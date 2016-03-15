インディケータ代替一目均衡表–設定, 用例

はじめに

なぜ代替一目均衡表が出現したのでしょうか？完璧には限界がないからです。もちろん、最初、私は有名な一目均衡表よりももっと優れたインディケータを作成することを考えました。そしてインディケータパラメータの選択とそれらをともに比較することは一目均衡表の人気はそれにふさわしいもので、分析家やトレーダーがチャートにインディケータをアタッチする方法、どのパラメータを選択するか明確に理解していれば、このインディケータはもっと役に立つということが明らかになりました。

私はグラフィカルインディケータの数学で忙しくしなければなりませんでした。そして構造分析によって、両インディケータの数学はどちらにも独自のメリットがあることを示しました。そしてデメリットは、まずこれらインディケータを利用する方法と、必要なチャートにアタッチする方法が理解できないことです。本稿はこれを理解するのを助け、チャート上の正しいインディケータを適用する主要な方法を提供します。

グラフィカル分析はトレーダーによって広く利用されています。使いやすいクライアントターミナルが登場してから、独自のインディケータを作成することができるようになり、グラフィカルツールの数はめざましく増加しました。テクニカル分析でグラフィカルインディケータを使用する実践は、利便性とグラフィカルな可視化を反映しています。グラフィカル分析のインディケータの一部はかなり真の予測を提供しています。

ただ、通貨に対する真の予測比率は株式に比べるとはるかに低いものです。株式ではすべてが多かれ少なかれ明確です。：上昇トレンドなのか、下落トレンドなのか。中間での一時的な途切れはひじょうに稀です。通貨予測では、そのような状況（トレンドなし）の曲線がつねに表示されます。そのような場合、どんな判断をすべきでしょうか？インディケータ「代替一目」が、そのような困難なケースで状況を推定し正しい判断をするのに役立ちます。

インディケータ「一目均衡表」

テクニカルインディケータ「一目均衡表」は線が突破されるとき、市場に参入する時期と共に、サポートおよびレジスタンスレベルを判断するのに利用されます。

インディケータ「一目均衡表」の数学

このインディケータは4つの時間間隔を使用します。それはインディケータのの3つのパラメータで決められます。

時間間隔：

転換線は、最初の時間間隔中の高値と安値の合計を2で割って決まる平均価格値を示します。

基準線は2番目の間隔の間の平均価格値を示します。

先行スパン A は、2度目の間隔の値分前に移動した前回の2本の線の間の距離の中間を示します。

先行スパン B は、2度目の時間間隔の値分前に移動した三度目の時間間隔内の平均価格値を示します。

先行線同士の距離は別の色で表示され、『雲』と呼ばれます。「遅行スパン」は現在のろうそく足の終値を表示し、2度目の間隔の値分移動します。





インディケータ「一目均衡表」の動作でよく知られているルール

雲：

価格が先行スパンA と先行スパンBの間（雲の中）にあれば、市場はトレンドなし、雲の端はサポートとレジスタンスレベルから少しずつ離れると考えられます。

価格が雲の上にあれば、上側の線は最初のサポートレベルとなり、下側は2番目のサポートレベルとなります。

価格が雲の下にあれば、下側の線は最初のレジスタンスレベルとなり、上側は2番目のレジスタンスレベルとなります。

基準：

基準線は市場変動の印として使われます。価格がこの線より上にあれば、価格は上がり続ける可能性があります。価格がこの線と交差すると、トレンドは変化する可能性が高くなります。基準線使用の別のバリアントはシグナル生成です。買いシグナルは転換線が基準線を下から上に交わるときに生成されます。下向きは売りシグナルです。

転換：

転換線は市場トレンドのインディケータとして使用されます。この線が上下するとトレンドが存在します。水平だと市場はチャンネルに入ったことになります。

遅行スパン：

多くの情報源がこの線をインディケータの主要な線としています。買いのシグナルは、遅行スパン線が価格と下から上に交わるときに制定されます。下向きは売りシグナルです。

インディケータ「一目均衡表」のパラメータ設定ルール

このインディケータにはパラメータが3つあります。

第1のパラメータは転換線と先行スパンAに影響を与えます。 第2のパラメータは、転換線以外の時間間隔すべてに影響します。 第3のパラメータは先行スパンBだけに影響を与えます。

そのようなポジションの連続では、インディケータ設定を第1パラメータから始め、転換線の位置を分析し、その他の線はすべて対象としないのが自然です。パラメータ設定から取得するものは？

まず、確認すべきは設定された線が、現行通貨ペアチャート上でバ―の下、上、または近くにあることです。そしてこの線がサポートラインかレジスタンスラインのどちらかになります。線がろうそく足の影と交わるように設定することはお薦めできません。線を影の終わりに入るエンベロープに最大限近づけますが、交わらないようにします。

もちろん、バーと全く交わらないように設定するのは不可能です。ただ最低限の交わりに設定します。第2設定段階は、それが影に触れていることの確認です。線がバーの上にあるとき、線の下にあるときの両方の場合です。転換線については、この設定ルールは下落トレンドと上昇トレンドのろうそく足の影に触れるよう、第1のインディケータパラメータを選択することです。

インディケータ 代替一目の主要パラメータ

インディケータ代替一目設定には、2つの計算値が使用されます。値 SSP は雲の1番目（『優先度』）の線の移動（ディレイ）を示します。雲の外側の通貨ポジションはトレンドが存在することの確かなしるしです。

値 SSK は雲の第2（『期限切れ』）の線の移動（ディレイ）を決定します。雲から通貨が出ることはトレンド変化の合図です。この線の第2の値は2番目のレベルのストップオーダーです。雲の内側の線（ストップオーダーライン）は値 SSP の係数いくつかで計算されます。係数は実際に形成され、それがこの線のレベルが名前に対応している理由です。ストップオーダーラインが突破されると、トレンド転換の確率はひじょうに高くなります。

SSP の設定

このパラメータを設定する際、クローズレベルが雲の内側でストップオーダーラインと交わらないように雲の位置を選択する必要があります。別の方法としては、ろうそく足の極値（高値または安値）がストップオーダーラインに交わらないことです。もう一つの SSP 設定値：極値はフォワードラインと交わりません。

SSP 値を鋭いトレンドのピボットのあるグラフ間隔に対して選択するとより便利です。パラメータはろうそく足の最大値と最小値、または影がストップオーダーライン（または優先線）に触れるように設定します。そのような接触が上昇トレンド、下落トレンドの両方にあれば、SSP パラメータはは正しく設定されていると言えます。

ストップオーダーラインは上から価格を制限します。 ストップオーダーラインは上から価格を制限します。 ストップオーダーラインは上から価格を制限します。終了時の誤った突き抜け。次のろうそく足は線の下で閉じています。 ストップオーダーラインは価格を下から制限します。安値が線を突き抜けていても、クローズはほとんど正確に両ケースのストップオーダーラインに対応しています。 ストップオーダーラインは価格を下から制限します。

もう一度言います。正しい設定では、ストップオーダーラインは価格をサポートレベル、レジスタンスレベルの両方として制限します。

この例に対しては SSP パラメータを選択するのは極めて困難です。そのようなむつかしいケースで SSP パラメータの正しい設定のために優先クラウドラインとストップオーダーラインを使用するのはそのためです。

ストップオーダーラインは価格を下から制限します。終了時の誤った突き抜け。 ストップオーダーラインは上から価格を制限します。 ストップオーダーラインは価格を下から制限します。 ストップオーダーラインは価格を下から制限します。 ストップオーダーラインは価格を下から制限します。ここで、価格は優先インディケータラインと交差していません。そのような遅い上昇トレンドでは、優先インディケータラインはレジスタンスラインやサポートラインと混同する可能性があります。 フォワードインディケータラインは価格を下から制限します。従って、優先ラインのその後の突破は上昇トレンド終了のきざしとなります。

どんなインディケータも役に立たないインターバルがあるものです。これがその場合です。 優先クラウドラインですばやいマーケットに従って判断がされました。優先ラインが価格を下から制限します。 前向きのクラウドラインに従い、優先ラインが価格を下から制限します。 前向きのクラウドラインに従い、優先ラインが価格を下から制限します。 ストップオーダーラインは上から価格を制限します。 ストップオーダーラインは上から価格を制限します。 ストップオーダーラインのそのような突破と、高値がオーバーデューラインに触れていることは、ただの偶然です。ここでは予測はできません。 この設定と、ストップオーダーラインの上での継続的な非終了は下降への可能性のきざしです。 2本のろうそく足の典型的な偽の突破それに対して確信のある人はいません。 ストップオーダーラインは上から価格を制限します。 ストップオーダーラインは上から価格を制限します。 ストップオーダーラインは上から価格を制限します。

SSK の設定

おバーデューインディケータラインはSSK バーの優先ラインの背後にあります。正確にこの線はトレンドの上昇または下落を告げてくれます。その意味はあまり大きくありません。上昇または下降を示すだけです。オーバーデューラインはサポートライン、レジスタンスラインの追加レベルとして使用されます。それはひじょうにむつかしいケースで使われます。たとえば、明確なトレンドも横ばいもない場合です。こういったレベルは雲の一番最後にあります。

パラメータ SSK の値を選択することで、レジスタンスラインとしてオーバーデューラインを確認することができます。 SSP パラメータの値設定に関連する場面です。すなわち、優先ラインがサポート－レジスタンスラインとして設定されるのです。 パラメータ SSK の値を選択することで、レジスタンスラインとしてオーバーデューラインを確認することができます。SSK が正確に設定されていれば、そのようなオーバーデューラインからの後退がこのチャート上で複数回繰り返されます。 パラメータ SSK の値を選択することで、サポートラインとしてオーバーデューラインを確認することができます。

おわりに

現通貨ペアチャートに適用できるインディケータパラメータを選択する主要な原則の説明を試みました。インディケータパラメータが少ないことで、提供されている説明を基にしたパラメータ設定が簡単に行えます。代替一目の設定以外にも、本稿は、インディケータ一目均衡表にも適した設定の基本を提供しています。これで読者のみなさんは両インディケータをより効率的に活用できるようになります。

インディケータ代替一目のソースコードは以下にあります。：https://www.mql5.com/ja/code/7070