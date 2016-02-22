ZUP- ZigZag Universal com Padrões Pesavento. Parte 2 - Descrição das ferramentas integradas

Introdução

Devido a linguagem de programação MQL4 integrada ao Terminal do Cliente MetaTrader 4 é possível criar vários indicadores. Alguns deles podem ser sofisticados e outros podem ser muito simples. Tudo depende da imaginação do desenvolvedor. O artigo descreve a forma de desenvolver um programa sofisticado. Ele descreve, se assim posso dizer, um indicador de plataforma, o ZUP. O artigo também fornece uma breve descrição de ferramentas gráficas integradas ao ZUP. O ZUP é atualizado permanentemente. Descrevemos neste artigo ferramentas gráficas para ZUP_v63.

Padrões Pesavento (http://www.ensignsoftware.com/tips/tradingtips35.htm#Pesavento )

No gráfico abaixo, as quebras de ZigZag são conjuntas por linhas pontilhadas. Um número é indicado no meio de cada linha pontilhada. Estas são as linhas pontilhadas com números próximos a eles que representam uma ferramenta chamada Padrões Pesavento. A ferramenta chamada Padrões Pesavento deve ser distinguida das formas de mercado chamadas Padrões Pesavento. Vamos explicar abaixo o que a forma de mercado chamada Padrões Pesavento representa.



Vamos calcular o tamanho dos feixes 23 e 34 nos pontos. O tamanho do feixe 23 = (1.3665-0.8225)*10000=5440. O tamanho do feixe 34 = (1.3665-1.1638)*10000=2027. Vamos dividir: 34/23 = 2027/5440=0.373. Obtemos um número que difere do Fibo 0.382 por 2,46%. Você pode ver o valor de 0.382 perto da linha de colisão entre os pontos 2 e 4.

Os níveis Fibo são notados para iniciar o "trabalho", quando o mercado se aproxima de um determinado nível Fibo. O mercado muitas vezes pára e se transforma em um nível Fibo. Há uma espécie de uma área dentro da qual o comportamento do mercado é bastante previsível. O tamanho dessa área é expressa em porcentagem e semelhante a 2 * Delta.

No gráfico abaixo, você pode ver que um Fibo de 0.382 está perto do ponto 4. O nível Fibo está abaixo da mínima de Novembro (1.1638-1.1557) * 10000 = 51 pontos.



EURUSD não atingiu 0.382 Fibo um pouco em novembro de 2005 e aumentou. É assim que o Fibo 0.382 "trabalha". Geralmente, o número mostrado na proximidade da linha de colisão é igual ao tamanho do feixe dividido pela tamanho do feixe anterior de ZigZag. No exemplo acima, a proporção do feixe é 34/23. Esta proporção é chamada de retração entre os pontos 2 e 4 do ZigZag.

Então, porque o número 0.382 é mostrado perto da linha e não 0.373? Percebeu-se que certos níveis fibo "trabalham" no mercado. Isso significa que há um certo conjunto de níveis Fibo "trabalhando". Diferentes autores fornecem diferentes conjuntos de níveis Fibo.

Algoritmo da ferramenta operacional Padrões Pesavento

Em primeiro lugar, as retrações entre picos e depressões do ZigZag. Em seguida, os valores calculados serão comparados com o conjunto predefinido de níveis Fibo. Se o valor obtido é diferente daquele a partir do conjunto de níveis Fibo mas não mais do que pela Delta%, o número do conjunto de níveis Fibo será mostrado perto da linha de colisão. O número é colorido tal como é definido para o números do conjunto de níveis Fibo. (Se o conjunto de níveis fibo corresponde com a tabela numérica desenvolvida por Larry Pesavento, obteremos a forma de mercado chamada Padrão Pesavento.) Se o número obtido difere do número no conjunto dos níveis Fibo sendo maior que %Delta, o primeiro será exibido perto da linha de colisão e será colorido diferentemente.



Quando a ferramenta chamada Padrões Pesavento está disponível, não há necessidade de calcular retrações. Se o preço é coberto por um nível Fibo, o padrão Pesavento exibirá o valor deste nível Fibo colorido como predefinido. A ferramenta denominada Padrões Pesavento fornecerá um da rotina de cálculos de retrações.



As entradas dos indicadores para trabalhar com Padrões Pesavento:

ExtHidden



0 - Padrões Pesavento não são mostrados. Mas outras ferramentas podem ser exibidas.

1 - mostra todas as linhas entre os picos ou depressões do ZigZag com a porcentagem da retração> 0,1 e <9,36.

2 - mostra apenas linhas com a porcentagem da retração equivalente a um valor no conjunto selecionado de níveis Fibo.

3 - mostra números listados na cláusula 2, mais todas as linhas pontilhadas entre picos e depressões do ZigZag.

4 - mostra os números que não são iguais aos valores do conjunto selecionado de níveis Fibo, bem como as linhas de união correspondentes.

5 - mostra apenas o ZigZag. Todas as outras ferramentas são escondidas. (Todas as ferramentarias estão escondidas.)

Chamaremos ferramentas anexadas a "ferramentaria" ZigZag.



ExtFiboZigZag - permite mostrar a ferramenta chamada "ZigZag Fibonacci"









- permite mostrar a ferramenta chamada "ZigZag Fibonacci" ExtFractal - A quantidade das máximas/mínimas do ZigZag, a partir da qual as linhas seguem para outros valores de máximas/mínimas do ZigZag.

- A quantidade das máximas/mínimas do ZigZag, a partir da qual as linhas seguem para outros valores de máximas/mínimas do ZigZag. ExtFractalEnd - a quantidade de máximas/mínimas para as quais as linhas seguem. Nenhuma linha de união estará após esta máxima/mínima.



Máximas/mínimas são contados a partir da barra zero.







ExtFractalEnd - se for 0, as linhas de união sobem/descem em direção à última, incluindo a quebra do ZigZag da barra zero. O valor mínimo do ExtFractalEnd é 1.

- se for 0, as linhas de união sobem/descem em direção à última, incluindo a quebra do ZigZag da barra zero. O valor mínimo do ExtFractalEnd é 1. ExtDelta - (tolerância ou Delta) desvio nos cálculos. Também configura o valor de uma potencial zona de pivô. Deve ser da seguinte maneira: 0 < ExtDelta < 1.

- (tolerância ou Delta) desvio nos cálculos. Também configura o valor de uma potencial zona de pivô. Deve ser da seguinte maneira: 0 < ExtDelta < 1. ExtDeltaType - escolher algoritmo para calcular a tolerância - Delta.



0 - mostra restaurar percentual "como está", com duas casas decimais.

1 - calcula tolerância de acordo com a seguinte fórmula: (retração- um número do conjunto selecionado dos níveis Fibo).

2 - calcula tolerância de acordo com a seguinte fórmula: (retração- um número do conjunto selecionado dos níveis Fibo)/(um número do conjunto selecionado dos níveis Fibo)

3 - mostra restaurar percentual "como está", com três casas decimais.



Larry Pesavento diz que isto é suficiente para definir a tolerância dentro do alcance de 4% (0,04). Quando o preço entra na área de tolerância, os números tornam-se o número do conjunto selecionado de níveis fibo e é colorido como tal.





- seleciona o tamanho da fonte para a exibição dos números ExtLine - seleciona cores das linhas de junção

- seleciona cores das linhas de junção ExtPesavento - seleciona as cores dos números do conjunto selecionado dos níveis Fibo).

- seleciona as cores dos números do conjunto selecionado dos níveis Fibo). ExtGartley886 - selecione cores para números adicionais

- selecione cores para números adicionais ExtNotFibo -seleciona cores para todos os outros números no Padrão Pesavento

-seleciona cores para todos os outros números no Padrão Pesavento ExtPPWithBars



0 - exibe o valor de retração nos Padrões Pesavento

1 - exibe os valores de retração nos Padrões Pesaventos e exibe nos parênteses a quantidade de barras entre os picos do ZigZag para o retração fornecido.

2 - exibe o valor de retração nos Padrões Pesavento e exibe nos parênteses a quantidade de barras entre os picos do ZigZag individualmente para o primeiro e para o segundo feixe do ZigZag.

3 - Exibe entre parênteses o tempo de retração após o preço de retração. O tempo de retração é calculado como uma proporção entre a quantidade de barras no segundo e no primeiro feixe do ZigZag.

4 - mostra entre parênteses o tempo de retração calculado como proporção entre o segundo feixe de tempo de desenvolvimento e o primeiro.

5 - mostra entre parênteses a relação entre as áreas de retângulos construídos em dois feixes vizinhos do ZigZag. Feixes de ZigZag são diagonais a esses retângulos.

6 - mostra entre parênteses a quantidade de pontos e porcentagens pelas quais o preço atual de quebra de ZigZag difere do número do conjunto selecionado de níveis fibo (ou do nível Fibo correspondente). Por exemplo, 2. 618 (7/2.81%). O número 7 entre parênteses significa que o nível Fibo de 2.618 vai para 7 pontos ou 2,81% acima da máxima da barra. Se o número 7 for negativo, o nível Fibo de 2.618 vai para 7 pontos abaixo da máxima da barra.



Os Padrões Pesavento possuem a mesma funcionalidade que a ferramenta denominada níveis Fibo.



Conjuntos de níveis Fibos para Diferentes Símbolos

No ZUP, os conjuntos de níveis Fibo são divididos em um conjunto padrão e conjuntos alternativos. O conjunto alternativo de números também é chamado de números Pesavento.



Utilizando o parâmetro ExtFiboType, você pode escolher entre o conjunto padrão de níveis Fibo e um conjunto alternativo de níveis Fibo:



ExtFiboType = falso - o conjunto padrão de níveis Fibo é mostrado

= falso - o conjunto padrão de níveis Fibo é mostrado ExtFiboType = verdadeiro - o conjunto alternativo de níveis Fibo é mostrado

= verdadeiro - o conjunto alternativo de níveis Fibo é mostrado ExtFiboChoice - especifica o conjunto de níveis Fibo alternativos



A lista completa de níveis Fibo (números) para diferentes símbolos incorporados no ZUP é fornecida abaixo.



padrões Pesavento



Versões ZUP através da versão 58:

Conjunto padrão de níveis Fibo: 0.146-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0-1.236-1. 618

Números Pesavento: 0.146-0.236-0.382-0.447-0.5-0.618-0.707-0.786-0.841-0.886-1. 0-1.128-1.272-1.414-1. 5-1.618-1.732-1.902-2.0-2.236-2.414-2.618-3.14-3.618-4.0



Na versão 59, é possível escolher entre conjuntos alternativos de números.





0.146 - 0.236 - 0.382 - 0.5 - 0.618 - 0.764 - 0.854 - 1.0 - 1.236 - 1.618 - 4.236





0.146 - 0.236 - 0.382 - 0.5 - 0.618 - 0.764 - 0.854 - 1.0 - 1.236 - 1.618 - 4.236 Conjunto alternativo de Níveis Fibo



ExtFiboChoice = 0 - conjunto de números de Larry Pesavento: 0.25 - 0.382 - 0.5 - 0.618 - 0.707 - 0.786 - 0.841 - 1.0 - 1.128 - 1.272 - 1.414 - 1.618 - 2.0 - 2.618 - 4.0

ExtFiboChoice = 1 - um conjunto de números utilizado na construção de padrões Gartley: 0.382 - 0.447 - 0.5 - 0. 618 - 0.707 - 0.786 - 0.886 - 1.128 - 1.272 - 1.414 - 1. 618 - 2.0 - 2.236 - 2. 618 - 3.142 - 3.618

ExtFiboChoice = 2 - um conjunto de números utilizado na construção de padrões Gartley além de números adicionais úteis. Os números podem ser adicionados mais tarde aqui. Por enquanto, os seguintes números extras estão incluídos: 0.146 - 0.236 - 0.854 - 1.732 - 1.902

ExtFiboChoice = 3 - um conjunto de números que Bryce Gilmore apontou na lista geral de números em seu livro Geometria de Mercados 2 [5;6] como os mais importantes: 0.25 - 0.382 - 0.5 - 0.618 - 0.667 - 0.786 - 1.0 - 1.272 - 1.618 - 1.732 - 1.75 - 2.0 - 2.236 - 2.5 - 2.618 - 3.0 - 3.33 - 4.236 - 6.854



Bryce Gilmore em seu livro Geometria de Mercados 2 divide os números em grupos. Como sugerido no fórum Onix por John Edwards, abaixo estão conjuntos de números extraídos do livro de Bryce Gilmore.



ExtFiboChoice = 4 - conjunto de números Geométricos 0.146 - 0.186 - 0.236 - 0.3 - 0.382 - 0.486 - 0. 526 - 0.618 - 0.786 - 1. 0 - 1.272 - 1.618 - 1.902 - 2.058 - 2.618 - 3.33 - 4.236 - 5.388 - 6.854

ExtFiboChoice = 5 - conjunto de números Harmônicos 0.125 - 0.177 - 0.25 - 0.354 - 0.5 - 0.707 - 1.414 - 2.0 - 2.828 - 4.0 - 5.657 - 8.0

ExtFiboChoice = 6 - conjunto de números Aritméticos 0.167 - 0.333 - 0.577 - 0.667 - 1.5 - 1.732 - 3. 0 - 6.0

ExtFiboChoice = 7 - conjunto de números Áureos 0.236 - 0.30 - 0.486 - 0.618 - 0.786 - 1.272 - 1.618 - 2.058 - 2.618 - 3.33

ExtFiboChoice = 8 - conjunto de números Quadrado 0.177 - 0.250 - 0.354 - 0.50 - 0.707 - 1.414 - 2.0 - 2.828 - 4.0 - 5.656

ExtFiboChoice = 9 - conjunto de números Cubo 0.111 - 0.192 - 0.333 - 0.577 - 1.732 - 3.0 - 5.2 - 9. 0

ExtFiboChoice = 10 - conjunto de números Retângulo (Raiz 5 por Bryce Gilmore) 0.20 - 0.447 - 2.236 - 5.0

ExtFiboChoice = 11 - conjunto de números Extra Úteis 1.414 * 1.618 = 2.288, 1.414 * 0.618 = 0.874, 2.618 * 1.272 = 3.330, 2.618 * 1.618 = 4.236, 1.618 / 2 = 0.809, 2.618 / 2 = 1.309, 1. 618 * 2 = 3.236, 1.732 * 2 = 3.464, 2.236 * 2 = 4.472





Números padrões: 0-0.146-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0-1.236-1.618-2.618-4. 236-6.854

Números Pesavento: 0-0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.854-0.886-1.0-1.128-1.272-1. 414-1.618-2.0-2.414-2. 618-4,0





Números padrões: 0-0.146-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0-1.236-1.618-2.618-4. 236-6.854 Números Pesavento: 0-0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.854-0.886-1.0-1.128-1.272-1. 414-1.618-2.0-2.414-2. 618-4,0 Expansões Fibonacci como no MetaTrader



Números padrão: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0-1.236-1.618-2.0-2.618

Números Pesavento: 0,382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.272-1.414-1.618-2.0-2. 618





Números padrão: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0-1.236-1.618-2.0-2.618 Números Pesavento: 0,382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.272-1.414-1.618-2.0-2. 618 Fibo Fans. Fibo Fans estáticos são exibidos com Forquilha de Andrews estática. Os dinâmicos são exibidos no primeiro feixe



Números padrão: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854

Números Pesavento: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.786-0.886





Números padrão: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854 Números Pesavento: 0.236-0.382-0.5-0.618-0.786-0.886 Fibo Fans em pontos aleatórios e ao longo da linha média da Forquilha de Andrews



Números padrão: 0.236-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0:1.618-2.618

Números Pesavento: 0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.272-1.414-1.618-2.618





Números padrão: 0.236-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-0.854-1.0:1.618-2.618 Números Pesavento: 0.382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.272-1.414-1.618-2.618 Linhas de Reação (RL)



0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-1.0-1.618-2.0-2.618-4.0

Números Pesavento: 0,382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.128-1.272-1.414-1.618-2. 0-2.414-2.618-4. 0





0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-1.0-1.618-2.0-2.618-4.0 Números Pesavento: 0,382-0.5-0.618-0.707-0.786-0.886-1.0-1.128-1.272-1.414-1.618-2. 0-2.414-2.618-4. 0 Linhas de Aviso (UWL e LWL)



Números padrão: 0.618-1.0-1.618-2.0-2.618





Números padrão: 0.618-1.0-1.618-2.0-2.618 Tempo Fibo



Números padrão: 0-1-1.236-1.382-1.5-1.618-1.764-1.854-2.0-2.236-2.618-3.0-2.618

Números Pesavento: 0-1-1.382-1.5-1.618-1.707-1.786-1.886-2.0-2.272-2.414-2.618-3. 0-3.414-3.618-4. 0





Números padrão: 0-1-1.236-1.382-1.5-1.618-1.764-1.854-2.0-2.236-2.618-3.0-2.618 Números Pesavento: 0-1-1.382-1.5-1.618-1.707-1.786-1.886-2.0-2.272-2.414-2.618-3. 0-3.414-3.618-4. 0 Níveis Versum



Números padrão - 23.6-38.2-45.5-50.0-54.5-61.8-76.4

Com números Pesavento - 23.6-38.2-44.7-50.0-61.8-78.6-88.6

A lista pode ser modificada no futuro.

Numeração do ZigZag e feixes

Muitos ferramentas no indicador são baseadas em um determinado feixe ou determinada quebra de ZigZag. Por exemplo:

ExtFiboStaticNum - número de feixe do ZigZag no qual os níveis Fibo estáticos foram construídos.

- número de feixe do ZigZag no qual os níveis Fibo estáticos foram construídos. ExtFiboExpansion - Expansões Fibo como no MetaTrader - especifica a quebra do ZigZag onde o primeiro ponto da expansão Fibo está localizado.

O gráfico abaixo mostra a numeração de quebras em vermelho e a numeração de feixes em azul-petróleo.



Se alguns desenhos são feitos no primeiro feixe ou na quebra zero(0), a ferramenta será alterada dinamicamente em conjunto com as atuais mudanças de preço. Se as formas não tocarem o primeiro feixe ou quebra zero, a ferramenta não vai mudar e, correspondentemente, esta ferramenta será chamada estática. Todas as ferramentas gráficas do ZUP são construídos sobre os primeiros nove feixes ou sobre os primeiros dez picos (0-9). Mas os Padrões Pesavento podem ser construídos em todos os intervalos, não apenas nos dez primeiros.





Níveis Fibo dinâmicos e estáticos. Expansões Fibo

As ferramentas gráficas incorporadas no ZUP podem ser estáticas ou dinâmicas. As ferramentas gráficas estáticas são fixadas às quebras de ZigZag já formadas, isto é, às quebras que não mudarão mais. As ferramentas gráficas dinâmicas são fixadas no final do primeiro feixe de ZigZag que sempre altera sua localização.

As ferramentas gráficas dinâmicas permitem tomar uma decisão rapidamente. Se o mercado mudar, seremos capazes de ver a possível tendência olhando para a forma da ferramenta gráfica dinâmica. Assim que o primeiro feixe do ZigZag muda, a ferramenta gráfica dinâmica será reconstruída automaticamente.



Os níveis Fibo dinâmicos são construídos sobre a primeira mudança do feixe do ZigZag:









Os níveis Fibo estáticos são construídos em feixes 2-9.











Parâmetros utilizados para trabalhar com níveis Fibo:

ExtFiboType = verdadeiro - níveis Fibo com números Pesavento, falso - níveis Fibo padrão

= verdadeiro - níveis Fibo com números Pesavento, falso - níveis Fibo padrão ExtFiboDinamic - permite exibir níveis Fibo dinâmicos. Os níveis Fibo dinâmicos serão exibidos no primeiro feixe do ZigZag.

- permite exibir níveis Fibo dinâmicos. Os níveis Fibo dinâmicos serão exibidos no primeiro feixe do ZigZag. ExtFiboDinamic - permite exibir níveis Fibo estáticos.

- permite exibir níveis Fibo estáticos. ExtFiboStaticNum - número do feixe do ZigZag que os níveis Fibo estáticos serão mostrados

- número do feixe do ZigZag que os níveis Fibo estáticos serão mostrados ExtFiboS e ExtFiboD - seleciona cores para níveis Fibo estáticos e dinâmicos

Com isso, o valor do nível Fibo, por exemplo, 61.8 é mostrado, o preço para os níveis fibo correspondentes e o nome do calendário em que os níveis Fibo são mostrados. É importante saber o período de tempo quando se trabalha no modo DT. Os valores dos níveis Fibo dinâmicos são mostrados mais perto da borda da janela do gráfico. Os valores dos níveis Fibo estáticos são mostrados com um recuo da borda.

Quando os níveis de Fibo estáticos e dinâmicos são mostrados simultaneamente, os valores de níveis Fibo sobrepõem-se parcialmente. Isso pode complicar a visualização de informações. No entanto, MetaTrader 4 não permite a exibição de níveis Fibo estáticos a uma certa distância de uma borda da janela do gráfico. O nível Fibo dinâmico será alterado automaticamente com o primeiro feixe ZigZag alterando tamanho ou localização.

ExtFiboCorrectionExpansion troca níveis Fibo dinâmicos e estáticos para mostrar correções ou ampliações Fibo.

Expansões Fibonacci serão exibidas como descrito no livro de Robert Fisher The New Fibonacci Trader [6]. No livro, o tamanho do feixe ZigZag é tido como base. Expansões parecem prolongar o feixe. Números de expansão como os de Robert Fisher são mostrados com o prefixo Fe.



ExtFiboExpansion - Expansões Fibo como no MetaTrader - especifica a quebra do ZigZag onde o primeiro de três pontos de expansão Fibo está localizado.



ExtFiboExpansion<2 - expansões Fibo não são mostradas

ExtFiboExpansion=2 - expansão Fibo dinâmica

ExtFiboExpansion>2 -







Forquilha de Andrews (http://www.trading-naked.com/alan_andrews_course_1.htm )

Forquilha de Andrews e as táticas utilizadas para trabalhar com esta ferramenta foram descritas por Patrick Mikula (http://www.mikulaforecasting.com/books/aabook.htm). No fórum ONIX, Putnik também fez uma descrição detalhada de como a Forquilha de Andrew pode ser construída, acesse em: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=8249 A construção da Forquilha de Andrew foi feita no ZUP também por solicitação de Putnik.



A lista completa de parâmetros para trabalhar com a Forquilha de Andrews:

ExtPitchforkDinamic



> 0 ( = 1) mostra a Forquilha de Andrews dinâmica dos últimos dois extremos do ZigZag

= 2 - mostra a Forquilha de Andrews com uma linha média de 50%

= 3 - mostra a Forquilha de Andrews de 50% (como interpretado por Vinsant, um participante do fórum ONIX)

= 4 - mostra linhas Schiff.





> 0 ( = 1) mostra a Forquilha de Andrews dinâmica dos últimos dois extremos do ZigZag = 2 - mostra a Forquilha de Andrews com uma linha média de 50% = 3 - mostra a Forquilha de Andrews de 50% (como interpretado por Vinsant, um participante do fórum ONIX) = 4 - mostra linhas Schiff. ExtPitchforkDinamic



> 0 ( = 1) mostra a Forquilha de Andrews estático do extremo do ZigZag numerado como ExtPitchforkStaticNum

= 2 - mostra a Forquilha de Andrews com uma linha média de 50%

= 3 - mostra a Forquilha de Andrews de 50% (como interpretado por Vinsant

= 4 - mostra linhas Schiff.





> 0 ( = 1) mostra a Forquilha de Andrews estático do extremo do ZigZag numerado como ExtPitchforkStaticNum = 2 - mostra a Forquilha de Andrews com uma linha média de 50% = 3 - mostra a Forquilha de Andrews de 50% (como interpretado por Vinsant = 4 - mostra linhas Schiff. 3 <= ExtPitchforkStaticNum <= 9 - número do pico do ZigZag do qual a forquilha estática inicia.

<= 9 - número do pico do ZigZag do qual a forquilha estática inicia. ExtLinePitchforkS e ExtLinePitchforkD especifica cor para forquilha estática e dinâmica.

e especifica cor para forquilha estática e dinâmica. ExtPitchforkStaticColor - especifica cor para o preenchimento da forquilha estática e habilita o preenchimento. O preenchimento é ativado por seleção de cor e desativado definindo este parâmetro para NENHUM.

- especifica cor para o preenchimento da forquilha estática e habilita o preenchimento. O preenchimento é ativado por seleção de cor e desativado definindo este parâmetro para NENHUM. ExtFiboFanDinamic - permite a exibição de Fibo fans dinâmicos.

- permite a exibição de Fibo fans dinâmicos. ExtFiboFanStatic - permite a exibição de Fibo fans estáticos.

- permite a exibição de Fibo fans estáticos. ExtFiboFanExp - a quantidade de feixes para um Fibo fan. verdadeiro=6, falso=4.

- a quantidade de feixes para um Fibo fan. verdadeiro=6, falso=4. ExtFiboFanHidden - permite mostrar os feixes de marcação dos Fibo Fans. Só processa Fibo fans estáticos e dinâmicos.

- permite mostrar os feixes de marcação dos Fibo Fans. Só processa Fibo fans estáticos e dinâmicos. ExtFiboFanD - define a cor para Fibo fans dinâmicos.

- define a cor para Fibo fans dinâmicos. ExtFiboFanS - define a cor para Fibo fans estáticos.

- define a cor para Fibo fans estáticos. ExtFiboFanMedianaStaticColor e ExtFiboFanMedianaDinamicColor - define cor para Fibo fans na linha média das forquilhas estáticas e dinâmicas e habilita Fibo fans correspondentes.

e - define cor para Fibo fans na linha média das forquilhas estáticas e dinâmicas e habilita Fibo fans correspondentes. ExtPitchforkStyle - define o estilo de saída da forquilha:



0 - linha sólida

1 - linha de colisão

2 - linha pontilhada

3 -linha pontilhada de cadeia

4 - linha pontilhada de colisão

5-10 - ajusta a espessura da linha sólida





- define o estilo de saída da forquilha: 0 - linha sólida 1 - linha de colisão 2 - linha pontilhada 3 -linha pontilhada de cadeia 4 - linha pontilhada de colisão 5-10 - ajusta a espessura da linha sólida ExtFiboTime1 - habilita tempo Fibo zona 1.

- habilita tempo Fibo zona 1. ExtFiboTime2 - habilita tempo Fibo zona 2.

- habilita tempo Fibo zona 2. ExtFiboTime1C - define cores para linhas de tempo da zona 1.

- define cores para linhas de tempo da zona 1. ExtFiboTime2C - define cores para linhas de tempo da zona 2.

- define cores para linhas de tempo da zona 2. ExtPivotZoneStaticColor - define cor de preenchimento para a Zona Pivô estática.

- define cor de preenchimento para a Zona Pivô estática. ExtPivotZoneDinamicColor - - define cor de preenchimento para a Zona Pivô dinâmica.

- - define cor de preenchimento para a Zona Pivô dinâmica. ExtPivotZoneFramework - especifica exibição de Zona Pivô como um quadro (por padrão) ou como um retângulo preenchido.

- especifica exibição de Zona Pivô como um quadro (por padrão) ou como um retângulo preenchido. ExtUTL - habilita a linha de controle superior da Forquilha de Andrews.

- habilita a linha de controle superior da Forquilha de Andrews. ExtLTL - habilita a linha de controle inferior da Forquilha de Andrews.

- habilita a linha de controle inferior da Forquilha de Andrews. ExtUWL - habilita linhas superiores de alerta.

- habilita linhas superiores de alerta. ExtLWL -habilita linhas inferiores de alerta.

-habilita linhas inferiores de alerta. ExtISLDinamic - habilita linhas de sinal interno para Forquilha de Andrews dinâmica.

- habilita linhas de sinal interno para Forquilha de Andrews dinâmica. ExtISLStatic - habilita linhas de sinal interno para Forquilha de Andrews estática.

- habilita linhas de sinal interno para Forquilha de Andrews estática. ExtRLine - habilita a exibição de linhas de reação ao longo da Forquilha de Andrews.

- habilita a exibição de linhas de reação ao longo da Forquilha de Andrews. ExtRLineBase - esconde as linhas direcionais de reação.

Na figura abaixo, um exemplo de construção da Forquilha de Andrews é dado.



Observação:

Linhas de reação são desenhadas usando Canais Fibo. Em muitos casos, elas podem ser desenhadas com erros. Os erros são insignificantes, mas em um período maior de tempo, eles podem acumular. É impossível desenhar as linhas de reação sem erros. Ferramenta padrão de Canais Fibonacci livre de erros de desenho são impossíveis no MetaTrader 4, devido à anexação específica aos castiçais. No meu primeiro artigo, ZUP- ZigZag Universal com Padrões Pesavento. Parte 1, Escrevi sobre este erro. É por isso que as Linhas de Reação na realização atual devem ser usadas com cuidado. Este erro só pode ser corrigido por desenvolvedores do MetaTrader 4.



ExtPitchforkCandle - inclui a exibição do conjunto de forquilhas dos castiçais selecionados

- inclui a exibição do conjunto de forquilhas dos castiçais selecionados ExtPitchfork_1_HighLow - quando a forquilha é construída sobre os castiçais selecionados, ela especifica a construção do primeiro ponto da forquilha na máxima ou mínima do castiçal.

- quando a forquilha é construída sobre os castiçais selecionados, ela especifica a construção do primeiro ponto da forquilha na máxima ou mínima do castiçal. ExtDateTimePitchfork_1, ExtDateTimePitchfork_2, ExtDateTimePitchfork_3 - especifica data e horário dos castiçais nos quais a Forquilha de Andrews será construída para o primeiro, segundo e terceiro ponto, respectivamente.



Como exibir um conjunto de forquilhas nos castiçais selecionados

Vamos selecionar castiçais nos quais vamos exibir a forquilha. Vamos colocar o mouse sobre esses castiçais. Depois, anote a data e a hora dos castiçais em uma folha de papel e depois disso, chame a caixa de diálogo para alterar os parâmetros dos indicadores. Nos parâmetros ExtDateTimePitchfork_1, ExtDateTimePitchfork_2, ExtDateTimePitchfork_3, insira data e horário dos castiçais. Ao usar ExtPitchfork_1_HighLow, decida se vamos construir o primeiro ponto da forquilha da máxima ou da mínima. Set ExtPitchforkCandle = verdadeiro. Ao usar ExtPitchforkCandle, decida se o conjunto de forquilhas será construído nos extremos do ZigZag ou nos extremos dos castiçais selecionados.

Ao selecionar ExtPitchforkStatic>0, o conjunto de forquilhas estáticas será construído nos castiçais selecionados e exibidos na tela. O conjunto de castiçais pode ser salvo. Se o terceiro ponto da forquilha estiver localizado na barra zero, a forquilha dinâmica será exibida e não poderá ser salva.

O exemplo abaixo mostra como a Forquilha de Andrew pode ser construída sobre os castiçais selecionados. Castiçais em que a forquilha é anexada são padrão no ZUP. A imagem é feita usando ZUP_v63. Em versões anteriores, as linhas de reação RL *** são construídas neste gráfico com erros devido a características dos Canais Fibonacci no MetaTrader 4. As Linhas de Reação são desenhadas utilizando os Canais Fibnacci.

O parâmetro ExtSave permite salvar o conjunto de forquilhas estáticas, Tempo de Fibo, Expansões de Fibo e níveis estáticos de Fibo. Este parâmetro não salva o preenchimento do canal da forquilha estática.

Como trabalhar com ExtSave:



O conjunto de Forquilhas de Andrews e todas as linhas auxiliares devem ser construídas. Abra o painel de configuração do indicador e defina ExtSave = verdadeiro. Feche o painel de configuração. O conjunto de forquilhas será desenhado no gráfico. Abra novamente o painel de configuração do indicador e defina ExtSave = falso. Feche o painel. O conjunto salvo de forquilhas será exibido no gráfico. O mesmo conjunto de forquilhas será exibido sobre o conjunto anterior, mas o segundo conjunto (mostrado sobre o primeiro) será eliminado juntamente com o indicador enquanto o primeiro vai permanecerá no gráfico.



Se as cláusulas 4 e 5 não forem executadas, o conjunto atual de forquilhas com seus parâmetros atuais serão salvos no gráfico a cada mudança dos parâmetros dos indicadores. Se o indicador for deletado, o número do conjuntos de forquilhas permanecerá no gráfico sobrepondo-se um ao outro ou um pouco deslocado.



As ferramentas (forquilhas, ventiladores, etc.) devem ser salvas no menor dos calendários atuais. Se elas forem salvas em um calendário maior e quando você alternar para um calendário menor, as ferramentas salvas serão desenhadas a partir do primeiro castiçal do calendário menor, este castiçal incluso no calendário maior, o calendário onde as ferramentas foram salvas. Essa também é uma das características do MetaTrader 4. Ao mudar para outro período de tempo, as ferramentas salvas serão exibidas com erros.

Se você não salvar as ferramentas, mas apenas mostrá-las usando ZUP, elas serão construídas corretamente. No modo DT do ZUP, as quebras do ZigZag são recalculadas e as quebras são construídas sobre os castiçais onde a máxima ou a mínima realmente ocorrem ao alterar o espaço de tempo. Assim, as ferramentas são fixadas novamente em pontos mais precisos. Defeitos no desenho não foram observados.

Canais micmed

Canais micmed são uma nova ferramenta gráfica desenvolvida pela micmed, uma participante do fórum ONIX. São baseados na Forquilha de Andrews, mas os pontos de fixação da forquilha são selecionados de um modo especial.

Abaixo estão algumas citações da micmed de alguns posts no fórum ONIX (traduzido para o Inglês por MetaQuotes Software Corp.):

... tal como mostrado nas imagens também podem ser adicionadas ao conjunto de forquilhas, eu as chamo de "seção áurea". Tentando VL (*), descobri que tais forquilhas retém canais apropriados com mais freqüência ...

Isto é o que explica o interesse neste desenho: a seção áurea construída de acordo com os requisitos acima funciona mais como um canal, embora seja construída muito antes das fronteiras em que um canal clássico é exibido. E isso se encaixa completamente na harmonia relacionada com os números Fibonacci ...

... não são forquilhas realmente, era confortável construir utilizando-as. Quanto a construção, coloquei o ponto 1 em uma linha vertical construída a partir do B. Algumas observações são fornecidas abaixo: Se a linha diagonal AB é mais curta que a linha diagonal BC, construo a uma distância de 32, 8% do vértice B Se a linha diagonal AB é maior que a linha diagonal BC, então 61,8% do vértice B Há também 50%, geralmente em pivôs, e eles seguem uns aos outros, 2-3 triângulos Se o canal for interrompido, o ponto 38.2 mudará para 61.8 e vice-versa (imagens)

* - VL - Níveis Versum - uma nova ferramenta gráfica que será descrita posteriormente.

Parâmetros:

ExtCM_0_1A_2B - habilita desenhos dos canais micmed. O valor deve ser escolhido entre os números de 1-2-3-4. O valor padrão 0 significa que a Forquilha de Andrews normal será construída.

- habilita desenhos dos canais micmed. O valor deve ser escolhido entre os números de 1-2-3-4. O valor padrão 0 significa que a Forquilha de Andrews normal será construída. ExtCM_Fibo - configura a localização da linha média da Forquilha de Andrew para os desenhos dos canais micmed. O valor pode variar de 0 a 1.



O parâmetro ExtCM_0_1A_2B fixa todas as Forquilhas Andrews (veja acima) para outros pontos. Para desenhar canais micmed, você deve construir Forquilhas de Andrews primeiro. Em seguida, usando o parâmetro ExtCM_0_1A_2B, selecione novos pontos de fixação para as forquilhas. O valor do parâmetro ExtCM_0_1A_2B depende dos comprimentos de AB e BC.

Abaixo está a descrição do autor de como os canais podem ser desenhados:

Os canais micmed no ZUP, a partir da versão 55 são construídos utilizando a ferramenta padrão chamada Forquilha de Andrews em três pontos, sendo os pontos 2 e 3 selecionados em dois picos, como em forquilhas clássicas, desde que o ponto 1 seja selecionado por dois parâmetros: ExtCM_0_1A_2B (pode ser 0, 1, 2, 3, 4) define a linha vertical em que o ponto 1 será localizado



respectivamente, se

0 - canais micmed não são desenhados, uma forquilha padrão é desenhada

1 - o ponto 1 é selecionado na linha vertical do pico A juntamente com níveis Fibo AB

2 - o ponto 1 é selecionado na linha vertical do pico B juntamente com níveis Fibo BC

3 - o ponto 1 é selecionado na linha vertical do pico A juntamente com os níveis Fibo BC BC

4 - o ponto 1 é selecionado na linha vertical do pico B juntamente com níveis Fibo calculados de acordo com o seguinte algoritmo: Se AB>BC, então o valor é 0.618; se AB < BC , então o valor é 0.382





(pode ser 0, 1, 2, 3, 4) define a linha vertical em que o ponto 1 será localizado respectivamente, se 0 - canais micmed não são desenhados, uma forquilha padrão é desenhada 1 - o ponto 1 é selecionado na linha vertical do pico A juntamente com níveis Fibo AB 2 - o ponto 1 é selecionado na linha vertical do pico B juntamente com níveis Fibo BC 3 - o ponto 1 é selecionado na linha vertical do pico A juntamente com os níveis Fibo BC BC 4 - o ponto 1 é selecionado na linha vertical do pico B juntamente com níveis Fibo calculados de acordo com o seguinte algoritmo: Se AB>BC, então o valor é 0.618; se AB < BC , então o valor é 0.382 ExtCM_Fibo (pode variar de 0.0 para 1.0) define o valor do nível Fibo do ponto 1 Desenhos de exemplo:

ExtCM_0_1A_2B = 1, ExtCM_Fibo = 0.618









ExtCM_0_1A_2B = 2, ExtCM_Fibo = 0.618









ExtCM_0_1A_2B = 3, ExtCM_Fibo = 0.382







Analisando o histórico em EURUSD, diariamente a partir do ano de 1989 - ZUP_v54 com parâmetros de Extindicator = 6, minBars = 25 - havia 103 triângulos construídos onde

Se AB>BC, o ponto 1 é selecionado na linha vertical do pico B no valor de 0.618 (31 triângulos)

Se AB < BC, ponto 1 é selecionado na linha vertical do pico B no valor de 0.382 (31 triângulos) também observou-se que valores quebrados de canais Fibo para o ponto 1 mudaram de 0.382 para 0.618 e vice-versa (mudança no sentido da tendência), bem como o valor de 0.5 em estabilidades (40 triângulos). O modo 3 é útil para picos muito rápidos. Caso contrário, o canal estará em um ângulo muito agudo...

Eu gostaria de compartilhar uma observação importante. No modo de construção do canal 4 (talvez, em outros também, mas este é automatizado), o preço SEMPRE (!) atinge o preço do nível da intersecção da RL 161.8 com a linha de canal mediana e quase sempre dentro do intervalo de RL 100 - 161.8.

Acima estão algumas citações dos posts da micmed. Isto foi feito para uma melhor compreensão de como a nova ferramenta gráfica, Canais de micmed, funciona. Os níveis Fibo são exibidos no gráfico, a fim de mostrar o algoritmo de construção dos Canais. O ZUP contendo estas ferramentas gráficas não mostra os níveis Fibo.



Níveis Versum

Esta ferramenta gráfica foi desenvolvida pela versum, participante de fóruns na KBPauk e ONIX. É bem possível que esta ferramenta também tenha sido implementada por outros. No ZUP, esta ferramenta é chamada Níveis Versum.

Parâmetros:

ExtVLStaticColor - habilita Níveis Versum estáticos selecionando cor

- habilita Níveis Versum estáticos selecionando cor ExtVLDinamicColor - habilita Níveis Versum dinâmicos selecionando cor

- habilita Níveis Versum dinâmicos selecionando cor ExtVLStaticNum - define o número de pico em que os Níveis Versum estáticos serão exibidos



Esta ferramenta complementa a Forquilha de Andrews e assemelha-se a Fibo Fan. Como a Forquilha de Andrews, ela funciona em torno da linha mediana. A linha média da Forquilha de Andrews coincide com nível de VL de 50%. Abaixo está um exemplo de como um VL dinâmica é desenhada. Os níveis Fibo são exibidos no gráfico a fim de mostrar como essa ferramenta gráfica é construída. O ZUP contendo estas ferramentas gráficas não mostra os níveis Fibo.

Abaixo estão algumas citações dos posts da versum (traduzido para o Inglês pela MetaQuotes Software Corp.):

Isto pode ser considerado tanto para um fan, ou seja, linhas radiantes, e um Fibo Fan desde que se use um segmento que cruze essas linhas e seja dividido em partes pelo Nível Fibo (sendo uma ferramenta na mão e naquele momento)... Na Fig. 1, você pode ver que o segmento BC é dividido em partes usando um nível Fibo. As linhas são desenhadas a partir do pico/depressão anterior, ponto A, através dos pontos de intersecção do nível Fibo e do segmento BC. Estes são os níveis de preços esperados. O que temos? níveis (o que é mais importante) que mudam com o tempo estas são variações dos Padrões Gartley e outras formas e modelos de desenvolvimento, mas que são visíveis "depois" do desenvolvimento esperado da tendência. Como usar? Se o preço alcançar ou exceder o nível da linha de 50% (que passa através do ponto dividido pelo nível 50%), podemos dizer (embora não com uma probabilidade 100%) que a tendência mantém a mesma direção. Se estiver abaixo da linha de 50%, podemos dizer que a tendência atual pode mudar... Notas: Eu não uso os níveis obtidos rigorosamente, até 1 pip. Eu acho que isso deveria ser considerado como uma área. Eu não considero níveis Fibo uma solução mágica. Outras proporções entre partes do segmento podem ser melhores.

Fibo Fans independentes

Junto com Fibo Fans que trabalham em conjunto com a Forquilha de Andrews é possível habilitar o Fibo Fan independente. Estes Fibo Fans são exibidos nos nove primeiros feixes de ZigZag ou sobre os primeiros dez extremos do ZigZag. Eles são ativados ao selecionar cor usando o parâmetro ExtFiboFanColor. Os Fans são arranjados pelo parâmetro ExtFiboFanNum.



Modo avançado

A análise de mercado é mais eficaz quando os picos e depressões do ZigZag pertencem ao mesmo nível da onda. O ZigZag identifica picos e depressões sendo "excessivos" para um nível de onda, isto frequentemente acontece. A construção de ferramentas integradas no ZUP nesses extremos "excessivos" é indesejada. Bem, este tema precisa de uma investigação especial e está aberto a discussões...



O modo avançado é criado especialmente para a construção de ferramentas em extremos "certos". As seguintes ferramentas podem funcionar no modo avançado:



Forquilha estática Níveis Fibo estáticos Expansões de Níveis Fibo Fibo Fans independentes Níveis Versum

Canais micmed



O conjunto de Forquilhas de Andrews é tudo no que diz respeito a forquilhas. As linhas do conjunto de forquilhas estão fixadas a determinados pontos das forquilhas. Por exemplo, linhas de controlo são desenhadas a partir do primeiro ponto inicial do forquilha através do segundo e do terceiro. No modo avançado, todas as linhas são fixadas aos pontos correspondentes das forquilhas onde quer que os pontos estejam localizados.

Se você definir os parâmetros de todas as cinco ferramentas que podem trabalhar no modo avançado da mesma forma que antes, não haverá qualquer diferença em relação ao que você tinha antes.

No modo avançado:



Para forquilhas estáticas, você deve especificar três picos ao invés de apenas um número que mostre o primeiro pico em que a forquilha foi construída. Vai parecer, por exemplo, com isso: ExtPitchforkStaticNum=741.







Aqui, o pico corresponde com o primeiro ponto da forquilha, a depressão 4 com o segundo ponto da forquilha, pico 1 - com o terceiro ponto da forquilha. A linha média de 50%, neste caso, é construída a partir do ponto médio do segmento que une os pontos 1 e 2 da forquilha (extremos de ZigZag 7 e 4), e segue para a linha média do segmento de junção dos pontos 2 e 3 da forquilha (extremos de ZigZag 4 e 1). As linhas de reação são fixadas nos pontos 2 e 3 da forquilha.



Se o último digito no parâmetro ExtPitchforkStaticNum for abaixo de 0, a forquilha estática será exibida. Se for 0, a forquilha construída será dinâmica. Mas, assim que aparecer uma novo feixe ZigZag, a forquilha se tornará estática. Se você alterar quaisquer parâmetros do indicador durante seu giro de dinâmico para estático, a forquilha dinâmica será exibida novamente.



Importante: Dígitos (741) devem trocar picos e depressões. Uma forquilha não pode ser construída se dois picos ou duas depressões forem especificadas de forma consecutiva. Isto significa números pares e ímpares devem alternar.



Para níveis Fibo estáticos no modo avançado, no parâmetro, eles devem ser especificados com dois extremos do ZigZag nos quais o nível Fibo deve ser construído. Por exemplo, ExtFiboStaticNum=72.







No modo avançado, expansões Fibo estáticas devem ser construídas em três extremos do ZigZag. Exemplo: ExtFiboExpansion=721.







No exemplo acima, Expansões Fibo serão construídas como foram desenhadas no MetaTrader 4. Mas, se os níveis fibo são mostradas (ferramenta 2) e ExtFiboCorrectionExpansion = verdadeiro, as Extensões Fibo serão mostradas ao invés dos níveis Fibo. Neste caso, no entanto, as expansões serão construídas em dois pontos e correspondem às descritas no livro de Robert Fisher [6].



Fibo Fans independentes são construídas em dois extremos no modo avançado. Exemplo: ExtFiboFanNum=74







Níveis Versum:







Canais micmed:









Abaixo está o que eu gostaria de enfatizar novamente:

Para todas as ferramentas, picos e depressões devem ser alternados no modo avançado. A ferramenta não pode ser construída para dois picos ou duas depressões consecutivas. Com "consecutivo" quero dizer dois dígitos consecutivos que definem extremos no parâmetro.



No modo avançado, todas as ferramentas podem ser tanto estáticas quanto dinâmicas. Se o último dígito no parâmetro definido for 0, a ferramenta mudará dinamicamente.



Curvas Fibonacci

No ZUP_v63 é possível construir Curvas Fibonacci. Todos os outros parâmetros no artigo são parâmetros como em ZUP_v63.

Parâmetros:

ExtArcDinamicNum - define o número de quebras ZigZag para as quais as Curvas Fibo dinâmicas serão construídas;

- define o número de quebras ZigZag para as quais as Curvas Fibo dinâmicas serão construídas; ExtArcStaticNum - define o número de quebras ZigZag para as quais as Curvas Fibo estáticas serão construídas;

- define o número de quebras ZigZag para as quais as Curvas Fibo estáticas serão construídas; ExtArcDinamicColor - define a cor para Curvas Fibo dinâmicas.

- define a cor para Curvas Fibo dinâmicas. ExtArcStaticColor - define a cor para Curvas Fibo estáticas;

- define a cor para Curvas Fibo estáticas; ExtArcDinamicScale - define a escala das Curvas Fibo dinâmicas; 0 - escala automática; >0 - escala personalizada;

- define a escala das Curvas Fibo dinâmicas; 0 - escala automática; >0 - escala personalizada; ExtArcStaticScale - define a escala das Curvas Fibo estáticas; 0 - escala automática; >0 - escala personalizada;

As curvas possuem dois pontos de fixação.



Para parâmetro ExtArcStaticNum=21:



2 - ponto central da curva estática, mostra o número de pico/depressão do ZigZag

1 - 100% ponto da curva, também, mostra o número de pico/depressão do ZigZag





2 - ponto central da curva estática, mostra o número de pico/depressão do ZigZag 1 - 100% ponto da curva, também, mostra o número de pico/depressão do ZigZag Para configuração do ExtArcStaticNum=12



1 - ponto central

2 - ponto 100%



Por exemplo, se você ajustar ExtArcStaticNum=3, o centro estará localizado na quebra 3 do ZigZag e 100% na quebra 2.

Se você ajustar ExtArcStaticNum=83, o centro vai ser na quebra 8, e 100% - na quebra 3. O centro e 100% também podem ser definidos entre dois picos ou depressões, por exemplo: ExtArcStaticNum=42.

Curvas estáticas podem ser desenhadas entre quaisquer quebras de ZigZag, da quebra 1 a 9. Curvas dinâmicas são construídas entre "quebra" 0 e qualquer uma das outras 9 quebras.

Se você ajustar ExtArcDinamicNum=8, o centro vai ser no ponto 0 do ZigZag, 100% - na quebra 8. Se você ajustar ExtArcDinamicNum=80, o centro vai ser na quebra 8, 100% - no ponto 0.

A curva é calibrada ao longo do feixe do ZigZag em que foi construída. Significa que o feixe da linha une o ponto central, com o ponto de curva 100%, de modo que os pontos da curva também sejam fixados. Ele é calibrado automaticamente utilizando os parâmetros ExtArcDinamicScale=0 e ExtArcStaticScale=0. Os cálculos são automatizados e realizados da seguinte maneira: A quantidade de pontos entre o ponto central e o ponto 100% da curva é calculado e, em seguida, dividido pela quantidade de barras entre estes pontos. O número obtido define o valor da escala ao desenhar curvas. Assim, os arcos são escalonados.

Se você escrever nos parâmetros ExtArcDinamicScale e ExtArcStaticScale um número que ultrapasse 0, em seguida, o arco será calibrado(escalonado) com este número.





Opções do Indicador

Ao utilizar ZigZag ExtIndicator = 1, ExtIndicator = 2, ExtIndicator = 3 e parâmetro chHL = verdadeiro, você mostra níveis de reconhecimento no gráfico. Os níveis de reconhecimento exibem o canal. Se o preço interromper o lado oposto do canal, o ZigZag desenhará um novo feixe.

Ao utilizar o parâmetro PeakDet = verdadeiro, os níveis de mínimas e máximas anteriores do ZigZag serão mostrados.

Parâmetros chHL e PeakDet são tomados a partir do ZigZag de Alex original.

chHL_PeakDet_or_vts - Se for verdadeiro - por padrão, permite a saída das linhas de reconhecimento (canal do preço) e dos níveis de máximas do ZigZag anterior. Se for falso, o indicador i-vts será exibido. Se você definir falso, duas cópias do indicador em i-vts diferentes configurações serão exibidas na tela.

- Se for verdadeiro - por padrão, permite a saída das linhas de reconhecimento (canal do preço) e dos níveis de máximas do ZigZag anterior. Se for falso, o indicador i-vts será exibido. Se você definir falso, duas cópias do indicador em i-vts diferentes configurações serão exibidas na tela. NumberOfBars - a quantidade de barras a ser calculada (0-todos as barras) para i-vts.

- a quantidade de barras a ser calculada (0-todos as barras) para i-vts. NumberOfVTS - isto é, até onde posso julgar, um parâmetro de amaciamento para i-vts.

- isto é, até onde posso julgar, um parâmetro de amaciamento para i-vts. NumberOfVTS1 - parâmetro de amaciamento para a segunda cópia do i-vts.

Opções gerais

ExtObjectColor - ajusta a cor para a linha que une os pontos básicos dos objetos gráficos;

- ajusta a cor para a linha que une os pontos básicos dos objetos gráficos; ExtObjectStyle - ajusta o estilo da linha que une os pontos básicos dos objetos gráficos;

- ajusta o estilo da linha que une os pontos básicos dos objetos gráficos; ExtObjectWidth - ajusta a espessura da linha que une os pontos básicos dos objetos gráficos;

Estes três parâmetros trabalham com níveis Fibo, Expansões Fibo, Curvas Fibo e zonas de Tempo Fibo. Anteriormente, pontos básicos desses objetos eram unidos por uma linha pontilhada vermelha. Estes três parâmetros trabalham com todos os objetos listados acima simultaneamente.

ExtSendMail - permite o envio de um e-mail sobre o padrão que apareceu;

- permite o envio de um e-mail sobre o padrão que apareceu; ExtAlert - permite mensagens e som de alerta quando um novo feixe ZigZag aparece ;

- permite mensagens e som de alerta quando um novo feixe ZigZag aparece ExtBack - define a exibição de todos os objetos no fundo;

- define a exibição de todos os objetos no fundo; infoTF - permite o compartilhamento de informações sobre 5 intervalos de tempo maiores. Mostra o seguinte: Nome do calendário, tamanho do castiçal em pontos e o estado atual do preço em relação a mínima. Também mostra a altura do primeiro feixe ZigZag em porcentagens. E mostra nomes de Padrões Gartley e o tamanho da possível zona de desenvolvimento ponto D para Padrões Gartley.







Conclusão

O artigo descreve as principais características de ferramentas integradas ao ZUP:

Padrões Pesavento: configurações de ferramentas que trabalham com a Forquilha de Andrews; Fibonacci Fans; Níveis Fibonacci; Curvas Fibonacci; duas variações para Expansões Fibonacci,

As novas ferramentas estão descritas: Níveis Versum e canais micmed. A lista completa de valores dos níveis Fibo utilizados em diversas ferramentas gráficas. Os parâmetros ZUP também são brevemente descritos.

Eu continuo melhorando a funcionalidade do ZUP. Não é impossível que no futuro as características das ferramentas já disponíveis sejam melhoradas e algumas novas ferramentas sejam incorporadas. Novos parâmetros são constantemente adicionados. Também encontrei e arrumei vários erros. Os novos desenvolvimentos do ZUP são realizados no fórum ONIX: http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=54

Completar a descrição é tarefa muito difícil, pois novas características são permanentemente adicionadas ao ZUP. No momento, o ZUP_v64 já foi lançado. Nesta versão mais recente, os recursos que permitem trabalhar com canais micmed estão melhores, agora é possível trabalhar com níveis Fibo personalizados, etc. Dois novos ZigZags também foram adicionados: ExtIndicator=12 - ZigZag desenvolvido por Talex, and ExtIndicator=13 - ZigZag desenvolvido por Tovaroved.

O ZUP_v63 e o ZUP_v64 estão anexados ao artigo. ZUP_v64 também é fornecido com uma breve descrição de novidades (como um arquivo de MS Word).





Lista de referência