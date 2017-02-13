Interfaces gráficas X: Gestión ampliada de las listas y tablas. Optimización de código (build 7)

Índice





Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de los artículos de cada parte se puede encontrar la lista de los capítulos con los enlaces, así como descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

Al código de nuestra librería le iría bastante bien una optimización que lo haría más ordenado y, por consecuencia, más legible y más comprensible para el análisis. Aparte de eso, continuaremos el desarrollo de los controles creados anteriormente en los artículos anteriores: listas, barras de desplazamiento y las tablas. Añadiremos los métodos que permitirán gestionar las propiedades de estos controles directamente en el proceso de la ejecución de la aplicación MQL usando la programación.





Cambios en el esquema de la librería y optimización del código

El código en todos los archivos de la librería pertenecientes a los controles ha sido optimizado parcialmente. Los casos con las repeticiones frecuentes del código han sido colocados en los métodos separados, que han sido trasladados, en su lugar, en una clase separada.



Explicaremos cómo ha sido hecho eso. La clase CElement ha sido renombrada en CElementBase. Es la clase base para todos los controles de la librería. Ahora, la siguiente clase derivada después de ésta es la clase nueva CElement que contiene los métodos repetidos frecuentemente en todos los controles. Son los siguientes:

Método para almacenar el puntero del formulario al que se adjunta el control;

Comprobación de la presencia del puntero al formulario;

Comprobación del identificador del control activado;

Cálculo de coordenadas absolutas;

Cálculo de las coordenadas desde el punto extremo del formulario.

Las clases CElementBase y CElement se ubican en los archivos diferentes, en ElementBase.mqh y Element.mqh, respectivamente. Por eso, el archivo ElementBase.mqh con la clase base lo incluimos en el archivo Element.mqh. Puesto que aquí es necesario definir el tipo CWindows, incluimos también el archivoWindow.mqh. En el código de abajo se muestra su implementación:











#include "ElementBase.mqh"

#include "Controls\Window.mqh"







class CElement : public CElementBase

{

protected :



CWindow *m_wnd;



public :

CElement( void );

~CElement( void );



void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); }



protected :



bool CheckWindowPointer( void );



bool CheckIdActivatedElement( void );





int CalculateX( const int x_gap);

int CalculateY( const int y_gap);



int CalculateXGap( const int x);

int CalculateYGap( const int y);

};







CElement::CElement( void )

{

}







CElement::~CElement( void )

{

}

Todos estos métodos y su código se repetían antes con frecuencia en todas las clases de los controles. Reunirlos en una clase separada ha hecho que el código de las clases de los controles sea más comprensible y legible. El código de todos estos métodos es muy simple y cabe prácticamente en una sola línea (véase el código de abajo). Además, durante el cálculo de las coordenadas, se toma en cuenta el posicionamiento del control respecto a uno de los lados del formulario.















int CElement::CalculateYGap( const int y)

{

return ((CElementBase::AnchorBottomWindowSide())? m_wnd.Y2()-y : y-m_wnd.Y());

}

Algunos pueden preguntar, ¿por qué estos métodos no han sido colocados en la versión antigua de la clase CElement?”. Era imposible hacerlo, porque durante la inclusión del archivo Window.mqh y la compilación ocurría el error de la falta del tipo, y como consecuencia, muchos otros errores relaccionados.

Fig. 1. Mensaje de ausencia del tipo CElement durante la compilación





Si intentamos saltarse esta dificultad e incluir el archivo Window.mqh después del cuerpo de la clase CElement, cuando el objeto tipo CWindow ya ha sido declarado en el cuerpo de esta clase, durante la compilación veremos el error conocido sobre la falta del tipo especificado:

Fig. 2. Mensaje de ausencia del tipo CWindow durante la compilación





Por eso, se ha decidido crear una clase intermedia adicional heredada, en la que se puede colocar el código repetido con frecuencia y los métodos para el trabajo con el puntero al formulario al que se adjuntan los controles. Es una parte del esquema de la librería en cuanto a las interacciones entre el formulario y los controles:

Fig. 3. Parte del esquema de la librería en cuanto a las interacciones entre el formulario y los controles





Como se puede ver en el esquema de arriba, la clase CWindow se deriva directamente de la clase CElementBase, porque la clase intermedia CElement ya es redundante e inapropiada para el formulario. Las demás clases de los controles se derivan de la clase intermediaCElement.





Gestión de la barra de desplazamiento usando programación

Durante el uso de la librería, se ha madurado la necesidad de gestionar las barras de desplazamiento usando programación. Para eso, en las clases CScrollV y CScrollH ha sido implementado el método MovingThumb(), que permite desplazar el deslizador de la barra de desplazamiento a una posición especificada.

Abajo se muestra el código sólo para la barra vertical porque es prácticamente idéntica a la barra horizontal. El método tiene un argumento cuyo valor predefinido es WRONG_VALUE. Si llamamos al método sin especificar la posición (con el valor por defecto), el deslizador será desplazado a la última posición de la lista. Eso puede ser conveniente cuando en la lista se añaden los elementos en el momento de la ejecución del programa, y permite implementar el desplazamiento (scrolling) automático de la lista.







class CScrollV : public CScroll

{

public :









uint check_pos= 0 ;





CScroll::CurrentPos(check_pos);



CalculateThumbY();

}

Gestión de las listas usando programación

Para la gestión de las listas han sido implementados los métodos públicos responsables de la ejecución de las siguientes acciones:

Reconstrucción de la lista

Adición del elemento al final de la lista

Limpieza de la lista (eliminación de todos los elementos)

Desplazamiento (scrolling) de la lista

Además de eso, como parte de la optimización del código de la librería, a las clases de las listas han sido añadidos los métodos privados para el código repetido.

Cálculo de coordenada Yen puntos

Cálculo del ancho de los elementos

Cálculo del tamaño de la lista por el eje Y

Vamos a analizar la estructura de estos métodos en la clase CListView. Los métodos privados son unos métodos auxiliares del código que se repite más de una vez en diferentes lugares de la clase. Ocupan sólo una línea en cada método:









int CalculationItemsWidth( void );











int CListView::CalculationYSize( void )

{

return (m_item_y_size*m_visible_items_total-(m_visible_items_total- 1 )+ 2 );

}

La limpieza de la lista dice por sí misma: todos los elementos de la lista se eliminan. para eso se utiliza el método CListView::Clear(). Aquí, en primer lugar se eliminan los primitivos gráficos, se libera el array de punteros a estos objetos y se establecen los valores predefinidos para algunos campos de la clase. Después de eso, el tamaño de la lista se establece a cero y se resetean los parámetros de la barra de desplazamiento. Al final del método, hay que añadir de nuevo el puntero al fondo de la lista en el array de los punteros del control, porque antes ha sido eliminado por el método CElementBase::FreeObjectsArray().







class CListView : public CElement

{

public :







void CListView::Clear( void )

{





CElementBase::FreeObjectsArray();





ListSize( 0 );



m_scrollv.Hide();

m_scrollv.MovingThumb( 0 );

m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);



CElementBase::AddToArray(m_area);

}

Para la reconstrucción de la lista, hay que usar el método CListView::Rebuilding(). La reconstrucción es una situación cuando es necesario volver a formar por completo la lista. Este método se utiliza para cambiar el número total de los elementos y el número de los elementos visibles. Es decir, el tamaño de la lista también se cambiará si indicamos el número de los elementos visibles distinto del valor inicial.

Al principio del método CListView::Rebuilding(), la lista se limpia. Luego, basándose en los valores de los argumentos transferidos, se establecen nuevos tamaños y se corrige el alto de la lista si el número de los elementos visibles ha cambiado. A continuación, se corrigen los tamaños de los objetos de la barra de desplazamiento. Después de eso, se crea la lista, y si el número total de los elementos supera su número visible establecido, se muestra la barra de desplazamiento.







class CListView : public CElement

{

public :





void CListView::Rebuilding( const int items_total, const int visible_items_total)

{



Clear();



ListSize(items_total);

VisibleListSize(visible_items_total);



int y_size=CalculationYSize();

if (y_size!=CElementBase::YSize())

{

m_area.YSize(y_size);

m_area.Y_Size(y_size);

CElementBase::YSize(y_size);

}



m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);

m_scrollv.ChangeYSize(y_size);



CreateList();



if (m_items_total>m_visible_items_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();

}

}

Para la creación de un elemento ha sido implementado el método separado CListView::CreateItem(), porque a la hora de añadir el elemento a la lista en el proceso de ejecución del programa, su código va a utilizarse en el método CListView::AddItem(), y no sólo cuando se crea la lista entera en el ciclo dentro del método CListView::CreateList().

El método CListView::AddItem() recibe sólo un argumento, texto del elemento a visualizar. Por defecto, es una línea vacía. Se puede añadir el texto después de la creación a través del método CListView::SetItemValue(). Al principio del método CListView::AddItem(), el array de los elementos se aumenta a un elemento. Luego, si en este momento el número total de los elementos no supera el número de los elementos visibles, eso significa que es necesario crear un objeto gráfico. Si hemos superado el límite del número visible, hay que mostrar la barra de desplazamiento y corregir el tamaño de su deslizador, así como corregir el ancho de los elementos.







class CListView : public CElement

{

public :







void CListView::AddItem( const string value = "" )

{



int array_size=ItemsTotal();

m_items_total=array_size+ 1 ;

::ArrayResize(m_item_value,m_items_total);

m_item_value[array_size]= value ;



if (m_items_total>m_visible_items_total)

{



m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();





int width=CElementBase::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 ;

if (width==m_items[ 0 ].XSize())

return ;



for ( int i= 0 ; i<m_items_total && i<m_visible_items_total; i++)

{

m_items[i].XSize(width);

m_items[i].X_Size(width);

}



return ;

}



int x=CElementBase::X()+ 1 ;

int y=CalculationItemY(array_size);



int width=CalculationItemsWidth();



CreateItem(array_size,x,y,width);



HighlightSelectedItem();



if (array_size== 1 )

m_selected_item_text=m_item_value[ 0 ];

}

El método CListView::Scrolling() está destinado para el desplazamiento de la lista usando la programación. Como el único argumento se recibe el número de la posición en la lista. Por defecto, se establece el valor WRONG_VALUE, lo que significa el desplazamiento de la lista a la última posición.







class CListView : public CElement

{

public :



void Scrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

};









int index= 0 ;



int last_pos_index=m_items_total-m_visible_items_total;



if (pos< 0 )

index=last_pos_index;

else

index=(pos>last_pos_index)? last_pos_index : pos;



m_scrollv.MovingThumb(index);



UpdateList(index);

}

Los mismos métodos están implementados también para la lista tipo CCheckBoxList.

Optimización del código de la tabla tipo CTable

El código de la clase CTable también ha sido optimizado. Ahora es más compacto y se lee mejor gracias a la adición de una serie de métodos privados que incluyen el código repetido con frecuencia. Son los siguientes métodos:

Cambio del tamaño de los array de la fila

Inicialización de las celdas con valores por defecto

Cálculo del tamaño de la tabla por el eje X

Cálculo del tamaño de la tabla por el eje Y

Cálculo de la coordenada X de la celda

Cálculo de la coordenada Y de la celda

Cálculo del ancho de la columna

Cambio del ancho de las columnas

Cambio del tamaño de la tabla por el eje Y







class CTable : public CElement

{

private :



void RowResize( const uint column_index, const uint new_size);



void CellInitialize( const uint column_index, const int row_index= WRONG_VALUE );



int CalculationXSize( void );



int CalculationYSize( void );



int CalculationCellX( const int column_index= 0 );



int CalculationCellY( const int row_index= 0 );



int CalculationColumnWidth( const bool is_last_column= false );



void ColumnsXResize( void );



void YResize( void );

};

El método CTable::CalculationColumnWidth() sirve para calcular el ancho de las columnas de la tabla y recibe sólo un argumento con el valor false. El valor predefinido se usa para calcular el ancho total para todas las columnas. Si se pasa el valor true, se calcula el ancho para la última columna. En este caso se usa la llamada recursiva del método. La división entre el cálculo del ancho total y ancho de la última columna es necesaria, dado que durante el cálculo general, el borde derecho de la última columna puede no coincidir con el borde derecho de la tabla.







int CTable::CalculationColumnWidth( const bool is_last_column= false )

{

int width= 0 ;



bool is_scrollv=m_rows_total>m_visible_rows_total;



if (!is_last_column)

{

if (m_visible_columns_total== 1 )

width=(is_scrollv)? m_x_size-m_scrollv.ScrollWidth() : width=m_x_size- 2 ;

else

{

if (is_scrollv)

width=(m_x_size-m_scrollv.ScrollWidth())/ int (m_visible_columns_total);

else

width=m_x_size/( int )m_visible_columns_total+ 1 ;

}

}

else

{

width=CalculationColumnWidth();

int last_column=( int )m_visible_columns_total- 1 ;

int w=m_x_size-(width*last_column-last_column);

width=(is_scrollv) ? w-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 : w- 2 ;

}



return (width);

}

Cuando la tabla se crea o cuando se cambia el ancho de la tabla, se realiza la llamada al método CTable::ColumnsXResize(). Aquí, para el cálculo del ancho de las columnas se llama el método CTable::CalculationColumnWidth() considerado anteriormente. Si la tabla está ordenada, al final del método hay que corregir la posición de la flecha de indicio de la tabla ordenada.







void CTable::ColumnsXResize( void )

{



int width=CalculationColumnWidth();



for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total && c<m_visible_columns_total; c++)

{



int x=CalculationCellX(c);



if (c+ 1 >=m_visible_columns_total)

width=CalculationColumnWidth( true );



for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total && r<m_visible_rows_total; r++)

{



m_columns[c].m_rows[r].X(x);

m_columns[c].m_rows[r].X_Distance(x);



m_columns[c].m_rows[r].XSize(width);

m_columns[c].m_rows[r].X_Size(width);



m_columns[c].m_rows[r].XGap(CalculateXGap(x));

}

}



if (m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE )

return ;



int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ;



int h=m_scrollh.CurrentPos()+l;



if (m_is_sorted_column_index>=h && m_is_sorted_column_index<( int )m_visible_columns_total)

{



ShiftSortArrow(m_is_sorted_column_index);

}

}

Usted puede estudiar personalmente el código de los demás métodos privados presentados en la lista al principio de esta sección ya que no contienen nada complicado que podría suponer problemas.

Además de los métodos descritos anteriormente, como parte de la optimización ha sido implementado el método privado CTable::CreateCell() para la creación de la celda de la tabla. Otra adición útil para la tabla tipo CTable en esta actualización es el formateo automático en el estilo «Cebra». Antes, si el usuario de la librería necesitaba una tabla rayada para la mejor percepción del array de datos, tenía que usar el método CTable::CellColor(). O sea, tenía que asignar un color determinado para todas las celdas de la tabla. No es muy cómodo y requiere tiempo. Ahora, para hacer una tabla rayada, sólo hay que llamar al método CTable::IsZebraFormatRows(), antes de crear el control y pasar el segundo color como el único argumento. Para el primer color se usa el valor que se establece con el método CTable::CellColor() para todas las celdas de la tabla (por defecto, es blanco).







class CTable : public CElement

{

private :



color m_is_zebra_format_rows;



public :



void IsZebraFormatRows( const color clr) { m_is_zebra_format_rows=clr; }

};

Si el segundo color para el formateo en el estilo «Cebra» está establecido, en todos los sitios necesarios se llama al método CTable::ZebraFormatRows().







class CTable : public CElement

{

private :







void CTable::ZebraFormatRows( void )

{



if (m_is_zebra_format_rows== clrNONE )

return ;



color clr=m_cell_color;



for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++)

{

for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++)

{

if (m_fix_first_row)

{

if (r== 0 )

continue ;



clr=(r% 2 == 0 )? m_is_zebra_format_rows : m_cell_color;

}

else

clr=(r% 2 == 0 )? m_cell_color : m_is_zebra_format_rows;



m_vcolumns[c].m_cell_color[r]=clr;

}

}

}

Gestión de la tabla tipo CTable usando programación

En esta actualización de la librería, sólo la tabla tipo CTable adquiere la gestión programada. Han sido implementados unos métodos públicos para las siguientes acciones:

Reconstrucción de la tabla

Inserción de la columna

Inserción de la fila

Limpieza de la tabla (eliminación de todas las columnas y filas)

Desplazamiento horizontal y vertical de la tabla







class CTable : public CElement

{

public :



void Rebuilding( const int columns_total, const int visible_columns_total, const int rows_total, const int visible_rows_total);



void AddColumn( void );



void AddRow( void );



void Clear( void );



void VerticalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

void HorizontalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

};

No vamos a considerar el método CTable::Clear() para la limpieza de la tabla, ya que es prácticamente semejante al de las listas, que hemos considerado en los apartados anteriores del artículo.

Para la reconstrucción de la tabla hay que llamar al método CTable::Rebuilding(), en el que se pasa el número total de las columnas y filas como argumentos, así como su número visible. Aquí, al principio del método, la tabla se limpia, o sea, se eliminan todas las columnas y filas. Luego, se establecen nuevos tamaños para los arras según los valores de argumentos pasados. Dependiendo de la relación entre el número total de las filas y columnas y su número visible, se establecen los tamaños para las barras de desplazamiento. Después de terminar todos los cálculos, se crean las celdas de la tabla, y luego si es necesario, las barras de desplazamiento se hacen visibles.







void CTable::Rebuilding( const int columns_total, const int visible_columns_total, const int rows_total, const int visible_rows_total)

{



Clear();



TableSize(columns_total,rows_total);

VisibleTableSize(visible_columns_total,visible_rows_total);





bool is_scrollv=m_rows_total>m_visible_rows_total;



bool is_scrollh=m_columns_total>m_visible_columns_total;



int y_size=CalculationYSize();



m_scrollv.ChangeYSize(y_size);



m_y_size=(is_scrollh)? y_size+m_scrollh.ScrollWidth()- 1 : y_size;

m_area.YSize(m_y_size);

m_area.Y_Size(m_y_size);



m_scrollh.YDistance(CElementBase::Y2()-m_scrollh.ScrollWidth());



if (is_scrollh)

{



if (!is_scrollv)

m_scrollh.ChangeXSize(m_x_size);

else

{



int x_size=m_area.XSize()-m_scrollh.ScrollWidth()+ 1 ;

m_scrollh.ChangeXSize(x_size);

}

}





if (rows_total>visible_rows_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();

}

if (columns_total>visible_columns_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollh.Show();

}

}

Los algoritmos de los métodos para insertar la columna CTable::AddColumn() y la fila CTable::AddRow() son muy parecidos, por eso vamos a considerar sólo uno de ellos.

Al principio del método CTable::AddColumn(), se establece el tamaño del array de las columnas y filas en esta columna. Luego, se utiliza el método CTable::CellInitialize() para inicializar las celdas de la columna insertada con valores predefinidos. Después de eso, si el número total de las columnas no supera el número visible establecido:

Se calcula el ancho de las columnas Se crea un determinado número de objetos gráficos (celdas de la tabla) para la columna insertada Si hace falta, la tabla se formatea en el estilo «Cebra» Al final del método, la tabla se actualiza



Si después del incremento de los arrays de las columnas y filas, resulta que el número total de las columnas es mayor que el número visible establecido, eso significa que es necesario mostrar la barra de desplazamiento horizontal, y por tanto, corregir el alto de la tabla. Después de eso, la tabla se formatea en el estilo «Cebra», se actualiza y el programa sale del método.













if (m_columns_total>m_visible_columns_total)

{



YResize();







if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollh.Show();



ZebraFormatRows();



UpdateTable();

return ;

}



int width=CalculationColumnWidth();



if (m_columns_total>=m_visible_columns_total)

width=CalculationColumnWidth( true );



int x=CalculationCellX(array_size);



for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total && r<m_visible_rows_total; r++)

{



int y=CalculationCellY(r);



CreateCell(array_size,r,x,y,width);



if (m_fix_first_row && r== 0 )

m_columns[array_size].m_rows[r].BackColor(m_headers_color);

}



ZebraFormatRows();



UpdateTable();

}

Los métodos para el scrolling de la tabla CTable::VerticalScrolling() y CTable::HorizontalScrolling() son prácticamente idénticos a los métodos del apartado de las listas, por eso no vamos a mostrar aquí su código. Puede estudiarlos peronalmente en los archivos adjuntos al artículo.

A continuación, vamos a crear la aplicación MQL que nos permitirá demostrar nuevas posibilidades de las listas y de la tabla tipo CTable.

Aplicación para la prueba del control

Para la prueba vamos a escribir una aplicación MQL que no permita ver en el acto cómo trabajan los métodos que hemos incluido en la clase de las listas y la tabla tipo CTable. Creamos dos pestañas en la interfaz gráfica de esta aplicación. La tabla tipo CTable se colocará en la primera pestaña, y encima de la tabla crearemos los controles para manejar las propiedades de esta tabla. Serán dos botones y cuatro campos de edición numéricos:

Botón «CLEAR TABLE» para limpiar la tabla (eliminar todas las columnas y filas)

Botón «REBUILD TABLE» para reconstruir la tabla de acuerdo con los parámetros establecidos en los campos de edición numéricos

Campo de edición «Rows total» para indicar el número total de las filas de la tabla

Campo de edición «Columns total» para indicar el número total de las columnas de la tabla

Campo de edición «Visible rows total» para indicar el número visible de las filas de la tabla

Campo de edición «Visible columns total» para indicar el número visible de las columnas de la tabla

En la captura de pantalla de abajo se muestra el resultado:

Fig. 4. Grupo de controles en la primera pestaña





En la segunda pestaña se ubicarán dos listas (lista simple y lista con checkbox). Aquí habrá los siguientes controles para demostrar la gestión de las listas mediante la programación:

Botón «CLEAR LISTS» para limpiar las listas (eliminar todos los elementos)

Botón «REBUILD LISTS» para reconstruir las listas de acuerdo con los parámetros establecidos en los campos de edición numéricos

Campo de edición «Items total» para indicar el número total de los elementos de las listas

Campo de edición «Visible items total» para indicar el número visible de los elementos de las listas

En la captura de pantalla de abajo se muestran los controles de la segunda pestaña. En adición, han sido creados dos controles más: calendario desplegable y el control «Hora».

Fig. 5. Grupo de controles en la segunda pestaña





Antes de seguir contando sobre la demostración de las capacidades funcionales de las listas y la tabla implementadas en esta actualización, vamos a fijarnos en otra adición que facilitará el trabajo del desarrollador MQL en el temporizador de su aplicación MQL. SEE trata de la clase CTimeCounter. Ella permitirá controlar la frecuencia de la actualización (redibujo) para los grupos separados de los controles de la interfaz gráfica dentro de los intervalos temporales especificados. La clase CTimeCounter contiene sólo tres campos y dos métodos (véase el código de abajo).





















uint m_time_counter;



public :



void SetParameters( const uint step, const uint pause);



bool CheckTimeCounter( void );

};







CTimeCounter::CTimeCounter( void ) : m_step( 16 ),

m_pause( 1000 ),

m_time_counter( 0 )



{

}







CTimeCounter::~CTimeCounter( void )

{

}

A través del método CTimeCounter::SetParameters() se puede establecer el paso del incremento del contador y el intervalo de tiempo para la pausa:







void CTimeCounter::SetParameters( const uint step, const uint pause)

{

m_step =step;

m_pause =pause;

}

El método CTimeCounter::CheckTimeCounter() sirve para comprobar si el intervalo temporal especificado en los parámetros de la clase ha transcurrido. Si el intervalo temporal ha transcurrido, el m´´etodo devuelve true.







if (m_time_counter<m_pause)

{

m_time_counter+=m_step;

return ( false );

}



m_time_counter= 0 ;

return ( true );

}

Antes de seguir, cabe mencionar que la ubicación de los archivos en los directorios de nuestra librería ha cambiado. Ahora, en el directorio «MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Controls» se ubican sólo los archivos que contienen las clases de los controles. Los demás archivos han sido trasladados en el directorio raíz de la librería: «MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI». Por eso, para incluir la librería en el archivo de su clase personalizada, ha que escribir la ruta tal como se muestra a continuación. Además, aquí se muestra cómo se incluye el archivo con la clase CTimeCounter (va a usarse en los ejemplos de prueba).











#include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh>

#include <EasyAndFastGUI\TimeCounter.mqh>

Vamos a colocar el establecimiento de los parámetros de los contadores de tiempo en el constructor de la clase personalizada:







CTimeCounter m_counter1;

CTimeCounter m_counter2;

};







CProgram::CProgram( void )

{



m_counter1.SetParameters( 16 , 500 );

m_counter2.SetParameters( 16 , 150 );

}

La demostración de la inserción de los elementos en las listas, así como las columnas y filas en la tabla, después de la limpieza completa de estos controles, se implementará en el temporizador. Dentro del intervalo de tiempo especificado, si el número de los elementos/columnas/filas es menor que el número establecido en los campos de edición correspondientes, ellos van a añadirse en este bloque (véase el código de abajo). Para demostrar la gestión programada de la barra de desplazamiento, con cada adición del elemento en las listas los deslizadores de las barras de desplazamiento van a moverse al final de las listas.







void CProgram::OnTimerEvent( void )

{

CWndEvents::OnTimerEvent();

...



if (m_counter2.CheckTimeCounter())

{



if (m_table.RowsTotal()<m_spin_edit1.GetValue())

m_table.AddRow();



if (m_table.ColumnsTotal()<m_spin_edit2.GetValue())

m_table.AddColumn();



if (m_listview.ItemsTotal()<m_spin_edit5.GetValue())

{

m_listview.AddItem( "SYMBOL " + string (m_listview.ItemsTotal()));



m_listview.Scrolling();

}



if (m_checkbox_list.ItemsTotal()<m_spin_edit5.GetValue())

{

m_checkbox_list.AddItem( "Checkbox " + string (m_checkbox_list.ItemsTotal()));



m_checkbox_list.Scrolling();

}



m_chart.Redraw();

}

}

Procesamiento del clic en el botón para la limpieza y reconstrucción de las listas y la tabla:







void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON)

{

Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam);



if (lparam==m_simple_button1.Id())

{



m_table.Clear();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button2.Id())

{



m_table.Rebuilding(( int )m_spin_edit3.GetValue(),( int )m_spin_edit4.GetValue(),

( int )m_spin_edit1.GetValue(),( int )m_spin_edit2.GetValue());



InitializeTable();



m_table.UpdateTable();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button3.Id())

{



m_listview.Clear();

m_checkbox_list.Clear();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button4.Id())

{



m_checkbox_list.Rebuilding(( int )m_spin_edit5.GetValue(),( int )m_spin_edit6.GetValue());

m_listview.Rebuilding(( int )m_spin_edit5.GetValue(),( int )m_spin_edit6.GetValue());



m_listview.SelectItem( 7 );



int items_total=m_listview.ItemsTotal();

for ( int i= 0 ; i<items_total; i++)

m_listview.SetItemValue(i, "SYMBOL " + string (i));



items_total=m_checkbox_list.ItemsTotal();

for ( int i= 0 ; i<items_total; i++)

{

m_checkbox_list.SetItemValue(i, "Checkbox " + string (i));

m_checkbox_list.SetItemState(i,(i% 2 != 0 )? true : false );

}



return ;

}



return ;

}

}

Puede descargar esta aplicación de prueba al final del artículo para estudiarla más detalladamente.

Conclusión

En esta fase del desarrollo de la librería para la creación de las interfaces gráficas, su esquema tiene el siguiente aspecto:

Fig. 6. Estructura de la librería en la fase actual del desarrollo.





En la siguiente versión de la librería, vamos a desarrollar los controles ya existentes y completarlos con nuevas funcionalidades. Abajo puede descargar la última versión de la librería y los archivos para las pruebas.