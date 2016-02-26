一目平衡表替代指标 - 设置和应用示例

简介

为什么一目平衡表替代指标会出现？因为完美永无止境。当然，刚开始的时候作者以为他开发的指标甚至优于著名的一目平衡表指标。之后，选择指标参数并一起对比后，发现一目平衡表指标果然名不虚传。如果分析者或交易者清楚的了解如何添加指标至图表以及选择何种参数，该指标效果更佳。

作者不得不钻研图形指标数学运算。通过对两种指标构建数学运算的透彻分析，发现两者各有优点。对于他们的指标使用或添加至必要图表的方式缺乏了解，这是决定其缺点的首要因素。本文将帮助你理解并给出将正确的指标应用至图表的主要方法。

图形分析被交易者广泛使用。在方便使用的客户端出现后，可以开发自己的指标，图形工具数量大增。在技术分析中使用图形指标的实践，反映了使用和图形可视化的便捷。一些图形分析的指标给出相当准确的预测。

但是，相对于股票来说，货币的预测准确率目前相对较低。对于股票，一切都相对清晰明了：上涨趋势或下跌趋势。中间临时间隔非常少。而在预测货币波形时，这些情况（非趋势）经常出现。这种情况下应该如何决策呢？一目平衡表替代指标在这种困难的情况下，会帮助评估情况并作出正确的决定。





一目平衡表指标

一目平衡表技术指标用于确定支撑和阻力位以及线被突破时进入市场的时间。





一目平衡表指标的数学运算

该指标使用四个时段，由指标的三个参数决定。

时段：



转折线显示第一个时段的平均价格值，定义为该时间内最大值和最小值之和再除以二；

基准线显示了第二个时段的平均价格值；

先行上线显示上述两条线之间的距离中线，按第二个时段值前移。

先行下线显示了第三个时段的平均价格值，按第二个时段值前移。

先行上线和下线之间的距离以其他颜色填充，被称为“云”。延迟线显示当前蜡烛图的收盘价格，按第二个时段值后移。





一目平衡表指标的著名操作规则

云：



如果价格在先行上线和先行下线之间（在云内），市场被视为没有趋势，云的边缘构成支撑和阻力位。

如果价格在云之上，则上线构成其第一支撑位，下线构成第二支撑位。

如果价格在云之下，则下线构成其第一阻力位，上线构成第二阻力位。

基准：

基准线用作市场走势的信号。如果价格高于该线，价格趋于继续上涨。当价格交叉该线，趋势很可能改变。使用基准线的另一个变体是产生信号。当转折线从下向上交叉基准线时，产生买入信号。向下 - 卖出信号。

转折：

转折线用作市场趋势指标。如果该线上升或下降，则存在趋势。当呈水平时，市场已进入某一通道。

延迟线：

很多来源将该线称为指标的主线。当延迟线从下向上交叉价格时，产生买入信号。向下 - 卖出信号。





一目平衡表指标参数设置规则

该指标有三个参数：

第一个参数影响转折线和先行上线。 第二个参数影响除转折线外的所有时段。 第三个参数只影响先行下线。

按照这种位置重要性，自然从第一个参数开始设置指标，不考虑其他线而分析转折线的位置。当设置参数时应该如何做呢？

首先，我们应该注意的是设置线可以置于当前货币对图表上的柱的下方、上方或附近。该线将会是支撑线或阻力线。不建议这样放置线，因为会交叉蜡烛图影线。让线尽可能靠近接合影线末端的包络线而不交叉。

当然，这样放置线完全不交叉柱是不可能的。但放置时交叉可以最小化。第二个设置步骤包含检查其跟影线的接触，无论是线在柱之上还是之下。对于转折线，设置规则包含选择在下跌趋势和上涨趋势时接触蜡烛图影线的第一个指标。

一目平衡表替代指标的主要参数

设置一目平衡表替代指标，要使用两个计算值。SSP 值表示云的第一条（“优先”）线的偏移（延迟）。货币位置在云外是存在趋势的确定信号。



SSK 值决定了云的第二条（“过期”）线的偏移（延迟）。货币从云中退出说明趋势变化。该线的第二个值是第二个点位的止损订单。云内的一条线（止损线）通过 SSP 值的某系数计算。该系数根据实践形成，这就是为什么该线的点位跟名称一致。当止损线被破，趋势反转的概率非常高。

设置 SSP

设置该参数时，需要选择云的某个位置，即收盘价位没有交叉云内的止损线。另一种方法：蜡烛图极值点（最高或最低值）没有交叉止损线。另一个 SSP 设置变体：极值点不交叉锋线。

对具有急剧趋势枢轴点的图形时段，选择 SSP 值更加方便。参数应该设置为：蜡烛图的最高值和最低值或其影线接触止损线（或优先线）。如果这种接触均可见于上涨趋势和下跌趋势，可以说 SSP 参数设置正确。

止损线从上面限制了价格。 止损线从上面限制了价格。 止损线从上面限制了价格。收盘时的假突破。下一个蜡烛图收盘在该线下方。 止损线从下面限制了价格。尽管最低价穿过该线，但两处的收盘价均精准的落在止损线。 止损线从下面限制了价格。



我再说一次：在正确的设置中，止损线既作为支撑位又作为阻力位限制价格。

在本例中，选择 SSP 参数非常困难。这就是为何在这种困难情况下我们应该使用优先云线和止损线来正确设置 SSP 参数。



止损线从下面限制了价格。收盘时的假突破。 止损线从上面限制了价格。 止损线从下面限制了价格。 止损线从下面限制了价格。 止损线从下面限制了价格。这里价格没有交叉优先指标线。在这种缓慢上涨趋势中，优先指标线容易跟阻力线或支撑线混淆。 正向指标线从下面限制了价格。相应的，再次突破优先线则是上涨趋势结束的信号。



也有任何指标都没有用的时段 - 本例就是这种情形。 决定根据优先云线适应快速的市场 - 优先线从下面限制价格。 指向正向云线 - 优先线从下面限制了价格。 指向正向云线 - 优先线从下面限制了价格。 止损线从上面限制了价格。 止损线从上面限制了价格。 这种突破止损线和最高价触及过期线只是巧合。不能做出预测。 这个位置和一直未能突破止损线向上是可能下行的信号。 有两个长蜡烛的典型假突破。没有人能确保反对。 止损线从上面限制了价格。 止损线从上面限制了价格。 止损线从上面限制了价格。



设置 SSK

过期指标线在 SSK 柱中位于优先线后面。该线可以准确的告诉我们趋势是涨还是跌。它的含义并不广 - 显示上涨或下跌。过期线可用作支撑线和阻力线的补充点位。用于非常困难的情形，例如，没有明显的趋势或者明显的横盘。这些点位位于云的端点处。

选择 SSK 的参数值可以将过期线视为阻力线。 此刻跟 SSP 参数设置相关，即优先线设置为支撑-阻力线。 选择 SSK 的参数值可以将过期线视为阻力线。如果 SSK 设置正确，这种自过期线的回调将在图表上重复多次。 选择 SSK 的参数值可以将过期线视为支撑线。



总结

作者试着解释了选择适用于当前货币对图表的指标参数的主要原则。指标参数数量较少，方便根据给出的描述轻松设置参数。除了一目平衡表替代指标的设置，本文给出设置原则，同样适用于一目平衡表指标。这让读者更加有效的利用两种指标。

一目平衡表替代指标的源代码位于：https://www.mql5.com/en/code/7070