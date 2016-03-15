El indicador alternativo Ichimoku – Configuración y ejemplos de uso

Introducción

¿Por qué surgió el Ichimoku alternativo? Porque la perfección no tiene límites. En un primer momento, el autor pensó que había elaborado un indicador aún mejor que el famoso Ichimoku Kinko Hyo. Pero al seleccionar los parámetros de los indicadores y al comprarlos, se puso de manifiesto la fama de Ichimoku Kinko Hyo y que este indicador funciona mucho mejor si el analista o el trader sabe muy bien cómo añadir un indicador a un gráfico y qué parámetros elegir.

El autor se entretuvo con las matemáticas de los indicadores gráficos. Y el análisis exhaustivo de las matemáticas de construcción de ambos indicadores, demostró que cada uno tiene su ventajas. En cuanto a sus desventajas, destacamos en primer lugar la el desconocimiento del uso de estos indicadores o cómo añadirlos a un gráfico. Este artículo le ayudará a entender todo esto y le proporcionará los principales métodos para usar los indicadores correctamente en un gráfico.

Los traders usan el análisis gráfico en su día a día. Después de la aparición de los terminales de cliente de fácil manejo que nos permiten crear nuestros propios indicadores, aumentó la cantidad de los instrumentos gráficos considerablemente. El uso de los indicadores gráficos en el análisis técnico refleja la conveniencia de su uso y la comodidad de la visualización gráfica. Y algunos indicadores del análisis gráfico proporcionan previsiones bastante precisas.

Sin embargo, el porcentaje de las previsiones es mucho más bajo con las divisas que con los valores. Con los valores, todo es más o menos claro: tendencia alcista o bajista. Los intervalos sin una tendencia clara son muy raros. En las curvas de las previsiones de divisas, se producen estas situaciones (sin tendencia) constantemente. ¿Qué decisión hay que tomar en este caso? El indicador alternativo Ichimoku nos ayudará en estos casos complicados para evaluar la situación y tomar la decisión correcta.

El indicador Ichimoku Kinko Hyo

Se usa el indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo para determinar los niveles de soporte y resistencia y el momento adecuado para entrar al mercado en caso de se traspasen estas líneas.

Matemáticas del indicador Ichimoku Kinko Hyo

El indicador utiliza cuatro intervalos de tiempo que se establecen mediante tres parámetros del indicador.

Intervalos de tiempo:

Tenkan-sen muestra el promedio del precio en el primer intervalo de tiempo, siendo la suma del máximo y el mínimo durante este tiempo, dividida entre dos;

Kijun-sen muestra el promedio del precio en el segundo intervalo de tiempo;

Senkou Span A muestra la mitad de la distancia entre dos líneas anteriores adelantadas por el valor del segundo intervalo de tiempo;

Senkou Span B muestra el promedio del precio en el tercer intervalo de tiempo adelantado por el valor del segundo intervalo de tiempo.

La distancia entre las líneas de Senkou está sombreada por un color rojo y se llama "Nube". El Chinkou Span muestra el precio de cierre de la vela actual, desplazada retrasada por el valor del segundo intervalo de tiempo.





Reglas de funcionamiento del indicador Ichimoku Kinko Hyo

Nube:

Si el precio está entre Senkou Span A y Senkou Span В (dentro de la nube), se considera que el mercado no tiene tendencia y los bordes de la nube forman los niveles de soporte y resistencia.

Si el precio está por encima de la nube, la línea superior formará su primer nivel de soporte y la inferior el segundo nivel de soporte.

Si el precio está por debajo de la nube, la línea inferior formará su primer nivel de resistencia y la superior el segundo nivel de resistencia.

Kijun:

Se usa la línea Kijun-sen como señal para indicar el movimiento del mercado. Si el precio es superior a esta línea, la tendencia seguira creciendo. Cuando el precio cruza esta línea, es muy probable que haya un cambio de tendencia. La generación de señales es otra forma de utilizar la línea Kijun-sen. Se genera la señal para comprar, cuando la línea Tenkan-sen cruza la línea Kijun-sen de abajo hacia arriba. Si es de arriba hacia abajo, es una señal para vender.

Tenkan:

Se usa la línea Tenkan-sen como indicador de la tendencia del mercado. Si esta línea se dirige hacia arriba o hacia abajo, hay una tendencia. Cuando está en horizontal, el mercado ha entrado en un canal.

Chinkou Span:

En muchas biografías se hace referencia a esta línea como la línea principal en el indicador. Se genera la señal para comprar cuando la línea Chinkou Span cruza el precio de abajo hacia arriba. Si es de arriba hacia abajo, es una señal para vender.

Reglas para configurar los parámetros del indicador Ichimoku Kinko Hyo

Este indicador tiene tres parámetros:

El primer parámetro afecta a Tenkan-sen y Senkou Span А. El segundo parámetro afecta a todos los intervalos de tiempo, salvo Tenkan-sen. El tercer parámetro sólo afecta a Senkou Span B.

En estas posiciones, es lógico comenzar a configurar el indicador mediante el primer parámetro, analizando la posición de la línea Tenkan-sen, sin tener en cuenta las demás líneas. ¿Qué necesitamos para configurar el parámetro?

En primer lugar, tenemos que ver si la línea de ajuste puede ser colocada por debajo, por encima o al lado de las barras del gráfico del par de divisas. Y esta será o la línea de soporte o la línea de resistencia. Se recomienda colocar la línea de manera que no se cruce con la sombra de ninguna vela. Dejamos la línea lo más cerca posible de la envolvente de las extremidades de la sombra, pero que no se crucen.

Por supuesto, es imposible colocar la línea sin que se cruce con ninguna barra. Pero se puede colocar de manera que el cruce sea mínimo. La segunda etapa de la configuración consiste en comprobar por donde toca las sombras, en ambos casos; cuando la línea está por debajo de las barras y cuando está por encima. Para Tenkan-sen, esta regla de configuración consiste en seleccionar el primer parámetro del indicador para mostrar el contacto con las sombras de las velas en la tendencia bajista y en la tendencia alcista.

Los principales parámetros del indicador alternativo Ichimoku

Se usan dos valores calculados para configurar el indicador alternativo Ichimoku. El valor SSP determina el desplazamiento (retardo) de la primera ("principal") línea de la nube. La posición de la divisa fuera de la nube indica claramente la presencia de una tendencia.

El valor SSK determina el desplazamiento (retardo) de la segunda ("de retraso") línea de la nube. La salida de las divisas fuera de la nube indica un cambio de tendencia. El segundo valor de esta línea es una orden de parada (stop-order) del segundo nivel. Se calcula la línea (línea stop-order) al interior de la nube mediante una determinada proporción (coeficiente) del valor de SSP. Este coeficiente fue escogido haciendo pruebas, por eso los niveles de esta línea se corresponden con sus nombres. Cuando hay una ruptura de la línea stop-order, la probabilidad de un cambio de tendencia es muy elevada.

Configuración de SSP

Al configurar este parámetro, es preciso colocar la nube de modo que los niveles de cierre (Close) no se crucen con la línea stop-order dentro de la nube. De otra manera: los extremos de las velas (superior o inferior) no cruzan la línea stop-order. Una forma más de configurar SSP: los extremos no cruzan la línea de avance.

Es más conveniente elegir valores de SSP en los intervalos del gráfico con una inversión brusca de la tendencia. Hay que configurar el parámetro de modo que los máximos y mínimos de las velas o sus sombras toquen la línea stop-order (o la línea principal). Si existe este contacto en la tendencia alcista y bajista, podemos decir que el parámetro SSP se ha configurado correctamente.

La línea stop-order delimita el precio desde arriba. La línea stop-order delimita el precio desde arriba. La línea stop-order delimita el precio desde arriba. Falsa ruptura mediante un cierre (Close). Se cierra la siguiente vela por debajo de la línea. La línea stop-order delimita el precio desde abajo. Aunque la parte inferior (Low) rompió la línea, el cierre (Close) corresponde casi exactamente a la línea stop-order en ambos casos. La línea stop-order delimita el precio desde abajo.

Lo diré una vez más: en una configuración correcta, la línea stop-order delimita el precio como nivel de soporte y nivel de resistencia.

Elegir los parámetros de SSP es muy complicado en este ejemplo. Por ello, en estos casos debemos utilizar tanto la línea principal de la nube como la línea stop-order para una correcta configuración del parámetro SSP.

La línea stop-order delimita el precio desde abajo. Falsa ruptura mediante un cierre (Close). La línea stop-order delimita el precio desde arriba. La línea stop-order delimita el precio desde abajo. La línea stop-order delimita el precio desde abajo. La línea stop-order delimita el precio desde abajo. Aquí, el precio no cruza la línea principal del indicador. En esta lenta tendencia alcista, se puede confundir la línea principal del indicador con las líneas de resistencia o soporte. La línea de avance del indicador delimita el precio desde abajo. Por consiguiente, la posterior ruptura de la línea de avance indica el fin de una tendencia alcista.

Hay intervalos en lo que el indicador es inútil; este es el caso. La decisión fue tomada para orientar la línea principal del indicador en un mercado rápido; la línea de avance delimita el precio desde abajo. Orienta mediante la línea de avance de la nube; la línea principal delimita el precio desde abajo. Orienta mediante la línea de avance de la nube; la línea principal delimita el precio desde abajo. La línea stop-order delimita el precio desde arriba. La línea stop-order delimita el precio desde arriba. Esta ruptura de la línea stop-order y el hecho de que máximo (High) toca la línea de retraso es sólo una coincidencia. No se pueden hacer previsiones aquí. La ausencia continuada de ruptura de la línea stop-order en este intervalo indica un posible movimiento hacia abajo. Falsa ruptura típica mediante dos velas largas. Nadie está a salvo de ella. La línea stop-order delimita el precio desde arriba. La línea stop-order delimita el precio desde arriba. La línea stop-order delimita el precio desde arriba.

Configuración de SSK

La línea del indicador de retraso está detrás de la línea principal en las barras SSK. Esta línea permite saber si hay una tendencia al alza o a la baja. Pero sólo permite visualizar el aumento o la disminución. Se puede utilizar la línea de retraso como un nivel adicional de las líneas de soporte y resistencia. Se usa en casos muy complejos, por ejemplo, cuando no hay una tendencia clara ni está claramente plana. Se ubican estos niveles al final de la nube.

La elección del valor del parámetro SSK nos permite ver la línea como una línea de resistencia. Este es el momento en el que se configura la línea principal como una línea de soporte o resistencia. La elección del valor del parámetro SSK nos permite ver la línea como una línea de resistencia. Si se configura SSK correctamente, se repetirá este retroceso desde la línea de retraso varias veces en el gráfico. La elección del valor del parámetros SSK nos permite ver la línea como una línea de soporte.

Conclusión

El autor trató de explicar los principios básicos para elegir los parámetros del indicador que se aplican al gráfico del par de divisas correspondiente. El número reducido de parámetros permite configurarlos fácilmente en base a las explicaciones proporcionadas en este artículo. Además de la configuración del indicador alternativo Ichimoku, el artículo ha proporcionado los principios de configuración del indicador Ichimoku Kinko Hyo. Esto permite al usuario sacar mayor rentabilidad a ambos indicadores

El código fuente del indicador alternativo Ichimoku se encuentra en: https://www.mql5.com/es/code/7070