O indicador Ichimoku Alternativo foi desenvolvido como uma alternativa para o famoso indicador de Ichimoku Kinko Hyo. Para prever os preços, é melhor anexar ambos os indicadores em apenas um tempo gráfico - Ichimoku Kinko Hyo e Ichimoku Alternativo, assim, você terá uma previsão mais precisa. O indicador foi desenvolvido como uma ferramenta para se trabalhar não apenas com ações, mas com os principais pares de moedas também. Aqui estão os perfis gráficos para os pares de moedas, utilizados pelo autor:

Par Tempo SSP SSKEURGBP 4H 44 38CADCHF 4H 62 52CADJPY 4H 48 36GBPUSD 4H 44 36GBPCHF 4H 34 29GBPJPY 4H 36 29EURUSD 4H 34 34EURCHF 4H 72 50EURJPY 4H 72 36USDCAD 4H 24 60USDCHF 4H 34 29USDJPY 4H 34 29

A principal diferença do Ichimoku Kinko Hyo consiste em períodos mais curtos para o cálculo do indicador. Isso permite considerar as moedas entrando na nuvem como um sinal de antecipação, e não uma afirmação categórica do fim de um pivô ou tendência.