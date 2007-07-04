Индикатор Alternative Ichimoku – настройка, примеры использования

Введение

Почему появился Alternative Ichimoku? Потому, что нет предела совершенству. Конечно, вначале автор считал, что он сделал индикатор даже лучше, чем известный Ichimoku Kinko Hyo. Потом, выбирая параметры индикаторов и сравнивая их между собой выяснилось, что известность Ichimoku Kinko Hyo вполне заслужена и этот индикатор гораздо лучше работает в том случае, если аналитику или трейдеру понятен способ, как правильно поставить индикатор на график, какие выбрать параметры.

Пришлось заняться математикой графических индикаторов. И тщательный анализ математики построения того и другого индикаторов показал, что они оба имеют свои положительные стороны. А их недостатки в первую очередь определяются непониманием как эти графические инструменты применять или приложить к нужному нам графику. Данная статья поможет Вам разобраться и дать основные способы правильного размещения индикаторов на графиках.

Графический анализ давно и прочно вошел в обиход трейдера. После появления удобных клиентских терминалов, позволяющих сконструировать свой собственный индикатор количество графических инструментов значительно выросло. Практика использования графических индикаторов в техническом анализе отображает удобство использования и наглядность графического отображения. Часть индикаторов графического анализа при этом дают достаточно точный прогноз.

Но процент оправдывающихся прогнозов по курсам валют гораздо ниже, чем для прогнозов по ценным бумагам. С ценными бумагами более – менее всё ясно тренд вверх или тренд вниз. Промежуточные временные интервалы возникают редко. При прогнозах кривых курсов валют такие ситуации (нет тренда) возникают постоянно. Какое решение принять в таком случае? Индикатор Alternative Ichimoku поможет в этом сложном случае оценить обстановку и принять правильное решение.





Индикатор Ichimoku Kinko Hyo

Технический индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) предназначен для определения уровней поддержки и сопротивления и определения времени для входа в рынок при пробое этих линий.





Математика индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор использует четыре временных интервала, которые определяются тремя параметрами индикатора.

Временные интервалы:



Tenkan-sen показывает середину между максимумом цены за первый промежуток времени и минимумом цены за первый промежуток времени;

Kijun-sen показывает середину между максимумом цены за второй промежуток времени и минимумом цены за второй промежуток времени;

Senkou Span A показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую в будущее на величину второго временного интервала;

Senkou Span B показывает середину между максимумом цены за третий промежуток времени и минимумом цены за третий промежуток времени, сдвинутую в будущее на величину второго временного интервала.

Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и называется «облаком». Chinkou Span показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую в прошлое на величину второго временного интервала.



Общеизвестные правила работы с индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Облако:



Если цена находится между Senkou Span A и Senkou Span В (внутри облака), рынок считается нетрендовым и тогда края облака образуют уровни поддержки и сопротивления.

Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый уровень поддержки, а вторая — второй уровень поддержки.

Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый уровень сопротивления, а верхняя — второй.

Киджун:

Kijun-sen используется как показатель движения рынка. Если цена выше нее, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию вероятно дальнейшее изменения тренда. Другим вариантом использования Kijun-sen является подача сигналов. Сигнал к покупке генерируется, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх. Сверху вниз — сигнал к продаже.

Тенкан:

Tenkan-sen используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растет или падает — тренд существует. Когда она идет горизонтально — рынок вошел в канал.

Чинкоу Спан:

Множество западных источников литературы ссылаются на эту линию как на основную линию в индикаторе. Сигнал к покупке генерируется, когда линия Chinkou Span пересекает цену снизу вверх. Сверху вниз — сигнал к продаже.





Правила настройки параметров индикатора Ichimoku Kinko Hyo

В данном индикаторе имеется три параметра:

Первый параметр влияет на Tenkan-sen и Senkou Span А. Второй параметр влияет на все временные интервалы, кроме Tenkan-sen. Третий параметр влияет только на Senkou Span B.

В такой раскладке позиций естественно начать настраивать индикатор с первого параметра, рассматривая положение линии Tenkan-sen, не обращая внимания на все остальные линии. Что мы должны получить при настройке параметра?

Первое, что мы должны увидеть, это то, что настраиваемую линию можно расположить снизу, сверху или рядом с барами (или столбиками) на графике текущей валютной пары. При этом эта линия будет являться или линией поддержки или линией сопротивления. Не рекомендуется располагать линию так, чтобы она пересекала какие-то тени свеч. Пусть линия будет максимально приближена к огибающей, соединяющей концы теней свеч, но не наезжает на неё.

Конечно, невозможно расположить линию, чтобы она вообще не перекрывала бары (или столбики) цен. Но возможно расположить линию так, чтобы наезд на бары был минимальным. Второй этап настойки будет состоять в проверке касании теней баров, в обоих случаях, 1 – когда линия находится выше, 2 – когда линия находится ниже баров. Для Tenkan-sen это правило настройки состоит в подборе первого параметра индикатора для касания теней свеч как на понижающемся, так и повышающемся тренде.

Основные параметры индикатора Alternative Ichimoku

Для настройки индикатора Alternative Ichimoku используются две расчетные величины. Величина SSP определяет отступ (отставание) первой (“опережающей”) линии облака. Невхождение курса в облако однозначно показывает наличие тренда.

Величина SSK определяет отступ (отставание) второй (“запаздывающей”) линии облака. Выход курса валют из облака сигнализирует о смене тренда. Второе значение этой линии – стоп-ордер второго уровня. Линия внутри облака (“линия стоп-ордера”) рассчитывается по некоторому коэффициенту от величины SSP. Коэффициент был подобран на практике и поэтому уровни этой линии хорошо соответствуют своему названию. Пробой линии стоп-ордера говорит о высокой вероятности разворота тренда.

Настройка SSP

При настройки этого параметра необходимо подобрать такое расположение облака, чтобы уровни закрытия свечей (Close) не пересекали линию стоп-ордера внутри облака. По другой идеологии настройка происходит так, чтобы экстремумы свечей (High или Low) не пересекали линию стоп-ордера. Ещё один вариант настройки SSP производится так, чтобы экстремумы не пересекали опережающую линию.

Удобнее всего подбирать значение SSP для тех интервалов графиков, где происходит достаточно резкий разворот тренда. Необходимо настроить параметр так, чтобы максимумы и минимумы свечей или теней свечей лишь касались линии стоп-ордеров (или опережающей линии). Если такие касания существуют и при восходящем и при нисходящем движении курса валют, можно сказать, что параметр SSP настроен правильно.

Линия стоп-ордера ограничивает курс сверху Линия стоп-ордера ограничивает курс сверху Линия стоп-ордера ограничивает курс сверху. Имеется ложный пробой по Close. Но последующая свеча открывалась уже ниже линии. Линия стоп-ордера ограничивает курс снизу. Хотя Low пробили линию, Close почти точно соответствовал линии стоп-ордера в обоих случаях. Линия стоп-ордера ограничивает курс снизу.



Ещё раз подчеркну, при правильном подборе линия стоп-ордера ограничивает курс валюты и как линия поддержки и как линия сопротивления.

Для данного примера чрезвычайно сложно подобрать параметры SSP. Поэтому в таких сложных случаях нужно использовать и опережающую линию облака и линию стоп-ордера для правильной установки параметра SSP:

Линия стоп-ордера ограничивает курс снизу. Имеется ложный пробой по Close. Линия стоп-ордера ограничивает курс сверху Линия стоп-ордера ограничивает курс снизу. Линия стоп-ордера ограничивает курс снизу. Линия стоп-ордера ограничивает курс снизу. Вот в этом месте курс валюты не пересекает опережающую линию индикатора. При таком вялом тренде вверх можно принять опережающую линию индикатора за линию сопротивления или линию поддержки. Опережающая линия индикатора ограничивает курс снизу. Соответственно, последующий пробой опережающей линии индикатора будет свидетельствовать об окончании тренда вверх.



Существуют интервалы, когда любые индикаторы бессильны – это именно этот случай. Было принято решение на быстром рынке ориентироваться на опережающую линию облака – опережающая линия ограничивает курс снизу. Ориентируемся на опережающую линию облака – опережающая линия ограничивает курс снизу. Ориентируемся на опережающую линию облака – опережающая линия ограничивает курс снизу. Линия стоп-ордера ограничивает курс сверху. Линия стоп-ордера ограничивает курс сверху. Такой пробой линии стоп-ордера и то, что High достал точно до запаздывающей линии - просто совпадение. Никаких прогнозов по этому пробою сделать невозможно. А вот это место и продолжающийся невыход вверх за линию стоп-ордера наводит на серьёзную мысль о движении вниз. Типичный ложный пробой на 2 длинные свечки. Никто от него не застрахован. Линия стоп-ордера ограничивает курс сверху. Линия стоп-ордера ограничивает курс сверху. Линия стоп-ордера ограничивает курс сверху.



Настройка SSK

Запаздывающая линия индикатора отстаёт от опережающей на SSK баров. Именно по ней можно судить о подъёме или спаде тренда. Её смысловая нагрузка невелика - отобразить подъём или спад. Возможно использовать запаздывающую линию как дополнительный уровень линий поддержки - сопротивления. Этим приходится пользоваться в достаточно сложных случаях, например, когда нет ни явного тренда ни явного флэта. Место расположения этих уровней - в самом конце облака.

Подбор величины параметра SSK позволяет здесь увидеть запаздывающую линию как линию сопротивления. В этом месте показан момент, связанный с настройкой параметра SSP, то есть опережающая линия настроена как линия сопротивления - поддержки. Подбор величины параметра SSK позволяет здесь рассматривать запаздывающую линию как линию сопротивления. При правильной настройке параметра SSK такой отбой от запаздывающей линии будет повторяться на данном графике несколько раз. Подбор величины параметра SSK позволяет здесь рассматривать запаздывающую линию как линию поддержки.



Заключение

Автор попытался объяснить основные принципы выбора параметров индикатора применимо к текущему графику валютной пары. Небольшое количество параметров индикатора позволяет легко выполнить настройку параметров по описанию приведенному в данном тексте. Кроме настройки Alternative Ichimoku, здесь объяснены принципы настройки, подходящие и для индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Это позволит читателю пользоваться обоими индикаторами с большей эффективностью.

Исходный код индикатора Alternative Ichimoku можно взять по ссылке:

https://www.mql5.com/ru/code/7070