Canal universal com GUI

Conteúdo

Introdução

Anteriormente já foi escrito um artigo sobre a criação de um oscilador universal com uma interface gráfica do usuário. O resultado foi um indicador muito interessante, conveniente e útil que simplificava e acelerava consideravelmente a análise de gráficos. Além do oscilador, existem outros tipos de indicadores de análise técnica que representem não menos interessante do que os osciladores. Eles são indicadores de tendência, indicadores de volatilidade e de volumes que, por sua vez, também podem ser divididos em diferentes categorias. Neste artigo, aprenderemos como criar um indicador universal de canal.

A tarefa revelou-se bastante desafiadora e, talvez, mais apropriada para programadores avançados, e não para iniciantes. Como o tema deste artigo está muito relacionado com a criação de um oscilador universal, o canal universal será criado com base no oscilador universal, a fim de não considerar duas vezes questões gerais. Assim, até mesmo programadores iniciantes podem criar seus indicadores universais através de algumas melhorias, sem entrar em todas as nuances quanto à criação de indicadores universais com uma interface gráfica do usuário.

Apesar da semelhança com o oscilador universal, encontraremos algumas diferenças fundamentais. Todos os indicadores de canais apresentam três linhas, isto é: central, superior e inferior. A linha central, quanto à sua plotagem, é idêntica à média móvel. Na maioria dos casos, para a plotagem do canal, é utilizada a média móvel. As linhas superior e inferior são equidistantes da linha central. Esta distância pode ser determinada simplesmente em pontos, em porcentagem do preço (indicador Envelopes), pode ser usado o valor do desvio padrão (bandas de Bollinger), podem ser empregado o valor do indicador de ATR (canal Keltner). Isso significa que o indicador de canal será plotado usando dois blocos independentes:

Bloco de cálculo para a linha central Bloco de definição de largura de canal (ou plotagem das bordas)

Existem outros tipos de canais um pouco diferentes, em especial, o canal Donchian (canal de preço). Geralmente, durante sua criação, primeiro são plotadas as linhas extremas (faixa de preço) e, em seguida, é calculado o valor da linha central (no meio da faixa). Mas, e este canal pode ser plotado de acordo com o sistema acima, isto é: primeiro é construída a linha central - definida como o ponto médio da faixa de preço - e, depois, são terminadas as bordas a uma distância de metade da faixa de preço. Claro, são requeridos mais cálculos do que durante plotagem habitual. No entanto, como o objetivo principal deste artigo é a criação de um indicador universal, você pode permitir algumas exceções, especialmente quando esta abordagem aumenta o número de combinações possíveis da linha central e bordas. Por exemplo, é possível obter um indicador com uma linha central como a do canal de preço, mas com bordas dentro do desvio padrão, como as bandas de Bollinger, etc.

Tipos de linha central

Para a linha central, serão utilizadas diferentes médias móveis. Nós definimos seus tipos e número de parâmetros. Todas as variantes da linha central que serão usadas ​​no indicador são mostradas na tabela 1.

Tabela 1. Tipos de linha central

Função

padrão Nome Parâmetros iAMA Adaptive Moving Average 1. int ama_period — período AMA

2. int fast_ma_period — período da média rápida

3. int slow_ma_period — período da média lenta

4 int ama_shift — deslocamento horizontal do indicador

5. ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — tipos de preço ou handle iDEMA Double Exponential Moving Average 1. int ma_period — período de média

2. int ma_shift — deslocamento horizontal do indicador

3. ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — tipo de preço iFrAMA Fractal Adaptive Moving Average 1. int ma_period — período de média

2. int ma_shift — deslocamento horizontal do indicador

3. ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — tipo de preço iMA Moving Average 1. int ma_period — período de média

2. int ma_shift — deslocamento horizontal do indicador

3. ENUM_MA_METHOD ma_method — tipo de suavização

4 ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — tipo de preço iTEMA Triple Exponential Moving Average 1. int ma_period — período de média

2. int ma_shift — deslocamento horizontal do indicador

3. ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — tipo de preço iVIDyA Variable Index Dynamic Average 1. int cmo_period — período do Chande Momentum

2. int ema_period — período do fator de suavização

3. int ma_shift — deslocamento horizontal do indicador

4 ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — tipo de preço - linha central do canal de preço 1. int period

Com base na análise da coluna "Parâmetros" a partir da tabela 1, obtemos o conjunto mínimo requerido de parâmetros (tabela 2).

Tabela 2. Conjunto universal de parâmetros para o cálculo da linha central do canal

Tipo Nome int period1 int period2 int period3 int shift ENUM_MA_METHOD ma_method ENUM_APPLIED_PRICE price

Tipos de bordas

Na janela de propriedades do indicador, os parâmetros de linha central será prefixado com "c_".

Assim como com a linha central do canal, definimos as variantes para o cálculo das bordas do canal (tabela 3).

Tabela 3. Variantes para o cálculo da largura do canal

Padrão

padrão Nome Parâmetros iATR Average True Range 1. int ma_period — período de média iStdDev Desvio Padrão 1. int ma_period — período de média

2. int ma_shift — deslocamento horizontal do indicador

3. ENUM_MA_METHOD — tipo de suavização

4 ENUM_APPLIED_PRICE applied_price — tipo de preço - em pontos int width — largura em pontos - em porcentagem (como o Envelopes) double width — largura em porcentagem a partir do preço - como o canal de preço double width — fator de dimensionamento em relação à largura real do canal de preço

Com base na coluna "Parâmetros" - na tabela 3 - obtemos o conjunto necessário de parâmetros (tabela 4).

Tabela 4. Conjunto universal de parâmetros para o cálculo da largura do canal

Tipo Nome int period int shift ENUM_MA_METHOD ma_method ENUM_APPLIED_PRICE price double width

Durante o cálculo em pontos, é necessária uma variável do tipo int, mas ela não existe na tabela 4, porque, em vez dela, pode ser utilizada a variável do tipo double. Isso faz com que o número total de variáveis ​​diminua, na janela de propriedades.

Na janela de propriedades do indicador, os parâmetros de cálculo de bordas terá o prefixo "W_".

Classes de linha central



Quanto ao seu princípio e conjunto de métodos, a classe base da linha central é idêntica à classe CUniOsc do artigo sobre o oscilador universal com interface gráfica do usuário, por isso ela é tomada como uma base e, a seguir, é modificada um pouco.



Na pasta MQL5/Include, criamos a pasta UniChannel, copiamos e colamos nela o arquivo CUniOsc.mqh (a partir da pasta Include/UniOsc) e mudamos seu nome para CUniChannel.mqh. No arquivo, deixamos a classe base (COscUni), classe filha Calculate1 (nome completo COscUni_Calculate1) e sua classe filha COscUni_ATR, removemos as outras classes.

Renomeamos as classes: substituímos o fragmento "COscUni" com "CChannelUni". Para este fim. é conveniente usar a função do editor (Menu Principal — Editar — Localizar e substituir — Substituir), tendo em conta não pressionar "Substituir tudo", mas sim realizar a substituição individualmente para monitorar o processo e ter certeza de que todas as substituições são feitas apenas quando necessário.

A classe da linha central sempre desenha uma linha contínua, por isso muitos dos métodos da classe base não são necessários. Após a remoção dos métodos desnecessários, fica a seguinte classe base:

class CChannelUniWidth{

protected :

int m_handle;

string m_name;

string m_label1;

string m_help;

double m_width;

public :





void CChannelUniWidth(){

m_handle= INVALID_HANDLE ;

}





void ~CChannelUniWidth(){

if (m_handle!= INVALID_HANDLE ){

IndicatorRelease (m_handle);

}

}





virtual int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double & bufferCentral[],

double & bufferUpper[],

double & bufferLower[],

){

return (rates_total);

}





int Handle(){

return (m_handle);

}





bool CheckHandle(){

return (m_handle!= INVALID_HANDLE );

}





string Name(){

return (m_name);

}





string Label1(){

return (m_label1);

}





string Help(){

return (m_help);

}

};



É possível apagar - a partir da classe Calculate - tudo relacionado com o segundo buffer, após isso, na classe, ficará o método Calculate:

class CChannelUni_Calculate1: public CChannelUni{

public :









int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double & buffer0[]

){







int cnt;



if (prev_calculated== 0 ){

cnt=rates_total;

}

else {

cnt=rates_total-prev_calculated+ 1 ;

}





if ( CopyBuffer (m_handle, 0 , 0 ,cnt,buffer0)<= 0 ){

return ( 0 );

}



return (rates_total);

}

};

Escrevemos a classe filha que usa o indicador iMA. Mudamos o nome da classe CChannelUni_ATR - localizado no arquivo - para CChannelUni_MA, substituímos nele o indicador a ser chamado e apagamos o restante. O resultado é a seguinte classe:

class CChannelUni_MA: public CChannelUni_Calculate1{

public :







void CChannelUni_MA( bool use_default,

bool keep_previous,

int & ma_period,

int & ma_shift,

long & ma_method,

long & ma_price){

if (use_default){

if (keep_previous){



if (ma_period==- 1 )ma_period= 14 ;

if (ma_shift==- 1 )ma_shift= 0 ;

if (ma_method==- 1 )ma_method= MODE_SMA ;

if (ma_price==- 1 )ma_price= PRICE_CLOSE ;

}

else {

ma_period= 14 ;

ma_shift= 0 ;

ma_method= MODE_SMA ;

ma_price= PRICE_CLOSE ;

}

}





m_handle= iMA ( Symbol (), Period (),ma_period,ma_shift,( ENUM_MA_METHOD )ma_method,( ENUM_APPLIED_PRICE )ma_price);





m_name= StringFormat ( "iMA(%i,%i,%s,%s)" ,

ma_period,

ma_shift,

EnumToString (( ENUM_MA_METHOD )ma_method),

EnumToString (( ENUM_APPLIED_PRICE )ma_price)

);







m_label1=m_name;





m_help= StringFormat ( "ma_period - c_Period1(%i), " +

"ma_shift - c_Shift(%i), " +

"ma_method - c_Method(%s)" +

"ma_price - c_Price(%s)" ,

ma_period,

ma_shift,

EnumToString (( ENUM_MA_METHOD )ma_method),

EnumToString (( ENUM_APPLIED_PRICE )ma_price)

);

}

};

Consideremos a formação de cadeias de caracteres nas variáveis m_name e mlabel1. O nome do indicador (variável m_name), nos indicadores que estão localizados na sub-janela, é visível no canto superior esquerdo da sub-janela. Como o canal será exibido no gráfico do preço, seu nome será visível, de modo que a variável m_label adota exatamente os mesmo nome detalhado como a variável m_name, para que quando você passa o mouse sobre o canal central na dica sejam vistos todos seus parâmetros.

Assim como para a classe do indicador IMA, são criadas classes para todos os outros indicadores padrão. O canal de preço é uma exceção. Como o canal de preço não está entre os indicadores padrão, é necessário levar a cabo seu cálculo. Podem haver duas variantes:

Criar um tipo de classe filha Calculate e realizar cálculos nela Escrever um indicador adicional e chamá-lo através da função iCustom



Ambas as variantes têm seu direito de existir. No primeiro caso, é reduzido o número de arquivos dos quais depende o indicador a ser criado no artigo, mas será exigida uma nova execução do mesmo cálculo (primeiro, a definição de bordas para o cálculo da linha média do canal, e, em seguida, outra vez a definição das bordas do canal para determinar a largura de canal). No segundo caso, além de não haver duplicação de cálculos, podemos obter um indicador de canal adicional e completo que pode ser usado de forma independente.

Anexado ao artigo, encontram-se: o arquivo CUniChannel.mqh, com as classes filhas para todos os outros indicadores, e o indicador iPriceChannel. No indicador iPriceChannel,, os dados das linhas centrais estão localizadas no buffer 0. Se alguém quiser modificar a classe para outro indicador, cujos os dados necessários não estão localizados no buffer de zero, então será necessário criar outra classe filha Calculate ou, na classe base, criar uma variável para o índice do buffer e, no construtor da classe filha, definir para ela o valor desejado.

Classes de cálculo para a largura e a plotagem do canal

Como fundamento da classe base pegamos novamente na classe CUniChannel. No método Calculate, será transferido o buffer de indicador com os valores da linha central, dois buffers para as bordas cujos canais serão preenchidos com os valores calculados no método. Aqui, ao contrário da CUniChannel, para cada variante de cálculo de bordas, serão suas classes filhas Calcule que carregarão os indicadores e, nas quais, serão formados os nomes do indicador e dos buffers. Ainda é necessária uma pequena edição complementar da classe base: adicionar uma variável para a largura do canal, o valor será definido pelo construtor da classe filha. Salvamos o arquivo CUniChannel.mqh com o nome CUniChannelWidth.mqh e fazemos nele as alterações. Primeiro, removemos todas as classes filhas, deixando apenas a classe base e a classe Calculate. Mudamos o nome da classe CChannelUni para CChannelUniWidth (não se esqueça de que também precisa mudar o construtor e o destruidor do nome da classe mãe, na classe filha). O resultado é a seguinte classe: class CChannelUniWidth{

protected :

int m_handle;

string m_name;

string m_label1;

string m_help; /

double m_width;

public :





void CChannelUniWidth(){

m_handle= INVALID_HANDLE ;

}





void ~CChannelUniWidth(){

if (m_handle!= INVALID_HANDLE ){

IndicatorRelease (m_handle);

}

}





virtual int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double & bufferCentral[],

double & bufferUpper[],

double & bufferLower[],

){

return (rates_total);

}





int Handle(){

return (m_handle);

}





bool CheckHandle(){

return (m_handle!= INVALID_HANDLE );

}





string Name(){

return (m_name);

}





string Label1(){

return (m_label1);

}





string Help(){

return (m_help);

}

};

Mudamos o nome da classe CChannelUni_Calculate para CChannelUni_Calculate_ATR e adicionamos nela o construtor. O construtor pode ser tomado a partir da classe COscUni_ATR do oscilador universal, mas ele deve ser renomeado e acrescentado com o parâmetro de largura. E serão necessárias outras alterações: você precisa adicionar a formação de nomes do indicador e dos buffers. Finalmente, a classe para o cálculo das bordas com base no indicador ATR é como se segue: class CChannelUni_Calculate_ATR: public CChannelUniWidth{

public :









void CChannelUni_Calculate_ATR( bool use_default,

bool keep_previous,

int & ma_period,

double & ch_width){

if (use_default){

if (keep_previous){

if (ma_period==- 1 )ma_period= 14 ;

if (ch_width==- 1 )ch_width= 2 ;

}

else {

ma_period= 14 ;

ch_width= 2 ;

}

}





m_width=ch_width;



m_handle= iATR ( Symbol (), Period (),ma_period);



m_name= StringFormat ( "ATR(%i)" ,ma_period);



m_label1=m_name;



m_help= StringFormat ( "ma_period - Period1(%i)" ,ma_period);

}











int Calculate( const int rates_total,

const int prev_calculated,

double & bufferCentral[],

double & bufferUpper[],

double & bufferLower[],

){







int start;



if (prev_calculated== 0 ){

start= 0 ;

}

else {

start=prev_calculated- 1 ;

}







for ( int i=start;i<rates_total;i++){





double tmp[ 1 ];

if ( CopyBuffer (m_handle, 0 ,rates_total-i- 1 , 1 ,tmp)<= 0 ){

return ( 0 );

}





tmp[ 0 ]*=m_width;





bufferUpper[i]=bufferCentral[i]+tmp[ 0 ];

bufferLower[i]=bufferCentral[i]-tmp[ 0 ];



}



return (rates_total);

}

}; Por favor, note que o valor do indicador ATR é copiado dentro do ciclo principal para uma barra. Tal forma de realização é, naturalmente, muito mais lenta do que copiar e colar a série de valores no buffer. No entanto, esta abordagem poupa um buffer de indicador, e a perda de velocidade ocorreria apenas ao anexar manualmente o indicador no gráfico. Mas um atraso de alguns décimos de segundo não será insignificante para o utilizador. No testador, no início do teste, no gráfico, há um pequeno número de barras, por isso a perda de tempo com a cópia de dados, para cada barra separadamente, não será perceptível. Algumas formas de calcular a largura de canal não requerem a utilização de indicadores adicionais. Neste caso, a variável m_handle da classe base adota o valor 0 (diferente do valore INVALID_HANDLE). Anexado ao artigo, encontra-se o arquivo CUniChannelWidth.mqh com classe filha para todas as variantes de cálculo de canal. Criação do indicador de canal universal Agora, tendo estabelecido as classes acima, você pode criar o indicador de canal universal, mas sem a interface gráfica. No editor, criamos um novo indicador personalizado chamado iUniChannel. Ao criar o indicador no assistente MQL, selecionamos as funções: OnCalculate(...,open,high,low,close), OnTimer, OnChartEvent, criamos três buffers de tipo Line. Para selecionar o tipo de linha central e tipo de canal, você deve criar duas enumerações. As transferências será localizadas no arquivo UniChannelDefines.mqh. Criar enumerações de acordo com as tabelas 1 e 3:

enum ECType{

UniCh_C_AMA,

UniCh_C_DEMA,

UniCh_C_FrAMA,

UniCh_C_MA,

UniCh_C_TEMA,

UniCh_C_VIDyA,

UniCh_C_PrCh

};





enum EWType{

UniCh_W_ATR,

UniCh_W_StdDev,

UniCh_W_Points,

UniCh_W_Percents,

UniCh_W_PrCh

}; A enumeração de tipos de linha central tem o nome ECType, enquanto a enumeração de tipos de largura do canal tem nome EWType. Ligamos ao indicador, o arquivo com enumerações e dois arquivos previamente criados com as classes: #include <UniChannel/UniChannelDefines.mqh>

#include <UniChannel/CUniChannel.mqh>

#include <UniChannel/CUniChannelWidth.mqh>

Declaramos duas variáveis ​​externas para selecionar os tipos de linha central e a largura do canal e variáveis ​​para os parâmetros de acordo com as tabelas 2 e 4:

input ECType CentralType = UniCh_C_MA;

input int c_Period1 = 5 ;

input int c_Period2 = 10 ;

input int c_Period3 = 15 ;

input int c_Shift = 0 ;

input ENUM_MA_METHOD c_Method = MODE_SMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE c_Price = PRICE_CLOSE ;



input EWType WidthType = UniCh_W_StdDev;

input int w_Period = 20 ;

input int w_Shift = 0 ;

input ENUM_MA_METHOD w_Method = MODE_SMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE w_Price = PRICE_CLOSE ;

input double w_Width = 2.0 ; Declaramos duas variáveis ​​que, por agora, serão internas, mas na versão com interface gráfica serão exibidas na janela de propriedades: bool UseDefault = false ;

bool KeepPrev = false ; No artigo sobre o indicador universal, são descritos em detalhes os nomes de estas variáveis: com a variável UseDefault é ativado um modo em que cada novo indicador selecionado é carregado com parâmetros por padrão, com a variável KeepPrev é ativado um modo em que são armazenados os valores dos parâmetros ao mudar de indicadores. Na versão do indicador sem a GUI, o indicador é carregado com os parâmetros a partir da janela de propriedades, de modo que o valor usedefault é igual a false. Com a variável KeepPrev também é definido o valor false, porque a GUI ainda não está disponível e não há nenhuma indicação da alternância dos indicadores. Durante a inicialização do indicador, é necessários preparar os parâmetros. Assim como no oscilador universal, preparamos os parâmetros numa função separada com nome PrepareParameters(), mas primeiro fazemos uma cópia de todas as variáveis ​​externas: ECType _CentralType;

int _ma_Period1;

int _ma_Period2;

int _ma_Period3;

int _ma_Shift;

long _ma_Method;

long _ma_Price;

EWType _WidthType;

int _w_Period;

int _w_Shift;

long _w_Method;

long _w_Price;

double _w_Width; Em seguida, escrevemos a função de preparação de parâmetros: void PrepareParameters(){



_CentralType=CentralType;

_WidthType=WidthType;



if (UseDefault && KeepPrev){

_c_Period1=- 1 ;

_c_Period2=- 1 ;

_c_Period3=- 1 ;

_c_Shift=0;

_c_Method=- 1 ;

_c_Price=- 1 ;

_w_Period=- 1 ;

_w_Shift=0;

_w_Method=- 1 ;

_w_Price=- 1 ;

_w_Width=- 1 ;

}

else {

_c_Period1=c_Period1;

_c_Period2=c_Period2;

_c_Period3=c_Period3;

_c_Shift=c_Shift;

_c_Method=c_Method;

_c_Price=c_Price;

_w_Period=w_Period;

_w_Shift=w_Shift;

_w_Method=w_Method;

_w_Price=w_Price;

_w_Width=w_Width;

}

} Observe que, ao satisfazer a condição UseDefault && KeepPrev, a todas as variáveis é atribuído o valor -1, enquanto à variável Shift é atribuído o valor 0, uma vez que os valores destas variáveis não são definidos a partir dos objetos do indicador, mas sim através da interface do usuário (da janela de propriedades ou interface gráfica). Após a preparação dos parâmetros, você pode criar os objetos para calcular a linha central e o canal. No oscilador universal, para isto estava a função LoadOscillator(). Neste caso, estará a função: LoadCentral() e LoadWidth(), mas, primeiro, declaramos os ponteiros-variáveis: CChannelUni * central;

CChannelUniWidth * width; Alguns indicadores têm um parâmetro para o deslocamento horizontal (shift), mas alguns outros não têm, porém, você pode deslocar todos os indicadores. Por isso declaramos uma variável adicional shift0 com valor 0, e enviamo-la para os construtores de classes. O deslocamento também será realizado movendo os buffers de indicador. Função LoadCentral(): void LoadCentral(){

switch (_CentralType){

case UniCh_C_AMA:

central= new CChannelUni_AMA( UseDefault,

KeepPrev,

_c_Period1,

_c_Period2,

_c_Period3,

shift0,

_c_Price);

break ;

case UniCh_C_DEMA:

central= new CChannelUni_DEMA( UseDefault,

KeepPrev,

_c_Period1,

shift0,

_c_Price);

break ;

case UniCh_C_FrAMA:

central= new CChannelUni_FrAMA(UseDefault,

KeepPrev,

_c_Period1,

shift0,

_c_Price);

break ;

case UniCh_C_MA:

central= new CChannelUni_MA( UseDefault,

KeepPrev,

_c_Period1,

shift0,

_c_Method,

_c_Price);

break ;

case UniCh_C_TEMA:

central= new CChannelUni_TEMA( UseDefault,

KeepPrev,

_c_Period1,

shift0,

_c_Price);

break ;

case UniCh_C_VIDyA:

central= new CChannelUni_VIDyA(UseDefault,

KeepPrev,

_c_Period1,

_c_Period2,

shift0,

_c_Price);

break ;

case UniCh_C_PrCh:

central= new CChannelUni_PriceChannel( UseDefault,

KeepPrev,

_c_Period1);

break ;

}

}

Uma das variantes para calcular a largura do canal (classe CChannelUni_Calculate_InPoints) tem um parâmetro que é alterado em pontos, enquanto, na classe, é suportada a adaptação do valor deste parâmetro de acordo com o número de casas decimais, nas cotações. Para que a adaptação funcione, ao criar o objeto, para o construtor da classe é necessário envia o multiplicador de parâmetro. Nas cotações com 2 y 4 dígitos, o valor do multiplicador será igual a 1, enquanto, para 3 e 5 dígitos será 10. Nos parâmetros externos declaramos a variável Auto5Digits do tipo bool: input bool Auto5Digits = true ; Se Auto5Digits for igual a true, será executada a correção do parâmetro, se for false, será utilizado o valor existente. Logo, abaixo do Auto5Digits, declaramos mais uma variável para o multiplicador: int mult; No início da função OnInit(), calculamos o valor mult: if (Auto5Digits && ( Digits ()== 3 || Digits ()== 5 )){

mult= 10 ;

}

else {

mult= 1 ; } Agora escrevemos a função LoadWidth(): void LoadWidth(){

switch (_WidthType){

case UniCh_W_ATR:

width= new CChannelUni_Calculate_ATR(UseDefault,KeepPrev,_w_Period,_w_Width);

break ;

case UniCh_W_StdDev:

width= new CChannelUni_Calculate_StdDev(UseDefault,KeepPrev,_w_Period,shift0,_w_Method,_w_Price,_w_Width);

break ;

case UniCh_W_Points:

width= new CChannelUni_Calculate_InPoints(UseDefault,KeepPrev,_w_Width,mult);

break ;

case UniCh_W_Percents:

width= new CChannelUni_Calculate_Envelopes(UseDefault,KeepPrev,_w_Width);

break ;

case UniCh_W_PrCh:

width= new CChannelUni_Calculate_PriceChannel(UseDefault,KeepPrev,_w_Period,_w_Width);

break ;

}

} Após criar cada um dos objetos (a linha central e largura), verificaremos o sucesso de sua criação. Se os objetos são criados, definimos o nome curto do indicador e, através da função Print(), obtemos a dica sobre os parâmetros: Print ( "Central line parameters matching:" ,central.Help());

Print ( "Width parameters matching:" ,width.Help()); A definição de rótulos e deslocamentos para buffers é realizada na função SetStyles(): void SetStyles(){





PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "Central: " +central.Label1());

PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "Upper: " +width.Label1());

PlotIndexSetString ( 2 , PLOT_LABEL , "Lower: " +width.Label1());





PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,_c_Shift);

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT ,_w_Shift);

PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_SHIFT ,_w_Shift);



} Como resultado, obtemos a seguinte função OnInit(): int OnInit (){





if (Auto5Digits && ( Digits ()== 3 || Digits ()== 5 )){

mult= 10 ;

}

else {

mult= 1 ;

}





PrepareParameters();





LoadCentral();





if (!central.CheckHandle()){

Alert ( "Central line error " +central.Name());

return ( INIT_FAILED );

}





LoadWidth();





if (!width.CheckHandle()){

Alert ( "Width error " +width.Name());

return ( INIT_FAILED );

}





Print ( "Central line parameters matching: " +central.Help());

Print ( "Width parameters matching: " +width.Help());





ShortName= "iUniChannel" ;

IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,ShortName);





SetIndexBuffer ( 0 ,Label1Buffer, INDICATOR_DATA );

SetIndexBuffer ( 1 ,Label2Buffer, INDICATOR_DATA );

SetIndexBuffer ( 2 ,Label3Buffer, INDICATOR_DATA );





SetStyles();



return ( INIT_SUCCEEDED );

} Neste ponto, podemos considerar que o indicador sem interface gráfica já está totalmente pronto. Com ele, você pode testar o funcionamento de todas as classes e parâmetros e, em seguida, começar a criar uma GUI. Durante o teste, o indicador revelou algumas características difíceis de trabalhar. Uma das desvantagens é a de separar o controle do período da linha central e o período de cálculo da largura do canal. O controle por si só aumenta as possibilidades do indicador, mas, em alguns casos, pode ser necessário controlar simultaneamente os dois períodos, utilizando um único parâmetro. Fazemos pequenas alterações para que o período da largura do canal seja igual a um dos três períodos de linha central. A seleção de uma das quatro variantes será realizada através de enumeração (localizada no arquivo UniChannelDefines.mqh): enum ELockTo{

LockTo_Off,

LockTo_Period1,

LockTo_Period2,

LockTo_Period3

}; Ao selecionar a variante LockTo_Off, os períodos são regulados separadamente, enquanto, em outros casos, o valor do parâmetro w_Period é igual ao período correspondente da linha central. Declaramos a variável do tipo ELockTo imediatamente após da variável w_Period: input ELockTo w_LockPeriod = LockTo_Off; Modificamos a função PrepareParameters(), adicionamos à parte inferior da função o código a seguir: switch (w_LockPeriod){ // dependendo do tipo de bloqueio

case LockTo_Period1:

_w_Period=_c_Period1;

break ;

case LockTo_Period2:

_w_Period=_c_Period2;

break ;

case LockTo_Period3:

_w_Period=_c_Period3;

break ;

} Outra desvantagem é que as mensagens sobre a correspondência dos parâmetros são exibidas na guia "Expert Advisor" numa cadeia de caracteres, e, nas telas estreitas, parte da cadeia de caracteres é exibida fora da borda. Modificamos para a exibição da cadeia de caracteres numa coluna. Em vez da função Print, utilizamos nossa função PrintColl(). Para esta função são enviados os dois parâmetros: o cabeçalho e a cadeia de caracteres com dica. Na função, a cadeia de caracteres com dica é dividida e exibida em partes: void PrintColl( string caption, string message){

Print (caption);

string res[];



int cnt= StringSplit (message,',',res);



for ( int i= 0 ;i<cnt;i++){

StringTrimLeft (res[i]);

Print (res[i]);

}

} Por conseguinte, na função OnInit(), são alteradas duas cadeias de caracteres de exibição de dicas: PrintColl( "Central line parameters matching:" ,central.Help());

PrintColl( "Width parameters matching:" ,width.Help()); Agora o indicador está completamente pronto, o nome do arquivo está no apêndice — "iUniChanhel". Procedemos a criar a interface gráfica. Criação das classes da GUI



A interface gráfica será criada com base na interface gráfica do oscilador universal. Copiamos e colamos o arquivo UniOsc/UniOscGUI.mqh na pasta UniChannel e alteramos seu nome para UniChannelGUI.mqh. A interface gráfica do usuário do canal será significativamente diferente da interface do oscilador universal, por isso temos que trabalhar duro.

A principal diferença reside no fato de que, no canal universal, é realizada a escolha independente dos dois indicadores (da linha central e bordas), por isso deve haver duas listas principais de seleção do tipo de indicador. Após a primeira lista, devem ser colocados os controles dos parâmetros da linha central, em seguida, a segunda lista e os controles dos parâmetros das bordas. Assim, a segunda lista não tem coordenadas fixos, elas devem ser calculadas. Além das duas listas para selecionar os tipos, no formulário sempre devem haver dois campos para inserir os valores de deslocamento, suas coordenadas também não são fixas. Há outro ponto que precisa de atenção, trata-se da lista para selecionar a variante que correspondente ao parâmetro w_LockPeriod. Em todos os casos, quando queremos exibir a caixa de edição do parâmetros w_Period, no grupo de controles de largura, é necessário exibir uma lista suspensa adicional. Primeiro, no arquivo UniChannelGUI.mqh executamos as alterações gerais: 1. O caminho para a enumeração de arquivos: #include <UniOsc/UniOscDefines.mqh> deve ser substituído com a seguinte cadeia de caracteres: #include <UniChannel/UniChannelDefines.mqh> 2. Adicionamos a matriz com valores de enumeração ELockTo: ELockTo e_lockto[]={LockTo_Off,LockTo_Period1,LockTo_Period2,LockTo_Period3};

3. Apagamos as matizes com as enumerações ENUM_APPLIED_VOLUME e ENUM_STO_PRICE. Agora procedemos a alterar a classe CUniOscControls. Classe de controle de linha central 1. Alteramos o nome da classe CUniOscControls para CUniChannelCentralControls. 2. Na classe, excluímos a declaração das variáveis m_volume e m_sto_price. Assim, excluímos todo associado com estes controles a partir dos métodos SetPointers(), Hide(), Events(). 3. Adicionamos a variável m_last_y, nela será fixada a coordenada Y do último controle do grupo. Adicionamos o método para obter o valor desta variável — GetLastY(). O método FormHeight() não é mais necessário, por isso é excluído, mas, em vez dele, adicionamos o método ControlsCount(), ele retornará o número de controles na classe filha. Esta quantidade será necessária para calcular a altura do formulário. Como resultado, obtém-se a seguinte classe mãe: class CUniChannelCentralControls{

protected :

CSpinInputBox * m_value1;

CSpinInputBox * m_value2;

CSpinInputBox * m_value3;

CComBox * m_price;

CComBox * m_method;

int m_last_y;



public :





int GetLastY(){

return (m_last_y);

}





void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CSpinInputBox & value3,

CComBox & price,

CComBox & method){

m_value1= GetPointer (value1);

m_value2= GetPointer (value2);

m_value3= GetPointer (value3);

m_price= GetPointer (price);

m_method= GetPointer (method);

}





void Hide(){

m_value1.Hide();

m_value2.Hide();

m_value3.Hide();

m_price.Hide();

m_method.Hide();

}





int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

int e1=m_value1.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e2=m_value2.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e3=m_value3.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e4=m_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e5=m_method.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (e1!= 0 || e2!= 0 || e3!= 0 || e4!= 0 || e5!= 0 ){

return ( 1 );

}

return ( 0 );

}





virtual void InitControls(){

}





virtual void Show( int x, int y){

}





virtual int ControlsCount(){

return ( 0 );

}

}; Alteramos a classe filha CUniOscControls_ATR: 1. Mudamos seu nome para CUniChannelCentralControls_AMA, esta será a classe para o indicador AMA. 2. De acordo com a coluna "Parâmetros", na Tabela 1, inicializamos os controles no método InitControls(), enquanto no método Show() chamamos os métodos Show() para todos os controles. Atribuímos à variável m_last_y o valor do último controle. 3. Removemos o método FormHeight(), em vez dele, adicionamos o método ControlsCount(). Obtemos a seguinte classe: class CUniChannelCentralControls_AMA: public CUniChannelCentralControls{

void InitControls(){



m_value1.Init( "c_value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " ama_period" );

m_value2.Init( "c_value2" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " fast_ma_period" );

m_value3.Init( "c_value3" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " slow_ma_period" );

}





void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

y+= 20 ;

m_value2.Show(x,y);

y+= 20 ;

m_value3.Show(x,y);

y+= 20 ;

m_price.Show(x,y);

m_last_y=y;

}





int ControlsCount(){

return ( 4 );

}

}; Do mesmo modo, criamos as classes para o resto dos indicadores de linha central, e removemos todas as classes filhas mais velhas dos osciladores. Classes de elementos de controle do cálculo para a largura Como fundamento da classe CUniChannelCentralControls, criamos a classe para controlar os parâmetros de largura do canal. Fazemos uma cópia da classe CUniChannelCentralControls, mudamos seu nome para CUniChannelWidthControls. Nesta classe, são necessários dois campos de entrada (o período e a largura), duas enumerações padrão para o tipo de média de preços, bem como a enumeração do parâmetro w_LockPeriod. O resultado das alterações é a seguinte classe: class CUniChannelWidthControls{

protected :

CSpinInputBox * m_value1;

CSpinInputBox * m_value2;

CComBox * m_price;

CComBox * m_method;

CComBox * m_lockto;

int m_last_y;



public :





int GetLastY(){

return (m_last_y);

}





void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CComBox & price,

CComBox & method,

CComBox & lockto){

m_value1= GetPointer (value1);

m_value2= GetPointer (value2);

m_price= GetPointer (price);

m_method= GetPointer (method);

m_lockto= GetPointer (lockto);

}





void Hide(){

m_value1.Hide();

m_value2.Hide();

m_price.Hide();

m_method.Hide();

}





int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

int e1=m_value1.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e2=m_value2.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e4=m_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e5=m_method.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e6=m_lockto.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (e1!= 0 || e2!= 0 || e4!= 0 || e5!= 0 || e6){

return ( 1 );

}

return ( 0 );

}





virtual void InitControls(){

}





virtual void Show( int x, int y){

}





virtual int ControlsCount(){

return ( 0 );

}

}; Criamos para ela as classes filhas. A principal diferença em relação à classe da linha central é que, após o campo de entrada do período, é necessário a lista suspensa para o parâmetro w_LockPeriod. Obtemos a classe para calcular a largura segundo o ATR: class CUniChannelWidthControls_ATR: public CUniChannelWidthControls{

void InitControls(){



m_value1.Init( "w_value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " period" );

}





void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

y+= 20 ;

m_lockto.Show(x,y);

m_last_y=y;

}





int ControlsCount(){

return ( 2 );

}

}; Do mesmo modo, são criadas as classes para o resto das variantes de cálculo da largura do canal. Agora, no arquivo UniChannelGUI.mqh, encontram-se duas classes bases de controles, muitas de suas classes filhas e a classe de formulário. Com esta última, temos de trabalhar. Devido ao considerável tamanho, mais tarde pode resultar inconveniente trabalhar nela, por isso levamos as classes de controles para outros arquivos. Criamos o arquivo UniChannel/CUniChannelCentralControls.mqh e transferimos para ele a classe CUniChannelCentralControls e todas suas classe filha e ligamos os arquivos adicionais: #include <IncGUI_v4.mqh>

#include <UniChannel/UniChannelDefines.mqh> Transferimos para o arquivo UniChannelDefines.mqh a definição da constante FORM_WIDTH, SPIN_BOX_WIDTH, COMBO_BOX_WIDTH. Depois disso, podemos compilar o arquivo CUniChannelCentralControls para verificar se há erros. Também transferimos para um arquivo separado a classe CUniChannelWidthControls. Após isso, será conveniente trabalhar com a classe de formulário. Classe de formulário Ligamos ao arquivo UniChannelGUI.mqh os dois arquivos recém-criados: #include <UniChannel/CUniChannelCentralControls.mqh>

#include <UniChannel/CUniChannelWidthControls.mqh> Mudamos o nome da classe CUniOscForm para CUniChannelForm. Na seção public, removemos a variável-ponteiro de tipo CUniOscControls, em vez dela, declaramos duas variável-ponteiro diferentes: CUniChannelCentralControls e CUniChannelWidthControls, definimos outros controles da classe de formulários. Como resultado, na secção public, temos as seguintes variáveis: CComBox m_c_cmb_main;

CSpinInputBox m_c_value1;

CSpinInputBox m_c_value2;

CSpinInputBox m_c_value3;

CComBox m_c_price;

CComBox m_c_method;

CSpinInputBox m_c_shift;



CComBox m_w_cmb_main;

CSpinInputBox m_w_value1;

CSpinInputBox m_w_value2;

CComBox m_w_price;

CComBox m_w_method;

CComBox m_w_lockto;

CSpinInputBox m_w_shift;





CUniChannelCentralControls * m_central_controls;



CUniChannelWidthControls * m_width_controls; No método Mainproperties( ), alteramos os valores das variáveis ​​m_Name e m_Caption, as outras variáveis ​​permanecem inalteradas: void MainProperties(){

m_Name = "UniChannelForm" ;

m_Width = FORM_WIDTH;

m_Height = 150 ;

m_Type = 0 ;

m_Caption = "UniChannel" ;

m_Movable = true ;

m_Resizable = true ;

m_CloseButton = true ;

} No método OnInitEvent(), chamamos o método Init() de todos os controles cujos rótulos não foram alterados (conjunto de controle correspondente ao indicador selecionado) e preenchemos as listas flutuantes: void OnInitEvent(){







m_c_cmb_main.Init( "cb_c_main" ,COMBO_BOX_WIDTH, " select central" );

m_w_cmb_main.Init( "cb_w_main" ,COMBO_BOX_WIDTH, " select bands" );



m_c_price.Init( "c_price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );

m_c_method.Init( "c_method" ,COMBO_BOX_WIDTH, " method" );

m_c_shift.Init( "c_shift" ,COMBO_BOX_WIDTH, 1 , " shift" );



m_w_price.Init( "w_price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );

m_w_method.Init( "w_method" ,COMBO_BOX_WIDTH, " method" );

m_w_shift.Init( "w_shift" ,COMBO_BOX_WIDTH, 1 , " shift" );



m_w_lockto.Init( "cb_w_lockto" ,COMBO_BOX_WIDTH, " lock period" );

m_w_value2.Init( "w_value2" ,SPIN_BOX_WIDTH, 0.001 , " width" );







for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

m_c_price.AddItem( EnumToString (e_price[i]));

m_w_price.AddItem( EnumToString (e_price[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

m_c_method.AddItem( EnumToString (e_method[i]));

m_w_method.AddItem( EnumToString (e_method[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_lockto);i++){

m_w_lockto.AddItem( EnumToString (e_lockto[i]));

}





m_c_shift.SetReadOnly( false );

m_w_shift.SetReadOnly( false );

} Nos métodos OnShowEvent(), exibimos os controles, ao fazer isto, após a exibição de grupos de elementos, obtemos a coordenada Y e de acordo com ela exibimos os seguintes controles: void OnShowEvent( int aLeft, int aTop){

m_c_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 );

m_central_controls.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 30 );

int m_y=m_central_controls.GetLastY();

m_c_shift.Show(aLeft+ 10 ,m_y+ 20 );

m_w_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,m_y+ 40 );

m_width_controls.Show(aLeft+ 10 ,m_y+ 60 );

m_y=m_width_controls.GetLastY();

m_w_value2.Show(aLeft+ 10 ,m_y+ 20 );

m_w_shift.Show(aLeft+ 10 ,m_y+ 40 );

} No método OnHideEvent(), ocultamos os controles: void OnHideEvent(){

m_c_cmb_main.Hide();

m_central_controls.Hide();

m_c_shift.Hide();

m_w_cmb_main.Hide();

m_width_controls.Hide();

m_w_shift.Hide();

m_w_lockto.Hide();

m_width_controls.Hide(); } Alteramos o método SetValues(). Alteramos o conjunto de parâmetros do método, no método, para todos os controles, definimos os valores correspondentes a estes parâmetros: void SetValues( int c_value1,

int c_value2,

int c_value3,

long c_method,

long c_price,

long c_shift,

int w_value1,

int w_value2,

long w_method,

long w_price,

long w_lockto,

long w_shift

){





m_c_value1.SetValue(c_value1);

m_c_value2.SetValue(c_value2);

m_c_value3.SetValue(c_value3);

m_c_shift.SetValue(c_shift);





m_w_value1.SetValue(w_value1);

m_w_value2.SetValue(w_value2);

m_w_shift.SetValue(w_shift);





for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

if (c_method==e_method[i]){

m_c_method.SetSelectedIndex(i);

}

if (w_method==e_method[i]){

m_w_method.SetSelectedIndex(i);

}

}





for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

if (c_price==e_price[i]){

m_c_price.SetSelectedIndex(i);

}

if (w_price==e_price[i]){

m_w_price.SetSelectedIndex(i);

}

}





for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_lockto);i++){

if (w_lockto==e_lockto[i]){

m_w_lockto.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}

} Em vez do método SetType(), criamos dois métodos: SetCentralType() — para definir o tipo de linha central e SetWidthType() — para definir o tipo de borda. No final de cada método, após criar o objeto de controle, são definidos os valores que permitem inserir valores a partir do teclado. Além disso, definimos os valores mais baixos possíveis, e chamamos o método particular de cálculo da altura do formulário: Método SetCentralType(): void SetCentralType( long type){



if ( CheckPointer (m_central_controls)== POINTER_DYNAMIC ){

delete (m_central_controls);

m_central_controls= NULL ;

}

switch ((ECType)type){

case UniCh_C_AMA:

m_central_controls= new CUniChannelCentralControls_AMA();

break ;

case UniCh_C_DEMA:

m_central_controls= new CUniChannelCentralControls_DEMA();

break ;

case UniCh_C_FrAMA:

m_central_controls= new CUniChannelCentralControls_FrAMA();

break ;

case UniCh_C_MA:

m_central_controls= new CUniChannelCentralControls_MA();

break ;

case UniCh_C_TEMA:

m_central_controls= new CUniChannelCentralControls_TEMA();

break ;

case UniCh_C_VIDyA:

m_central_controls= new CUniChannelCentralControls_VIDyA();

break ;

case UniCh_C_PrCh:

m_central_controls= new CUniChannelCentralControls_PrCh();

break ;

}





m_central_controls.SetPointers(m_c_value1,m_c_value2,m_c_value3,m_c_price,m_c_method);



m_central_controls.InitControls();





m_c_value1.SetReadOnly( false );

m_c_value2.SetReadOnly( false );

m_c_value3.SetReadOnly( false );





m_c_value1.SetMinValue( 1 );

m_c_value2.SetMinValue( 1 );

m_c_value3.SetMinValue( 1 );





this .SolveHeight();



} Método SetWidthType(): void SetWidthType( long type){

// se o objeto já foi criado, removemo-lo

if ( CheckPointer (m_width_controls)== POINTER_DYNAMIC ){

delete (m_width_controls);

m_width_controls= NULL ;

}

switch ((EWType)type){ // dependendo do tipo selecionado criamos o objeto

case UniCh_W_ATR:

m_width_controls= new CUniChannelWidthControls_ATR();

break ;

case UniCh_W_StdDev:

m_width_controls= new CUniChannelWidthControls_StdDev();

break ;

case UniCh_W_Points:

m_width_controls= new CUniChannelWidthControls_InPoints();

break ;

case UniCh_W_Percents:

m_width_controls= new CUniChannelWidthControls_Envelopes();

break ;

case UniCh_W_PrCh:

m_width_controls= new CUniChannelWidthControls_PrCh();

break ;

}



// envio de ponteiros para os objetos dos controles

m_width_controls.SetPointers(m_w_value1,m_w_value2,m_w_price,m_w_method);

// inicialização dos controles dos grupos

m_width_controls.InitControls();



// definição dos valores mínimos admissíveis

m_w_value1.SetReadOnly( false );

m_w_value2.SetReadOnly( false );



// definição dos valores mínimos admissíveis

m_w_value1.SetMinValue( 1 );

m_w_value2.SetMinValue( 0 );



// cálculo da altura do formulário

this .SolveHeight();



} No final dos métodos SetCentralType() e SetWidthType(), é chamado o método para calcular a altura do formulário SolveHeight(): void SolveHeight(){

// se existem ambos os objetos (linha central e largura)

if ( CheckPointer (m_central_controls)== POINTER_DYNAMIC && CheckPointer (m_width_controls)== POINTER_DYNAMIC ){

m_Height=(m_width_controls.ControlsCount()+m_central_controls.ControlsCount()+6)*20+10;

}

} Procedemos à conexão do indicador e a interface gráfica do usuário.

Conexão do indicador e a GUI

Salvamos o indicador iUniChannel como o nome iUniChannelGUI. Por analogia com o indicador iUniOscGUI, adicionamos ao topo de sua janela de propriedades o parâmetro externo UseGUI. A seguir, colocamos as variáveis UseDefault, KeepPrev, definimos para elas seus valores por padrão como true e exibimo-las na janela de propriedades:

input bool UseGUI = true ;

input bool UseDefault = true ;

input bool KeepPrev = true ;

Ligamos o arquivo com a interface gráfica (no mesmo lugar onde são relacionados os arquivos com as classes dos indicadores):

#include <UniChannel/UniChannelGUI.mqh>

Na parte inferior da função OnInit(), adicionamos o código de carregamento da GUI, mas antes, são exigidas as matrizes com os tipos de linha central e bordas. Adicionamo-las abaixo dos parâmetros externos do indicador:

// matriz com os tipos de linha central

ECType ctype[]={

UniCh_C_AMA,

UniCh_C_DEMA,

UniCh_C_FrAMA,

UniCh_C_MA,

UniCh_C_TEMA,

UniCh_C_VIDyA,

UniCh_C_PrCh

};



// matriz com os tipos de bordas

EWType wtype[]={

UniCh_W_ATR,

UniCh_W_StdDev,

UniCh_W_Points,

UniCh_W_Percents,

UniCh_W_PrCh

};



Neste ponto, adicionamos a variável-ponteiro na classe do formulário:

CUniChannelForm * frm;

Na função OnInit(), no final, criamos o objeto do interface gráfica do usuário:

if (UseGUI){





frm= new CUniChannelForm();

frm.Init();





int ind1= 0 ;

int ind2= 0 ;





for ( int i= 0 ;i< ArraySize (ctype);i++){

frm.m_c_cmb_main.AddItem( EnumToString (ctype[i]));

if (ctype[i]==_CentralType){

ind1=i;

}

}





for ( int i= 0 ;i< ArraySize (wtype);i++){

frm.m_w_cmb_main.AddItem( EnumToString (wtype[i]));

if (wtype[i]==_WidthType){

ind2=i;

}

}





frm.m_c_cmb_main.SetSelectedIndex(ind1);



frm.SetCentralType(_CentralType);





frm.m_w_cmb_main.SetSelectedIndex(ind2);

frm.SetWidthType(_WidthType);





frm.SetValues(

_c_Period1,

_c_Period2,

_c_Period3,

_c_Method,

_c_Price,

_c_Shift,

_w_Period,

_w_Width,

_w_Method,

_w_Price,

_w_LockPeriod,

_w_Shift

);





frm.SetSubWindow( 0 );

frm.SetPos( 10 , 30 );



frm.Show();

}

Além de criar o objeto do formulário, é realizado o preenchimento das listas para a seleção de indicadores e definição de suas variantes selecionadas. Além disso, definimos todos os outros valores nos controles. Depois disso, ao anexar o indicador ao gráfico, é exibido um formulário com controles (Fig. 1).



Fig. 1. Formulário com controles de canal universal

Os controles já são exibidos, agora é necessário fornecer as ações dos botões do formulário. Na função OnChartEvent(), são manipulados seis eventos diferentes. A manipulação de alguns deles é bastante complexa e volumosa, por isso tem sido colocados em funções individuais:

void OnChartEvent ( const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{



if (frm.Event(id,lparam,dparam,sparam)== 1 ){

EventForm();

}





if (frm.m_c_cmb_main.Event(id,lparam,dparam,sparam)== 1 ){

EventCentralTypeChange();

}





if (frm.m_w_cmb_main.Event(id,lparam,dparam,sparam)== 1 ){

EventWidthTypeChange();

}





if (frm.m_central_controls.Event(id,lparam,dparam,sparam)== 1 ){

EventCentralParametersChange();

}





if (frm.m_width_controls.Event(id,lparam,dparam,sparam)== 1 ){

EventWidthParametersChange();



}





if (frm.m_c_shift.Event(id,lparam,dparam,sparam)!= 0 ||

frm.m_w_shift.Event(id,lparam,dparam,sparam)

){

EventShift();

}

}

Consideramos todas estas funções. Função EventForm():

void EventForm(){

int win= ChartWindowFind ( 0 ,ShortName); // definição da subjanela do indicador

ChartIndicatorDelete ( 0 ,win,ShortName); // remoção do indicador

ChartRedraw ();

}

Esta função é executada quando: o formulário é fechado usando o botão com uma cruz, é procurada a janela do indicador pelo seu nome curto e é removido o indicador.



Função EventCentralTypeChange():

void EventCentralTypeChange(){

// obtenção do novo tipo na variável

_CentralType=ctype[frm.m_c_cmb_main.SelectedIndex()];



// exclusão do antigo objeto e criação de um novo

delete (central);

LoadCentral( true );



// verificação de como foi carregado o indicador

if (!central.CheckHandle()){

Alert ( "Erro de carregamento do indicador " +central.Name());

}



// definição de deslocamento e nomes dos buffers

SetStyles();



// definição na lista do novo tipo

frm.SetCentralType(ctype[frm.m_c_cmb_main.SelectedIndex()]);

// atualização dos valores dos parâmetros no formulário

frm.SetValues(

_c_Period1,

_c_Period2,

_c_Period3,

_c_Method,

_c_Price,

_c_Shift,

_w_Period,

_w_Width,

_w_Method,

_w_Price,

_w_LockPeriod,

_w_Shift

);

// atualização do formulário

frm.Refresh();



// execução do temporizador para recálculo dos indicadores

EventSetMillisecondTimer ( 100 );

}

Nesta função, é alterado o tipo de indicador de linha central. Primeiro, é obtido o tipo de indicador selecionado; é removido o objeto antigo; é criado um novo. Ao criar um novo objeto, seus parâmetros podem ser alterados (devido à função UseDefault), por isso é chamado o método SetValues() a fim de definir os novos valores dos controles, é atualizada a exibição do formulário (método Refresh()). No final, é executado o temporizador para recálculo do indicador.

A função EventWidthTypeChange() é semelhante com a função EventCentralTypeChange(), ela não será considerada em detalhe.

Nas funções EventCentralParametersChange() e EventWidthParametersChange(), é fornecida a reação dos indicadores às alterações dos valores dos parâmetros. Estas duas funções, na sua funcionalidade básica, são idênticas umas às outras. No entanto, durante a alteração dos parâmetros, é preciso de prestar atenção ao bloqueio dos períodos, executar a correção de parâmetros de acordo com ele, por isso, as funções têm suas próprias características e serão consideradas ambas.

void EventCentralParametersChange(){





bool dolock= false ;





if (( int )frm.m_c_value1.Value()> 0 ){



_c_Period1=( int )frm.m_c_value1.Value();



if (_w_LockPeriod==LockTo_Period1){



_w_Period=_c_Period1;



frm.m_w_value1.SetValue(_w_Period);



dolock= true ;

}

}





if (( int )frm.m_c_value2.Value()> 0 ){

_c_Period2=( int )frm.m_c_value2.Value();

if (_w_LockPeriod==LockTo_Period2){

_w_Period=_c_Period2;

frm.m_w_value1.SetValue(_w_Period);

dolock= true ;

}

}





if (( int )frm.m_c_value3.Value()> 0 ){

_c_Period3=( int )frm.m_c_value3.Value();

if (_w_LockPeriod==LockTo_Period3){

_w_Period=_c_Period3;

frm.m_w_value1.SetValue(_w_Period);

dolock= true ;

}

}





if (frm.m_c_method.SelectedIndex()!=- 1 ){

_c_Method=e_method[frm.m_c_method.SelectedIndex()];

}





if (frm.m_c_price.SelectedIndex()!=- 1 ){

_c_Price=e_price[frm.m_c_price.SelectedIndex()];

}





delete (central);

LoadCentral( false );

if (!central.CheckHandle()){

Alert ( "Erro de carregamento do indicador" +central.Name());

}





if (dolock){

delete (width);

LoadWidth( false );

if (!width.CheckHandle()){

Alert ( "Erro de carregamento do indicador " +width.Name());

}

}



// definição dos deslocamentos e nomes dos buffers

SetStyles();





EventSetMillisecondTimer ( 100 );

}

Nesta função, ao alterar qualquer um dos três períodos, é verificado o valor do parâmetro de bloqueio, e se o bloqueio é feito, é alterado o parâmetro para o indicador das bordas, a sua atualização - no formulário e variável dolock - é definido pelo valor true. No final, é removido o objeto velho do indicador e é criado um novo, e, se a variável dolock é igual a true, é executada a exclusão e criação de objeto das bordas. Depois de tudo isso, é iniciado o temporizador que espera o recálculo dos indicadores.



void EventWidthParametersChange(){





bool dolock= false ;





if (( int )frm.m_w_value1.Value()> 0 ){



_w_Period=( int )frm.m_w_value1.Value();





if (_w_LockPeriod==LockTo_Period1){



_c_Period1=_w_Period;



frm.m_c_value1.SetValue(_c_Period1);



dolock= true ;

}

else if (_w_LockPeriod==LockTo_Period2){

_c_Period2=_w_Period;

frm.m_c_value2.SetValue(_c_Period2);

dolock= true ;

}

else if (_w_LockPeriod==LockTo_Period3){

_c_Period3=_w_Period;

frm.m_c_value3.SetValue(_c_Period3);

dolock= true ;

}

}





if (( double )frm.m_w_value2.Value()> 0 ){

_w_Width=( double )frm.m_w_value2.Value();

}





if (frm.m_w_method.SelectedIndex()!=- 1 ){

_w_Method=e_method[frm.m_w_method.SelectedIndex()];

}





if (frm.m_w_price.SelectedIndex()!=- 1 ){

_w_Price=e_price[frm.m_w_price.SelectedIndex()];

}





if (frm.m_w_lockto.SelectedIndex()>= 0 ){



_w_LockPeriod=e_lockto[frm.m_w_lockto.SelectedIndex()];





if (_w_LockPeriod==LockTo_Period1){

_w_Period=_c_Period1;

frm.m_w_value1.SetValue(_w_Period);

}

else if (_w_LockPeriod==LockTo_Period2){

_w_Period=_c_Period2;

frm.m_w_value1.SetValue(_w_Period);

}

else if (_w_LockPeriod==LockTo_Period3){

_w_Period=_c_Period3;

frm.m_w_value1.SetValue(_w_Period);

}

}





delete (width);

LoadWidth( false );

if (!width.CheckHandle()){

Alert ( "Erro de carregamento do indicador " +width.Name());

}





if (dolock){

delete (central);

LoadCentral( false );

if (!central.CheckHandle()){

Alert ( "Erro de carregamento do indicador " +central.Name());

}

}



// definição dos deslocamentos e nomes dos buffers

SetStyles();





EventSetMillisecondTimer ( 100 );

}

Nesta função, ao alterar o período, é verificado o tipo de bloqueio, e, se necessário, é alterado o período correspondente do indicador da linha central. Se ocorrer o evento de lista de seleção de tipo de bloqueio, a variável de período de indicador das bordas executa a atribuição do valor a partir da variável correspondente do indicador da linha central.

A manipulação do evento de alteração de valores de deslocamento é bastante simples:

void EventShift(){

// obtenção de novos valores nas variáveis

_c_Shift=( int )frm.m_c_shift.Value();

_w_Shift=( int )frm.m_w_shift.Value();

// definição de novos estilos

SetStyles();

// atualização do gráfico

ChartRedraw ();

}

Ás variáveis ​​são atribuídos os valores a partir dos controles, é chamada a função SetStyles() e é atualizado o gráfico.

Neste ponto, o indicador com interface gráfica do usuário está quase pronto.

Durante o processo de teste do indicador, uma falha foi detectada. Quando o parâmetro externo UseDefault estava habilitado era utilizado o bloqueio de período, e o bloqueio não funcionou. Isto é devido ao fato de que após arrancar o segundo indicador (indicador de largura), no seu construtor, são alterados os parâmetros. Para corrigir este erro, teve de modificar certas classes filhas do indicador de largura. Nos construtores de classes CChannelUni_Calculate_ATR, CChannelUni_Calculate_StdDev e CChannelUni_Calculate_PriceChannel foi adicionado o parâmetro locked com valor por padrão false (se o parâmetro não é enviado para a classe, tudo funciona sem alterações). Ao definir locked=true e use_default=true, os parâmetros do período no construtor não são alterados (ao ter a condição locked=true). Consideremos o trecho da classe CChannelUni_Calculate_ATR:

if (use_default){

if (keep_previous){

if (ma_period==- 1 && !locked)ma_period= 14 ; // alteração

if (ch_width==- 1 )ch_width= 2 ;

}

else {

if (!locked)ma_period= 14 ; // alteração

ch_width= 2 ;

}

}

À variável ma_period é atribuído o valor por padrão, se a variável locked é igual a false. Assim sendo realizada a conclução da função LoadWidth(). No início da função, é calculado o valor Locked:

bool Locked=(w_LockPeriod!=LockTo_Off);

A seguir, essa variável é enviada para os construtores de classes ao criar objetos.

Assim como fizemos no oscilador universal, adicionamos a possibilidade de alterar o esquema de cores e garantir o armazenamento de parâmetros do indicador ao alterar o timeframe. Não vamos considerar o uso de esquemas de cores, uma vez que foi considerado ao criar o oscilador universal. Passamos para o armazenamento de parâmetros.

Na função OnDeinit() do indicador, se o motivo da anulação da inicialização é a alteração do gráfico, criamos um objeto gráfico com os valores dos parâmetros. Criaremos estes objetos gráficos para além da visibilidade do gráfico:

void SaveOrDeleteParameters( const int reason){

// se isto não é a alteração do gráfico, excluímos os objetos gráficos

if (reason!= REASON_CHARTCHANGE ){

ObjectDelete ( 0 , "_CentralType" );

ObjectDelete ( 0 , "_c_Period1" );

ObjectDelete ( 0 , "_c_Period2" );

ObjectDelete ( 0 , "_c_Period3" );

ObjectDelete ( 0 , "_c_Shift" );

ObjectDelete ( 0 , "_c_Method" );

ObjectDelete ( 0 , "_c_Price" );

ObjectDelete ( 0 , "_WidthType" );

ObjectDelete ( 0 , "_w_Period" );

ObjectDelete ( 0 , "_w_LockPeriod" );

ObjectDelete ( 0 , "_w_Shift" );

ObjectDelete ( 0 , "_w_Method" );

ObjectDelete ( 0 , "_w_Price" );

ObjectDelete ( 0 , "_w_Width" );

}

else { // ao alterar o gráfico, criamos objetos gráficos com valores dos parâmetros

SaveParameter( "_CentralType" ,( string )_CentralType);

SaveParameter( "_c_Period1" ,( string )_c_Period1);

SaveParameter( "_c_Period2" ,( string )_c_Period2);

SaveParameter( "_c_Period3" ,( string )_c_Period3);

SaveParameter( "_c_Shift" ,( string )_c_Shift);

SaveParameter( "_c_Method" ,( string )_c_Method);

SaveParameter( "_c_Price" ,( string )_c_Price);

SaveParameter( "_WidthType" ,( string )_WidthType);

SaveParameter( "_w_Period" ,( string )_w_Period);

SaveParameter( "_w_LockPeriod" ,( string )_w_LockPeriod);

SaveParameter( "_w_Shift" ,( string )_w_Shift);

SaveParameter( "_w_Method" ,( string )_w_Method);

SaveParameter( "_w_Price" ,( string )_w_Price);

SaveParameter( "_w_Width" ,( string )_w_Width);

}

}



// função auxiliar para armazenamento de um parâmetro no objeto gráfico

void SaveParameter( string name, string value){

if ( ObjectFind ( 0 ,name)==- 1 ){

ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 );

ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE , 0 );

ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,- 30 );

}

ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,value);

}

Na função OnInit(), imediatamente após a chamada da função PrepareParameters(), chamamos a função LoadSavedParameters():

bool LoadSavedParameters(){

// se existem todos os objetos com parâmetros

if ( ObjectFind ( 0 , "_CentralType" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_c_Period1" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_c_Period2" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_c_Period3" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_c_Shift" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_c_Method" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_c_Price" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_WidthType" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_w_Period" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_w_LockPeriod" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_w_Shift" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_w_Method" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_w_Price" )== 0 &&

ObjectFind ( 0 , "_w_Width" )== 0

){

// obtenção de valores a partir dos objetos gráficos

_CentralType=(ECType) ObjectGetString ( 0 , "_CentralType" , OBJPROP_TEXT );

_c_Period1=( int ) ObjectGetString ( 0 , "_c_Period1" , OBJPROP_TEXT );

_c_Period2=( int ) ObjectGetString ( 0 , "_c_Period2" , OBJPROP_TEXT );

_c_Period3=( int ) ObjectGetString ( 0 , "_c_Period3" , OBJPROP_TEXT );

_c_Shift=( int ) ObjectGetString ( 0 , "_c_Shift" , OBJPROP_TEXT );

_c_Method=( long ) ObjectGetString ( 0 , "_c_Method" , OBJPROP_TEXT );

_c_Price=( long ) ObjectGetString ( 0 , "_c_Price" , OBJPROP_TEXT );

_WidthType=(EWType) ObjectGetString ( 0 , "_WidthType" , OBJPROP_TEXT );

_w_Period=( int ) ObjectGetString ( 0 , "_w_Period" , OBJPROP_TEXT );

_w_LockPeriod=( long ) ObjectGetString ( 0 , "_w_LockPeriod" , OBJPROP_TEXT );

_w_Shift=( int ) ObjectGetString ( 0 , "_w_Shift" , OBJPROP_TEXT );

_w_Method=( long ) ObjectGetString ( 0 , "_w_Method" , OBJPROP_TEXT );

_w_Price=( long ) ObjectGetString ( 0 , "_w_Price" , OBJPROP_TEXT );

_w_Width=( double ) ObjectGetString ( 0 , "_w_Width" , OBJPROP_TEXT );

return ( true );

}

else {

return ( false );

}

}

Na função, é verificado se existem estes objetos, e se existirem, serão usados seus valores, ao acontecer isto, a função retornará true. Se a função retornar true, chamaremos as funções LoadCentral() e LoadWidth() usando o parâmetro false (para que não sejam definidos parâmetros por padrão). Trecho da função OnInit():

bool ChartCange=LoadSavedParameters();



LoadCentral(!ChartCange);

Da mesma forma, é chamada a função LoadWidth():

LoadWidth(!ChartCange);

Assim, a criação do canal universal foi completada.

Conclusão