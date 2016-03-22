Participe de nossa página de fãs
Ichimoku Alternativo - indicador para MetaTrader 4
O indicador Ichimoku Alternativo foi desenvolvido como uma alternativa para o famoso indicador de Ichimoku Kinko Hyo. Para prever os preços, é melhor anexar ambos os indicadores em apenas um tempo gráfico - Ichimoku Kinko Hyo e Ichimoku Alternativo, assim, você terá uma previsão mais precisa. O indicador foi desenvolvido como uma ferramenta para se trabalhar não apenas com ações, mas com os principais pares de moedas também. Aqui estão os perfis gráficos para os pares de moedas, utilizados pelo autor:
Par Tempo SSP SSK
EURGBP 4H 44 38
CADCHF 4H 62 52
CADJPY 4H 48 36
GBPUSD 4H 44 36
GBPCHF 4H 34 29
GBPJPY 4H 36 29
EURUSD 4H 34 34
EURCHF 4H 72 50
EURJPY 4H 72 36
USDCAD 4H 24 60
USDCHF 4H 34 29
USDJPY 4H 34 29
A principal diferença do Ichimoku Kinko Hyo consiste em períodos mais curtos para o cálculo do indicador. Isso permite considerar as moedas entrando na nuvem como um sinal de antecipação, e não uma afirmação categórica do fim de um pivô ou tendência.
Valores Comuns dos Indicadores:
A localização de preços acima ou abaixo da nuvem indica a existência de uma tendência. A entrada para a nuvem é um sinal de antecipação. Os preços passando dentro da nuvem é uma lateralização.
Diferença dos Indicadores:
O alternativa não possui o Kijun e Tenkan, mas no interior da nuvem há uma linha de stop que exibe o nível para definir os stops atuais necessários. O cruzamento desta linha é considerada como uma mudança na direção de negociação. Para o cálculo do stop-loss e os níveis de take-profit, no canto superior esquerdo, vemos o valor da atual volatilidade - o tamanho do corredor, em que o preço atual se altera. A volatilidade é calculada como a diferença de no máximo o dobro do período calculado e no mínimo o dobro do período calculado.
26 de março de 2007
Foi adicionado uma nova versão do indicador Alternative_Ichimoku_v06. A sexta versão inclui a exibição corrigida da linha do indicador. Agora a linha não esconde as velas ou barras, se a opção "chart on top" não estiver habilitada. New são parâmetros da taxa de variação do câmbio para o "período do relatório". Isso simplifica o processo de uma estimativa aproximada de ordens de stop quando for tomar uma decisão de abertura de ordem.
09 de abril de 2007.
Foi adicionado uma nova versão do indicador Alternative_Ichimoku_v07. A sétima versão inclui a possibilidade de construção opcional de uma linha média na nuvem Ichimoku. Se você quiser vê-la, mude de false para true. O cruzamento da linha média e a linha de stop lembrava-me o cruzamento de Kinjun e Tenkan. Mas quatro linhas de diferentes funcionalidades em um único indicador é demais. É por isso que a linha do meio é opcional.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7070
