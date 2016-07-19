Grafische Interfaces VI: Die Slider und Dual-Slider Controls (Kapitel 2)

Inhalt

Einleitung

Der erste Artikel Grafisches Interface I: Vorbereiten der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1) Beschreibt im Detail wofür diese Bibliothek gedacht ist. Am Ende von jedem Kapitel, finden Sie eine vollständige Liste mit Links zu diesem Artikel. Zudem finden Sie dort eine Möglichkeit das Projekt, entsprechend dem aktuellen Entwicklungsstand, herunterzuladen. Die Dateien müssen in den gleichen Verzeichnissen untergebracht werden, so, wie Sie auch in dem Archiv abgelegt sind.

In dem vorherigen Artikel haben wir unsere Bibliothek um die vier sehr häufig verwendeten Controls: Checkbox, Edit, Edit mit Checkbox und Check-Combobox erweitert. Das zweite Kapitel des sechsten Teils widmet sich den Slider (Schieberegler) und Dual-Slider Controls.

Das Slider Control

Ein Slider ist eine Art Edit-Control, welches eine Bandbreite, die durch ein Minimum und ein Maximum festgelegt wird, besitzt. Anders als bei den Edit Control, welches wir in dem vorherigen Artikel genau besprochen haben, besitzt ein Slider keine Buttons, um Werte zu verändern. Dafür gibt es hier eine Linie, die zu diesem Zwecke verschoben werden kann. Ein solches Interface-Element ist dann sinnvoll, wenn man nur ungefähre Werte innerhalb einer bestimmten Spanne eingeben will und ein exakter wird nicht unbedingt notwendig ist. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit einen genauen Wert manuell einzugeben.

Dieses Element wird aus sechs grafischen Objekten zusammengebaut. Diese sind:

Hintergrund Caption (text label) Eingabefeld Slider-Linie Slider-Läufer Slider Indikator

Abbildung 1. Komponenten des Slider-Controls

Lassen Sie uns diese Klasse im Detail studieren.

Entwickeln einer Klasse für die Erzeugung eines Slider Controls

Erzeugen Sie die Slider.mqh Dateien beziehen Sie diese in der WndContainer.mqh Datei mit ein:

#include "Slider.mqh"

Erzeugen sie in der Slider.mqh Datei die CSlider Klasse mit den Standards Methoden, die in allen Controls dieser Bibliothek enthalten sein müssen. Zudem beziehen sie noch die Dateien Element.mqh und Window.mqh, und die SeparateLine.mqh Datei mit der CSeparateLine Klasse für das Erzeugen einer Trennlinie mit ein. Die CSeparateLine Klasse haben wir bereits in dem Artikel Graphische Interfaces II: Die Trennlinie und Kontextmenü Elemente (Kapitel 2) besprochen Weshalb wir hier nicht weiter darauf eingehen. Das einzige, worauf ich noch eben hinweisen möchte, ist, dass wenn eine Höhe von größer als 2 Pixeln angegeben wird, es einen Leerraum zwischen den beiden gezeichneten Linien gibt. Optisch sieht es aus wie ein Schatten, was für eine Slider-Linie auch geeignet ist (slit or slot) in welchem sich der Slider-Runner bewegt..

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SeparateLine.mqh" class CSlider : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CSlider( void ); ~CSlider( void ); public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); };

Der Anwender der Bibliothek sollte die Möglichkeit haben, sämtliche Eigenschaften aller Objekte, die in diesem Control verwendet werden, einstellen zu können. Diese Eigenschaften werden nachfolgend aufgelistet.

Farbe des Hintergrundes des Elementes

Text für die Beschreibung des Sliders

Die Farben für das Textlabel für die unterschiedlichen Zustände

Der aktuelle Wert in dem Eingabefeld

Die Größe des Eingabefeldes

Die Farben des Eingabefeldes in den unterschiedlichen Zuständen

Die Farbe des Textes in dem Eingabefeld in den unterschiedlichen Zuständen

Die Farbe des Rahmens von dem Eingabefeld in den unterschiedlichen Zuständen

Größe des Schlitzes längs der y-Achse (Höhe)

Farbe der Linien für den Schlitz

Farbe des Slider Indikators in den unterschiedlichen Zuständen

Die Größe des Slider Läufers

Die Farbe des Läufers des Sliders

Prioritäten für einen Klick mit der linken Maustaste

Nachfolgend finden Sie den Programmcode der Klasse mit den Variablen und Methoden für die Elementeigenschaften, die wir oben aufgezählt haben:

class CSlider : public CElement { private : color m_area_color; string m_label_text; color m_label_color; color m_label_color_hover; color m_label_color_locked; color m_label_color_array[]; int m_edit_x_size; int m_edit_y_size; color m_edit_color; color m_edit_color_locked; color m_edit_text_color; color m_edit_text_color_locked; color m_edit_border_color; color m_edit_border_color_hover; color m_edit_border_color_locked; color m_edit_border_color_array[]; int m_slot_y_size; color m_slot_line_dark_color; color m_slot_line_light_color; color m_slot_indicator_color; color m_slot_indicator_color_locked; int m_thumb_x_size; int m_thumb_y_size; color m_thumb_color; color m_thumb_color_hover; color m_thumb_color_locked; color m_thumb_color_pressed; int m_zorder; int m_area_zorder; int m_edit_zorder; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; } void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; } void EditYSize( const int y_size) { m_edit_y_size=y_size; } void SlotYSize( const int y_size) { m_slot_y_size=y_size; } void EditColor( const color clr) { m_edit_color=clr; } void EditColorLocked( const color clr) { m_edit_color_locked=clr; } void EditTextColor( const color clr) { m_edit_text_color=clr; } void EditTextColorLocked( const color clr) { m_edit_text_color_locked=clr; } void EditBorderColor( const color clr) { m_edit_border_color=clr; } void EditBorderColorHover( const color clr) { m_edit_border_color_hover=clr; } void EditBorderColorLocked( const color clr) { m_edit_border_color_locked=clr; } void SlotLineDarkColor( const color clr) { m_slot_line_dark_color=clr; } void SlotLineLightColor( const color clr) { m_slot_line_light_color=clr; } void SlotIndicatorColor( const color clr) { m_slot_indicator_color=clr; } void SlotIndicatorColorLocked( const color clr) { m_slot_indicator_color_locked=clr; } void ThumbXSize( const int x_size) { m_thumb_x_size=x_size; } void ThumbYSize( const int y_size) { m_thumb_y_size=y_size; } void ThumbColor( const color clr) { m_thumb_color=clr; } void ThumbColorHover( const color clr) { m_thumb_color_hover=clr; } void ThumbColorLocked( const color clr) { m_thumb_color_locked=clr; } void ThumbColorPressed( const color clr) { m_thumb_color_pressed=clr; } };

Die Eigenschaften auf der vorherigen Liste beziehen sich hauptsächlich auf die Farbe und die Größe der Elemente. Die Eigenschaften, die sich auf die Spanne und das Eingabefeld beziehen, bilden eine separate Gruppe. Diese Eigenschaften sind:

Minimaler Wert

Maximaler wert

Schritt für die Veränderungen des Wertes in dem Eingabefeld

Der Modus für die Text-Ausrichtung

Die Anzahl der Nachkommastellen

class CSlider : public CElement { private : double m_min_value; double m_max_value; double m_step_value; int m_digits; ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode; public : double MinValue( void ) const { return (m_min_value); } void MinValue( const double value ) { m_min_value= value ; } double MaxValue( void ) const { return (m_max_value); } void MaxValue( const double value ) { m_max_value= value ; } double StepValue( void ) const { return (m_step_value); } void StepValue( const double value ) { m_step_value=( value <= 0 )? 1 : value ; } void SetDigits( const int digits) { m_digits=::fabs(digits); } void AlignMode(ENUM_ALIGN_MODE mode) { m_align_mode=mode; } };

Um den aktuellen Wert abzufragen, sowie ihn einzustellen und einen neuen Wert in das Eingabefeld einzugeben, verwenden wir die Methoden CSlider::GetValue(), CSlider::SetValue() und CSlider::ChangeValue():

class CSlider : public CElement { private : double m_edit_value; public : double GetValue( void ) const { return (m_edit_value); } bool SetValue( const double value ); void ChangeValue( const double value ); }; bool CSlider::SetValue( const double value ) { double corrected_value= 0.0 ; corrected_value=::MathRound( value /m_step_value)*m_step_value; if (corrected_value<=m_min_value) corrected_value=m_min_value; if (corrected_value>=m_max_value) corrected_value=m_max_value; if (m_edit_value!=corrected_value) { m_edit_value=corrected_value; return ( true ); } return ( false ); } void CSlider::ChangeValue( const double value ) { SetValue( value ); m_edit.Description(::DoubleToString(GetValue(),m_digits)); }

Wenn sich der Kleider bewegt, dann muss der Wert in dem Eingabefeld in Abhängigkeit zu der X Koordinate berechnet werden. Wenn der Wert manuell eingegeben wird, dann muss die X Koordinate des Slider Läufers in Relation zu dem neuen Wert berechnet werden. Mit anderen Worten, bei der Entwicklung muss die Möglichkeit einer inversen Transformation berücksichtigt werden.

Für die korrekte Berechnung, benötigen wir noch weitere Variablen in der Klasse, die für die Berechnung verwendet wird. Diese Variablen müssen nur einmalig berechnet werden, wenn das Element erzeugt wird. Nachfolgend nun die Beschreibung dieser Variablen:

Die Anzahl der Pixel in dem Arbeitsbereich ( m_pixels_total ).

). Die anzahl der Schritte (Spanne) in dem Arbeitsbereich ( m_value_steps_total ).

). Schrittweite in Relation zu der Breite des Arbeitsbereichs (m_position_step).

Lassen Sie uns eine Methode für die Berechnung dieser Werte entwickeln. Wir nennen sie CSlider::CalculateCoefficients() nennen:

class CSlider : public CElement { private : int m_pixels_total; int m_value_steps_total; double m_position_step; private : bool CalculateCoefficients( void ); }; bool CSlider::CalculateCoefficients( void ) { if (CElement::XSize()<m_thumb_x_size) return ( false ); m_pixels_total=CElement::XSize()-m_thumb_x_size; m_value_steps_total= int ((m_max_value-m_min_value)/m_step_value); m_position_step=m_step_value*( double (m_value_steps_total)/ double (m_pixels_total)); return ( true ); }

Jetzt können die oben aufgelisteten Werte der Variablen für die Berechnung der X Koordinate des Slider Läufers in Relation zu dem Wert in dem Eingabefeld und auch umgekehrt berechnet werden. Lassen Sie uns dafür zwei separate Methoden schreiben CSlider::CalculateThumbX() und CSlider::CalculateThumbPos().

Zu Beginn der CSlider::CalculateThumbX() Methode, berechnen wir die Werte der externe lokalen variable (neg_range) für Einstellungen, falls der Wert des Minimums negativ ist. Anschließen berechnen wir die X Koordinate für den Slider-Läufer. Anschließen, falls die Linie des Sliders überschritten wird, wird der Wert angepasst. Am Ende der Methode wird ein neuer Wert für die X Koordinate für den Slider Läufer und die Abstände von der Ecke des Formulars, zu welchen dieses Element hinzugefügt wurde, berechnet.

Ganz am Anfang der CSlider::CalculateThumbPos() Methode, erhalten wir die Position des Slider Läufers aus der Werte-Spanne. Anschließend wird eine Einstellung vorgenommen, falls der Wert des Minimums negativ ist und der Wert der m_current_pos_x Variable korrekt ist. Danach, wird eine Korrektur des Wertes vorgenommen, falls der Arbeitsbereich überschritten wurde.

class CSlider : public CElement { private : double m_current_pos; double m_current_pos_x; private : void CalculateThumbX( void ); void CalculateThumbPos( void ); }; void CSlider::CalculateThumbX( void ) { double neg_range=(m_min_value< 0 )? :: fabs (m_min_value/m_position_step) : 0 ; m_current_pos_x=m_area.X()+(m_edit_value/m_position_step)+neg_range; if (m_current_pos_x<m_area.X()) m_current_pos_x=m_area.X(); if (m_current_pos_x+m_thumb.XSize()>m_area.X2()) m_current_pos_x=m_area.X2()-m_thumb.XSize(); m_thumb.X( int (m_current_pos_x)); m_thumb.X_Distance( int (m_current_pos_x)); m_thumb.XGap(m_thumb.X()-m_wnd.X()); } void CSlider::CalculateThumbPos( void ) { m_current_pos=(m_thumb.X()-m_area.X())*m_position_step; if (m_min_value< 0 && m_current_pos_x!= WRONG_VALUE ) m_current_pos+= int (m_min_value); if (m_thumb.X2()>=m_area.X2()) m_current_pos= int (m_max_value); if (m_thumb.X()<=m_area.X()) m_current_pos= int (m_min_value); }

Während der Slider Läufer bewegt wird, muss die Breite des Slider-Indikators berechnet und aktualisiert werden. Die rechte Seite des Slider-Indikators muss an die Slider-Läufer gebunden werden. Lassen Sie uns dafür die CSlider::UpdateIndicator() Methode schreiben:

class CSlider : public CElement { private : void UpdateIndicator( void ); }; void CSlider::UpdateIndicator( void ) { int x_size=m_thumb.X()-m_indicator.X(); if (x_size<= 0 ) x_size= 1 ; m_indicator.X_Size(x_size); }

Um das Slider-Control erzeugen zu können, benötigen wir sechs private und eine public Methode.

class CSlider : public CElement { public : bool CreateSlider( const long chart_id, const int subwin, const string text, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateEdit( void ); bool CreateSlot( void ); bool CreateIndicator( void ); bool CreateThumb( void ); };

Wir werden hier nur den Programmcode der CSlider::CreateThumb() Methode besprechen, weil alle anderen Methoden für die Berechnung bereits besprochen wurden. Die anderen Methoden beinhalten nichts, was wir nicht schon in den vorherigen Artikeln besprochen haben.

bool CSlider::CreateThumb( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_slider_thumb_" +( string )CElement::Id(); int x=CElement::X(); int y=m_slot.Y()-((m_thumb_y_size-m_slot_y_size)/ 2 ); if (!m_thumb.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,m_thumb_x_size,m_thumb_y_size)) return ( false ); m_thumb.Color(m_thumb_color); m_thumb.BackColor(m_thumb_color); m_thumb.BorderType( BORDER_FLAT ); m_thumb.Corner(m_corner); m_thumb.Selectable( false ); m_thumb.Z_Order(m_zorder); m_thumb.Tooltip( "

" ); m_thumb.XSize(m_thumb.X_Size()); m_thumb.YSize(m_thumb.Y_Size()); m_thumb.X(x); m_thumb.Y(y); m_thumb.XGap(x-m_wnd.X()); m_thumb.YGap(y-m_wnd.Y()); CalculateCoefficients(); CalculateThumbX(); CalculateThumbPos(); UpdateIndicator(); CElement::AddToArray(m_thumb); return ( true ); }

Die Methoden für das Bewegen des Slider-Läufers, sind identisch mit den gleichnamigen Methoden in den CScroll und CScrollH Klassen, welche in dem Artikel Grafische Interfaces V: Die horizontale und vertikale Scrollbar (Kapitel 1) besprochen wurden. Aus diesem Grunde gehen wir hier auf den Code nicht weiter ein. Wir deklarieren ihn nur in dem Körper der CSlider Klasse.

class CSlider : public CElement { private : ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_area_mouse; bool m_slider_thumb_state; int m_slider_size_fixing; int m_slider_point_fixing; private : void OnDragThumb( const int x); void UpdateThumb( const int new_x_point); void CheckMouseButtonState( void ); void ZeroThumbVariables( void ); };

Um Eingaben in das Eingabefeld verarbeiten zu können, erzeugen wir die CSlider::OnEndEdit() Methode, die in der CSlider::OnEvent() Eventhandler Methode aufgerufen wird.

Am Anfang der CSlider::OnEndEdit() wird eine Überprüfung des Namens vorgenommen, um festzustellen, ob es sich um eine Eingabe in das richtige Eingabefeld handelt. Anschließend fragen wir den aktuellen Wert des Eingabefeldes ab. Anschließend führen wir eine Überprüfung über ungültige Werte durch, nehmen Anpassungen vor, berechnen die X Koordinaten des 2. Läufers und eine Position in der Werte Spanne. Anschließend wird der Slider-Indikator aktualisiert. Am Ende dieser Methode muss eine Nachricht mit (1) dem benutzerdefinierten Event-Bezeichner ON_END_EDIT, (2) dem Bezeichner des Elementes, (3) dem Index des Elementes (4) und der Beschreibung des Text-Label gesendet werden.

class CSlider : public CElement { private : bool OnEndEdit( const string object_name); }; bool CSlider::OnEndEdit( const string object_name) { if (object_name!=m_edit.Name()) return ( false ); double entered_value=:: StringToDouble (m_edit.Description()); ChangeValue(entered_value); CalculateThumbX(); CalculateThumbPos(); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

Hier muss ebenfalls die Nachricht gesendet werden, falls die Bewegung des Slider Läufers stoppt. Die CSlider::ZeroThumbVariables() Methode bietet sich hier am besten an. Sie wird in der CSlider::CheckMouseButtonState() Methode aufgerufen, in dem Bereich für die Protokollierung der linken Maustaste. Der Aufruf der CSlider::ZeroThumbVariables() Methode, beinhaltet schon den Fall, dass die linke Maustaste losgelassen wurde. Falls die Maustaste über dem Bereich des Slider-Läufers gedrückt wurde, bedeutet das, dass die Veränderung der Position des Slider-Läufers abgeschlossen ist und eine Nachricht über die Veränderung des Wertes in dem Eingabefeld gesendet werden muss.

void CSlider::ZeroThumbVariables( void ) { if (m_clamping_area_mouse==THUMB_PRESSED_INSIDE) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); } m_slider_size_fixing = 0 ; m_clamping_area_mouse =THUMB_NOT_PRESSED; if (CElement::Id()==m_wnd.IdActivatedElement()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } }

Der vollständige Programmcode des CSlider::OnEvent() Eventhandlers sieht in unserem Falle wie folgt aus:

void CSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_thumb.MouseFocus(x>m_thumb.X() && x<m_thumb.X2() && y>m_thumb.Y() && y<m_thumb.Y2()); if (!m_slider_state) return ; CheckMouseButtonState(); ChangeThumbColor(); if (m_clamping_area_mouse==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragThumb(x); CalculateThumbPos(); ChangeValue(m_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { if (OnEndEdit(sparam)) return ; } }

Wir haben nun die Methoden für die Erzeugung und der Verwaltung des Slider-Elementes implementiert. Lassen Sie uns dieses nun in einer MQL Anwendung, die wir schon aus den vorherigen Artikeln kennen, testen.

Test des Slider Control

In dem vorherigen Artikel haben wir innerhalb unserer Testanwendung vier Checkboxen erzeugt, die die Verfügbarkeit andere Elemente gesteuert haben. Wir fügen jetzt noch das Slider-Element und eine fünfte Checkbox für die Verwaltung der Verfügbarkeit dem grafischen Interface hinzu. Deklarieren Sie dafür in der CProgram Klasse die Instanzen der CCheckBox und CSlider Klassen, sowie Methoden für die Ränder von der Ecke des Formulars zu welchem dieses Control hinzugefügt wird.

class CProgram : public CWndEvents { private : CCheckBox m_checkbox5; CSlider m_slider1; private : #define CHECKBOX5_GAP_X ( 7 ) #define CHECKBOX5_GAP_Y ( 200 ) bool CreateCheckBox5( const string text); #define SLIDER1_GAP_X ( 32 ) #define SLIDER1_GAP_Y ( 225 ) bool CreateSlider1( const string text); };

Die Methoden für die Erzeugung der Checkboxen haben wir schon in den vorangegangenen Artikel besprochen. Aus diesem Grunde gehen wir nun direkt zu der Methode für die Erzeugung des CProgram::CreateSlider1()-Elementes über. Unter der Verwendung der CSlider::MinValue() und CSlider::MaxValue() Methoden, setzen wir eine Werte-Spanne von -1 bis 1. Die Schrittgrösse legen wir auf die 8. Nachkommastelle fest (0.00000001). Die Verfügbarkeit hängt von dem Status der fünften Checkbox ab..

bool CProgram::CreateSlider1( const string text) { m_slider1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+SLIDER1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+SLIDER1_GAP_Y; double v=(m_slider1.GetValue()== WRONG_VALUE ) ? 0.84615385 : m_slider1.GetValue(); m_slider1.XSize( 264 ); m_slider1.YSize( 40 ); m_slider1.EditXSize( 87 ); m_slider1.MaxValue( 1 ); m_slider1.StepValue( 0.00000001 ); m_slider1.MinValue(- 1 ); m_slider1.SetDigits( 8 ); m_slider1.SetValue(v); m_slider1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_slider1.LabelColor( clrBlack ); m_slider1.LabelColorLocked( clrSilver ); m_slider1.EditColorLocked( clrWhiteSmoke ); m_slider1.EditBorderColor( clrSilver ); m_slider1.EditBorderColorLocked( clrSilver ); m_slider1.EditTextColorLocked( clrSilver ); m_slider1.SlotLineDarkColor( clrSilver ); m_slider1.SlotLineLightColor( clrWhite ); m_slider1.SlotYSize( 4 ); m_slider1.ThumbColorLocked( clrLightGray ); m_slider1.ThumbColorPressed( clrSilver ); m_slider1.SlotIndicatorColor( C'85,170,255' ); m_slider1.SlotIndicatorColorLocked( clrLightGray ); if (!m_slider1.CreateSlider(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_slider1); return ( true ); }

Die neuen Methoden für das Erzeugen des Elementes müssen in der Hauptmethode für das Erzeugen des grafischen Interfaces aufgerufen werden. Nachfolgend ist der Code einer verkürzten Version dieser Methode:

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateCheckBox5( "Checkbox 5" )) return ( false ); if (!CreateSlider1( "Slider 1:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Wir protokollieren die Veränderung des Status der fünften Checkbox für das Steuern der Verfügbarkeit des Sliders in dem CProgram::OnEvent() Eventhandler der Anwendung. Das Event mit dem Bezeichner ON_END_EDIT Gibt uns einen Hinweis darauf, dass sich der Wert in dem Eingabefeld geändert hat.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox5.Id()) { m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); } } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

Nun kann das Programm kompiliert und auf den Chart geladen werden. Versuchen Sie mit den Controls des grafischen Interfaces dieser Anwendung zu arbeiten. Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sollte das Ergebnis wie in dem nachfolgenden Screenshot gezeigt aussehen:

Abbildung 2. Test des Slider-Controls.

Das Dual-Slider-Control

Der Unterschied zwischen einem Dual-Slider und einem einfachen Slider ist, dass der Dual Slider die Auswahl einer Werte-Spanne ermöglicht. Aus diesem Grunde gibt es auf der Slider-Linie zwei Slider-Läufer. Der linke Slider-Läufer kann von der linken Seite bis zu dem rechten Slider-Läufer bewegt werden. Der rechte Slider-Läufer kann von der rechten Seite bis zu dem linken Slider-Läufer bewegt werden. Ein Dual-Slider hat auch zwei Eingabefelder, welche die Werte der Positionen der Slider-Läufer repräsentieren. In diesen Eingabefeldern können Werte manuell eingegeben werden. Dieses führt natürlich zu einer veränderten Position der Slider-Läufer.

Dieses Control wird aus acht einfachen grafischen Objekten zusammengestellt. :Diese sind:

Hintergrund Beschriftung (text label). Linkes Eingabefeld. Rechtes Eingabefeld Slider Linie. Linker Slider-Läufer. Rechter Slider-Läufer Slider-Indikator.

Abbildung 3. Die Komponenten eines Dual-Slider-Controls

Lassen Sie uns die Klasse für einen Dual-Slider anschauen und die Unterschiede zu dem einfachen Slider aufzeigen.

Entwickeln einer Klasse für die Erzeugung des Dual-Slider-Control

Beziehen Sie die DualSlider.mqh Datei mit in der CDualSlider Klasse in der WndContainer.mqh Datei mit ein:

#include "DualSlider.mqh"

In Bezug auf die Eigenschaften des Controls, ist die CDualSlider Klasse mit der CSlider Klasse identisch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das linke und rechte Eingabefeld und die Slider-Läufer separate Variablen und Methoden benötigen. Die Unterschiede zwischen diesen Methoden sind aber unwesentlich und aus diesem Grunde werden wir hier nicht weiter darauf eingehen. Sie finden den Programmcode in den angehängten Dateien.

class CDualSlider : public CElement { private : double m_left_edit_value; double m_right_edit_value; double m_left_current_pos; double m_left_current_pos_x; double m_right_current_pos; double m_right_current_pos_x; ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_mouse_left_thumb; ENUM_THUMB_MOUSE_STATE m_clamping_mouse_right_thumb; public : double GetLeftValue( void ) const { return (m_left_edit_value); } double GetRightValue( void ) const { return (m_right_edit_value); } bool SetLeftValue( double value ); bool SetRightValue( double value ); void ChangeLeftValue( const double value ); void ChangeRightValue( const double value ); private : void OnDragLeftThumb( const int x); void OnDragRightThumb( const int x); void UpdateLeftThumb( const int new_x_point); void UpdateRightThumb( const int new_x_point); void CheckMouseOnLeftThumb( void ); void CheckMouseOnRightThumb( void ); void CalculateLeftThumbX( void ); void CalculateRightThumbX( void ); void CalculateLeftThumbPos( void ); void CalculateRightThumbPos( void ); };

Hier zeigen wir nur den Programmcode der Methoden, wo zwei Eingabefelder und die Slider-Läufer behandelt werden. Nachfolgend ist die Struktur der CDualSlider::OnEndEdit() Methode dargestellt:

class CDualSlider : public CElement { private : bool OnEndEdit( const string object_name); }; bool CDualSlider::OnEndEdit( const string object_name) { if (object_name==m_left_edit.Name()) { double entered_value=:: StringToDouble (m_left_edit.Description()); ChangeLeftValue(entered_value); CalculateLeftThumbX(); UpdateLeftThumb(m_left_thumb.X()); CalculateLeftThumbPos(); ChangeLeftValue(m_left_current_pos); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); } if (object_name==m_right_edit.Name()) { double entered_value=:: StringToDouble (m_right_edit.Description()); ChangeRightValue(entered_value); CalculateRightThumbX(); UpdateRightThumb(m_right_thumb.X()); CalculateRightThumbPos(); ChangeRightValue(m_right_current_pos); UpdateIndicator(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); } return ( false ); }

Das gleiche wird bei der Bewegung des linken und rechten Läufers angewendet. Der CDualSlider::OnEvent() Eventhandler besitzt für jeden von ihnen einen eigenen Codeblock:

void CDualSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_left_thumb.MouseFocus(x>m_left_thumb.X() && x<m_left_thumb.X2() && y>m_left_thumb.Y() && y<m_left_thumb.Y2()); m_right_thumb.MouseFocus(x>m_right_thumb.X() && x<m_right_thumb.X2() && y>m_right_thumb.Y() && y<m_right_thumb.Y2()); if (!m_slider_state) return ; CheckMouseOnLeftThumb(); CheckMouseOnRightThumb(); ChangeThumbColor(); if (m_clamping_mouse_left_thumb==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragLeftThumb(x); CalculateLeftThumbPos(); ChangeLeftValue(m_left_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } if (m_clamping_mouse_right_thumb==THUMB_PRESSED_INSIDE) { OnDragRightThumb(x); CalculateRightThumbPos(); ChangeRightValue(m_right_current_pos); UpdateIndicator(); return ; } } }

Sie können die Dateien die diesem Artikel beigefügt sind herunterladen und den Programmcode derCDualSlider Klasse im Detail studieren.

Test des Dual-Slider-Controls

Fügen Sie das Dual-Slider-Control dem grafischen Interface unserer Test-Anwendung hinzu. Deklarieren Sie eine Instanz der CDualSlider Und eine Methode mit den Rändern von der Ecke des Formulars in der CProgram benutzerdefinierten Klasse der Anwendung:

class CProgram : public CWndEvents { private : CDualSlider m_dual_slider1; private : #define DUALSLIDER1_GAP_X ( 32 ) #define DUALSLIDER1_GAP_Y ( 275 ) bool CreateDualSlider1( const string text); };

Der nachfolgende Programmcode zeigt den Code der CProgram::CreateDualSlider1() Methode. Legen Sie die Wertebereich von -2000 bis 1000 fest. Die Verfügbarkeit dieses Controls hängt ebenfalls von dem aktuellen Status der fünften Checkbox ab.

bool CProgram::CreateDualSlider1( const string text) { m_dual_slider1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+DUALSLIDER1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+DUALSLIDER1_GAP_Y; double v1=(m_dual_slider1.GetLeftValue()== WRONG_VALUE ) ? 0 : m_dual_slider1.GetLeftValue(); double v2=(m_dual_slider1.GetRightValue()== WRONG_VALUE ) ? 500 : m_dual_slider1.GetRightValue(); m_dual_slider1.XSize( 264 ); m_dual_slider1.YSize( 40 ); m_dual_slider1.EditXSize( 87 ); m_dual_slider1.MaxValue( 1000 ); m_dual_slider1.StepValue( 1 ); m_dual_slider1.MinValue(- 2000 ); m_dual_slider1.SetDigits( 0 ); m_dual_slider1.SetLeftValue(v1); m_dual_slider1.SetRightValue(v2); m_dual_slider1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_dual_slider1.LabelColor( clrBlack ); m_dual_slider1.LabelColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.EditColorLocked( clrWhiteSmoke ); m_dual_slider1.EditBorderColor( clrSilver ); m_dual_slider1.EditBorderColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.EditTextColorLocked( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotLineDarkColor( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotLineLightColor( clrWhite ); m_dual_slider1.SlotYSize( 4 ); m_dual_slider1.ThumbColorLocked( clrLightGray ); m_dual_slider1.ThumbColorPressed( clrSilver ); m_dual_slider1.SlotIndicatorColor( C'85,170,255' ); m_dual_slider1.SlotIndicatorColorLocked( clrLightGray ); if (!m_dual_slider1.CreateSlider(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); m_dual_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_dual_slider1); return ( true ); }

Vergessen Sie nicht den Aufruf der Methode für das Erzeugen des neuen Controls in der Hauptmethode für das Erzeugen des grafischen Interfaces hinzuzufügen.

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateDualSlider1( "Dual Slider 1:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Jetzt steuert der Status der fünften Checkbox zwei Controls- Den einfachen Schieberegler und den doppelten Schieberegler.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_checkbox5.Id()) { m_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); m_dual_slider1.SliderState(m_checkbox5.CheckButtonState()); } } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } }

Kompilieren Sie dieses Programm und laden Sie es auf einen Chart. Der nachfolgende Screenshot zeigt das Resultat:

Abbildung 4. Der doppelte Schieberegler.

Schlussfolgerung

In dem sechsten Teil dieser Serie haben wir sechs Controls betrachtet:

Checkbox.

Das Edit-Control

Edit mit Checkbox

Check Combobox

Schlieberegler (Slider).

Doppelter Schieberegler (Dual slider).

Zur Zeit sieht das schematische Diagramm unserer Bibliothek für das Erzeugen von grafischen Interfaces wie folgt aus:

Abbildung 5. Die Struktur unserer Bibliothek zum aktuellen Stand der Entwicklung

In den nächsten Teil unserer Serie werden wir unsere Bibliothek mit Tabellen und Tabs erweitern.

Sie können das gesamte Material des sechsten Teils herunterladen und testen. Wenn Sie fragen zur Verwendung dieses Materials haben, dann können Sie zunächst auf die detaillierte Beschreibung in dem Artikel zu dieser Bibliothek zurückgreifen oder Sie stellen Ihre Frage(n) in den Kommentaren zu diesem Artikel.

