Indicador Alternativo Ichimoku - Configurações e exemplos de uso

Introdução

Por que o Alternativo Ichimoku apareceu? Porque não há nenhum limite para a perfeição. Claro que, num primeiro momento o autor pensou que ele desenvolveu um indicador ainda melhor do que o famoso Ichimoku Kinko Hyo. Em seguida, ao selecionar os parâmetros dos indicadores e compará-los, tornou-se claro que a popularidade do Ichimoku Kinko Hyo é merecida e este indicador funciona muito melhor se o analista ou operador entender claramente como anexar um indicador a um gráfico e quais parâmetros escolher.

O autor teve que ocupar-se com indicadores matemáticos gráficos. E através da análise de construção matemática aprofundada dos dois indicadores, a análise demonstrou que ambos têm suas vantagens. Suas desvantagens são determinadas em primeiro lugar, pela incompreensão da forma como esses indicadores devem ser usados ou anexados a um gráfico necessário. Este artigo irá ajudá-lo a entender isso e vai lhe indicar os principais métodos de uma aplicação correta de um indicador em um gráfico.

A análise gráfica é amplamente utilizada por operadores. Após o aparecimento de terminais de cliente de fácil utilização e que permitem o desenvolvimento do próprio indicador, o número de ferramentas gráficas aumentou muito. A prática de usar indicadores gráficos na análise técnica reflete a conveniência de uso e a visualização gráfica. E alguns indicadores de análise gráfica fornecem uma previsão bastante verdadeira.

No entanto, a taxa de previsões verdadeiras para moedas é bem mais baixa que para ações. Com ações tudo é mais ou menos claro: tendência de alta ou de baixa. Intervalos temporários intermediários são muito raros. Nas curvas de previsões de moedas tais situações (sem tendência) aparecem constantemente. Que decisão deve ser tomada em tais casos? O indicador alternativo Ichimoku vai ajudar nestes casos difíceis para estimar a situação e tomar uma decisão correta.





Indicador Ichimoku Kinko Hyo

O indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo é utilizado para determinar os níveis de suporte e de resistência, bem como o tempo para entrar no mercado quando as linhas estão interrompidas.





Matemática do Indicador Ichimoku Kinko Hyo

O indicador utiliza quatro intervalos de tempo determinados por três parâmetros do indicador.

Intervalos de tempo:



Tenkan-Sen mostra o valor médio dos preços durante o primeiro intervalo de tempo definido como a soma da máxima e da dentro deste tempo, dividido por dois;

Kijun-sen mostra o valor médio dos preços durante o segundo intervalo de tempo;

Senkou Span A mostra o meio da distância entre as duas linhas anteriores deslocadas à frente pelo valor do segundo intervalo de tempo;

Senkou Span B mostra o preço médio durante o terceiro intervalo deslocado à frente pelo valor do segundo intervalo de tempo;

A distância entre as linhas Senkou é incubada por uma outra cor e é chamado de "Nuvem". Chikou Span mostra o preço de fechamento do atual castiçal, deslocado para o passado pelo valor do segundo intervalo de tempo.





Regras bem conhecidas da operação com o indicador Ichimoku Kinko Hyo

Nuvem:



Se o preço estiver entre Senkou Span A e Senkou Span В (no interior da nuvem), o mercado é considerado sem-tendências e as bordas da nuvem formam níveis de suporte e resistência.

Se o preço estiver acima da nuvem, a linha superior torna-se seu primeiro nível de suporte, o mais baixo - o segundo nível de suporte.

Se o preço estiver abaixo da nuvem, a linha inferior torna-se seu primeiro nível de resistência, o mais alto - o segundo nível de resistência.

Kijun:

O Kijun-sen é utilizado como um sinal de movimento do mercado. Se o preço é mais elevado do que esta linha, os preços tendem a continuar crescendo. Quando os preços ultrapassam esta linha, é mais provável que a tendência altere. Outra variante do uso do Kijun-sen está gerando sinais. O sinal de compra é gerado quando a linha Tenkan-sen cruza a Kijun-sen de baixo para cima. Para baixo - sinal de venda.

Tenkan:

O Tenkan-sen é utilizado como um indicador de tendência do mercado. Se esta linha subir ou descer, a tendência existe. Quando é horizontal, o mercado entrou em um canal.

Chinkou Span:

Muitas fontes referem-se a esta linha como a principal linha no indicador. O sinal de compra é gerado quando a linha Chinkou Span cruza o preço de baixo para cima. Para baixo - sinal de venda.





Regras de configuração para os parâmetros do indicador Ichimoku Kinko Hyo

Este indicador possui três parâmetros:

O primeiro parâmetro influencia Tenkan-sen e Senkou Span А. O segundo parâmetro influencia todos os intervalos de tempo, exceto Tenkan-sen. O terceiros parâmetro influência apenas Senkou Span B.

Em tais posições é natural começar a configurar o indicador do primeiro parâmetro, analisando a posição da linha Tenkan-sen, desconsiderando todas as outras linhas. Onde devemos chegar ao configurar o parâmetro?

Em primeiro lugar, o que devemos ver, é que a linha de ajuste pode ser colocado para baixo, para cima ou perto das barras no gráfico do par de moeda corrente. E esta linha vai ser uma linha de apoio e de resistência. Não é recomendado posicionar a linha desta forma, cruzando qualquer sombra do castiçal. Deixe a linha o mais próximo possível do envelope que une as extremidades de sombra, mas sem ultrapassá-lo

É claro, é possível colocar a linha de modo que ela não ultrapasse as barras de forma alguma. Mas pode ser colocada ultrapassando minimamente. A segunda fase consiste em verificar se elas estão tocando nas sombras, em ambos os casos - quando a linha está acima das barras e quando está abaixo da linha. Para Tenkan-sen esta regra de configuração consiste na seleção do primeiro parâmetro indicador para tocar as sombras do castiçal sobre a tendência de baixa e sobre a tendência de alta.

Os parâmetros principais do indicador alternativo Ichimoku

Para ajustar o indicador alternativo Ichimoku são utilizados dois valores calculados. O valor SSP denota a mudança (atraso) da primeira ("prioridade") linha da nuvem. A posição da moeda de fora da nuvem é um certo sinal de que há uma tendência.



O valor SSP determina a mudança (atraso) da segunda ("atraso") linha da nuvem. A saída de moedas de uma nuvem sinalizam uma mudança de tendência. O segundo valor desta linha é uma stop-order do segundo nível. Uma linha no interior da nuvem (linha stop-order) é calculada através de um coeficiente do valor SSP. O coeficiente foi formado na prática e é por isso que os níveis desta linha correspondem com seus nomes. Quando a linha de stop-order é interrompida, a probabilidade de tendência é muito alta.

Configuração do SSP

Ao configurar esse parâmetro, é preciso escolher essa posição da nuvem, na qual níveis de fechamento não ultrapassam a linha stop-order dentro da nuvem. Outra maneira: extremos do castiçal (Alta ou Baixa) não ultrapassam a linha stop-order. Mais uma variante de configuração do SSP: extremos não ultrapassam a linha de frente.

É mais conveniente escolher valores SSP para intervalos de gráfico com um pivô de tendência acentuado. O parâmetro deve ser configurado de modo que as máximas e as mínimas dos castiçais e suas sombras toquem a linha stop-order (ou a linha de prioridade). Se tais toques existem tanto em tendência de alta e tendência de baixa, podemos dizer que o parâmetro SSP está configurado corretamente.

A linha stop-order limita o preço de cima. A linha stop-order limita o preço de cima. A linha stop-order limita o preço de cima. Quebra falsa no fechamento. O próximo castiçal é fechado abaixo da linha. A linha stop-order limita o preço de baixo. Apesar de quebras de Baixa através da linha, o fechamento quase corresponde precisamente à linha stop-order em ambos os casos. A linha stop-order limita o preço de baixo.



Direi mais uma vez: em uma configuração correta, a linha stop-order limita o preço tanto como em um nível de suporte quanto em um nível de resistência.

Escolher parâmetros de ISP para este exemplo é extremamente difícil. Isso porque em tais casos difíceis, para uma configuração correta do parâmetro SAP, devemos usar tanto a linha de nuvem prioritária quanto a linha stop-order:



A linha stop-order limita o preço de baixo. Quebra falsa no fechamento. A linha stop-order limita o preço de cima. A linha stop-order limita o preço de baixo. A linha stop-order limita o preço de baixo. A linha stop-order limita o preço de baixo. Aqui, o preço não ultrapassa a linha do indicador de prioridade. Em uma tendência de alta tão lenta, a linha do indicador de prioridade pode ser confundida com uma linha de resistência ou com uma linha de suporte. A linha de indicador dianteiro limita o preço de baixo. Assim, quanto mais a linha de prioridade avançar, isto será um sinal do fim da tendência de alta.



Existem intervalos em que qualquer indicador é impotente, este é o caso. A decisão foi tomada para orientar, em um mercado rápido, na linha de prioridade da nuvem, a linha de prioridade limita o preço de baixo. Oriente acima da linha de nuvem para a frente - a linha de prioridade limita o preço de baixo. Oriente acima da linha de nuvem para a frente - a linha de prioridade limita o preço de baixo. A linha stop-order limita o preço de cima. A linha stop-order limita o preço de cima. Tal quebra através da linha stop-order e ao fato de que a Alta encosta na linha de atraso, é apenas uma coincidência. Aqui, previsões não podem ser feitas. E este lugar e o sem saída contínua acima da linha stop-order é um sinal de um possível movimento para baixo. Falsa quebra típica através de 2 castiçais longos. Ninguém está seguro contra isso. A linha stop-order limita o preço de cima. A linha stop-order limita o preço de cima. A linha stop-order limita o preço de cima.



Configuração do SSK

A linha do indicador de atraso está atrás da linha prioritária nas barras SSK. Exatamente esta linha pode nos dizer sobre um aumento ou uma queda de tendência. Seu significado não é muito grande - para mostrar aumento ou queda. A linha de atraso pode ser usada como um nível adicional de linhas de suporte e de resistência. Ela é usada em casos muito difíceis, por exemplo, quando não há nem uma tendência clara . Estes níveis estão localizados no final da nuvem.

A escolha do valor do parâmetro SSK permite ver a linha de atraso e a linha de resistência. Aqui é o momento, conectada com ajuste de parâmetros SAP, ou seja, a linha de prioridade é configurada como uma linha de suporte/resistência. A escolha do valor do parâmetro SSK permite ver a linha de atraso e a linha de resistência. Se o SSK estiver configurado corretamente, esse recuo da linha de atraso será repetido várias vezes sobre este gráfico. A escolha do valor do parâmetro SSK permite ver a linha de atraso e a linha de suporte.



Conclusão

O autor tenta explicar os princípios principais da escolha dos parâmetros de indicadores aplicáveis ao gráfico do par de moeda corrente. O pequeno número de parâmetros de indicadores permite configurar facilmente parâmetros com base na descrição fornecida. Salvo a configuração do Alternativo Ichimoku, o artigo fornece os princípios da configuração, também adequados para o indicador Ichimoku Kinko Hyo. Isso permite que o leitor utilize ambos os indicadores com melhor eficiência.

O código fonte do indicador alternativo Ichimoku está localizado em: https://www.mql5.com/pt/code/7070