aqui quea função atan2() é utilizada, o qual retorna a principal importância do arco tangente em radianos

double atan2( double y, double x) { double a; if ( fabs (x)> fabs (y)) a= atan (y/x); else { a= atan (x/y); if (a< 0 .) a=- 1 .* M_PI_2 -a; else a= M_PI_2 -a; } if (x< 0 .) { if (y< 0 .) a=a- M_PI ; else a=a+ M_PI ; } return a; }





2.1.4Distribuição da secante hiperbólica

Distribuição da secante hiperbólica será do interesse daqueles que lidam com análise de classificação financeira.

Na teoria de probabilidade e estatísticas, a secante hiperbólica é uma distribuição de probabilidade contínua cuja função da densidade e função característica são proporcionais à função da secante hiperbólica. A densidade é dada pela seguinte fórmula:

a qual μ é o parâmetro de localização (-∞ ≤ μ ≤ +∞ ), e σ o parâmetro de escala (0<σ).





Figura 4 A densidadeda distribuição secante hiperbólicaHS(0,1)

Essa notação tem o seguinte formato: X ~ HS(μ, σ), onde:

X é uma variável aleatória;

μ é o parâmetro de localização -∞ ≤ μ ≤ +∞ );



σ é o parâmetro de escala (0<σ).



O intervalo válido da variável aleatória X: -∞ ≤ X ≤ +∞.

Vamos descrever isso utilizando a classe CHypersecdist como segue::

class CHypersecdist { public : double mu, sig; void CHypersecdist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Hyperbolic Secant Distribution!" ); } double pdf( double x) { return sech(( M_PI *(x-mu))/( 2 *sig))/ 2 *sig; } double cdf( double x) { return 2 / M_PI * atan ( exp (( M_PI *(x-mu)/( 2 *sig)))); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Hyperbolic Secant Distribution!" ); return (mu+( 2.0 *sig/ M_PI * log ( tan ( M_PI / 2.0 *p)))); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Não é difícil ver que essa distribuição tem seu nome de função secante hiperbólica cuja é proporcional a função secante hiperbólica.

A função secante hiperbólica sech é como a seguir:

//+------------------------------------------------------------------+ //| Hyperbolic Secant Function | //+------------------------------------------------------------------+ double sech( double x) { return 2 /( pow ( M_E ,x)+ pow ( M_E ,-x)); }





2.1.5Distribuição t de Student



Distribuição t de Student é uma importante distribuição em estatísticas.

Na teoria de probabilidade, a distribuição t de Student é mais freqüente uma família de um parâmetro de distribuição absolutamente contínua. Porém, pode também ser considerar uma distribuição de três parâmetros que é dada pela função da densidade de distribuição:

onde Г é a função Gama de Euler, ν é o parâmetro de formato (ν>0), μ é o parâmetro de localização (-∞ ≤ μ ≤ +∞ ), σ é o parâmetro de escala (0<σ).





Figura 5 Densidade da distribuição t de Student Stt(1,0,1)

Essa notação tem o seguinte formato: t ~ Stt(ν,μ,σ), onde:

t é uma variável aleatória seleciona a partir da Distribuição t de Student Stt ;

ν é o parâmetro de formato (ν>0)



μ é o parâmetro de localização -∞ ≤ μ ≤ +∞ );



σ é o parâmetro de escala (0<σ).



O intervalo válido da variável aleatória X: -∞ ≤ X ≤ +∞.

Frequentemente, especialmente em testes de hipóteses padrão é usada a distribuição t com μ=0 e σ=1. Assim, isso se torna uma distribuição de um parâmetro com o parâmetro ν.



Essa distribuição é frequentemente usada na estimativa da expectativa, valores projetados e outras características por meio de intervalos de confiança, quando testa o valor hipotético de expectativa, relação de coeficientes de regressão, as hipóteses de homogeneidade, etc.

Vamos descrever essa distribuição através da classe CStudenttdist:

class CStudenttdist : CBeta { public : int nu; double mu, sig, np, fac; void CStudenttdist() { int Nu= 1 ; double Mu= 0.0 ,Sig= 1.0 ; setCStudenttdist(Nu,Mu,Sig); } void setCStudenttdist( int Nu, double Mu, double Sig) { nu=Nu; mu=Mu; sig=Sig; if (sig<= 0 . || nu<= 0 .) Alert ( "bad sig,nu in Student-t Distribution!" ); np= 0.5 *(nu+ 1 .); fac=gammln(np)-gammln( 0.5 *nu); } double pdf( double x) { return exp (-np* log ( 1 .+ pow ((x-mu)/sig, 2 .)/nu)+fac)/( sqrt ( M_PI *nu)*sig); } double cdf( double t) { double p= 0.5 *betai( 0.5 *nu, 0.5 ,nu/(nu+ pow ((t-mu)/sig, 2 ))); if (t>=mu) return 1 .-p; else return p; } double invcdf( double p) { if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Student-t Distribution!" ); double x=invbetai( 2 .* fmin (p, 1 .-p), 0.5 *nu, 0.5 ); x=sig* sqrt (nu*( 1 .-x)/x); return (p>= 0.5 ? mu+x : mu-x); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } double aa( double t) { if (t < 0 .) Alert ( "bad t in Student-t Distribution!" ); return 1 .-betai( 0.5 *nu, 0.5 ,nu/(nu+ pow (t, 2 .))); } double invaa( double p) { if (!(p>= 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Student-t Distribution!" ); double x=invbetai( 1 .-p, 0.5 *nu, 0.5 ); return sqrt (nu*( 1 .-x)/x); } };

A classe CStudenttdist listada mostra que CBetaé a classe base que descreve a incompleta função beta.

A classe CBeta aparece a seguir:

class CBeta : public CGauleg18 { private : int Switch; double Eps,Fpmin; public : void CBeta() { int swi= 3000 ; setCBeta(swi,EPS,FPMIN); }; void setCBeta( int swi, double eps, double fpmin) { Switch=swi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double betai( const double a, const double b, const double x); double betacf( const double a, const double b, const double x); double betaiapprox( double a, double b, double x); double invbetai( double p, double a, double b); };

Esta classe também tem uma classe base CGauleg18que fornece coeficientes para método de integração numérica como Quadratura de Gauss-Legendre.







2.1.6 Distribuição Logística

Eu proponho prosseguir com a distribuição logística em nosso estudo.



Na teoria de probabilidade e estatísticas, a distribuição logística é a distribuição de probabilidade contínua. A função de distribuição acumulativa é a função logística. Esta se assemelha a distribuição normal no formato, mas tem caudas pesadas. Densidade de distribuição: onde α é o parâmetro de localização (-∞ ≤ α ≤ +∞ ), β é o parâmetro de escala (0<β).





Figura 6 Densidade de distribuiçãologísticaLogi(0,1)

Essa notação tem o seguinte formato: X ~ Logi(α,β), onde:

X é uma variável aleatória;

α é o parâmetro de localização (-∞ ≤ α ≤ +∞ );



α é o parâmetro de localização (-∞ ≤ α ≤ +∞ ); β é o parâmetro de escala (0< β ).



O intervalo válido da variável aleatória X: -∞ ≤ X ≤ +∞.

A classeCLogisticdist é a implementação da distribuição descrita acima:

class CLogisticdist { public : double alph, bet; void CLogisticdist() { alph= 0.0 ;bet= 1.0 ; if (bet<= 0 .) Alert ( "bad bet in Logistic Distribution!" ); } double pdf( double x) { return exp (-(x-alph)/bet)/(bet* pow ( 1 .+ exp (-(x-alph)/bet), 2 )); } double cdf( double x) { double et= exp (- 1 .* fabs ( 1.81379936423421785 *(x-alph)/bet)); if (x>=alph) return 1 ./( 1 .+et); else return et/( 1 .+et); } double invcdf( double p) { if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Logistic Distribution!" ); return alph+ 0.551328895421792049 *bet* log (p/( 1 .-p)); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };





2.1.7Distribuição exponencial

Vamos também dar uma olhada na distribuição exponencial de uma variável aleatória.

Uma variável aleatória X tem a distribuição exponencial com o parâmetroλ > 0, se a sua densidade é dada por:

onde λ é (λ>0).





Figura 7 Densidade de distribuição exponencial Exp(1)

Essa notação tem o seguinte formato: X ~ Exp(λ), onde:

X é uma variável aleatória;

λ é ( λ>0 ).



O intervalo válido da variável aleatória X: 0 ≤ X ≤ +∞.

Essa distribuição é notável pelo fato de descrever uma seqüência de eventos ocorrendo um a um em determinados momentos. Assim, usando esta distribuição um comerciante pode analisar uma série de perdasofertas entre outros.

No código MQL5, essa distribuição é descrita através da classe CExpondist:

class CExpondist { public : double lambda; void CExpondist() { lambda= 1.0 ; if (lambda<= 0 .) Alert ( "bad lambda in Exponential Distribution!" ); } double pdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Exponential Distribution!" ); return lambda* exp (-lambda*x); } double cdf( double x) { if (x < 0 .) Alert ( "bad x in Exponential Distribution!" ); return 1 .- exp (-lambda*x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Exponential Distribution!" ); return - log ( 1 .-p)/lambda; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };





2.1.8 DistribuiçãoGamma

Eu escolhi a distribuição gamma como a próxima distribuição contínua de variável aleatória.

Na teoria de probabilidade, a distribuição gamma é uma família de dois parâmetros da probabilidade de distribuição absolutamente contínua. Se o parâmetro α é um número inteiro, a distribuição gamma é também chamada de distribuição Erlang. A densidade tem a seguinte forma: onde Г é a função Gama de Euler, α é o parâmetro de formato (0<α), β é o parâmetro de escala(0<β).







Figura 8 Densidadededistribuição Gamma Gam(1,1).

Essa notação tem o seguinte formato: X ~ Gam(α,β), onde:

X é uma variável aleatória;

α é o parâmetro de formato (0< α);



α é o parâmetro de formato (0< α); β é o parâmetro de escala (0< β ).



O intervalo válido da variável aleatória X: 0 ≤ X ≤ +∞.

Na variante de classe definida CGammadist é como a seguir:

class CGammadist : CGamma { public : double alph, bet, fac; void CGammadist() { setCGammadist(); } void setCGammadist( double Alph= 1.0 , double Bet= 1.0 ) { alph=Alph; bet=Bet; if (alph<= 0 . || bet<= 0 .) Alert ( "bad alph,bet in Gamma Distribution!" ); fac=alph* log (bet)-gammln(alph); } double pdf( double x) { if (x<= 0 .) Alert ( "bad x in Gamma Distribution!" ); return exp (-bet*x+(alph- 1 .)* log (x)+fac); } double cdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Gamma Distribution!" ); return gammp(alph,bet*x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Gamma Distribution!" ); return invgammp(p,alph)/bet; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

A classe de distribuição de Gamma deriva da classe CGamma que descreve a incompleta função gamma.



A classe CGammaé definida como segue:

class CGamma : public CGauleg18 { private : int ASWITCH; double Eps, Fpmin, gln; public : void CGamma() { int aswi= 100 ; setCGamma(aswi,EPS,FPMIN); }; void setCGamma( int aswi, double eps, double fpmin) { ASWITCH=aswi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double gammp( const double a, const double x); double gammq( const double a, const double x); void gser( double &gamser, double a, double x, double &gln); double gcf( const double a, const double x); double gammpapprox( double a, double x, int psig); double invgammp( double p, double a); };

Ambas classes CGamma e CBeta tem CGauleg18 como a classe base.





2.1.9 DistribuiçãoBeta

Bom, vamos agora revisar a distribuição beta.



Na teoria de probabilidade e estatísticas, a distribuição beta é uma família de dois parâmetros de distribuição absolutamente contínua. é usada para descrever as variáveis aleatórias cujo valores são definidos em um intervalo finito. A densidade é definida da seguinte maneira: onde B é afunção beta, α é o primeiro parâmetro de formato (0<α), β é o segundo parâmetro de formato (0<β).





Figura 9 Densidadeddistribuição Beta(0.5,0.5)

Essa notação tem o seguinte formato: X ~ Beta(α,β), onde:

X é uma variável aleatória;

α é o primeiro parâmetro de formato (0< α);



α é o primeiro parâmetro de formato (0< α); β é o segundo parâmetro de escala (0< β ).



O intervalo válido da variável aleatória X: 0 ≤ X ≤ 1.

A classe CBetadist descreve essa distribuição da seguinte maneira:

class CBetadist : CBeta { public : double alph, bet, fac; void CBetadist() { setCBetadist(); } void setCBetadist( double Alph= 0.5 , double Bet= 0.5 ) { alph=Alph; bet=Bet; if (alph<= 0 . || bet<= 0 .) Alert ( "bad alph,bet in Beta Distribution!" ); fac=gammln(alph+bet)-gammln(alph)-gammln(bet); } double pdf( double x) { if (x<= 0 . || x>= 1 .) Alert ( "bad x in Beta Distribution!" ); return exp ((alph- 1 .)* log (x)+(bet- 1 .)* log ( 1 .-x)+fac); } double cdf( double x) { if (x< 0 . || x> 1 .) Alert ( "bad x in Beta Distribution" ); return betai(alph,bet,x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p> 1 .) Alert ( "bad p in Beta Distribution!" ); return invbetai(p,alph,bet); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };





2.1.10 DistribuiçãoLaplace

Outra notável distribuição contínua é a Distribuição Laplace (distribuição exponencial dupla).

Na teoria de probabilidade, a distribuição Laplace (distribuição exponencial dupla) é uma distribuição contínua de uma variável aleatória onde a densidade de probabilidade é: onde α é o parâmetro de localização (-∞ ≤ α ≤ +∞ ), β é o parâmetro de escala (0<β).





Figura 10 A densidade de distribuiçãoLaplace Lap(0,1)

Essa notação tem o seguinte formato: X ~ Lap(α,β), onde:

X é uma variável aleatória;

α é o parâmetro de localização (-∞ ≤ α ≤ +∞ );

α ≤ +∞ ); β é o parâmetro de escala (0< β ).

O intervalo válido da variável aleatória X: -∞ ≤ X ≤ +∞.

A classe CLaplacedist para fins de distribuição é definida como segue:

class CLaplacedist { public : double alph; double bet; void CLaplacedist() { alph=. 0 ; bet= 1 .; if (bet<= 0 .) Alert ( "bad bet in Laplace Distribution!" ); } double pdf( double x) { return exp (- fabs ((x-alph)/bet))/ 2 *bet; } double cdf( double x) { double temp; if (x< 0 ) temp= 0.5 * exp (- fabs ((x-alph)/bet)); else temp= 1 .- 0.5 * exp (- fabs ((x-alph)/bet)); return temp; } double invcdf( double p) { double temp; if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Laplace Distribution!" ); if (p< 0.5 ) temp=bet* log ( 2 *p)+alph; else temp=- 1 .*(bet* log ( 2 *( 1 .-p))+alph); return temp; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Então, utilizando o código MQL5 criamos 10 classes para as dez distribuições contínuas. Além destas, mais algumas classes foram criadas que foram, assim dizendo, complementar desde que houve a necessidade em funções e métodos específicos. (e.g. CBeta eCGamma).

Agora vamos prosseguir para as distribuições discretas e criar algumas classes para essa categoria de distribuição.





2.2.1 Distribuição Binomial

Vamos começar com a distribuição binomial.

Na teoria da probabilidade, a distribuição binomial é uma distribuição dos números de sucessos numa seqüência de experimentos independentes aleatórios, onde a probabilidade de sucessos em cada um deles é igual. A densidade de probabilidade é dada pela seguinte formula: Onde (n k) é o coeficiente binomial, n é o número de ensaios (0 ≤ n), p é a probabilidade de sucesso (0 ≤ p ≤1).





Figura 11 Densidade distribuição Binomial Bin(100,0.5).

Essa notação tem o seguinte formato: k ~ Bin(n,p), onde:

k é uma variável aleatória;

n é o número de ensaios (0 ≤ n);

n); p é a probabilidade de sucesso (0 ≤ p ≤1 ).

O intervalo válido da variável aleatória X: 0 ou 1.

O intervalo de valores possíveis da variável aleatória X sugere alguma coisa a você? De fato, essa distribuição pode nos ajudar a analisar o conjunto de ganhos(1) e perdas(0) de ofertas no sistema do mercado.



Vamos criar a classe СBinomialdist como segue:

class CBinomialdist : CBeta { public : int n; double pe, fac; void CBinomialdist() { setCBinomialdist(); } void setCBinomialdist( int N= 100 , double Pe= 0.5 ) { n=N; pe=Pe; if (n<= 0 || pe<= 0 . || pe>= 1 .) Alert ( "bad args in Binomial Distribution!" ); fac=gammln(n+ 1 .); } double pdf( int k) { if (k< 0 ) Alert ( "bad k in Binomial Distribution!" ); if (k>n) return 0 .; return exp (k* log (pe)+(n-k)* log ( 1 .-pe)+fac-gammln(k+ 1 .)-gammln(n-k+ 1 .)); } double cdf( int k) { if (k< 0 ) Alert ( "bad k in Binomial Distribution!" ); if (k== 0 ) return 0 .; if (k>n) return 1 .; return 1 .-betai(( double )k,n-k+ 1 .,pe); } int invcdf( double p) { int k,kl,ku,inc= 1 ; if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Binomial Distribution!" ); k= fmax ( 0 , fmin (n,( int )(n*pe))); if (p<cdf(k)) { do { k= fmax (k-inc, 0 ); inc*= 2 ; } while (p<cdf(k)); kl=k; ku=k+inc/ 2 ; } else { do { k= fmin (k+inc,n+ 1 ); inc*= 2 ; } while (p>cdf(k)); ku=k; kl=k-inc/ 2 ; } while (ku-kl> 1 ) { k=(kl+ku)/ 2 ; if (p<cdf(k)) ku=k; else kl=k; } return kl; } double sf( int k) { return 1 .-cdf(k); } };





2.2.2 Distribuição de Poisson



A próxima distribuição que será revisada será a Distribuição de Poisson.



A distribuição de Poisson modela uma variável aleatória representada por um número de eventos ocorrendo por um fixo período de tempo, com a condição de que esses eventos ocorrem com uma média fixa de intensidade e independente de uma outra. A densidade tem a seguinte forma: onde k! é o fatorial, λ é o parâmetro de localização (0 < λ).







Figura 12 Densidade distribuiçãode Poisson Pois(10).

Essa notação tem o seguinte formato: k ~ Pois(λ), onde:

k é uma variável aleatória;

λ é o parâmetro de localização (0 < λ).

O intervalo válido da variável aleatória X: 0 ≤ X ≤ +∞.

A distribuição de Poisson descreve a "lei de raros eventos" a qual é importante para estimar o grau de risco.



A classeCPoissondist irá servir para fins desta desta distribuição:

class CPoissondist : CGamma { public : double lambda; void CPoissondist() { lambda= 15 .; if (lambda<= 0 .) Alert ( "bad lambda in Poisson Distribution!" ); } double pdf( int n) { if (n< 0 ) Alert ( "bad n in Poisson Distribution!" ); return exp (-lambda+n* log (lambda)-gammln(n+ 1 .)); } double cdf( int n) { if (n< 0 ) Alert ( "bad n in Poisson Distribution!" ); if (n== 0 ) return 0 .; return gammq(( double )n,lambda); } int invcdf( double p) { int n,nl,nu,inc= 1 ; if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Poisson Distribution!" ); if (p< exp (-lambda)) return 0 ; n=( int ) fmax ( sqrt (lambda), 5 .); if (p<cdf(n)) { do { n= fmax (n-inc, 0 ); inc*= 2 ; } while (p<cdf(n)); nl=n; nu=n+inc/ 2 ; } else { do { n+=inc; inc*= 2 ; } while (p>cdf(n)); nu=n; nl=n-inc/ 2 ; } while (nu-nl> 1 ) { n=(nl+nu)/ 2 ; if (p<cdf(n)) nu=n; else nl=n; } return nl; } double sf( int n) { return 1 .-cdf(n); } };

é obviamente impossível considerar todas as distribuições estatísticas dentro de um artigo e provavelmente nem sequer necessário. O usuário, se quiser, pode expandir a galeria de distribuição enunciada acima. Distribuições criadas podem ser achadas na pastaDistribution_class.mqh.







3. Criando Gráficos de Distribuição

Agora eu sugiro olharmos como as classes que criamos para as distribuições podem ser usadas em nosso futuro trabalho.



A esse ponto, utilizando OOP novamente, eu criei a classe CDistributionFigure que processa os parâmetros de distribuição definidos pelo usuário mostrando-os na tela por meios descritos nesse artigo "Charts and Diagrams in HTML".



class CDistributionFigure { private : Dist_type type; Dist_mode mode; double x; double x11; double x12; int d; double st; public : double xAr[]; double p1[]; void CDistributionFigure(); void setDistribution(Dist_type Type,Dist_mode Mode, double X11, double X12, double St); void calculateDistribution( double nn, double mm, double ss); void filesave(); };

omitindo implementação. Nota-se que esta classe tem membros de dados como por exemplo tipo e modo relativo à Dist_type e Dist_mode correspondentemente. Esses tipos são enumerações de distribuições em estudo e seus tipos.

Então, vamos finalmente tentar criar um gráfico de alguma distribuição.



Eu escrevi um roteiro para distribuição contínua continuousDistribution.mq5 as principais linhas estão a seguir:

input Dist_type dist; input Dist_mode distM; input int nn= 1 ; input double mm= 0 ., ss= 1 .; void OnStart () { double Xx1, //left side limit Xx2, //right side limit st= 0.05 ; //step if (dist== 0 ) { Xx1=mm- 5.0 *ss/ 1.25 ; Xx2=mm+ 5.0 *ss/ 1.25 ; } if (dist== 2 || dist== 4 || dist== 5 ) { Xx1=mm- 5.0 *ss/ 0.35 ; Xx2=mm+ 5.0 *ss/ 0.35 ; } else if (dist== 1 || dist== 6 || dist== 7 ) { Xx1= 0.001 ; Xx2= 7.75 ; } else if (dist== 8 ) { Xx1= 0.0001 ; Xx2= 0.9999 ; st= 0.001 ; } else { Xx1=mm- 5.0 *ss; Xx2=mm+ 5.0 *ss; } CDistributionFigure F; //creation of the CDistributionFigure class instance F.setDistribution(dist,distM,Xx1,Xx2,st); F.calculateDistribution(nn,mm,ss); F.filesave(); string path= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+ "\\MQL5\\Files\\Distribution_function.htm" ; ShellExecuteW( NULL , "open" ,path, NULL , NULL , 1 ); }

Para distribuições discretas, foi escrito um roteiro. discreteDistribution.mq5

Eu conduzi o roteiro com o padrão de parâmetros para a distribuição de Cauchy e obtive o seguinte gráfico como mostra no vídeo abaixo.













Conclusão

Este artigo introduziu algumas teorias de distribuições de uma variável aleatória, também codificado em MQL5. Eu acredito que o mercado do comércio por si mesmo e conseqüentemente o trabalho do sistema de negociação deve ser baseado nos fundamentos das leis de probabilidade.



E eu espero que este artigo seja de valor prático aos leitores interessados. Da minha parte, eu irei engrandecer o assunto e dar exemplos práticos para demonstrar como as distribuições de probabilidade estatística podem ser usadas em análises de modelo de probabilidade.





Localização da pasta:

#

Arquivo

Via

Descrição

1

Distribution_class.mqh

%MetaTrader%\MQL5\Include Galeria de distribuição de classes

2 DistributionFigure_class.mqh

%MetaTrader%\MQL5\Include

Classes of graphic display of distributions

3 continuousDistribution.mq5 %MetaTrader%\MQL5\Scripts Script for creation of a continuous distribution

4

discreteDistribution.mq5

%MetaTrader%\MQL5\Scripts Script for creation of a discrete distribution

5.

dataDist.txt

%MetaTrader%\MQL5\Files Distribution display data

6

Distribution_function.htm

%MetaTrader%\MQL5\Files Continuous distribution HTML graph

7. Distribution_function_discr.htm

%MetaTrader%\MQL5\Files Discrete distribution HTML graph

8. exporting.js

%MetaTrader%\MQL5\Files Java script for exporting a graph

9. highcharts.js

%MetaTrader%\MQL5\Files JavaScript library 10. jquery.min.js %MetaTrader%\MQL5\Files JavaScript library





