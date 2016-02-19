Otimização automatizada de um robô de negociação no trading real



A otimização será realizada durante três dias. Isto é suficiente para verificar o otimizador automático. Vamos selecionar a data de otimização "De" de acordo com a seguinte fórmula - a data atual menos três dias. Durante a otimização, o histórico necessário para o símbolo selecionado (no nosso caso, é EURUSD) deve ser baixado.

Aqueles que executarem a otimização pela primeira vez podem encontrar a descrição dos procedimentos necessários no menu de ajuda do terminal do cliente MetaTrader 4: . Ou podem ler o artigo nomeado Teste do Expert Advisor no Terminal Do Cliente MetaTrader 4: Um olhar de fora.

Então, vamos verificar as variáveis a serem otimizadas, como mostrado na imagem abaixo.





datetime SetHour = 0 ; datetime SetMinute = 1 ;

A otimização automatizada é limitada a quatro variáveis, mas parar os nossos propósitos para economizar tempo, apenas três são suficientes. Após a seleção das variáveis, vamos armazenar as configurações de otimização no set-file nomeado MACD Sample_1.set. Este arquivo deve ser salvo na pasta 'verificador' do Verificador-Terminal. Depois, lance a pré-otimização e memorize a hora de início. Isto é necessário para calcular o período de tempo preciso para a otimização automatizada com os parâmetros predefinidos. Após a otimização estiver concluída, vamos calcular o tempo de espera necessário. Então teremos que fechar este terminal, pois caso contrário, não seremos capazes de iniciá-lo por meio de programação.Para isto, vamos abrir o Expert Advisor MACD Sample_1.mq4 de teste no MetaEditor e fazer o seguinte:- Defina a hora de início para a otimização automatizada, por exemplo, às 00:01 todos os dias:

- Defina a quantidade de dias para otimização (que deve ser a mesma que para a pré-otimização):

int TestDay = 3 ;

- Defina o tempo final de espera da otimização em minutos calculados anteriormente, por exemplo, 4 minutos:

int TimeOut = 4 ;

- Digite o nome do Expert Advisor:

string NameMTS = "MACD Sample_1" ;

- Digite o nome do conjunto de arquivos com as configurações:

string NameFileSet = "MACD Sample_1.set" ;

- Digite no caminho da pasta que contém o Verificador-Terminal, por exemplo:

string PuthTester = "D:\Program Files\Forex Best Trade Station" ;

- Defina a prioridade de filtragem:

int Gross_Profit = 1 ; int Profit_Factor = 2 ; int Expected_Payoff = 3 ;



- Escreva os nomes das variáveis de otimização:



string Per1 = "FastEMA" ; string Per2 = "SlowEMA" ; string Per3 = "SignalSMA" ; string Per4 = "" ;

- Cópia em anexo o arquivo auto_optimization.mqh para a pasta 'incluir';

- Inclua o arquivo de biblioteca no Expert Advisor:

#include <auto_optimization.mqh>

- Ele apenas continua copiando o código abaixo para o início da função start() do seu Expert Advisor. O MACD Sample_1.mq4 já contém isto.



if (! IsTesting () && ! IsOptimization ()) { if ( TimeHour ( TimeLocal ()) == SetHour) { if (!StartTest) { if ( TimeMinute ( TimeLocal ()) > SetMinute - 1 ) { if ( TimeMinute ( TimeLocal ()) < SetMinute + 1 ) { StartTest = true ; TimeStart = TimeLocal (); Tester(TestDay, NameMTS, NameFileSet, PuthTester, TimeOut, Gross_Profit, Profit_Factor, Expected_Payoff, Per1, Per2, Per3, Per4); } } } } } FastEMA = GlobalVariableGet (Per1); SlowEMA = GlobalVariableGet (Per2); SignalSMA = GlobalVariableGet (Per3); TrailingStop = GlobalVariableGet (Per4); if (StartTest) { if ( TimeLocal () - TimeStart > TimeOut* 60 ) { StartTest = false ; } }

Isso é tudo. Após otimizador automatizado for novamente compilado, ele pode ser iniciado, mas ele pode ser utilizado apenas para o mesmo símbolo e calendário para o qual foi realizada a pré-optimização. No nosso caso, é EURUSD no H1. Para verificar o otimizador automatizado, você pode inserir o código fornecido abaixo na função int init(), em seguida, o otimizador automatizado será inicializado no Expert Advisors.



Tester(TestDay,NameMTS,NameFileSet,PuthTester,TimeOut, Gross_Profit,Profit_Factor, Expected_Payoff, Per1,Per2,Per3,Per4);

Funcionamento do Otimizador Automatizado

O otimizador automatizado funciona com base no Verificador-Terminal para otimizar os parâmetros do Expert Advisor anexado ao gráfico no Terminal. Para isso, o programa envia para o Verificador-Terminal um arquivo contendo os parâmetros de otimização (optimized.ini) e lança o Verificador Terminal no modo de otimização. Em seguida, ele copia os resultados obtidos do "FileReport........htm" de volta para o Terminal e filtra os melhores valores a partir dos resultados obtidos.



string PuthTerminal = TerminalPath () + "\experts\files" ; string FileOptim = "optimise.ini" ; string FileOptim1 = "\optimise.ini" ; datetime DayStart = TimeLocal ()- 86400 *TestDay; string DateStart = TimeToStr (DayStart, TIME_DATE ); string DateStop = TimeToStr ( TimeLocal (), TIME_DATE ); string FileReport = "FileReport_" + Symbol () + "_" + DateStop + ".htm" ; string FileReport1 = "\FileReport_" + Symbol () + "_" + DateStop + ".htm" ; double MinTr = TestDay - 2 ; double MaxTr = ( 60 / Period ()*TestDay) + 2 ; int KvoPptk = 10 ; int StepRes = 12 ;

No presente momento, por exemplo, em 00.01, o otimizador automatizado deve ser lançado. As variáveis devem ser preenchidas com valores.

Em seguida, os parâmetros do arquivo ini são escritas no conjunto da matriz:

ArrayOpttim[ 0 ] = ";optimise strategy tester" ; ArrayOpttim[ 1 ] = "ExpertsEnable = false" ; ArrayOpttim[ 2 ] = "TestExpert=" + NameMTS; ArrayOpttim[ 3 ] = "TestExpertParameters=" + NameFileSet; ArrayOpttim[ 4 ] = "TestSymbol=" + Symbol (); ArrayOpttim[ 5 ] = "TestPeriod=" + Period (); ArrayOpttim[ 6 ] = "TestModel=" + 0 ; ArrayOpttim[ 7 ] = "TestRecalculate=false" ; ArrayOpttim[ 8 ] = "TestOptimization=true" ; ArrayOpttim[ 9 ] = "TestDateEnable=true" ; ArrayOpttim[ 10 ] = "TestFromDate=" + DateStart; ArrayOpttim[ 11 ] = "TestToDate=" + DateStop; ArrayOpttim[ 12 ] = "TestReport=" + FileReport; ArrayOpttim[ 13 ] = "TestReplaceReport=true" ; ArrayOpttim[ 14 ] = "TestShutdownTerminal=true" ;

Os parâmetros de otimização são registrados no arquivo ini da matriz. Você também pode ler sobre como criar um arquivo ini na ajuda do Terminal do Cliente MetaTrader 4, consulte.

OptimArraySize = ArraySize (ArrayOpttim); opttim = FileOpen (FileOptim, FILE_CSV | FILE_WRITE , 0x7F ); if (opttim > 0 ) { for ( int i = 0 ; i < OptimArraySize; i++) { ini = ArrayOpttim[i]; FileWrite (opttim, ini); } FileClose (opttim); } else { Print ( "Failed writing data into the ini file. Error No " , GetLastError ()); return ( 0 ); }

Depois que os parâmetros foram registrados no arquivo ini, o shell32.dll incluído na entrega do Windows padrão é conectado e a função ShellExecuteA é lançada.

#import "shell32.dll" int ShellExecuteA( int hwnd, string Operation, string File, string Parameters, string Directory, int ShowCmd); #import

O arquivo que contém os parâmetros vai ser enviada para o pasta do Verificador do terminal.

copyini = ShellExecuteA( 0 , "Open" , "xcopy" , "\"" + PuthTerminal + FileOptim1 + "\" \"" + PuthTester + "\" /y" , "" , 3 ); Sleep ( 1200 ); if (copyini < 0 ) { Print ( "Failed copying ini file" ); return ( 0 ); } Em seguida, o verificador é lançado e começa a otimizar as variáveis pré-definidas. O Expert Advisor está no estado interrompido durante a otimização. start = ShellExecuteA( 0 , "Open" , "terminal.exe" , FileOptim, PuthTester, 3 ); if (start < 0 ) { Print ( "Failed starting Tester" ); return ( 0 ); } Comment ( "Wait until optimization is complete" ); Sleep ( 60000 *TimeOut); Após a otimização ser concluída, o verificador irá gravar automaticamente os resultados no arquivo de relatório. Esse arquivo é copiado para a pasta que contém o terminal. for (Pptk = 0 ; Pptk < KvoPptk; Pptk++) { Comment ( "Attempt # " + Pptk + " to copy the report file" ); ShellExecuteA( 0 , "Open" , "xcopy" , "\"" + PuthTester + FileReport1 + "\" \"" + PuthTerminal + "\" /y" , "" , 3 ); Sleep ( 1200 ); file = FileOpen (FileReport, FILE_READ , 0x7F ); if (file < 0 ) { Sleep ( 60000 ); } else break ; } if (file < 0 ) { Print ( "Failed copying the report file" ); return ( 0 ); }

Em seguida, os dados do arquivo de relatório serão colocados na matriz de cordas para continuar o processamento.

while ( FileIsEnding (file) == false ) { FileLine = FileReadString (file); index = StringFind (FileLine, "title" , 20 ); if (index > 0 ) { ArrayResize (ArrayStrg, NumStr + 1 ); ArrayStrg[NumStr] = FileLine; NumStr++; } } FileClose (file); FileDelete (FileReport); ArrayResize (ArrayData, NumStr); strings .

Em seguida, os valores necessários são selecionados na matriz.



for (text = 0 ; text < NumStr; text++) { select = ArrayStrg[text]; ClStep= StringFind (select, "; \">" , 20 )+ 4 ; ClStepRazm = StringFind (select, "td>" , ClStep); CycleStep = StringSubstr (select, ClStep, ClStepRazm - ClStep); GrProf = StringFind (select, "" , ClStepRazm); GrProfRazm = StringFind (select, "td>" , GrProf); GrossProfit = StringSubstr (select, GrProf+ 4 , GrProfRazm - (GrProf + 4 )); TotTrad = StringFind (select, "" , GrProfRazm); TotTradRazm = StringFind (select, "td>" , TotTrad); TotalTrades = StringSubstr (select, TotTrad+ 4 , TotTradRazm - (TotTrad + 4 )); ProfFact = StringFind (select, "" , TotTradRazm); ProfFactRazm = StringFind (select, "td>" , ProfFact); ProfitFactor = StringSubstr (select, ProfFact + 4 , ProfFactRazm - (ProfFact + 4 )); ExpPay = StringFind (select, "" , ProfFactRazm); ExpPayRazm= StringFind (select, "td>" , ExpPay); ExpectedPayoff = StringSubstr (select, ExpPay+ 4 , ExpPayRazm - (ExpPay + 4 )); P1 = StringFind (select, Per1, 20 ); P1k = StringFind (select, ";" , P1); Perem1 = StringSubstr (select, P1 + StringLen (Per1) + 1 , P1k - (P1 + 1 + StringLen (Per1))); P2 = StringFind (select, Per2, 20 ); P2k = StringFind (select, ";" , P2); Perem2 = StringSubstr (select, P2 + StringLen (Per2) + 1 , P2k - (P2 + 1 + StringLen (Per2))); P3 = StringFind (select, Per3, 20 ); P3k = StringFind (select, ";" , P3); Perem3 = StringSubstr (select, P3 + StringLen (Per3) + 1 , P3k - (P3 + 1 + StringLen (Per3))); P4 = StringFind (select, Per4, 20 ); P4k = StringFind (select, ";" , P4); Perem4 = StringSubstr (select, P4 + StringLen (Per4) + 1 , P4k - (P4 + 1 + StringLen (Per4))); Comment ( "The obtained results are being analyzed" );

Depois disso, os resultados obtidos, antes de serem transformados em um formato de número, foram filtrados pelo valor mínimo e pelo valor máximo do mercado. Zero é o valor do Profit-Factor substituído por 1000 para classificação correta e peneiração subsequente.

TotalTradesTransit = StrToDouble (TotalTrades); GrossProfitTransit = StrToDouble (GrossProfit); ExpectedPayoffTran = StrToDouble (ExpectedPayoff); nodubl = true ; if (MinTr < TotalTradesTransit && MaxTr > TotalTradesTransit) { PrFactDouble = StrToDouble (ProfitFactor); if (PrFactDouble == 0 ) { PrFactDouble = 1000 ; }

Em seguida, os valores são verificados para duplicações e filtrados.

for (Dubl = 0 ; Dubl <= ResizeArayNew; Dubl++) { if (GrossProfitTransit == ArrayData[Dubl][ 1 ]) { if (TotalTradesTransit == ArrayData[Dubl][ 2 ]) { if (PrFactDouble == ArrayData[Dubl][ 3 ]) { if (ExpectedPayoffTran == ArrayData[Dubl][ 4 ]) { nodubl= false ; } } } } }

Em seguida, os valores preparados para triagem são escritos na matriz.





if (nodubl) { ArrayData[text][ 1 ] = GrossProfitTransit; ArrayData[text][ 2 ] = TotalTradesTransit; ArrayData[text][ 3 ] = PrFactDouble; ArrayData[text][ 4 ] = ExpectedPayoffTran; ArrayData[text][ 5 ] = StrToDouble (Perem1); ArrayData[text][ 6 ] = StrToDouble (Perem2); ArrayData[text][ 7 ] = StrToDouble (Perem3); ArrayData[text][ 8 ] = StrToDouble (Perem4); ResizeArayNew++; }

Em seguida, os dados começam a ser analisados na ordem de prioridade predefinida. A análise é feita da seguinte maneira:

o loop é lançado e, na primeira passagem, os valores são classificados pelo primeiro parâmetro, por exemplo, o lucro máximo; vários melhores valores são selecionados (12, por padrão), outros são cortados;

na segunda passagem, os valores são classificados pelo segundo parâmetro, por exemplo, pelo fator lucro; alguns melhores valores são selecionados, metade após a primeira triagem, outros são cortados;

na terceira passagem, a última triagem é efetuada para o terceiro parâmetro, por exemplo, pelo retorno esperado; metade dos valores são coletados após a segunda triagem, outros são cortados.

ArrayResize (ArrayTrans, ResizeArayNew - 1 ); for ( int PrioStep = 1 ; PrioStep < 4 ; PrioStep++) { for (PrCycle = 0 ; PrCycle < ResizeArayNew; PrCycle++) { Sort = ArrayData[PrCycle][ 0 ]; Prior1 = ArrayData[PrCycle][ 1 ]; transit = ArrayData[PrCycle][ 2 ]; Prior2 = ArrayData[PrCycle][ 3 ]; Prior3 = ArrayData[PrCycle][ 4 ]; transit1 = ArrayData[PrCycle][ 5 ]; transit2 = ArrayData[PrCycle][ 6 ]; transit3 = ArrayData[PrCycle][ 7 ]; transit4 = ArrayData[PrCycle][ 8 ]; if (PrioStep == 1 ) { if (Gross_Profit == 1 ) { SortTrans = Prior1; } if (Profit_Factor == 1 ) { SortTrans = Prior2; } if (Expected_Payoff == 1 ) { SortTrans = Prior3; } } if (PrioStep == 2 ) { if (Gross_Profit == 1 ) { Prior1 = Sort; } if (Profit_Factor == 1 ) { Prior2 = Sort; } if (Expected_Payoff == 1 ) { Prior3 = Sort; } if (Gross_Profit == 2 ) { SortTrans = Prior1; } if (Profit_Factor == 2 ) { SortTrans = Prior2; } if (Expected_Payoff == 2 ) { SortTrans = Prior3; } } if (PrioStep == 3 ) { if (Gross_Profit == 2 ) { Prior1 = Sort; } if (Profit_Factor == 2 ) { Prior2 = Sort; } if (Expected_Payoff == 2 ) { Prior3 = Sort; } if (Gross_Profit == 3 ) { SortTrans = Prior1; } if (Profit_Factor == 3 ) { SortTrans = Prior2; } if (Expected_Payoff == 3 ) { SortTrans = Prior3; } } ArrayTrans[PrCycle][ 0 ] = SortTrans; ArrayTrans[PrCycle][ 1 ] = Prior1; ArrayTrans[PrCycle][ 2 ] = transit; ArrayTrans[PrCycle][ 3 ] = Prior2; ArrayTrans[PrCycle][ 4 ] = Prior3; ArrayTrans[PrCycle][ 5 ] = transit1; ArrayTrans[PrCycle][ 6 ] = transit2; ArrayTrans[PrCycle][ 7 ] = transit3; ArrayTrans[PrCycle][ 8 ] = transit4; } ArraySort (ArrayTrans,StepRes, 0 , MODE_DESCEND ); ArrayResize (ArrayTrans, StepRes); for ( int CopyAr = 0 ; CopyAr < StepRes; CopyAr++) { ArrayData[CopyAr][ 0 ] = ArrayTrans[CopyAr][ 0 ]; ArrayData[CopyAr][ 1 ] = ArrayTrans[CopyAr][ 1 ]; ArrayData[CopyAr][ 2 ] = ArrayTrans[CopyAr][ 2 ]; ArrayData[CopyAr][ 3 ] = ArrayTrans[CopyAr][ 3 ]; ArrayData[CopyAr][ 4 ] = ArrayTrans[CopyAr][ 4 ]; ArrayData[CopyAr][ 5 ] = ArrayTrans[CopyAr][ 5 ]; ArrayData[CopyAr][ 6 ] = ArrayTrans[CopyAr][ 6 ]; ArrayData[CopyAr][ 7 ] = ArrayTrans[CopyAr][ 7 ]; ArrayData[CopyAr][ 8 ] = ArrayTrans[CopyAr][ 8 ]; } StepRes = StepRes / 2 ; }

Os valores filtrados desta forma são escritos em variáveis globais. Os valores das variáveis globais serão substituídos no EA.

Resultados Operacionais com Otimizador Automatizado

double Peremen1 = ArrayTrans[ 0 ][ 5 ]; double Peremen2 = ArrayTrans[ 0 ][ 6 ]; double Peremen3 = ArrayTrans[ 0 ][ 7 ]; double Peremen4 = ArrayTrans[ 0 ][ 8 ]; if (Per1 != "" ) { GlobalVariableSet (Per1, Peremen1); } if (Per2 != "" ) { GlobalVariableSet (Per2,Peremen2); } if (Per3 != "" ) { GlobalVariableSet (Per3,Peremen3); } if (Per4 != "" ) { GlobalVariableSet (Per4,Peremen4); } Comment (Per1, " " , Peremen1, " | " , Per2, " " , Peremen2, " | " , Per3, " " , Peremen3, " | " , Per4, " " , Peremen4); Print (Per1, " " , Peremen1, " | " , Per2, " " , Peremen2, " | " , Per3, " " , Peremen3, " | " ,Per4, " " ,Peremen4); }

Os resultados operacionais do otimizador automatizado podem ser observados utilizando mensagens que aparecem no canto superior esquerdo do gráfico, como mostrado na imagem abaixo:

Tempo de Referência da Totalidade da Otimização.



Análise dos valores obtidos após Otimização.



Valores resultantes das variáveis.



double MinTr = TestDay - 2 ; double MaxTr = ( 60 / Period ()*TestDay) + 2 ; int KvoPptk = 10 ; int StepRes = 12 ;

Conclusão

Se os resultados da otimização aparecerem na mensagem, isso significa que a otimização está completa e os dados foram recebidos.Para estimativa de trabalho do otimizador automatizado, pode-se olhar através de todos os arquivos que contenham dados intermediários e foram salvos durante o processo de trabalho. O verificador armazena dados no arquivo "FileReport_EURUSD_2007.03. 12. htm " onde o símbolo e a data são substituídos no nome do arquivo de acordo com o símbolo selecionado e a data atual de otimização. Este arquivo pode ser encontrado na pasta Verificador-Terminal. Estes arquivos com relatórios não são excluídos automaticamente, sendo assim, podemos usá-los para verificar mudanças de parâmetros.O próximo arquivo, FileTest1.csv, é salvo após os valores serem filtrados pela quantidade de negociações e as cópias forem excluídas. O arquivo é salvo em: D:\Program Files\terminal_folder_ame\experts\filesEm seguida, os valores obtidos após cada etapa de peneiração são salvos no FileTest2.csv. O arquivo também é salvo nesta pasta: D:\Program Files\terminal_folder_name\experts\filesAs tabelas acima mostram como os valores obtidos são filtrados. A ordem de filtragem foi definida pelo padrão: 1- Lucro_Bruto, 2- Fator_Lucro, 3- Pagamento_Esperado.O código do otimizador automatizado contém comentários detalhados e você pode ajustar os parâmetros variáveis mais adequados, se necessário. Por exemplo, se você quiser otimizar o seu EA por um período de tempo que não seja os últimas dias, ou se você estiver planejando aumentar/diminuir a quantidade de negociações no período de otimização. Para isso, você só precisa alterar as variáveis correspondentes diretamente em auto_optimization.mqh.

Este artigo não tem como objetivo ensinar elementos de otimização para novatos, por isso é altamente recomendado aprender a otimização normal antes de configurar a otimização automatizada de seu Expert Advisor. É melhor utilizar o otimizador automático depois de ter escolhido as variáveis básicas que irão influenciar seu Expert Advisor de maneiras diferentes em momentos diferentes. Ou seja, é melhor utilizar este optimizador automatizado para ajustar parâmetros variáveis nos quais as alterações influenciam o funcionamento do EA mais do que aqueles em outras variáveis, dependendo da volatilidade do mercado.



Além disso, é melhor não definir um período extenso de otimização automatizada. Suponha que o Expert Advisor foi otimizado para 6-12 horas todos os dias. Pergunto: Quando ele irá negociar? Em outras palavras, a otimização não é necessária por si só. Recomenda-se definir a periodicidade da otimização (entende-se periodicidade do lançamento do otimizador), considerando o período de tempo, em que o EA, supostamente, deve negociar. Isto significa que é necessário considerar que os dados do histórico serão bombeados quando o Verificador-Terminal for iniciado e é possível que o corretor apenas não possua os dados necessários do histórico para o período de tempo especificado. Para verificar a hipótese descrita no início deste artigo, você vai precisar de 24 horas e de uma conexão de internet estável.



Os programas desenvolvidos de otimização automatizada estão localizados nos arquivos anexados: auto_optimization.mqh - a biblioteca, MACD Sample_1.mq4 - Expert Advisor ligeiramente alterado incluído no Terminal do Cliente MetaTrader 4 no conjunto de fornecimento padrão.



