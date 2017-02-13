Grafische Interfaces X: Erweitertes Management von Listen und Tabellen Code Optimierung (build 7)

Inhalt

Einführung

Um ein besseres Verständnis von dem Zwecke dieser Bibliothek zu erhalten, lesen Sie bitte den ersten Artikel: Grafische Interfaces I: Vorbereitung der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1). Sie finden eine Liste von Artikeln mit Verweisen am Ende jeden Kapitels. Dort können Sie auch die komplette, aktuelle Version der Bibliothek zum derzeitigen Entwicklungsstand herunterladen. Die Dateien müssen im gleichen Verzeichnis wie das Archiv platziert werden.

Der Code der Bibliothek konnte optimiert werden, damit er besser dem Standard folgt und so leichter lesbar und schneller zu verstehen. Weiters werden wir die als letztes entwickelten Kontrollelemente weiterentwickeln: Listen, Tabellen und Bildlaufleisten. Wir ergänzen Methoden, mit denen das Programm selbst die Eigenschaften der Kontrollelemente während der Laufzeit einer MQL-Anwendung regeln kann.

Änderungen und Optimierungen des Codes der Bibliothek

Teilweise optimierter Code in allen Bibliotheksdateien mit Bezug zu den Kontrollelementen. Sich öfter wiederholender Code wurde in eigenen Methoden platziert und diese Methoden wurden in einer eigenen Klasse zusammengefasst.

Hier sieht man, wie vorgegangen wurde. Das CElement wurde umbenannt in CElementBase. Es ist die Basisklasse aller Kontrollelemente der Bibliothek. Die jetzt erste abgeleitete Klasse ist die neue Klasse CElement mit den Methoden der sich wiederholenden Codeteile aller Kontrollelemente. Diese beinhalten:

Methode zur Sicherung der Pointer, die dem Kontrollelement zugeordnet sind

Prüfung der Gültigkeit der Pointer

Prüfung der Kennungen aktivierter Kontrollelemente

Berechnung der absoluten Koordinaten

Berechnung der relativen Koordinaten ausgehend von den Kanten

Die Klassen CElementBase und CElement sind jetzt in verschiedenen Dateien, ElementBase.mqh bzw. Element.mqh. Daher wird jetzt die Datei ElementBase.mqh mit der Basisklasse von der Datei Element.mqh geladen. Da der Typ CWindows hier definiert werden muss, laden wir hier auch die Datei Window.mqh. Das Ganze schaut dann so aus:











#include "ElementBase.mqh"

#include "Controls\Window.mqh"







class CElement : public CElementBase

{

protected :



CWindow *m_wnd;



public :

CElement( void );

~CElement( void );



void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); }



protected :



bool CheckWindowPointer( void );



bool CheckIdActivatedElement( void );





int CalculateX( const int x_gap);

int CalculateY( const int y_gap);



int CalculateXGap( const int x);

int CalculateYGap( const int y);

};







CElement::CElement( void )

{

}







CElement::~CElement( void )

{

}

All diese Methoden mit ihrem jeweiligen Code fand sich wiederholt in allen Klassen der Kontrollelemente. Ihre Überführung in eigene Methoden macht den Code der Klassen leichter les- und verstehbar. Der Code all dieser Methoden ist sehr einfach und besteht eigentlich nur aus einer Zeile (siehe unten). Die Positionierung des Kontrollelementes relativ zu einer Seite der Form wird bei der Berechnung der Koordinaten berücksichtigt.







bool CElement::CheckIdActivatedElement( void )

{

return (m_wnd.IdActivatedElement()==CElementBase::Id());

}







int CElement::CalculateX( const int x_gap)

{

return ((CElementBase::AnchorRightWindowSide())? m_wnd.X2()-x_gap : m_wnd.X()+x_gap);

}







int CElement::CalculateY( const int y_gap)

{

return ((CElementBase::AnchorBottomWindowSide())? m_wnd.Y2()-y_gap : m_wnd.Y()+y_gap);

}







int CElement::CalculateXGap( const int x)

{

return ((CElementBase::AnchorRightWindowSide())? m_wnd.X2()-x : x-m_wnd.X());

}







int CElement::CalculateYGap( const int y)

{

return ((CElementBase::AnchorBottomWindowSide())? m_wnd.Y2()-y : y-m_wnd.Y());

}

Man könnte frage: "Warum wurden diese Methoden nicht in der ursprünglichen Klasse CElement platziert?" Das ist nicht möglich: wenn die Datei Window.mqh geladen wird und kompiliert werden soll, entsteht der Fehler Deklaration ohne Typ und viele andere Folgefehler:

Fig. 1. Kompilermeldung über das Fehlen des Typs CElement

Versuche, das zu vermeiden, durch das Laden von Window.mqh nach dem Codeblock der Klasse CElement, in dem ein Objekt von CWindow bereits deklariert wurde, führt zu ähnlichen Kompilerfehlern, dass der angegebene Typ fehlt.

Fig. 2. Kompilermeldung über das Fehlen des Typs CWindow

Daher entschieden wir uns für eine eigene Zwischenklasse für den wiederholt verwendeten Code und den Methoden, um mit den der Form zugeordneten Pointern zu arbeiten. Teile des Schemas der Bibliothek bezüglich der Form und der Kontrollelemente schaut daher wie folgt aus:

Fig. 3. Teile des Schemas der Bibliothek bezüglich der Form und der Kontrollelemente

Wien man im obigen Schema sieht, wird die Klasse CWindow direkt abgeleitet von der Klasse CElementBase, da die Zwischenklasse CElement jetzt überflüssig und ungeeignet für die Form ist. Alle anderen Klassen des Kontrollelementes leiten sich von der Zwischenklasse CElement ab.

Die Kontrolle einer Bildlaufleiste durch das Programm

Die Notwendigkeit, die Bildlaufleiste vom Programm handhaben zu lassen, entsteht durch die Verwendung der Bibliothek. Dazu wurde die Methode MovingThumb() in den Klassen CScrollV und CScrollH implementiert, die die Bildlaufleiste auf die angegebene Position platziert.

Der Code unten zeigt nur die senkrechte Bildlaufleiste, ist sie doch praktisch identisch mit der horizontalen. Die Methode hat nur ein Argument mit dem Standardwert WRONG_VALUE. Wird die Methode ohne Angabe einer Position (das wäre der Standard) aufgerufen, wird der Schieberegler auf das letzte Element der Liste gesetzt. Das erleichtert das Hinzufügen neuer Elemente zur Liste während das Programm läuft, und es erlaubt das automatische Verschieben der Liste.







class CScrollV : public CScroll

{

public :



void MovingThumb( const int pos= WRONG_VALUE );

};







void CScrollV::MovingThumb( const int pos= WRONG_VALUE )

{



if (m_items_total<=m_visible_items_total)

return ;



uint check_pos= 0 ;



if (pos< 0 || pos>m_items_total-m_visible_items_total)

check_pos=m_items_total-m_visible_items_total;

else

check_pos=pos;



CScroll::CurrentPos(check_pos);



CalculateThumbY();

}

Die Kontrolle von Listen durch das Programm

Eine Anzahl von public Methoden zur Handhabung von Listen wurde mit folgenden Möglichkeiten implementiert:

Neubildung der Liste

Hinzufügen eines Elements am Ende der Liste

Löschen der Liste (löschen aller Elemente)

Die Liste durchblättern

Zusätzlich wurden auch, als Teil der Codeoptimierung, private Methoden mit wiederholt verwendetem Code der Klasse der Listen hinzugefügt:

Berechnung der Y-Koordinate des Elements

Die Berechnung der Breite der Elemente

Berechnung der Länge der Liste auf der Y-Achse

Betrachten wir die Struktur der Klasse CListView genauer. Die private Methoden sind hauptsächlich Hilfsmethoden mit häufig verwendetem Code in unterschiedlichen Teilen der Klasse. Diese Methoden bestehen meist nur aus einer Zeile:







class CListView : public CElement

{

private :



int CalculationItemY( const int item_index= 0 );



int CalculationItemsWidth( void );



int CalculationYSize( void );







int CListView::CalculationItemY( const int item_index= 0 )

{

return ((item_index> 0 )? m_items[item_index- 1 ].Y2()- 1 : CElementBase::Y()+ 1 );

}







int CListView::CalculationItemsWidth( void )

{

return ((m_items_total>m_visible_items_total) ? CElementBase::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 : CElementBase::XSize()- 2 );

}







int CListView::CalculationYSize( void )

{

return (m_item_y_size*m_visible_items_total-(m_visible_items_total- 1 )+ 2 );

}

Das Löschen der Liste spricht für sich selbst: Entfernung aller Elemente der Liste. Dafür wird die Methode CListView::Clear() verwendet. Sie entfernt zuerst die grafischen Primitiven, dann wird der Array mit den Pointern zu diesen Objekten freigegeben und die Standardwerte werden für manche Felder der Klasse eingetragen. Danach wird die Länge der Liste auf Null gesetzt und die Parameter der Bildlaufleiste zurückgesetzt. Am Ende der Methode muss dann noch der Pointer zum Hintergrund der Liste in den Array der Pointer wieder eingetragen werden, da er vorher duch die Methode CElementBase::FreeObjectsArray() entfernt worden war.







class CListView : public CElement

{

public :



void Clear( void );

};







void CListView::Clear( void )

{



for ( int r= 0 ; r<m_visible_items_total; r++)

m_items[r].Delete();



CElementBase::FreeObjectsArray();



m_selected_item_text = "" ;

m_selected_item_index = 0 ;



ListSize( 0 );



m_scrollv.Hide();

m_scrollv.MovingThumb( 0 );

m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);



CElementBase::AddToArray(m_area);

}

Für die Neuerstellung der Liste, verwenden Sie die Methode CListView::Umbau(). Eine Neuerstellung wird dann ausgeführt, wenn die Liste komplett neu erstellt werden muss. Diese Methode kann verwendet werden, um die Gesamtzahl der Listenelemente oder die Zahl der sichtbaren Elemente zu ändern. Das heißt, die Länge der Liste ändert sich auch, wenn sich die Zahl sichtbarer Elemente ändert.

Die Liste wird zu Anfang der Methode CListView::Rebuilding() gelöscht. Dann werden die Werte der übergebenen Argumente verwendet, um die neue Länge und die Größe der Liste zu bestimmen, falls die Anzahl der sichtbaren Elemente sich geändert hat. Dann wird die Größe der Bildlaufleiste angepasst. Dann erst wird die Liste erstellt und, falls die Gesamtzahl der Elemente die Anzahl der sichtbaren Elemente übertrifft, wird eine Bildlaufleiste angezeigt.







class CListView : public CElement

{

public :



void Rebuilding( const int items_total, const int visible_items_total);

};







void CListView::Rebuilding( const int items_total, const int visible_items_total)

{



Clear();



ListSize(items_total);

VisibleListSize(visible_items_total);



int y_size=CalculationYSize();

if (y_size!=CElementBase::YSize())

{

m_area.YSize(y_size);

m_area.Y_Size(y_size);

CElementBase::YSize(y_size);

}



m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);

m_scrollv.ChangeYSize(y_size);



CreateList();



if (m_items_total>m_visible_items_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();

}

}

Eine eigene Methode CListView::CreateItem() wurde für das Erstellen eines einzelnen Elementes geschrieben, die verwendet wird, um mit CListView::AddItem() während der Laufzeit Elemente einer Liste hinzuzufügen, aber nicht nur beim Erstellen einer Liste durch die Methode CListView::CreateList().

CListView::AddItem() übernimmt nur ein Argument - den anzuzeigenden Text des Elementes. Standardmäßig ist das eine leere Zeichenkette. Text kann auch nach der Erstellung noch mit der Methode CListView::SetItemValue() übergeben werden. Zu Beginn der Methode CListView::AddItem() wird der Array der Elemente um ein Eines verlängert. Wenn jetzt die Anzahl der Elemente aktuell nicht größer ist als die Anzahl der sichtbaren Elemente, bedeutet das, dass ein Grafikobjekt erstellt werden muss. Wird aber die Anzahl der sichtbaren Elemente überschritten, muss die Bildlaufleiste und der Schieberegler wie auch die Breite der Elemente angepasst werden.







class CListView : public CElement

{

public :



void AddItem( const string value = "" );

};







void CListView::AddItem( const string value = "" )

{



int array_size=ItemsTotal();

m_items_total=array_size+ 1 ;

::ArrayResize(m_item_value,m_items_total);

m_item_value[array_size]= value ;



if (m_items_total>m_visible_items_total)

{



m_scrollv.ChangeThumbSize(m_items_total,m_visible_items_total);

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();



if (m_visible_items_total< 1 )

return ;



int width=CElementBase::XSize()-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 ;

if (width==m_items[ 0 ].XSize())

return ;



for ( int i= 0 ; i<m_items_total && i<m_visible_items_total; i++)

{

m_items[i].XSize(width);

m_items[i].X_Size(width);

}



return ;

}



int x=CElementBase::X()+ 1 ;

int y=CalculationItemY(array_size);



int width=CalculationItemsWidth();



CreateItem(array_size,x,y,width);



HighlightSelectedItem();



if (array_size== 1 )

m_selected_item_text=m_item_value[ 0 ];

}

Die Methode CListView::Scrolling() dient dem automatischen Durchblättern der Liste. Die Positionsnummer ist ihr einziges Argument. Der Standardwert ist WRONG_VALUE, gleichbedeutend mit dem letzten Element der Liste.







class CListView : public CElement

{

public :



void Scrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

};







void CListView::Scrolling( const int pos= WRONG_VALUE )

{



if (m_items_total<=m_visible_items_total)

return ;



int index= 0 ;



int last_pos_index=m_items_total-m_visible_items_total;



if (pos< 0 )

index=last_pos_index;

else

index=(pos>last_pos_index)? last_pos_index : pos;



m_scrollv.MovingThumb(index);



UpdateList(index);

}

Ähnliche Methode wurden für Listen des Typs CCheckBoxList implementiert.

Codeoptimierung für Tabellen vom Typ CTable

Der Code der Klasse CTable wurde ebenfalls optimiert. Er ist kompakter und leichter lesbar durch mehrere private Methoden mit öfter benötigten Codeteilen. Diese Methoden sind:

Größenanpassung der Arrays der Zeilen

Initialisierung der Zellen mit Standardwerten

Berechnung der Tabellengröße auf der X-Achse

Berechnung der Tabellengröße auf der Y-Achse

Berechnung der X-Koordinate der Zelle

Berechnung der Y-Koordinate der Zelle

Berechnung der Spaltenbreite

Veränderung der Spaltenbreite

Änderung der Tabellengröße auf der Y-Achse







class CTable : public CElement

{

private :



void RowResize( const uint column_index, const uint new_size);



void CellInitialize( const uint column_index, const int row_index= WRONG_VALUE );



int CalculationXSize( void );



int CalculationYSize( void );



int CalculationCellX( const int column_index= 0 );



int CalculationCellY( const int row_index= 0 );



int CalculationColumnWidth( const bool is_last_column= false );



void ColumnsXResize( void );



void YResize( void );

};

Die Methode CTable::CalculationColumnWidth() berechnet die Breite der Spalten der Tabelle und erwartet nur ein Argument mit dem Wert false. Dieser Standardwert führt zur Gesamtbreite aller Spalten. Wird aber der Wert true übergeben, wird nur die Breite der letzten Spalte berechnet. In diesem Fall wird ein rekursiver Methodenaufruf verwendet. Die zweiteilige Berechnung von entweder allen oder nur der letzte Spalte ist dadurch bedingt, dass einen allgemeine Berechnung der letzten Spalte unter Umständen nicht zur rechten Kante der Tabelle passen könnte.







int CTable::CalculationColumnWidth( const bool is_last_column= false )

{

int width= 0 ;



bool is_scrollv=m_rows_total>m_visible_rows_total;



if (!is_last_column)

{

if (m_visible_columns_total== 1 )

width=(is_scrollv)? m_x_size-m_scrollv.ScrollWidth() : width=m_x_size- 2 ;

else

{

if (is_scrollv)

width=(m_x_size-m_scrollv.ScrollWidth())/ int (m_visible_columns_total);

else

width=m_x_size/( int )m_visible_columns_total+ 1 ;

}

}

else

{

width=CalculationColumnWidth();

int last_column=( int )m_visible_columns_total- 1 ;

int w=m_x_size-(width*last_column-last_column);

width=(is_scrollv) ? w-m_scrollv.ScrollWidth()- 1 : w- 2 ;

}



return (width);

}

Die Methode CTable::ColumnsXResize() wird beim Erstellen einer Tabelle oder bei der Änderung der Tabellenbreite aufgerufen. Hier wird die Methode CTable::CalculationColumnWidth() zur Berechnung der Spaltenbreite aufgerufen, wie oben besprochen. Am Ende dieser Methode, wenn die Tabelle sortiert ist, ist es notwendig, auch die Position des Richtungspfeils der Sortierung anzupassen.







void CTable::ColumnsXResize( void )

{



int width=CalculationColumnWidth();



for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total && c<m_visible_columns_total; c++)

{



int x=CalculationCellX(c);



if (c+ 1 >=m_visible_columns_total)

width=CalculationColumnWidth( true );



for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total && r<m_visible_rows_total; r++)

{



m_columns[c].m_rows[r].X(x);

m_columns[c].m_rows[r].X_Distance(x);



m_columns[c].m_rows[r].XSize(width);

m_columns[c].m_rows[r].X_Size(width);



m_columns[c].m_rows[r].XGap(CalculateXGap(x));

}

}



if (m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE )

return ;



int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ;



int h=m_scrollh.CurrentPos()+l;



if (m_is_sorted_column_index>=h && m_is_sorted_column_index<( int )m_visible_columns_total)

{



ShiftSortArrow(m_is_sorted_column_index);

}

}

Sie können den Code andere privater Methoden leicht studieren, die zu Beginn dieser Absatzes aufgelistet sind, da sie über keine komplexe Strukturen verfügen, die zu Fragen führen könnten.

Zusätzlich zu den oben erwähnten Methoden, als Teil der Optimierung, wurde eine private Methode CTable::CreateCell() implementiert, die Zellen einer Tabelle erstellt. Ein weitere sinnvolle Ergänzung zu den Tabellen des Typs CTable ist die automatische Formatierung im Zebrastil. Davor musste man, um gestreifte Tabelle für eine bessere Darstellung der Daten erzeugen zu können, die Methode CTable::CellColor() verwendet werden. Das bedeutete, man musste jeder Zelle einzeln ihre Farbe zuweisen. Das ist unbequem und Zeitverschwendung. Jetzt muss man nur noch die Methode CTable::IsZebraFormatRows() vor dem Erstellen des Kontrollelementes aufrufen und die zweite Farbe als einziges Argument übergeben, um eine gestreifte Tabelle zu erhalten. Der Wert, der durch die Methode CTable::CellColor() für alle Zellen der Tabelle bestimmt wurde (standardmäßig ist das Weiß), wird als erste Farbe verwendet.







class CTable : public CElement

{

private :



color m_is_zebra_format_rows;



public :



void IsZebraFormatRows( const color clr) { m_is_zebra_format_rows=clr; }

};

Wenn die zweite Farbe für das Formatieren im Zebrastil bestimmt ist, kann die private Methode CTable::ZebraFormatRows() aufgerufen werden, wenn immer es nötig ist.







class CTable : public CElement

{

private :



void ZebraFormatRows( void );

};







void CTable::ZebraFormatRows( void )

{



if (m_is_zebra_format_rows== clrNONE )

return ;



color clr=m_cell_color;



for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++)

{

for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++)

{

if (m_fix_first_row)

{

if (r== 0 )

continue ;



clr=(r% 2 == 0 )? m_is_zebra_format_rows : m_cell_color;

}

else

clr=(r% 2 == 0 )? m_cell_color : m_is_zebra_format_rows;



m_vcolumns[c].m_cell_color[r]=clr;

}

}

}

Die Kontrolle einer Tabelle vom Typ CTable durch das Programm

In dieser Aktualisierung der Bibliothek erhalten nur die Tabellen vom Typ CTable eine programmgesteuerte Kontrolle. Mehrere public Methoden wurden implementiert, die Folgendes ausführen:

Neuerstellung einer Tabelle

Ergänzung einer Tabelle

Ergänzung einer Zeile

Löschen einer Tabelle (Löschen aller Spalten und Zeilen)

Horizontales und vertikales Blättern durch die Tabelle







class CTable : public CElement

{

public :



void Rebuilding( const int columns_total, const int visible_columns_total, const int rows_total, const int visible_rows_total);



void AddColumn( void );



void AddRow( void );



void Clear( void );



void VerticalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

void HorizontalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE );

};

Die Methode CTable::Clear() zum Löschen einer Tabelle wird nicht besprochen: sie ist praktisch identisch mit der für Listen, und die wurde im vorherigen Absatz behandelt.

Für eine Neuerstellung einer Tabelle muss die Methode CTable::Rebuilding() aufgerufen werden, der die Gesamtzahl der Spalten und Zeilen und die jew. Anzahl, die von denen sichtbar sind, als Argument übergeben werden. Hier wird, zu Beginn der Methode die ganze Tabelle gelöscht. Das heißt, alle Spalten und Zeilen werden gelöscht. Dann wird die neue Größe der Tabelle bestimmt und die Werte als Argumente übergeben. Die Bildlaufleisten werden gesetzt in Abhängigkeit der Gesamtzahl der Spalten und Zeilen und ihrer jew. Sichtbarkeit. Nach all dem werden die Zellen erstellt und, wenn nötig, die Bildlaufleisten gezeigt.







void CTable::Rebuilding( const int columns_total, const int visible_columns_total, const int rows_total, const int visible_rows_total)

{



Clear();



TableSize(columns_total,rows_total);

VisibleTableSize(visible_columns_total,visible_rows_total);



m_scrollv.ChangeThumbSize(rows_total,visible_rows_total);

m_scrollh.ChangeThumbSize(columns_total,visible_columns_total);



bool is_scrollv=m_rows_total>m_visible_rows_total;



bool is_scrollh=m_columns_total>m_visible_columns_total;



int y_size=CalculationYSize();



m_scrollv.ChangeYSize(y_size);



m_y_size=(is_scrollh)? y_size+m_scrollh.ScrollWidth()- 1 : y_size;

m_area.YSize(m_y_size);

m_area.Y_Size(m_y_size);



m_scrollh.YDistance(CElementBase::Y2()-m_scrollh.ScrollWidth());



if (is_scrollh)

{



if (!is_scrollv)

m_scrollh.ChangeXSize(m_x_size);

else

{



int x_size=m_area.XSize()-m_scrollh.ScrollWidth()+ 1 ;

m_scrollh.ChangeXSize(x_size);

}

}



CreateCells();



if (rows_total>visible_rows_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollv.Show();

}

if (columns_total>visible_columns_total)

{

if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollh.Show();

}

}

Die Methoden des Hinzufügens von Spalten CTable::AddColumn() und Zeilen CTable::AddRow() sind fast gleich, wir werden hier daher nur eine besprechen.

Am Anfang der Methode CTable::AddColumn() wird die Größe des Arrays der Spalten und Zeilen dieser Spalte bestimmt. Dann werden die Zellen der hinzugefügten Spalte mit dem Standardwert durch die Methode CTable::CellInitialize() initialisiert. Danach, wenn die Gesamtzahl der der Spalten nicht größer ist als die der sichtbaren:

Berechnung der Breite der Spalten Eine Anzahl von Grafikobjekten (Tabellenzellen) der hinzugefügten Spalte wird erstellt Wenn nötig wird die Tabelle im Zebrastil formatiert Am Ende der Methode wird die Tabelle aktualisiert



Ergibt es sich, dass, nach der Erhöhung der Arrays der Spalten und Zeilen, die Gesamtzahl der Spalten größer ist als die der sichtbaren, muss eine horizontale Bildlaufleiste gezeigt werden und die Höhe der Tabelle angepasst werden. Danach wird die Tabelle im Zebrastil formatiert und das Programm verlässt die Methode.







void CTable::AddColumn( void )

{



uint array_size=ColumnsTotal();

m_columns_total=array_size+ 1 ;

:: ArrayResize (m_vcolumns,m_columns_total);



RowResize(array_size,m_rows_total);



CellInitialize(array_size);



if (m_columns_total>m_visible_columns_total)

{



YResize();



if (m_rows_total<=m_visible_rows_total)

m_scrollh.ChangeXSize(m_x_size);



m_scrollh.ChangeThumbSize(m_columns_total,m_visible_columns_total);



if (CElementBase::IsVisible())

m_scrollh.Show();



ZebraFormatRows();



UpdateTable();

return ;

}



int width=CalculationColumnWidth();



if (m_columns_total>=m_visible_columns_total)

width=CalculationColumnWidth( true );



int x=CalculationCellX(array_size);



for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total && r<m_visible_rows_total; r++)

{



int y=CalculationCellY(r);



CreateCell(array_size,r,x,y,width);



if (m_fix_first_row && r== 0 )

m_columns[array_size].m_rows[r].BackColor(m_headers_color);

}



ZebraFormatRows();



UpdateTable();

}

Die Methoden CTable::VerticalScrolling() und CTable::HorizontalScrolling() zum Blättern durch eine Tabelle praktisch identisch mit denen im Absatz über die Listen, sie werden daher hier nicht weiter besprochen. Sie finden sie in den beigefügten Dateien.

Jetzt erstellen wir ein MQL-Testprogramm, das die neuen Möglichkeiten der Listen und Tabellen vom Typ CTable demonstriert.

Anwendung zum Testen der Kontrollelemente

Zum Zwecke des Testens erstellen wir eine MQL-Anwendung, die uns sofort die neuen Arbeitsweisen der Klassen der Listen und Tabellen vom Typ CTable zeigt. Wir erstellen zwei Karteireiter im der grafische Benutzeroberfläche dieser Anwendung. Unter dem ersten Karteireiter ist eine Tabelle vom Typ CTable und Kontrollelementen über der Tabelle für die Handhabung ihrer Eigenschaften. Es gibt zwei Tasten und vier Zahlenfelder:

Die Taste «CLEAR TABLE» zum Löschen der Tabelle (Löschen aller Spalten und Zeilen)

Die taste «REBUILD TABLE» zum Neuerstellen der Tabelle mit den Parametern der Zahlenfelder

Im Zahlenfeld «Rows total» wird die Gesamtzahl der Zeilen der Tabelle eingetragen

Im Zahlenfeld «Columns total» wird die Gesamtzahl der Spalten der Tabelle eingetragen

Im Zahlenfeld «Visible rows total» steht die Zahl der sichtbaren Zeilen

Im Zahlenfeld «Visible columns total» steht die Zahl der sichtbaren Spalten

Der Screenshot unten zeigt wie alles aussieht:

Fig. 4. Gruppe von Kontrollelement unter dem ersten Karteireiter

Unter dem zweiten Karteireiter gibt es zwei Listen (Listenansicht und eine Liste mit Kontrollkästchen). Um die programmgesteuerte Verwaltung von Listen zu demonstrieren, gibt es folgende Steuerelemente:

Die Taste «CLEAR LISTS» zum Löschen der Liste (löschen aller Elemente)

Die Taste «REBUILD LISTS» zum Neuerstellen der Liste mit den in den Zahlenfeldern angegebenen Werten

Im Zahlenfeld «Items total» wird die Gesamtzahl der Elemente angegeben

Im Zahlenfeld «Visible items total» wird die Anzahl der sichtbaren Elemente angegeben

Der Screenshot unten zeigt die Kontrollelemente des zweiten Karteireiters. Zwei weitere Kontrollelemente wurden ergänzt: Ein Drop-Down-Kalender und das Zeitelement.

Fig. 5. Gruppe der Kontrollelemente unter dem zweiten Karteireiter

Bevor wir mit weiteren Beispielen zu den Eigenschaften von Listen und Tabellen fortfahren, erwähnen wir noch kurz eine weitere Ergänzung, die die Arbeit eines MQL-Entwicklers mit Zeitelementen in seiner MQL-Anwendung erleichtert. Das ist die Klasse CTimeCounter. Sie kann für eine regelmäßige Aktualisierung (Neuzeichnen) unterschiedlicher Gruppen grafische Benutzeroberflächen zu festgelegten Zeiten verwendet werden. Die Klasse CTimeCounter verfügt über drei Felder und zwei Methoden (siehe den Code unten).

















class CTimeCounter

{

private :



uint m_step;



uint m_pause;



uint m_time_counter;



public :

CTimeCounter( void );

~CTimeCounter( void );



void SetParameters( const uint step, const uint pause);



bool CheckTimeCounter( void );

};







CTimeCounter::CTimeCounter( void ) : m_step( 16 ),

m_pause( 1000 ),

m_time_counter( 0 )



{

}







CTimeCounter::~CTimeCounter( void )

{

}

Die Methode CTimeCounter::SetParameters() kann zum Setzen des Zählerinkrements und der Zeitspanne für die Dauer der Pause verwendet werden:







void CTimeCounter::SetParameters( const uint step, const uint pause)

{

m_step =step;

m_pause =pause;

}

Die Methode CTimeCounter::CheckTimeCounter() ist gedacht für die Prüfung, ob die in den Klassenparametern vereinbarte Zeitspanne verstrichen ist. Ist die Zeitspanne verstrichen, gibt die Methode true zurück.







bool CTimeCounter::CheckTimeCounter( void )

{



if (m_time_counter<m_pause)

{

m_time_counter+=m_step;

return ( false );

}



m_time_counter= 0 ;

return ( true );

}

Vor dem nächsten Schritt sollte erwähnt werden, dass der Ort, an dem die Dateien liegen sollten, sich auch geändert hat. Nur Dateien, die die Kassen der Kontrollelemente enthalten sollten jetzt im Verzeichnis «MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Controls» liegen. Alle anderen Dateien müssen in das Wurzelverzeichnis: «MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI» verschoben werden. Daher, um die Bibliotheken laden zu können, muss jetzt auch der Pfad angegeben werden, wie unten angegeben. Es wird auch gezeigt, wie eine Datei mit der Klasse CTimeCounter geladen wird (wird im Bespieltest verwendet).











#include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh>

#include <EasyAndFastGUI\TimeCounter.mqh>

Die Parameter des Zeitzählers werden im Constructor gesetzt:







class CProgram : public CWndEvents

{

protected :



CTimeCounter m_counter1;

CTimeCounter m_counter2;

};







CProgram::CProgram( void )

{



m_counter1.SetParameters( 16 , 500 );

m_counter2.SetParameters( 16 , 150 );

}

Beispiel über das Hinzufügen von Elementen in Listen und von Zeilen und Spalten in eine Tabelle implementiert in einem Timer. Nach der angegebenen Zeitspanne werden, falls die Anzahl der Elemente/Zeilen/Spalten kleiner ist als in den entsprechenden Eingabefeldern, diese in diesem Codeblock hinzugefügt (siehe der Code unten). Um die programmgesteuerte Handhabung der Bildlaufleiste zu demonstrieren, wird jedes Mal, wenn ein Element ergänzt wurde, der Schieberegler der Bildlaufleiste an das Ende der Liste gesetzt.







void CProgram::OnTimerEvent( void )

{

CWndEvents::OnTimerEvent();

...



if (m_counter2.CheckTimeCounter())

{



if (m_table.RowsTotal()<m_spin_edit1.GetValue())

m_table.AddRow();



if (m_table.ColumnsTotal()<m_spin_edit2.GetValue())

m_table.AddColumn();



if (m_listview.ItemsTotal()<m_spin_edit5.GetValue())

{

m_listview.AddItem( "SYMBOL " + string (m_listview.ItemsTotal()));



m_listview.Scrolling();

}



if (m_checkbox_list.ItemsTotal()<m_spin_edit5.GetValue())

{

m_checkbox_list.AddItem( "Checkbox " + string (m_checkbox_list.ItemsTotal()));



m_checkbox_list.Scrolling();

}



m_chart.Redraw();

}

}

Die Handhabung der Ereignisse durch das Drücken der Tasten für die Löschen oder Neubilden von Listen oder Tabellen funktioniert wie folgt:







void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON)

{

Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam);



if (lparam==m_simple_button1.Id())

{



m_table.Clear();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button2.Id())

{



m_table.Rebuilding(( int )m_spin_edit3.GetValue(),( int )m_spin_edit4.GetValue(),

( int )m_spin_edit1.GetValue(),( int )m_spin_edit2.GetValue());



InitializeTable();



m_table.UpdateTable();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button3.Id())

{



m_listview.Clear();

m_checkbox_list.Clear();

return ;

}



if (lparam==m_simple_button4.Id())

{



m_checkbox_list.Rebuilding(( int )m_spin_edit5.GetValue(),( int )m_spin_edit6.GetValue());

m_listview.Rebuilding(( int )m_spin_edit5.GetValue(),( int )m_spin_edit6.GetValue());



m_listview.SelectItem( 7 );



int items_total=m_listview.ItemsTotal();

for ( int i= 0 ; i<items_total; i++)

m_listview.SetItemValue(i, "SYMBOL " + string (i));



items_total=m_checkbox_list.ItemsTotal();

for ( int i= 0 ; i<items_total; i++)

{

m_checkbox_list.SetItemValue(i, "Checkbox " + string (i));

m_checkbox_list.SetItemState(i,(i% 2 != 0 )? true : false );

}



return ;

}



return ;

}

}

Die Testanwendung dieses Artikels kann mittel des Links unten heruntergeladen werden für ein weiteres Studieren.

Schlussfolgerung

Zur Zeit schaut das Schema der Bibliothek zum Erstellen einer grafische Benutzeroberfläche wie folgt aus:

Fig. 6. Struktur der Bibliothek im augenblicklichen Entwicklungszustand.

In der nächsten Version dieser Bibliothek werden die bestehenden Kontrollelemente verbessert und mit neuen Möglichkeiten erweitert. Unten könne Sie die letzten Versionen der Bibliothek und der Dateien zum Testen herunterladen.