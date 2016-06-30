Interfaces gráficas VI: Controles "Slider" y "Slider doble" (Capítulo 2)

Índice

Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de los artículos de cada parte se puede encontrar la lista de los capítulos con los enlaces, así como descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

En el artículo anterior nuestra librería ha sido completada con cuatro controles que se encuentran con bastante frecuencia en las interfaces gráficas: se trata de “checkbox”, “campo de edición”, “campo de edición con checkbox” y “combobox con checkbox”. El segundo capítulo de la sexta parte estará dedicado a los controles como Slider y Slider doble.





Control “Slider”

Un slider es una variante del control tipo “campo de edición”, que contiene un rango limitado con valores máximos y mínimos. A diferencia del control “campo de edición”, que hemos considerado antes, el slider no tiene botones conmutadores para cambiar el valor en el campo de edición. En vez de eso, aquí se utiliza una banda y un deslizador que se mueve en sus límites. Este control conviene para los casos cuando no es necesario indicar un valor preciso. Es decir, será suficiente especificar un valor aproximado dentro de un rango conocido. A pesar de eso, se guarda la posibilidad de introducir un valor con precisión en el campo de edición.



Vamos a utilizar seis objetos gráficos para diseñar este control. Son los siguientes:

Fondo Título (etiqueta de texto) Campo de edición Banda del slider Deslizador del slider Indicador del slider





Fig. 1. Partes integrantes del control “Slider”.





Ahora vamos a ver cómo está organizada la clase de este control.

Desarrollo de la clase para la creación del control “Slider”

Creamos el archivo Slider.mqh y lo incluimos en el archivo WndContainer.mqh:

#include "Slider.mqh"

En el archivo Slider.mqh, creamos la clase CSlider con el conjunto estándar de los métodos que deben estar presentes en cada control de nuestra librería. Aparte de los archivos de inclusión Element.mqh y Window.mqh, vamos a incluir también el archivo SeparateLine.mqh con la clase CSeparateLine para crear una línea separadora. Antes, ya hemos considerado esta clase (CSeparateLine) en el artículo Interfaces gráficas II: Controles “Línea separadora” y “Menú contextual” (Capítulo 2), por eso no vamos a volver a analizarla al detalle. Lo único que quiero recordar es que si el alto se establece más de dos píxeles, entre dos líneas trazadas aparece un espacio vacío. Visualmente, eso parece a una cavidad que nos va muy bien para la creación de la banda del slider (raja o ranura) dentro de la cual va a desplazarse el deslizador.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SeparateLine.mqh" class CSlider : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CSlider( void ); ~CSlider( void ); public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); };

Vamos a dar al usuario de la librería la posibilidad de configurar las propiedades de todos los objetos que van a formar parte del control “Slider”. Son las siguientes propiedade:

Color del fondo del control

Texto de la descripción del slider

Colores de las etiquetas de texto en diferentes estados

Valor actual en el campo de edición

Tamaños del campo de edición

Colores del campo de edición en diferentes estados

Colores del texto del campo de edición en diferentes estados

Colores del marco del campo de edición en diferentes estados

Tamaño de la ranura por el eje Y (alto)

Colores de las líneas de la ranura

Colores del indicador del slider en diferentes estados

Tamaños del deslizador del slider

Colores del deslizador del slider

Prioridades para el clic izquierdo del ratón

El código de abajo contiene los campos y los métodos de la clase de las propiedades de los objetos del control mencionadas:

class CSlider : public CElement { private : color m_area_color; string m_label_text; color m_label_color; color m_label_color_hover; color m_label_color_locked; color m_label_color_array[]; int m_edit_x_size; int m_edit_y_size; color m_edit_color; color m_edit_color_locked; color m_edit_text_color; color m_edit_text_color_locked; color m_edit_border_color; color m_edit_border_color_hover; color m_edit_border_color_locked; color m_edit_border_color_array[]; int m_slot_y_size; color m_slot_line_dark_color; color m_slot_line_light_color; color m_slot_indicator_color; color m_slot_indicator_color_locked; int m_thumb_x_size; int m_thumb_y_size; color m_thumb_color; color m_thumb_color_hover; color m_thumb_color_locked; color m_thumb_color_pressed; int m_zorder; int m_area_zorder; int m_edit_zorder; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; } void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; } void EditYSize( const int y_size) { m_edit_y_size=y_size; } void SlotYSize( const int y_size) { m_slot_y_size=y_size; } void EditColor( const color clr) { m_edit_color=clr; } void EditColorLocked( const color clr) { m_edit_color_locked=clr; } void EditTextColor( const color clr) { m_edit_text_color=clr; } void EditTextColorLocked( const color clr) { m_edit_text_color_locked=clr; } void EditBorderColor( const color clr) { m_edit_border_color=clr; } void EditBorderColorHover( const color clr) { m_edit_border_color_hover=clr; } void EditBorderColorLocked( const color clr) { m_edit_border_color_locked=clr; } void SlotLineDarkColor( const color clr) { m_slot_line_dark_color=clr; } void SlotLineLightColor( const color clr) { m_slot_line_light_color=clr; } void SlotIndicatorColor( const color clr) { m_slot_indicator_color=clr; } void SlotIndicatorColorLocked( const color clr) { m_slot_indicator_color_locked=clr; } void ThumbXSize( const int x_size) { m_thumb_x_size=x_size; } void ThumbYSize( const int y_size) { m_thumb_y_size=y_size; } void ThumbColor( const color clr) { m_thumb_color=clr; } void ThumbColorHover( const color clr) { m_thumb_color_hover=clr; } void ThumbColorLocked( const color clr) { m_thumb_color_locked=clr; } void ThumbColorPressed( const color clr) { m_thumb_color_pressed=clr; } };

Las propiedades desde la lista anterior se refieren principalmente al color y tamaños de los objetos del control. Las propiedades que se refieren al valor y al rango en el campo de edición del slider mostraremos en un grupo separado. Éstas son las siguientes:

Valor mínimo

Valor máximo

Paso para el cambio del valor en el campo de edición

Modo de alineación del texto

Número de dígitos después de la coma

class CSlider : public CElement { private : double m_min_value; double m_max_value; double m_step_value; int m_digits; ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode; public : double MinValue( void ) const { return (m_min_value); } void MinValue( const double value ) { m_min_value= value ; } double MaxValue( void ) const { return (m_max_value); } void MaxValue( const double value ) { m_max_value= value ; } double StepValue( void ) const { return (m_step_value); } void StepValue( const double value ) { m_step_value=( value <= 0 )? 1 : value ; } void SetDigits( const int digits) { m_digits=::fabs(digits); } void AlignMode(ENUM_ALIGN_MODE mode) { m_align_mode=mode; } };

Para obtener el valor actual, así como para ajustar y establecer un valor nuevo en el campo de edición, van a utilizarse los métodos CSlider::GetValue(), CSlider::SetValue() y CSlider::ChangeValue():

class CSlider : public CElement { private : double m_edit_value; public : double GetValue( void ) const { return (m_edit_value); } bool SetValue( const double value ); void ChangeValue( const double value ); }; bool CSlider::SetValue( const double value ) { double corrected_value= 0.0 ; corrected_value=::MathRound( value /m_step_value)*m_step_value; if (corrected_value<=m_min_value) corrected_value=m_min_value; if (corrected_value>=m_max_value) corrected_value=m_max_value; if (m_edit_value!=corrected_value) { m_edit_value=corrected_value; return ( true ); } return ( false ); } void CSlider::ChangeValue( const double value ) { SetValue( value ); m_edit.Description(::DoubleToString(GetValue(),m_digits)); }

Cuando el deslizador se mueve, el valor en el campo de edición debe calcularse en relación a la coordenada X. Si el valor se introduce en el campo de edición manualmente, la coordenada X del deslizador debe calcularse en relación al nuevo valor en el campo de edición. En otras palabras, a la hora de desarrollar el control hay que prever la posibilidad de conversiones inversas de los valores de estas variables.

Para el cálculo correcto, vamos a necesitar campos auxiliares (variables) de la clase que van a utilizarse en los cálculos. Los valores de estas variables deben calcularse sólo una vez, inmediatamente después de la creación del control. Abajo se muestran las descripciones de estas variables:



Número de píxeles en el área de trabajo ( m_pixels_total ).

). Número de pasos en el rango de valores del área de trabajo ( m_value_steps_total ).

). Tamaño del paso respecto al ancho del área de trabajo (m_position_step).

Para el cálculo de los valores de estas variables escribiremos el método CSlider::CalculateCoefficients():

class CSlider : public CElement { private : int m_pixels_total; int m_value_steps_total; double m_position_step; private : bool CalculateCoefficients( void ); }; bool CSlider::CalculateCoefficients( void ) { if (CElement::XSize()<m_thumb_x_size) return ( false ); m_pixels_total=CElement::XSize()-m_thumb_x_size; m_value_steps_total= int ((m_max_value-m_min_value)/m_step_value); m_position_step=m_step_value*( double (m_value_steps_total)/ double (m_pixels_total)); return ( true ); }

Ahora podemos utilizar los valores de las variables arriba mencionadas para el cálculo de la coordenada X del deslizador en relación al valor en el campo de edición, y viceversa. Para eso escribiremos dos métodos separados: CSlider::CalculateThumbX() y CSlider::CalculateThumbPos().

En el método CSlider::CalculateThumbX(), primero se calculan los valores de la variable local auxiliar (neg_range) para la corrección, en caso si el valor del límite mínimo es negativo. Luego se calcula la coordenada X para el deslizador del slider. Después de eso, si la banda del slider ha sido excedida, el valor se ajusta. Al final del método, al deslizador del slider se le asigna un valor nuevo de la coordenada X y el margen desde el punto extremos del formulario al que está adjuntado el control vuelve a calcularse.

Al principio del método CSlider::CalculateThumbPos(), obtenemos la posición del deslizador del slider en el rango de valores. Luego, se realiza la corrección en caso si el valor del límite mínimo es negativo y el valor de la variable m_current_pos_x es correcto. Luego, si el área de trabajo ha sido excedida, se realiza la corrección correspondiente del valor.

class CSlider : public CElement { private : double m_current_pos; double m_current_pos_x; private : void CalculateThumbX( void ); void CalculateThumbPos( void ); }; void CSlider::CalculateThumbX( void ) { double neg_range=(m_min_value< 0 )? :: fabs (m_min_value/m_position_step) : 0 ; m_current_pos_x=m_area.X()+(m_edit_value/m_position_step)+neg_range; if (m_current_pos_x<m_area.X()) m_current_pos_x=m_area.X(); if (m_current_pos_x+m_thumb.XSize()>m_area.X2()) m_current_pos_x=m_area.X2()-m_thumb.XSize(); m_thumb.X( int (m_current_pos_x)); m_thumb.X_Distance( int (m_current_pos_x)); m_thumb.XGap(m_thumb.X()-m_wnd.X()); } void CSlider::CalculateThumbPos( void ) { m_current_pos=(m_thumb.X()-m_area.X())*m_position_step; if (m_min_value< 0 && m_current_pos_x!= WRONG_VALUE ) m_current_pos+= int (m_min_value); if (m_thumb.X2()>=m_area.X2()) m_current_pos= int (m_max_value); if (m_thumb.X()<=m_area.X()) m_current_pos= int (m_min_value); }

Durante el desplazamiento del deslizador del slider, hay que calcular y actualizar el ancho del indicador del slider. El lado derecho del indicador tiene que “estar anclado” al deslizador. Para eso escribiremos el método CSlider::UpdateIndicator():

class CSlider : public CElement { private : void UpdateIndicator( void ); }; void CSlider::UpdateIndicator( void ) { int x_size=m_thumb.X()-m_indicator.X(); if (x_size<= 0 ) x_size= 1 ; m_indicator.X_Size(x_size); }

Para crear el control “Slider”, vamos a necesitar seis métodos privados (private) y un método principal público (public):

class CSlider : public CElement { public : bool CreateSlider( const long chart_id, const int subwin, const string text, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateEdit( void ); bool CreateSlot( void ); bool CreateIndicator( void ); bool CreateThumb( void ); };

Aquí vamos a mostrar sólo el código del método CSlider::CreateThumb(), porque todos los métodos para los cálculos considerados anteriormente van a llamarse precisamente en este método por primera vez. Todos los demás métodos de la creación de los objetos del control no tienen nada distinto de los que hemos hablado antes en otros artículos de la serie.

bool CSlider::CreateThumb( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_slider_thumb_" +( string )CElement::Id(); int x=CElement::X(); int y=m_slot.Y()-((m_thumb_y_size-m_slot_y_size)/ 2 ); if (!m_thumb.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,m_thumb_x_size,m_thumb_y_size)) return ( false ); m_thumb.Color(m_thumb_color); m_thumb.BackColor(m_thumb_color); m_thumb.BorderType( BORDER_FLAT ); m_thumb.Corner(m_corner); m_thumb.Selectable( false ); m_thumb.Z_Order(m_zorder); m_thumb.Tooltip( "

" ); m_thumb.XSize(m_thumb.X_Size()); m_thumb.YSize(m_thumb.Y_Size()); m_thumb.X(x); m_thumb.Y(y); m_thumb.XGap(x-m_wnd.X()); m_thumb.YGap(y-m_wnd.Y()); CalculateCoefficients(); CalculateThumbX(); CalculateThumbPos(); UpdateIndicator(); CElement::AddToArray(m_thumb); return ( true ); }

Los métodos para el desplazamiento del deslizador del slider prácticamente no se diferencian en nada de los métodos homónimos en las clases CScroll и CScrollH, que han sido considerados detalladamente en el artículo Interfaces gráficas V: Barra de desplazamiento vertical y horizontal (Capítulo 1). Por eso, no vamos a mostrar su código aquí. Nos limitaremos sólo con su declaración el cuerpo de la clase CSlider.

class CSlider : public CElement { private : ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_area_mouse; bool m_slider_thumb_state; int m_slider_size_fixing; int m_slider_point_fixing; private : void OnDragThumb( const int x); void UpdateThumb( const int new_x_point); void CheckMouseButtonState( void ); void ZeroThumbVariables( void ); };

Para el procesamiento de la entrada del valor en el campo de edición, vamos a crear el método CSlider::OnEndEdit() que va a llamarse en el manejador de eventos del control CSlider::OnEvent().

En el inicio del método CSlider::OnEndEdit() se comprueba por el nombre del objeto si ha sido introducido algún valor en el campo de este slider. Luego obtenemos el valor actual en el campo de edición. A continuación, se realiza la comprobación y la corrección obligatoria de la entrada del valor inaceptable, se calcula la coordenada X del deslizador del slider y la posición en el rango de valores. Después de eso se actualiza el indicador del slider, y al final del método hay que enviar el mensaje con (1) el identificador del evento personalizado ON_END_EDIT, (2) identificador del control, (3) índice del control y (4) la descripción de la etiqueta de texto.

class CSlider : public CElement { private : bool OnEndEdit( const string object_name); }; bool CSlider::OnEndEdit( const string object_name) { if (object_name!=m_edit.Name()) return ( false ); double entered_value=:: StringToDouble (m_edit.Description()); ChangeValue(entered_value); CalculateThumbX(); CalculateThumbPos(); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

Hay que enviar el mismo mensaje personalizado después de finalizar el desplazamiento del deslizador para cambiar el valor en el campo de edición. El mejor método para eso es CSlider::ZeroThumbVariables() que se invoca dentro del método CSlider::CheckMouseButtonState(), donde se monitorea el área del clic izquierdo del ratón. Todo está organizado de tal manera que la llamada al método CSlider::ZeroThumbVariables() ya supone que el botón izquierdo está suelto. Si antes de eso ya estaba pulsado sobre el área del deslizador, eso significa que el desplazamiento del deslizador ya está finalizado y ahora se puede enviar el mensaje sobre el hecho de que el valor en el campo de edición ha sido cambiado.

void CSlider::ZeroThumbVariables( void ) { if (m_clamping_area_mouse==THUMB_PRESSED_INSIDE) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); } m_slider_size_fixing = 0 ; m_clamping_area_mouse =THUMB_NOT_PRESSED; if (CElement::Id()==m_wnd.IdActivatedElement()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } }

En este caso, el código completo del manejador CSlider::OnEvent() será el siguiente:

void CSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_thumb.MouseFocus(x>m_thumb.X() && x<m_thumb.X2() && y>m_thumb.Y() && y<m_thumb.Y2()); if (!m_slider_state) return ; CheckMouseButtonState(); ChangeThumbColor(); if (m_clamping_area_mouse==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragThumb(x); CalculateThumbPos(); ChangeValue(m_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { if (OnEndEdit(sparam)) return ; } }

Todos los métodos para la creación y el manejo del control de la interfaz “Slider” están implementados. Ahora vamos a probarlo en la aplicación MQL que hemos utilizado en el artículo anterior.

Prueba del control “Slider”

En el artículo anterior, en la aplicación de prueba hemos creado cuatro casillas de verificación (checkbox) que controlan la disponibilidad de otros controles. Ahora vamos a añadir el control “Slider” y otro (quinto) checkbox para controlar su disponibilidad. Para eso, declaramos las instancias de las clases CCheckBox y CSlider en la clase personalizada CProgram, aí como los métodos con las márgenes desde el punto extremo del formulario al que van a adjuntarse estos controles.

class CProgram : public CWndEvents { private : CCheckBox m_checkbox5; CSlider m_slider1; private : #define CHECKBOX5_GAP_X ( 7 ) #define CHECKBOX5_GAP_Y ( 200 ) bool CreateCheckBox5( const string text); #define SLIDER1_GAP_X ( 32 ) #define SLIDER1_GAP_Y ( 225 ) bool CreateSlider1( const string text); };

El código para la creación de los checkboxs ya ha sido considerado en el artículo anterior, por eso pasaremos directamente al método de la creación del control “Slider” CProgram::CreateSlider1(). Usamos los métodos CSlider::MinValue() y CSlider::MaxValue() para establecer el rango de valores de -1 a 1. Establecemos el paso con la precisión de 8 dígitos (0,00000001). La disponibilidad del control va a depender del estado actual del quinto checkbox

bool CProgram::CreateSlider1( const string text) { m_slider1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+SLIDER1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+SLIDER1_GAP_Y; double v=(m_slider1.GetValue()== WRONG_VALUE ) ? 0.84615385 : m_slider1.GetValue(); m_slider1.XSize( 264 ); m_slider1.YSize( 40 ); m_slider1.EditXSize( 87 ); m_slider1.MaxValue( 1 ); m_slider1.StepValue( 0.00000001 ); m_slider1.MinValue(- 1 ); m_slider1.SetDigits( 8 ); m_slider1.SetValue(v); m_slider1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_slider1.LabelColor( clrBlack ); m_slider1.LabelColorLocked( clrSilver ); m_slider1.EditColorLocked( clrWhiteSmoke ); m_slider1.EditBorderColor( clrSilver ); m_slider1.EditBorderColorLocked( clrSilver ); m_slider1.EditTextColorLocked( clrSilver ); m_slider1.SlotLineDarkColor( clrSilver ); m_slider1.SlotLineLightColor( clrWhite ); m_slider1.SlotYSize( 4 ); m_slider1.ThumbColorLocked( clrLightGray ); m_slider1.ThumbColorPressed( clrSilver ); m_slider1.SlotIndicatorColor( C'85,170,255' ); m_slider1.SlotIndicatorColorLocked( clrLightGray ); if (!m_slider1.CreateSlider(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_slider1); return ( true ); }

La llamada a los nuevos métodos de creación de los controles debe realizarse en el método principal de creación de la interfaz gráfica. En el código de abajo se muestra la versión reducida de este método:

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateCheckBox5( "Checkbox 5" )) return ( false ); if (!CreateSlider1( "Slider 1:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Nosotros vamos a monitorear el cambio del estado del quinto checkbox para el control de la disponibilidad del slider en el manejador de eventos de la aplicación CProgram::OnEvent(). El evento con el identificador personalizado ON_END_EDIT va a indicar cuando se cambia el valor en el campo de edición.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox5.Id()) { m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); } } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

Ahora se puede compilar el programa y cargarlo en el gráfico. Por favor, intente interactuar con los controles de la interfaz gráfica. Si ha hecho todo bien, en el gráfico aparece el resultado que se muestra a continuación:

Fig. 2. Prueba del control “Slider”.

Control “Slider doble”

El control “Slider doble” se diferencia del slider común en que permite seleccionar el rango de valores dentro del rango establecido por el usuario. Para eso en la banda del slider hay dos deslizadores. El deslizador izquierdo puede desplazarse desde el lado izquierdo de la banda del slider hasta el deslizador derecho. El deslizador derecho, respectivamente, puede desplazarse desde el lado derecho de la banda del slider hasta el deslizador izquierdo. Además. aquí hay dos campos de edición en los que se muestran los valores respecto a las posiciones de los deslizadores en la banda del slider. Usted puede introducir los valores en estos campos manualmente, al mismo tiempo van a cambiarse las posiciones de los deslizadores.



Este control va a componerse de ocho objetos primitivos. Son los siguientes:

Fondo Título (etiqueta de texto) Campo de edición izquierdo Campo de edición derecho Banda del slider Deslizador izquierdo del slider Deslizador dereho del slider Indicador del slider





Fig. 3. Partes integrantes del control “Slider doble”.





A continuación vamos a ver cómo está organizado el control “Slider doble” y en qué se diferencia del slider habitual.

Desarrollo de la clase para la creación del control “Slider doble”

Incluimos el archivo DualSlider.mqh con la clase del control (CDualSlider) en el archivo WndContainer.mqh:

#include "DualSlider.mqh"

En cuanto a las propiedades del control, la clase CDualSlider es la copia absoluta de la clase CSlider. La diferencia consiste en que era necesario implementar los campos y los métodos separados para el campo de edición izquierdo y derecho y para los deslizadores del slider. Los cambios y las deferencias en estos métodos son insignificantes, por eso no vamos a presentar su código aquí. Se puede verlos en los archivos adjuntos al artículo.

class CDualSlider : public CElement { private : double m_left_edit_value; double m_right_edit_value; double m_left_current_pos; double m_left_current_pos_x; double m_right_current_pos; double m_right_current_pos_x; ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_mouse_left_thumb; ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_mouse_right_thumb; public : double GetLeftValue( void ) const { return (m_left_edit_value); } double GetRightValue( void ) const { return (m_right_edit_value); } bool SetLeftValue( double value ); bool SetRightValue( double value ); void ChangeLeftValue( const double value ); void ChangeRightValue( const double value ); private : void OnDragLeftThumb( const int x); void OnDragRightThumb( const int x); void UpdateLeftThumb( const int new_x_point); void UpdateRightThumb( const int new_x_point); void CheckMouseOnLeftThumb( void ); void CheckMouseOnRightThumb( void ); void CalculateLeftThumbX( void ); void CalculateRightThumbX( void ); void CalculateLeftThumbPos( void ); void CalculateRightThumbPos( void ); };

Vamos a mostrar aquí el código de los métodos donde se consideran sólo dos campos de edición y dos deslizadores del slider. Por ejemplo, el método CDualSlider::OnEndEdit():

class CDualSlider : public CElement { private : bool OnEndEdit( const string object_name); }; bool CDualSlider::OnEndEdit( const string object_name) { if (object_name==m_left_edit.Name()) { double entered_value=:: StringToDouble (m_left_edit.Description()); ChangeLeftValue(entered_value); CalculateLeftThumbX(); UpdateLeftThumb(m_left_thumb.X()); CalculateLeftThumbPos(); ChangeLeftValue(m_left_current_pos); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); } if (object_name==m_right_edit.Name()) { double entered_value=:: StringToDouble (m_right_edit.Description()); ChangeRightValue(entered_value); CalculateRightThumbX(); UpdateRightThumb(m_right_thumb.X()); CalculateRightThumbPos(); ChangeRightValue(m_right_current_pos); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); } return ( false ); }

Lo mismo se refiere al desplazamiento del deslizador izquierdo y derecho. Para cada uno de ellos, en el manejador de eventos CDualSlider::OnEvent() hay sus comprobaciones y bloques del código:

void CDualSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_left_thumb.MouseFocus(x>m_left_thumb.X() && x<m_left_thumb.X2() && y>m_left_thumb.Y() && y<m_left_thumb.Y2()); m_right_thumb.MouseFocus(x>m_right_thumb.X() && x<m_right_thumb.X2() && y>m_right_thumb.Y() && y<m_right_thumb.Y2()); if (!m_slider_state) return ; CheckMouseOnLeftThumb(); CheckMouseOnRightThumb(); ChangeThumbColor(); if (m_clamping_mouse_left_thumb==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragLeftThumb(x); CalculateLeftThumbPos(); ChangeLeftValue(m_left_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } if (m_clamping_mouse_right_thumb==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragRightThumb(x); CalculateRightThumbPos(); ChangeRightValue(m_right_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } } }

Para analizar al detalle el código de la clase CDualSlider, por favor, descargue los archivos adjuntos.

Prueba del control “Slider doble”

Añadimos un control “Slider doble” a la interfaz gráfica de la aplicación de prueba. En la clase personalizada de la aplicación CProgram, hay que declarar la instancia de su clase (CDualSlider) y el método con las márgenes desde el punto extremo del formulario:

class CProgram : public CWndEvents { private : CDualSlider m_dual_slider1; private : #define DUALSLIDER1_GAP_X ( 32 ) #define DUALSLIDER1_GAP_Y ( 275 ) bool CreateDualSlider1( const string text); };

Abajo se muestra el código del método CProgram::CreateDualSlider1(). Establecemos el rango de valores de -2000 a 1000. La disponibilidad del control va a depender del estado actual del quinto checkbox, como en el caso del slider simple que ha sido creado en este artículo.

bool CProgram::CreateDualSlider1( const string text) { m_dual_slider1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+DUALSLIDER1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+DUALSLIDER1_GAP_Y; double v1=(m_dual_slider1.GetLeftValue()== WRONG_VALUE ) ? 0 : m_dual_slider1.GetLeftValue(); double v2=(m_dual_slider1.GetRightValue()== WRONG_VALUE ) ? 500 : m_dual_slider1.GetRightValue(); m_dual_slider1.XSize( 264 ); m_dual_slider1.YSize( 40 ); m_dual_slider1.EditXSize( 87 ); m_dual_slider1.MaxValue( 1000 ); m_dual_slider1.StepValue( 1 ); m_dual_slider1.MinValue(- 2000 ); m_dual_slider1.SetDigits( 0 ); m_dual_slider1.SetLeftValue(v1); m_dual_slider1.SetRightValue(v2); m_dual_slider1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_dual_slider1.LabelColor( clrBlack ); m_dual_slider1.LabelColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.EditColorLocked( clrWhiteSmoke ); m_dual_slider1.EditBorderColor( clrSilver ); m_dual_slider1.EditBorderColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.EditTextColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotLineDarkColor( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotLineLightColor( clrWhite ); m_dual_slider1.SlotYSize( 4 ); m_dual_slider1.ThumbColorLocked( clrLightGray ); m_dual_slider1.ThumbColorPressed( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotIndicatorColor( C'85,170,255' ); m_dual_slider1.SlotIndicatorColorLocked( clrLightGray ); if (!m_dual_slider1.CreateSlider(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_dual_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_dual_slider1); return ( true ); }

No olvidamos colocar la llamada al método del control nuevo en el método principal de la creación de la interfaz gráfica, tal como se muestra en la versión reducida del código de abajo.

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateDualSlider1( "Dual Slider 1:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Ahora dos controles van a depender del estado actual del quinto checkbox:slider simple y slider doble.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox5.Id()) { m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); m_dual_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); } } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

Nos queda compilar el programa y cargarlo en el gráfico. En la captura de pantalla de abajo se puede ver el resultado de nuestro trabajo:

Fig. 4. Prueba del control “Slider doble”.

Conclusión

En la sexta parte de la serie hemos analizado seis controles:

Casilla de verificación (checkbox)

Campo de edición

Campo de edición con checkbox

Lista combinada (combobox) con casilla de verificación (checkbox)

Slider

Slider doble

En esta fase del desarrollo de la librería para la creación de las interfaces gráficas, su esquema tiene el siguiente aspecto:

Fig. 5. Estructura de la librería en la fase actual del desarrollo.





En la siguiente (séptima) parte de la serie, vamos a enriquecer nuestra librería con tablas y pestañas.

Más abajo puede descargar el material de la sexta parte de la serie para poder probar cómo funciona todo eso. Si le surgen algunas preguntas sobre el uso del material de estos archivos, puede dirigirse a la descripción detallada del proceso de desarrollo de la librería en uno de los artículos listados más abajo, o bien hacer su pregunta en los comentarios para el artículo.

